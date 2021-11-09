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Новости Коронавирус и карантин
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В Ивано-Франковске реанимации на 100% заняты COVID-пациентами. Мы получаем шквал жалоб от родственников больных, а как можно освободить койку в реанимации? - мэрия

В Ивано-Франковске реанимации на 100% заняты COVID-пациентами. Мы получаем шквал жалоб от родственников больных, а как можно освободить койку в реанимации? - мэрия

В Ивано-Франковске койки в реанимациях города заполнены на 100% больными коронавирусом. Кроме того, больницы имеют значительные проблемы с поставкой кислорода.

Об этом сообщил заместитель мэра Ивано-Франковска Александр Левицкий во время оперативного совещания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Количество реанимационных коек в больницах на 100% заполнены COVID-пациентами. Мы получаем просто шквал жалоб, претензий (от людей - ред.): "А почему не лечат? А переведите моего родственника в реанимацию". Мы, как врачи, вынуждены задавать себе вопрос: "А как можно освободить кровать в реанимации?",- подчеркнул Левицкий

По словам начальницы управления здравоохранения Марии Бойко, в течение последних 10 дней в стационарах Центральной городской клинической больницы и городской клинической больницы № 1 умерли 37 человек.

Смотрите также: Ковидным больницам Ивано-Франковска не хватает кислорода, - медики. ВИДЕО

"Это - очень большая цифра. Умирают преимущественно люди после 50 лет. Все, кто умер, были невакцинированы", - отметила Бойко.

Она подчеркнула, что сейчас в двух больницах города находится 391 COVID-больной, что больше в сравнении с прошлым годом, когда их было в это же время 340-360.

"Примерно 75% пациентов - кислородозависиммые. В реанимации находятся 20 пациентов на искусственной вентиляции легких - 11.... Заполненность коек в центральной городской клинической больнице по состоянию на сегодня составляет 93%, в городской клинической больнице № 1 - 73%", - рассказала Бойко.

Также смотрите: Желающие вакцинироваться заблокировали медиков в прививочном центре Ивано-Франковска. ВИДЕО

Она также отметила, что у города есть проблемы с поставкой кислорода.

"Суточная проблема составляет две тонны на каждую больницу, 2,4-2,6 тонн. В последнее время у нас резко снизилось кислородообеспечение, многих пациентов перевели на концентраторы. Когда происходит перезаправка кислорода, мы используем баллоны. Это - наша большая проблема", - добавила Бойко.

Автор: 

больница (1437) Ивано-Франковск (827) врачи (1513) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Сначала не хотят вакцинироваться, боятся что иллюминаты им чипы вживлят чтоб секрет борща выведать, а потом кричат помогите и жалуются!! Воистину прибурковатый на всю бошку народец!!!
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09.11.2021 16:50
+13
Навряд чи це переконає упоротих антиваксерів. Ось тут пробували
https://www.youtube.com/watch?v=PjHHNob65uM&ab_channel=%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92.NEWSROOM "Подивіться в очі людей, яка помирають": запрошуємо антивакцинаторів у COVID-відділення
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09.11.2021 16:44
+13
Есть очень простое решение. Спросите "величайшего"

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09.11.2021 17:00
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Правила форума Совет форумчан
Організувати туди екскурсію для антиваксерів.
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09.11.2021 16:43 Ответить
Навряд чи це переконає упоротих антиваксерів. Ось тут пробували
https://www.youtube.com/watch?v=PjHHNob65uM&ab_channel=%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92.NEWSROOM "Подивіться в очі людей, яка помирають": запрошуємо антивакцинаторів у COVID-відділення
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09.11.2021 16:44 Ответить
ёёё. Я думал что это троллинг 100 уровня когда люди утверждали что есть те кто верит в чипы. Но тут я упал со стула
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09.11.2021 16:55 Ответить
Пару месяцев назад встретил свою давнюю знакомую, так она на полном серьезе про чипирование через вакцины рассказывала и предупреждала, что "ни в коем случае не делай этого". Вроде умная женщина, образованная, детей воспитывает. Странно.
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09.11.2021 17:09 Ответить
Летом ее встретил, я как раз первую дозу успел вколоть, а вторую - еще нет. Теперь я чипирован полностью.
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09.11.2021 17:10 Ответить
Ётубовская реклама Розетки перед видео свела весь эффект на нет.
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09.11.2021 17:15 Ответить
Есть подозрение, что и танцор из Вас не ахти какой...
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09.11.2021 17:39 Ответить
Это к Киве пож-та обращайтесь.
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09.11.2021 17:40 Ответить
Мракобесы, и кто вам теперь доктор? Вакцинироваться надо было, а не звонить теперь в рэльсу
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09.11.2021 16:46 Ответить
Сначала не хотят вакцинироваться, боятся что иллюминаты им чипы вживлят чтоб секрет борща выведать, а потом кричат помогите и жалуются!! Воистину прибурковатый на всю бошку народец!!!
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09.11.2021 16:50 Ответить
"як можна звільнити ліжко в реанімації?" - надо просто ПЕРЕСТАТЬ БОЛЕТЬ!
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09.11.2021 16:53 Ответить
Шотакое? Не успели подготовиться?
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09.11.2021 16:54 Ответить
Есть очень простое решение. Спросите "величайшего"

