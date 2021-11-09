Компания экс-менеджера Ахметова Бутенко "ТЕТ Групп" бесплатно получила право поставлять белорусское электричество, - Герус

Подавляющую часть электроэнергии из Беларуси будет экспортировать компания "ТЭТ Груп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко. Она получила это право бесплатно.

Об этом пишет в телеграмм нардеп "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщает Цензор.НЕТ.

Он объяснил, что более 20 украинских компаний имели рамочные соглашения с "Белэнерго". Сколько энергии экспортировать и по какой цене - определяли на аукционах, на которых они конкурировали друг с другом.

По словам Геруса, в конце октября компании "Энергоатом" и "Электро Коммьюнити" купили доступ к пересечению по цене 601 грн за МВт-час. Это право они завоевали на аукционе, в котором участвовали 16 компаний. А "ТЕТ Групп", принадлежащая бывшему коммерческому директору группы ДТЭК Виталию Бутенко, не участвовала в этом аукционе, а пошла на суточные аукционы – туда выставляют пересечение, которое не было выкуплено на месячном аукционе или было выкуплено и не использовано.

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"Таким образом, трейдер "ТЭТ Групп" на сегодняшний день выкупил мощность 400 МВт, но уже по цене лишь 0,02 грн. Имел ли "ТЭТ Групп" инсайдерскую информацию, что "Энергоатом" не получит соответствующих объемов, мы можем только догадываться", – написал Герус.

По его словам, после того, как "Белэнерго" разорвала рамочные контракты, у "ТЭТ Групп" не осталось конкурентов. Соответственно, на завтрашние сутки этот трейдер получил пересечение за 0 грн.

Теперь импорт электроэнергии из Беларуси осуществляют в размере 15 МВт компания "Электрокомюнити", которая платит 601 грн за МВт-час за доступ к сети и в размере 400 МВт компания "ТЕТ Групп", которая платит 0 грн за МВт-час за доступ к сети.

"Таким образом, если "Энергоатом" заплатил за 400 МВт пересечения около 200 млн грн, то для трейдера "ТЭТ Групп" такое пересечение достается практически бесплатно. И все просто потому, что конкуренция за доступ к сети практически убита. То есть успешная деятельность "ТЭТ" Групп" не как результат победы в конкуренции, а как результат ликвидации конкуренции. Где-то такое уже видели. Очень интересно и возникает еще больше вопросов к этому странному трейдеру "ТЭТ Групп"", - подытожил Герус.