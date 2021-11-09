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Новости Война
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Добиться от государства взыскания ущерба невозможно. На все находится отмазка, - адвокат родственников погибших в катастрофе Ил-76 десантников Погосян

Добиться от государства взыскания ущерба невозможно. На все находится отмазка, - адвокат родственников погибших в катастрофе Ил-76 десантников Погосян

Взыскать моральный ущерб в пользу родственников жертв сбитого россиянами Ил-76 в аэропорту Луганска практически невозможно. По делу в отношении генерала Назарова суд ссылается на приговор главарю российских наемников Плотницкому и другим главарям, на которых повесили взыскание морального вреда в пользу потерпевших. Однако ни их самих, ни их имущества в Украине нет.

Об этом написал на своей странице в соцсети "Фейсбук" адвокат родственников погибших в крушении Ил-76 десантников 25-й бригады Виталий Погосян, передает Цензор.НЕТ.

"Как нас сделали равнодушными. 14.06.2014 в районе Луганского аэропорта был сбит самолет ИЛ-76 с 49 военнослужащими ВСУ. Крушение самолета повлекло немалый резонанс в обществе. Это была первая большая потеря во время так называемого АТО", - пишет Погосян.

Он напоминает, что по факту крушения самолета было открыто два уголовных производства:

- в отношении генерала Назарова В.М. по факту служебной халатности;

- в отношении главарей боевиков Плотницкого, Патрушева, Гуреева - по факту организации террористического акта.

"Результат рассмотрения дела Назарова В.Н. всем известен - его оправдали, потому что не он один организовывал указанный перелет. При этом, согласно выводам экспертизы, действия должностных лиц штаба АТО под руководством Назарова находятся в причинно-следственной связи с катастрофой самолета. Итак, после оправдания Назарова логичным было бы открытие уголовных производств в отношении всех должностных лиц штаба АТО, которые организовывали указанный полет и не учли информацию о боевиках с ПЗРК, которые выдвинулись сбивать самолет", - подчеркивает Погосян.

Но, по словам адвоката, в постановлении ВС по делу Назарова, в котором был учтен еще не вступивший в силу приговор в отношении Плотницкого, есть очень интересный момент: военнослужащие ВСУ находились в состоянии наступательного, оборонного и общевойскового боя с представителями вооруженных формирований участников террористической организации "ЛНР". Итак, была боевая обстановка, простыми словами – война.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат родственников погибших в катастрофе Ил-76 десантников Погосян подал иски в суд: "В связи с неэффективным расследованием будем просить взыскать ущерб с государства"

Он напоминает, что Плотницкого, Патрушева и Гуреева осудил суд первой инстанции за организацию террористического акта.

"Террористический акт во время непосредственного боевого столкновения с противником??? И вот здесь возникает очень интересный момент. В деле Назарова иски потерпевших по взысканию морального вреда с государства оставили без удовлетворения, потому что Назарова оправдали, а в отношении других ничего не открыли, и предложили обращаться в гражданский суд. Плотницкого, Патрушева, Гуреева - приговорили к пожизненному и повесили на них взыскание морального вреда в пользу потерпевших", – пишет он.

Погосян также информирует, что некоторые из потерпевших обратились в порядке гражданского производства.

"И вот здесь наиболее интересный момент. И Генпрокуратура, и МО, и Госказначейство ссылаются на эффективное расследование по делу Назарова и недоказанность незаконных действий военных должностных лиц, не отреагировавших на информацию о существовании реальной угрозы катастрофы самолета, плюс ссылаются на приговор Плотницкому, - чего вы хотите, вред вам уже взыскали. На мой взгляд, (это - Авт.) прямое нарушение ст.13 Европейской Конвенции, да еще некоторых статей", - продолжает он.

"Вот таким образом и делают нас равнодушными, потому что справедливости добиться от государства невозможно. На все находится отмазка. Надеюсь, ЕСПЧ оценит это", - добавляет адвокат.

Он также отмечает, что завтра в 13:00 возможно будет решение апелляции по Плотницкому.

Также читайте: Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76

Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Автор: 

авиакатастрофа (1719) аэропорт (1509) Луганск (3164) самолет (3588) Плотницкий Игорь (279) Погосян Виталий (16)


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Топ комментарии
+5
"вирок ватажку російських найманців Плотницькому та іншим ватажкам, на яких повісили стягнення моральної шкоди на користь потерпілих. "
Это точно УКРАИНСКИЙ адвокат?!!! Не Плотницкого адвокат часом?

то есть украинский адвокат считает что украинский суд "!ПОВЕСИЛ" сбитый боевиками самолет на Плотницкого!!
вы в своем уме?!!
ПОВЕСИЛ - подразумевает, что Лугандон тут не при чем, а виноват тот кто послал самолет выручать десантнкиов?!

