НАБУ должно расследовать намерения передать Коломойскому 3,5 млрд кубометров газа из подземных хранилищ, - нардеп

Народный депутат Валентин Наливайченко обратился в правоохранительные органы с требованием вмешаться в ситуацию с попыткой государственных чиновников и структур олигарха Коломойского присвоить природный газ в подземных газовых хранилищах Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в Telegram-канале.

"Речь идет о 3,5 млрд м3 природного газа стоимостью около 4 млрд долларов, который вместо того, чтобы направить на нужды населения топ-чиновники хотят отдать олигарху Коломойскому. Газовую сделку планируют легализовать из-за мирового соглашения между государством и компанией олигарха - в Хозяйственном суде города Киева" , - сообщил нардеп.

Наливайченко призвал генерального прокурора вступить в этот сомнительный судебный процесс на стороне государственных интересов и не допустить хищения газа, принадлежащего всем гражданам Украины.

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"Лишь 7 месяцев назад Стокгольмский арбитражный суд отклонил иск олигарха, в котором тот требовал от Украины 5,5 млрд долларов. А сейчас эти средства нынешние власти хотят подарить ему из-за фиктивного мирового соглашения в украинском суде. Беззаконие и хищение надо останавливать! Национальные интересы нужно защищать!" - заявил нардеп.

Напомним, ранее издание "Наши Деньги" сообщило, что 26 октября "Нафтогаз" согласился передать "Укрнафте", которой руководит олигарх Игорь Коломойский, от 0,7 до 3,5 млрд м3 природного газа на сумму от 20 до 100 млрд грн.

Этот газ был добыт и использован населением в 2017-2013 годах, однако документально куплю-продажу оформлено не было из-за отказа "Укрнафты" подписывать договора.

Позже в "Нефтегазе" заявили, что информация о мировом соглашении НАК "Нефтегаз Украины" с бизнесменом Игорем Коломойским не соответствует действительности.