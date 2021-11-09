Микроавтобус съехал с дороги и врезался в дерево в Польше: погибли двое граждан Украины

В Польше микроавтобус с украинцами попал в аварию сегодня, 9 ноября. Два человека погибли.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба МИД.

ДТП произошло в городе Ханьча. По информации польских СМИ, микроавтобус Mercedes с украинскими номерами съехал с дороги на повороте и врезался в дерево.

Пассажиры были заблокированы в салоне автобуса, их уволили спасатели с помощью гидравлического инструмента. Врачи констатировали смерть 25-летней женщины и 24-летнего мужчины, граждан Украины.

25-летний водитель и 35-летний пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии.

Генеральное консульство Украины в Кракове оказывает помощь попавшим в ДТП, контролирует их лечение и поддерживает связь с родственниками. Готовится репатриация тел погибших.

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