каким образов государство Украина должно ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ за сбитый БОЕВИКАМИ самолет?!!!
АУ!!
психушка по таким адвокатам плачет.
Или тюрьма.
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09.11.2021 14:42
+4
Быстро только Беня добивается и добивает страну.
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09.11.2021 14:40
+2
Чому, запитайте у Бені і Фірташа, вони відсудили в держави більше 100 мільярдів гривень, а ще скільки їм добрий Вова списав. У них все виходить, бо вони стоять по іншу сторону барикад.
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09.11.2021 15:16
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Вова-ці люди зегинули захищаючи Україну...
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09.11.2021 14:23 Ответить
...ти ж головнокомандувач...
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09.11.2021 14:26 Ответить
"вирок ватажку російських найманців Плотницькому та іншим ватажкам, на яких повісили стягнення моральної шкоди на користь потерпілих. "
Это точно УКРАИНСКИЙ адвокат?!!! Не Плотницкого адвокат часом?

то есть украинский адвокат считает что украинский суд "!ПОВЕСИЛ" сбитый боевиками самолет на Плотницкого!!
вы в своем уме?!!
ПОВЕСИЛ - подразумевает, что Лугандон тут не при чем, а виноват тот кто послал самолет выручать десантнкиов?!

каким образов государство Украина должно ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ за сбитый БОЕВИКАМИ самолет?!!!
АУ!!
психушка по таким адвокатам плачет.
Или тюрьма.
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09.11.2021 14:42 Ответить
Моральна шкода? А, что, в этой общине существует мораль? Спросите у Зеленского и его бабы.
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09.11.2021 14:24 Ответить
Оказали бы значительную материальную помощь. Они за копейку удавятся. Так же состоят и дела с семьями погибших на войне с парашей!!!
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09.11.2021 14:31 Ответить
Ну, для этих целей и существует военно-страховая компания, а не для отмывания бабла, чем она занимается.
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09.11.2021 14:37 Ответить
Ну Погосян, понятное дело, как адвокат хосет найти источник финансирования, но при чем тут Государство Украина? Погосян-зрадифил, идеология которого-если на войне, во время боевых действий погиб солдат-во всех случаях виноваты команадиры, не обеспечившие правила безопасности.
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09.11.2021 20:17 Ответить
Быстро только Беня добивается и добивает страну.
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09.11.2021 14:40 Ответить
1. Моральну шкоду в наших судах уже давно не можна стягнути.
2. Виправданя Назарова - це навіть теоретична неможливість компенсування моральної шкоди в кримінальному провадженні.
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09.11.2021 14:59 Ответить
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09.11.2021 15:14 Ответить
Добиться от государства взыскания ущерба невозможно.-Судя по отсутствию жалоб от сбежавших из Украины в Израиль колбасных мигрантов с выплатами обещанных им Зеленским пенсий от Украины всё в порядке.
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09.11.2021 15:15 Ответить
Чому, запитайте у Бені і Фірташа, вони відсудили в держави більше 100 мільярдів гривень, а ще скільки їм добрий Вова списав. У них все виходить, бо вони стоять по іншу сторону барикад.
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09.11.2021 15:16 Ответить
Это к вопросу, как наивные антиваксеры думают, что они из государства что-то выбьют.
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09.11.2021 15:28 Ответить
Павлоградский суд Днепропетровской области постановил выплатить Министерством обороны Украины компенсацию ущерба близким погибших в самолете Ил-76 десантников, сбитых террористами в зоне АТО. В счет компенсации морального ущерба близкие родственники - матери, родители и другие - должны получить по 500 тысяч гривен. Судья Наталья Самоткан отметила, что гибель близкого человека - это невосполнимая потеря и безграничное горе.
https://ua.news/ru/rodstvenniki-pogibshix-v-il-76-desantnikov-poluchat-denezhnuyu-kompensaciyu/

Я что-то не пойму, какую еще компенсацию, якобы по заявлениям родственников погибших, этот адвокат хочет отсудить?
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09.11.2021 15:55 Ответить
Адвокат имеет явное желание, ввести презумпцию виновности украинского командира за гибель военнослужащех во время боевых дейтвий. Отдал приказ атаковать противника, погибли люди, по версии Погосяна -виноват командир отдавший приказ и государство. Начался обстрел, погибли солдаты-то же самое. А Погосян деньги заработает.
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09.11.2021 20:25 Ответить
Приговор Павлоградского суда, которым взысканы компенсации потерпевшим отменен. Родственники погибших ребят ни какой компенсации не получили.
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10.11.2021 09:44 Ответить
https://replyua.net/news/6420-pogibshie-v-zone-ato-kakaya-pomosch-polozhena-ih-rodstvennikam.html https://replyua.net/news/6420-pogibshie-v-zone-ato-kakaya-pomosch-polozhena-ih-rodstvennikam.html


А так пробовали?
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10.11.2021 09:52 Ответить
Я, Слава Богу, не отношусь к числу родственников. Вы упомянули приговор , а я ответила. Мое личное мнение - не должны матери оббивать пороги судов , вырывая копейки за отданные стране жизни детей.
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10.11.2021 11:55 Ответить
 
 