Добиться от государства взыскания ущерба невозможно. На все находится отмазка, - адвокат родственников погибших в катастрофе Ил-76 десантников Погосян
Взыскать моральный ущерб в пользу родственников жертв сбитого россиянами Ил-76 в аэропорту Луганска практически невозможно. По делу в отношении генерала Назарова суд ссылается на приговор главарю российских наемников Плотницкому и другим главарям, на которых повесили взыскание морального вреда в пользу потерпевших. Однако ни их самих, ни их имущества в Украине нет.
Об этом написал на своей странице в соцсети "Фейсбук" адвокат родственников погибших в крушении Ил-76 десантников 25-й бригады Виталий Погосян, передает Цензор.НЕТ.
"Как нас сделали равнодушными. 14.06.2014 в районе Луганского аэропорта был сбит самолет ИЛ-76 с 49 военнослужащими ВСУ. Крушение самолета повлекло немалый резонанс в обществе. Это была первая большая потеря во время так называемого АТО", - пишет Погосян.
Он напоминает, что по факту крушения самолета было открыто два уголовных производства:
- в отношении генерала Назарова В.М. по факту служебной халатности;
- в отношении главарей боевиков Плотницкого, Патрушева, Гуреева - по факту организации террористического акта.
"Результат рассмотрения дела Назарова В.Н. всем известен - его оправдали, потому что не он один организовывал указанный перелет. При этом, согласно выводам экспертизы, действия должностных лиц штаба АТО под руководством Назарова находятся в причинно-следственной связи с катастрофой самолета. Итак, после оправдания Назарова логичным было бы открытие уголовных производств в отношении всех должностных лиц штаба АТО, которые организовывали указанный полет и не учли информацию о боевиках с ПЗРК, которые выдвинулись сбивать самолет", - подчеркивает Погосян.
Но, по словам адвоката, в постановлении ВС по делу Назарова, в котором был учтен еще не вступивший в силу приговор в отношении Плотницкого, есть очень интересный момент: военнослужащие ВСУ находились в состоянии наступательного, оборонного и общевойскового боя с представителями вооруженных формирований участников террористической организации "ЛНР". Итак, была боевая обстановка, простыми словами – война.
Он напоминает, что Плотницкого, Патрушева и Гуреева осудил суд первой инстанции за организацию террористического акта.
"Террористический акт во время непосредственного боевого столкновения с противником??? И вот здесь возникает очень интересный момент. В деле Назарова иски потерпевших по взысканию морального вреда с государства оставили без удовлетворения, потому что Назарова оправдали, а в отношении других ничего не открыли, и предложили обращаться в гражданский суд. Плотницкого, Патрушева, Гуреева - приговорили к пожизненному и повесили на них взыскание морального вреда в пользу потерпевших", – пишет он.
Погосян также информирует, что некоторые из потерпевших обратились в порядке гражданского производства.
"И вот здесь наиболее интересный момент. И Генпрокуратура, и МО, и Госказначейство ссылаются на эффективное расследование по делу Назарова и недоказанность незаконных действий военных должностных лиц, не отреагировавших на информацию о существовании реальной угрозы катастрофы самолета, плюс ссылаются на приговор Плотницкому, - чего вы хотите, вред вам уже взыскали. На мой взгляд, (это - Авт.) прямое нарушение ст.13 Европейской Конвенции, да еще некоторых статей", - продолжает он.
"Вот таким образом и делают нас равнодушными, потому что справедливости добиться от государства невозможно. На все находится отмазка. Надеюсь, ЕСПЧ оценит это", - добавляет адвокат.
Он также отмечает, что завтра в 13:00 возможно будет решение апелляции по Плотницкому.
Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
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Это точно УКРАИНСКИЙ адвокат?!!! Не Плотницкого адвокат часом?
то есть украинский адвокат считает что украинский суд "!ПОВЕСИЛ" сбитый боевиками самолет на Плотницкого!!
вы в своем уме?!!
ПОВЕСИЛ - подразумевает, что Лугандон тут не при чем, а виноват тот кто послал самолет выручать десантнкиов?!
каким образов государство Украина должно ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ за сбитый БОЕВИКАМИ самолет?!!!
АУ!!
психушка по таким адвокатам плачет.
Или тюрьма.
2. Виправданя Назарова - це навіть теоретична неможливість компенсування моральної шкоди в кримінальному провадженні.
https://ua.news/ru/rodstvenniki-pogibshix-v-il-76-desantnikov-poluchat-denezhnuyu-kompensaciyu/
Я что-то не пойму, какую еще компенсацию, якобы по заявлениям родственников погибших, этот адвокат хочет отсудить?
А так пробовали?