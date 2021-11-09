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Новости Расследование преступлений на Майдане
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"Дела Майдана": ГБР сообщило о новом подозрении девяти бывшим чиновникам времен Януковича

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении девяти бывшим чиновникам – участникам организованной преступной группы под руководством бывшего Президента Украины Виктора Януковича.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, говорится в заявлении ГБР.

В частности, сообщено о подозрении следующим бывшим высокопоставленным должностным лицам:

  • Министру обороны Украины (Павел Лебедев. - Ред.);;
  • Главе Службы безопасности Украины  (Александр Якименко. - Ред.) и его первому заместителю – руководителю Антитеррористического центра;
  • Министру внутренних дел Украины (Виталий Захарченко. - Ред.) и его заместителю;
  • начальнику Главного управления – командующему внутренними войсками МВД Украины;
  • временно исполняющему обязанности начальника Главного управления МВД Украины в г. Киеве;
  • заместителю начальника Главного управления – начальнику милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве;
  • командиру ГМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве.

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"Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, а именно:

  • совершении террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;
  • причинении участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;
  • превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юридических лиц;
  • незаконном препятствии организации и проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций", - добавили в ГБР.

"Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести. Сообщение о подозрении в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 278 УПК Украины направлено в адрес последних известных мест жительства подозреваемых. Также во исполнение части 2 статьи 297-5 УПК Украины с целью надлежащего обеспечения подозреваемым права на защиту копии письменного уведомления о подозрении вручены или отправлены их защитникам. Уведомление о подозрении осуществлено на основании доказательств, собранных за 8 лет, и является предпосылкой для дальнейшего завершения досудебного расследования и открытия материалов для ознакомления стороне защиты. Постановлениями следственного судьи по результатам рассмотрения ходатайств следователя ГБР предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении названных подозреваемых, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На сегодняшний день следователи ГБР формируют весь массив доказательств для выполнения следующего процессуального шага – предоставление их для ознакомления стороне защиты и возможности направления обвинительного акта в суд по специальной (заочной) процедуре. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", - резюмировали в ведомстве.

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Автор: 

Беркут (8689) Янукович Виктор (30785) евромайдан (7835) преступления против Майдана (293) ГБР (2975)


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Топ комментарии
+6
...а як же подєльНік Йаника-Зєлі - Татаров?.. буквально руку простягти - і можна зхопити злодія... це, звичайно, при бажанні і реальній боротьбі з криміналом....?
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09.11.2021 16:18
+4
Таке грозне для справжніх злочинців зелене ДБР.
Заочно.
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09.11.2021 16:23
+4
так, крім татарова там ще є демченко і портнов! Особливо татаров знищував майданівців, а демчекнко зливав Україну росії.
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09.11.2021 17:03
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...а як же подєльНік Йаника-Зєлі - Татаров?.. буквально руку простягти - і можна зхопити злодія... це, звичайно, при бажанні і реальній боротьбі з криміналом....?
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09.11.2021 16:18 Ответить
так, крім татарова там ще є демченко і портнов! Особливо татаров знищував майданівців, а демчекнко зливав Україну росії.
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09.11.2021 17:03 Ответить
Не знаю от чего, но последние дни начали щимить ватников, может у Зе есть какие то секретные договоренности с Байденом.
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09.11.2021 16:19 Ответить
Щось не видно , щоби зешобла щимила ватників , а от бойові Генерали
сидять , які захищали нашу землю від московітських катів !😡
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09.11.2021 17:01 Ответить
Нужно смотреть на реакцию местных пророссийских пропагандонов.
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09.11.2021 16:21 Ответить
Таке грозне для справжніх злочинців зелене ДБР.
Заочно.
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09.11.2021 16:23 Ответить
Я ріднею та кумами звинувачую ХО ШЕ МІНА, ФІДЕЛЯ КАСТРО та Імператора Японії в нападі на КРИВИЙ РІГ румуно-перуанськими військами 95 кварталу. Прошу порушити карну справу. Глова комісії БЕЗМОЗГЛА.
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09.11.2021 17:19 Ответить
Цікаво і де ці особи на цей час !!! Проте Україна гине від реальних корумпованих гнид !!!))))
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09.11.2021 17:26 Ответить
Ура ! Наконец-то Татаров и Портнов попали под раздачу... (Ха-ха-ха)
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09.11.2021 17:37 Ответить
 
 