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Новости ДТП
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Микроавтобус съехал с дороги и врезался в дерево в Польше: погибли двое граждан Украины

Микроавтобус съехал с дороги и врезался в дерево в Польше: погибли двое граждан Украины

В Польше микроавтобус с украинцами попал в аварию сегодня, 9 ноября. Два человека погибли.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба МИД.

ДТП произошло в городе Ханьча. По информации польских СМИ, микроавтобус Mercedes с украинскими номерами съехал с дороги на повороте и врезался в дерево.

Пассажиры были заблокированы в салоне автобуса, их уволили спасатели с помощью гидравлического инструмента. Врачи констатировали смерть 25-летней женщины и 24-летнего мужчины, граждан Украины.

25-летний водитель и 35-летний пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии.

Генеральное консульство Украины в Кракове оказывает помощь попавшим в ДТП, контролирует их лечение и поддерживает связь с родственниками. Готовится репатриация тел погибших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Украины задержан в Польше по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов с белорусской границы

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ДТП (7671) Польша (8405)


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А сколько в ДТП украинцев гибнет в Украине?
Поэтому все эти статейки я воспринимаю как психологическое давление желающих выехать на заработки, вместо создания нормальных условий труда и зарплаты в Украине.
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09.11.2021 15:14 Ответить
А я сприймаю такі новини, як очевидну нездатність українців керувати ТЗ.
Масові аварії в Польщі,то що вже говорити, коли в нас купа придурів на дорозі.
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09.11.2021 15:16 Ответить
И с этим я так же согласен.
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09.11.2021 15:30 Ответить
Скажіть, а хто має платити в Україні "нормальні зарплати"?
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09.11.2021 16:47 Ответить
Заснув водій 99% . Бо багато "супер водіїв" їздять по 24години без сну, поспішають постійно.
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09.11.2021 15:40 Ответить
треба контролювати водіїв всім автобусом, давати водію маршрутки-поспати десь біля заправкі, хоча б дві -три години Люди, бо їншого виходу - немає !
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09.11.2021 16:33 Ответить
 
 