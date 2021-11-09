Глава наблюдательного совета "UA: Суспільне мовлення" Остапа о скандале с указаниями из Офиса Президента: Войны нет, "слуги" ходят на наши программы

Вопрос о прямых указаниях со стороны Офиса Президента в адрес телеканала "UA:Перший" рассматривался на совете по свободе слова при Офисе Президента, где принято решение, что прямого давления не было.

Об этом заявила в интервью Цензор.НЕТ глава наблюдательного совета "UA:Суспільне мовлення" Светлана Остапа, передает Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос рассматривался на совете по свободе слова при Офисе Президента и принято решение, что прямого давления не было. Это предусматривает, что опосредовано был, но сейчас никто ЦУ на бланке с печатью не присылает. Также 3 ноября этот вопрос рассматривался на Комитете свободы слова, мы там были с Мирославой Барчук. В принципе могу сказать, что войны нет, "слуги" ходят и на эту, и на другие программы Суспильного", - отметила она.

"Если вы читали стенограмму заседания совета по свободе слова при Офисе Президента, то знаете, что эта проблема есть у всех, кто производит общественно-политические ток-шоу. Об этом говорили и Елизаров из "Савик Шустер студио", и Влащенко из "Украины 24". Поэтому хорошо, что Мирослава Барчук его вынесла в публичную плоскость", - добавила Остапа.

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Кроме того, она акцентирует внимание, что этого бы и не произошло, если бы не влог Сергея Лещенко, обвинившего программу и Суспильне в несбалансированности.

"Мирослава была очень этим возмущена, потому что они сделали все возможное, чтобы такого не было. На Комитете свободы слова Барчук также сказала о продолжающемся черном пиаре в ее адрес. Он (Лещенко. - Ред.) направил на мое имя обращение, чтобы я дала оценку в соответствии с Кодексом этики украинского журналиста. И еще одно обращение направил в Комиссию по журналистской этике. КЖЭ может рассматривать такое обращение в соответствии с настоящим кодексом .Я переправила это письмо в комиссию по корпоративной этике НСТУ, которая должна дать ответ Сергею.

Как сообщалось, 20 октября "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента. Согласно обнародованной информации, ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире.

После этого о давлении Банковой заявила Редакция "Свободы слова Савика Шустера".

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