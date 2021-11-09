Российские наемники с начала суток дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Донбассе. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В районе населенного пункта Опытное войска РФ совершили обстрел из стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки враг открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили оккупантов прекратить обстрелы.
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Чайка Київ
показать весь комментарий09.11.2021 17:29 Ответить Мне нравится 4
Иван Карпов #399864
показать весь комментарий09.11.2021 23:28 Ответить Мне нравится 0
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