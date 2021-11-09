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Новости Война
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Российские наемники с начала суток дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российские наемники с начала суток дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Донбассе. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В районе населенного пункта Опытное войска РФ совершили обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки враг открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не исключаем, что военная агрессия РФ может распространиться, - Залужный

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

Автор: 

обстрел (26961) Донбасс (26955) наемники рф (2071) операция Объединенных сил (6766)


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09.11.2021 17:29 Ответить
Яки не хороши найманцы! Главное что бы европейцы на наши редкие ответки не проявляли обеспокоенности!!!!!
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09.11.2021 23:28 Ответить
 
 