"Дела Майдана": ГБР сообщило о новом подозрении девяти бывшим чиновникам времен Януковича

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении девяти бывшим чиновникам – участникам организованной преступной группы под руководством бывшего Президента Украины Виктора Януковича.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, говорится в заявлении ГБР.

В частности, сообщено о подозрении следующим бывшим высокопоставленным должностным лицам:

Министру обороны Украины (Павел Лебедев. - Ред.);;

Главе Службы безопасности Украины (Александр Якименко. - Ред.) и его первому заместителю – руководителю Антитеррористического центра;

Министру внутренних дел Украины (Виталий Захарченко. - Ред.) и его заместителю;

начальнику Главного управления – командующему внутренними войсками МВД Украины;

временно исполняющему обязанности начальника Главного управления МВД Украины в г. Киеве;

заместителю начальника Главного управления – начальнику милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве;

командиру ГМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве.

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"Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, а именно:

совершении террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;

причинении участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;

превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юридических лиц;

незаконном препятствии организации и проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций", - добавили в ГБР.

"Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести. Сообщение о подозрении в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 278 УПК Украины направлено в адрес последних известных мест жительства подозреваемых. Также во исполнение части 2 статьи 297-5 УПК Украины с целью надлежащего обеспечения подозреваемым права на защиту копии письменного уведомления о подозрении вручены или отправлены их защитникам. Уведомление о подозрении осуществлено на основании доказательств, собранных за 8 лет, и является предпосылкой для дальнейшего завершения досудебного расследования и открытия материалов для ознакомления стороне защиты. Постановлениями следственного судьи по результатам рассмотрения ходатайств следователя ГБР предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении названных подозреваемых, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На сегодняшний день следователи ГБР формируют весь массив доказательств для выполнения следующего процессуального шага – предоставление их для ознакомления стороне защиты и возможности направления обвинительного акта в суд по специальной (заочной) процедуре. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", - резюмировали в ведомстве.

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