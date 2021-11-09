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Компания экс-менеджера Ахметова Бутенко "ТЕТ Групп" бесплатно получила право поставлять белорусское электричество, - Герус

Компания экс-менеджера Ахметова Бутенко

Подавляющую часть электроэнергии из Беларуси будет экспортировать компания "ТЭТ Груп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко. Она получила это право бесплатно.

Об этом пишет в телеграмм нардеп "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщает Цензор.НЕТ.

Он объяснил, что более 20 украинских компаний имели рамочные соглашения с "Белэнерго". Сколько энергии экспортировать и по какой цене - определяли на аукционах, на которых они конкурировали друг с другом.

По словам Геруса, в конце октября компании "Энергоатом" и "Электро Коммьюнити" купили доступ к пересечению по цене 601 грн за МВт-час. Это право они завоевали на аукционе, в котором участвовали 16 компаний. А "ТЕТ Групп", принадлежащая бывшему коммерческому директору группы ДТЭК Виталию Бутенко, не участвовала в этом аукционе, а пошла на суточные аукционы – туда выставляют пересечение, которое не было выкуплено на месячном аукционе или было выкуплено и не использовано.

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"Таким образом, трейдер "ТЭТ Групп" на сегодняшний день выкупил мощность 400 МВт, но уже по цене лишь 0,02 грн. Имел ли "ТЭТ Групп" инсайдерскую информацию, что "Энергоатом" не получит соответствующих объемов, мы можем только догадываться", – написал Герус.

По его словам, после того, как "Белэнерго" разорвала рамочные контракты, у "ТЭТ Групп" не осталось конкурентов. Соответственно, на завтрашние сутки этот трейдер получил пересечение за 0 грн.

Теперь импорт электроэнергии из Беларуси осуществляют в размере 15 МВт компания "Электрокомюнити", которая платит 601 грн за МВт-час за доступ к сети и в размере 400 МВт компания "ТЕТ Групп", которая платит 0 грн за МВт-час за доступ к сети.

"Таким образом, если "Энергоатом" заплатил за 400 МВт пересечения около 200 млн грн, то для трейдера "ТЭТ Групп" такое пересечение достается практически бесплатно. И все просто потому, что конкуренция за доступ к сети практически убита. То есть успешная деятельность "ТЭТ" Групп" не как результат победы в конкуренции, а как результат ликвидации конкуренции. Где-то такое уже видели. Очень интересно и возникает еще больше вопросов к этому странному трейдеру "ТЭТ Групп"", - подытожил Герус.

Автор: 

Беларусь (7888) Тарифы на электроэнергию (2163) Герус Андрей (184) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+16
А хрена вы хотели? Зеля так "борется" с олигархами. В поте лица.
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09.11.2021 17:10
+15
Шалом, зеилиоты. Вам нравится ваш выбор?

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09.11.2021 17:13
+12
Шо, Зеля продал уже свои каналы? И кому, Бене? Сцикотно быть первым номером офшорнуму шуту?
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09.11.2021 17:17
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Я так понял он обиделся шо его в долю не взяли чи шо?
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09.11.2021 17:09 Ответить
Беня обиделся. Такие деньжата и текут мимо его шаловливых ручонок. Маловато ему.
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09.11.2021 17:15 Ответить
Стрелки скорей всего переводит.
"Держи вора" - древний еврейский метод.
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09.11.2021 18:23 Ответить
Та да! Образився. Це ж він перший, як голова комітету, своїми рішеннями сприяв енергетичній кризі і перший благословив імпорт білоруської електроенергії. Я офігіваю від нагло ті цього поца, який зараз грає роль патріота.
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09.11.2021 18:58 Ответить
А хрена вы хотели? Зеля так "борется" с олигархами. В поте лица.
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09.11.2021 17:10 Ответить
Шо, Зеля продал уже свои каналы? И кому, Бене? Сцикотно быть первым номером офшорнуму шуту?
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09.11.2021 17:17 Ответить
Так передал журналистам? И продал журналистам? А зебил? Определись сначала. А когда Зеля продаст свои каналы и бизнес в Раше?
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09.11.2021 17:28 Ответить
Это все? Тупые фантазии оставьте при себе. Так когда же ваш олигарх Зеля продаст свои каналы и бизнес в Раше?
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09.11.2021 19:30 Ответить
Шалом, зеилиоты. Вам нравится ваш выбор?