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09.11.2021 17:00 Ответить
Жаль Дарвина сейчас нет с нами. Он бы дополнил свою теорию новыми фактами. Оказывается в 21 веке, подыхают, не самые слабые, а самые тупорылые.
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09.11.2021 17:05 Ответить
Так тупорылые антиваксеры как раз и подтверждают теорию старины Дарвина. Человек стал на высшую ступень развития не благодаря когтям, клыкам, мускулам, а благодаря развитию умственных способностей.
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09.11.2021 17:19 Ответить
Это и есть слабые, разумом.
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09.11.2021 17:20 Ответить
Дарвін був правий!

Просто ******* цивілізація трохи змінила правила гри - тепер сила полягає у тому числі і в розумі - пам'ятаєте лозунг "Знание - сила!"?

Так от - неважливо, чи помирає особа через зайву сьому ногу, чи через неспроможність використовувати мозок за призначенням, але все залишилось таким, як і раніше - неспроможні вижити повинні відмерти.

Я навіть не буду здогадуватись, як вони голосували на виборах.
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09.11.2021 17:21 Ответить
Умирают те, кто не смог приспособиться к новым условиям. Отсутствие интеллекта - в той же теме.
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09.11.2021 17:22 Ответить
Та ця все пропаганда розгорнута для того, щоб вколоти дози на які МОЗ взяв кредит в ****, щоб бабло косити. Вчіть матчастину.
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09.11.2021 17:08 Ответить
Да не колитесь. Обанкротьте МОЗ.
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09.11.2021 20:09 Ответить
Самые низкие показатели по вакцинировпнию именно в религиозной ИФ области. Вывод: московские попы себя там уютно чувствуют, раз так встегнули галичан. Або в україномовному інернеті до х..я кацапськіх проектів, як і скрізь, але галичани українські ресурси читають і автоматично довіряють, бо рідною мовою. Але це велика помилка, треба не на мову дивитись а врубати критику щодо контенту.
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09.11.2021 17:13 Ответить
и приготовить больше коек это не доходит? млять люди умирают , а у них коек нет
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09.11.2021 17:19 Ответить
У момент чергового просвітлення, коли захочеш дати якесь откровення, добряче подумай спочатку.

Наприклад, над тим, хто буде опікуватись тією людиною, яка буде лежати у цьому ліжку. Їх - лікарів, медсестер, санітарок, тим більше досвідчених, за гроші не купиш, на відміну від ліжок і апаратури.
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09.11.2021 17:28 Ответить
А може треба медперсоналу гроші нормальні платити, то буде тоді кому лікувати? Кисневі станції збудувати. А не гроші в асфальт закатувати. Вакцинуватись звичайно потрібно.
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09.11.2021 18:56 Ответить
Платити більше, звісно ж, потрібно, але це не відміняє того факту, що кваліфікований персонал, тим більше персонал реанімації, є дуже обмеженим ресурсом, і за рік, та навіть і за два і за три, його збільшити неможливо, в принципі!

Нагадаю - тільки навчання у медицинському виші триває 6 років, і на виході ми отримуємо людину з дипломом лікаря, і майже повною відсутністю досвіду. Щоби його отримати, треба ще щонайменьше років зо п'ять попрацювати, і повчитись у старших колег.

І так - наразі медичний персонал у реанімаціях загружений так, що люди часто не хочуть там працювати ні за які гроші, взагалі!

