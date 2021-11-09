В Ивано-Франковске реанимации на 100% заняты COVID-пациентами. Мы получаем шквал жалоб от родственников больных, а как можно освободить койку в реанимации? - мэрия
В Ивано-Франковске койки в реанимациях города заполнены на 100% больными коронавирусом. Кроме того, больницы имеют значительные проблемы с поставкой кислорода.
Об этом сообщил заместитель мэра Ивано-Франковска Александр Левицкий во время оперативного совещания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Количество реанимационных коек в больницах на 100% заполнены COVID-пациентами. Мы получаем просто шквал жалоб, претензий (от людей - ред.): "А почему не лечат? А переведите моего родственника в реанимацию". Мы, как врачи, вынуждены задавать себе вопрос: "А как можно освободить кровать в реанимации?",- подчеркнул Левицкий
По словам начальницы управления здравоохранения Марии Бойко, в течение последних 10 дней в стационарах Центральной городской клинической больницы и городской клинической больницы № 1 умерли 37 человек.
"Это - очень большая цифра. Умирают преимущественно люди после 50 лет. Все, кто умер, были невакцинированы", - отметила Бойко.
Она подчеркнула, что сейчас в двух больницах города находится 391 COVID-больной, что больше в сравнении с прошлым годом, когда их было в это же время 340-360.
"Примерно 75% пациентов - кислородозависиммые. В реанимации находятся 20 пациентов на искусственной вентиляции легких - 11.... Заполненность коек в центральной городской клинической больнице по состоянию на сегодня составляет 93%, в городской клинической больнице № 1 - 73%", - рассказала Бойко.
Она также отметила, что у города есть проблемы с поставкой кислорода.
"Суточная проблема составляет две тонны на каждую больницу, 2,4-2,6 тонн. В последнее время у нас резко снизилось кислородообеспечение, многих пациентов перевели на концентраторы. Когда происходит перезаправка кислорода, мы используем баллоны. Это - наша большая проблема", - добавила Бойко.
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https://www.youtube.com/watch?v=PjHHNob65uM&ab_channel=%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92.NEWSROOM "Подивіться в очі людей, яка помирають": запрошуємо антивакцинаторів у COVID-відділення
Просто ******* цивілізація трохи змінила правила гри - тепер сила полягає у тому числі і в розумі - пам'ятаєте лозунг "Знание - сила!"?
Так от - неважливо, чи помирає особа через зайву сьому ногу, чи через неспроможність використовувати мозок за призначенням, але все залишилось таким, як і раніше - неспроможні вижити повинні відмерти.
Я навіть не буду здогадуватись, як вони голосували на виборах.
Наприклад, над тим, хто буде опікуватись тією людиною, яка буде лежати у цьому ліжку. Їх - лікарів, медсестер, санітарок, тим більше досвідчених, за гроші не купиш, на відміну від ліжок і апаратури.
Нагадаю - тільки навчання у медицинському виші триває 6 років, і на виході ми отримуємо людину з дипломом лікаря, і майже повною відсутністю досвіду. Щоби його отримати, треба ще щонайменьше років зо п'ять попрацювати, і повчитись у старших колег.
І так - наразі медичний персонал у реанімаціях загружений так, що люди часто не хочуть там працювати ні за які гроші, взагалі!
Про асфальт і вакцінацію повністю з Вами згоден!
-НІ ?
-да свидания
Доречі, бв тут один гівнюк, що реєструвався під ніками Козак-"назва країни", писав усіляку упороту дичину, за що його регулярно банили. Це не ти був?
Та це все одна банда.