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09.11.2021 17:13 Ответить
Точно, зебилоид? Это Петя сейчас у власти, когда они богатеют на глазах? Меньше принимай свою дурь, зебил, сгоришь нахрен.
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09.11.2021 17:19 Ответить
зеленую энергетику приняли при януковиче под ахметова. Переписывай методичку лошара подоляка
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09.11.2021 17:26 Ответить
Т.е. в 2010 Порох был президентом? Или в 2021, когда им списали 100 млрд.долгов за энергоносители? Сгоришь ты от своей дури, лечись уже зебил.
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09.11.2021 17:30 Ответить
зе-лох активно борется с олигархом ахметовым уничтожив украинскую атомную энергетику.
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09.11.2021 17:25 Ответить
В пісні Скрябіна є такі слова:
- буду бити залізною трубою, руками, ногами та головою, віщі слова.
Це про, мразь зеленського, цей гандон (і, його команда сперматозоїдів), не довго їм ще здоровими ходити.
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09.11.2021 17:25 Ответить
Герус мав би не в телеграмах писати про "не таку конкуренцію", а давати пояснення в СБУ - як вся зе-влада (і він в т.ч.) про*рали закупівлю газу і вугілля до опальвального сезону і чому тепер країна повинна клянчити електроенергію у самопроголошеного диктатора і його хазяїна пу*ла.
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09.11.2021 17:30 Ответить
Картофельный Гитлер Энергоатому не продал, а продал Бутенко, вопрос почему? Товарищ Герус переживает очень, когда не может понять схему, причём такие ситуации возникают именно благодаря Герусам и прочим зелёным деятелям от энергетики, вместо создания прозрачного конкурентного энергорынка играют в напёрстки, договариваются с чёртом лысым, да так что сами запутываются и истерят когда их обходят другие напёрсточники.
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09.11.2021 17:47 Ответить
Снайпер герус знову накидає лайно не вентилятор.
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09.11.2021 17:56 Ответить
Интересно, кто откат брал Герус, Ермак, Зеля ?
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09.11.2021 18:04 Ответить
А чему удивляться если там куда не плюнь везде люди Ахметова.
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09.11.2021 18:07 Ответить
На своей тепловой неплохо зарабатывает, молчу за зеленую. Теперь еще и русскую начнет перепродавать. Борьба с олигархами началась?
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09.11.2021 18:08 Ответить
Надеюсь, соответственно цена для украинцев за электроэнергию уменьшится.
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09.11.2021 18:13 Ответить
Ніщивний удар по олігархам
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09.11.2021 18:14 Ответить
Конечно, у Бени и его шавки Херуса были большие планы и дальше зарабатывать на запущенном ими же импорте. Для этого даже собственную энергетику положили. И вдруг кто-то другой приходит на так хорошо расчищенное поле. Остаётся только новые фейки распускать
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09.11.2021 18:18 Ответить
Есть предприниматель, есть спрос, поступит и предложение, и если у государства нет способов решить коллизию, то частник решит этот вопрос не потому что он - подчиненный олигарху, а потому что он работает головой, а не с 8 до 5. Ребята, это - рынок, как бы вам не казалось это "зрадой", деньги текут туда, где это выгодно. Начинайте с себя, не стоит хаять ДТЭК, стоит хаять себя, тех, кто имеет право выбирать и тех, кто выбрал эту власть, которая "и мальчика родить, и девочкой остаться". Так не бывает, отнять и поделить - это не про нас и не по-европейски, не ждите, такого не будет. Не ждите, что вам-дормоедам, дадут распоряжаться миллиардами заработанных денег, не будет такого. Выплату дивидендов можно ограничить, но это ни в коем случае не даст хоть какой-то положительный результат в нашей инвестиционной политике, его и так нет
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09.11.2021 18:18 Ответить
косой герус пролетел, счас за народ болеть будет
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09.11.2021 18:27 Ответить
всё как всегда. занесли куда и сколько надо.
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09.11.2021 18:39 Ответить
А мне, вот, интересно почему Белэнерго не продало электроэнергию государственному Энергоатому, а продало ахметовской "Тет-групп"?
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09.11.2021 19:01 Ответить
безкоштовно только котята родятся, а

эти сучьи дети Родиной торгуют !
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09.11.2021 20:44 Ответить
 
 