Про асфальт і вакцінацію повністю з Вами згоден!
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09.11.2021 19:42 Ответить
Ще більше:? В мене є знайомі певні. Так в них в нормальний день 1000 $
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10.11.2021 01:45 Ответить
Навіть більше скажу - диплом видається про закінчення вишу, але він не дає права бути лікарем. Щоби отримати це право, треба ще, в залежності від спеціалізації, провчитись в інтернатурі від 1 до 3-х років. Тобто анестезіолог в реанімації, це щонайменьше 9 років навчання!
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09.11.2021 20:03 Ответить
2 прививки и тебе койка скорее всего не понадобится.
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09.11.2021 17:30 Ответить
-вони ЩЕПЛЕНІ ???
-НІ ?
-да свидания
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09.11.2021 17:30 Ответить
заметил, что агрессивные боты - те же самые, что в свое время лили грязь на Пороха, да и в подписчиках у них такие же, видать заказчик у них один и тот же.
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09.11.2021 17:39 Ответить
Херня. Тут в антиваксерах есть много Порохоботов. Так что от политических симпатий это не зависит.
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09.11.2021 17:43 Ответить
я не про "антиваксеров", а про агрессивных ботов, которые намеренно стравливают и провоцируют людей.
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09.11.2021 17:59 Ответить
Ну так большинство сюда ходит именно ради срача. Так что ничего удивительного. Попробуй про Порошенко что-нибудь скажи в соответствующей теме. Услышишь о себе много чего интересного. Особенно в сексуальном плане. Так что не надо тут ярлыки клеить.
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09.11.2021 18:07 Ответить
ну я про Порошенко часто говорю, что это единственный вменяемый президент из всех, что у нас было, нападок не заметил. до выборов голоборотька да, ботов аж разрывало.
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09.11.2021 18:12 Ответить
Ну о вкусах спорить не буду. Могу только сказать, что я презираю всех политиков. Хотя Порошенко - не самый плохой президент конечно.
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09.11.2021 18:16 Ответить
Порошенко ? Це той, що був міністром у Януковича? Памятаю, бачив як він Януковичу двері відкривав. Біг , що ледь не зашпортався.
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10.11.2021 01:47 Ответить
Ні, це ти переплутав. Це той, що у Ющенка міністом був.

Доречі, бв тут один гівнюк, що реєструвався під ніками Козак-"назва країни", писав усіляку упороту дичину, за що його регулярно банили. Це не ти був?
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10.11.2021 05:36 Ответить
Ні це не я. Я тільки такий маю нік. А Ющенко це той покидьок, що працював при янкуковичу президентом і продав йому Українців, які на Майдані за нього здоров'я втрачали?

Та це все одна банда.
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10.11.2021 11:41 Ответить
А, то ти про того Януковича, за якого їздив агітувати Зеленський зі своїм шоблом?
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10.11.2021 12:48 Ответить
Я прихильник Пороха (як і мої найближчі родичі)- щеплені всі.
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09.11.2021 23:38 Ответить
Не голосувала за нього, але зараз би проголосувала без сумніву.
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10.11.2021 00:26 Ответить
P. S. За Галоборотька-Галахвастава-зеленського, тим паче не голосувала. Розуміла ще тоді, що ми для Зеплесєні : - "как міші, пардон как криси"....
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10.11.2021 00:28 Ответить
Люди просто перестали думати.За них,це робить інтернет,телевізор,знайомі,все що завгодно,але тільки не своєю головою,нажаль.
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09.11.2021 17:41 Ответить
Антиваксеры сначала про "экспериментальную вакцину" кричат, а потом требуют, чтобы из спасали.
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09.11.2021 17:41 Ответить
Скоро появится фильмы - катастрофы, где одни люди будут устраивать давки и штурмовать больницы, чтобы их родственника вылечили, а другие будут стоять на входе, и защищаться от штурмующих, чтобы они не добрались до койки их родственника, и не отобрали кислородную маску, чтобы положить туда своего родственника.
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09.11.2021 18:22 Ответить
Пишіть сценарій, вже... Буде супер екшн на кталт "Обітель Зла"
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10.11.2021 00:30 Ответить
Та как бы не получилось "Собачье сердце 2: восстание Шариковых"
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10.11.2021 17:23 Ответить
а добавить коек в реанимации не судьба? ах, да, нету врачей, ИВЛ, маленькие зарплаты...) То есть власть откровенно признает, что ковидные деньги потрачены на дороги, что она не может организовать систему здравоохранения, а виноваты антиваксеры??? Ребятушки, ну очнитесь - с какого перепугу вы решили что Бил Гейтс через ВОЗ, основным спонсором которой он является (википедия в помощь) очень, ну прямо очень-очень переживает за здоровье этой бабушки в киевской больницы и хочет дать ей спасительную вакцину? Может быть посмотрим список Форбс - состояние людей в него входящих удвоилось за период пандемии... Кому это выгодно ? - этот вопрос в расследовании любого события никто не отменял)
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09.11.2021 19:12 Ответить
А где купить врачей, в Польше?
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09.11.2021 20:12 Ответить
Койки не проблема, медработников не хватает.
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09.11.2021 22:57 Ответить
В стране " чемпионе" по борьбе с ковидом, пора кроме красной зоны вводить еще и бардовую и черную...( о желтой и оранжевой даже как то неудобно и говорить, хотя как не странно они у нас еще есть " числятся")
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09.11.2021 19:24 Ответить
Ниче. Ща Буковель запустят, вот тогда и поймут что такое "пи*ец"
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09.11.2021 21:53 Ответить
 
 