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НАБУ должно расследовать намерения передать Коломойскому 3,5 млрд кубометров газа из подземных хранилищ, - нардеп

НАБУ должно расследовать намерения передать Коломойскому 3,5 млрд кубометров газа из подземных хранилищ, - нардеп

Народный депутат Валентин Наливайченко обратился в правоохранительные органы с требованием вмешаться в ситуацию с попыткой государственных чиновников и структур олигарха Коломойского присвоить природный газ в подземных газовых хранилищах Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в Telegram-канале.

"Речь идет о 3,5 млрд м3 природного газа стоимостью около 4 млрд долларов, который вместо того, чтобы направить на нужды населения топ-чиновники хотят отдать олигарху Коломойскому. Газовую сделку планируют легализовать из-за мирового соглашения между государством и компанией олигарха - в Хозяйственном суде города Киева" , - сообщил нардеп.

Наливайченко призвал генерального прокурора вступить в этот сомнительный судебный процесс на стороне государственных интересов и не допустить хищения газа, принадлежащего всем гражданам Украины.

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"Лишь 7 месяцев назад Стокгольмский арбитражный суд отклонил иск олигарха, в котором тот требовал от Украины 5,5 млрд долларов. А сейчас эти средства нынешние власти хотят подарить ему из-за фиктивного мирового соглашения в украинском суде. Беззаконие и хищение надо останавливать! Национальные интересы нужно защищать!" - заявил нардеп.

Напомним, ранее издание "Наши Деньги" сообщило, что 26 октября "Нафтогаз" согласился передать "Укрнафте", которой руководит олигарх Игорь Коломойский, от 0,7 до 3,5 млрд м3 природного газа на сумму от 20 до 100 млрд грн.

Этот газ был добыт и использован населением в 2017-2013 годах, однако документально куплю-продажу оформлено не было из-за отказа "Укрнафты" подписывать договора.

Позже в "Нефтегазе" заявили, что информация о мировом соглашении НАК "Нефтегаз Украины" с бизнесменом Игорем Коломойским не соответствует действительности.

Автор: 

Газ (10223) Коломойский Игорь (1791) Наливайченко Валентин (894)


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Топ комментарии
+5
Да, но можно сравнивать как было, и как есть. Года три назад коломойский тихо сидел в Израиле будучи "без работы"(это с его слов). Сюда он приехал "работать"(опять по его же словам), вот он и работает. В результате сравнения выяснится, что такого, что происходит сейчас, ранее в принципе не могло бы произойти, это все зарубили бы на корню.
ПЫСЫ: сравнение - вот ответ на Ваш вопрос.
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09.11.2021 18:33
+3
Думаю що в зв`язку с скрутним фінансовим станом Ігорь Валєріча ніхто не буде проти якщо бубочки віддадуть йому той газ.
Тим більш він потратився - зняв такий цікавий серіал.
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09.11.2021 18:21
+3
Vmesto togo sto Benia vernul dengi gosudarstvu s privatbanka,emu gosudarstvo vozracajet dengi
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09.11.2021 19:19
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Да, но можно сравнивать как было, и как есть. Года три назад коломойский тихо сидел в Израиле будучи "без работы"(это с его слов). Сюда он приехал "работать"(опять по его же словам), вот он и работает. В результате сравнения выяснится, что такого, что происходит сейчас, ранее в принципе не могло бы произойти, это все зарубили бы на корню.
ПЫСЫ: сравнение - вот ответ на Ваш вопрос.
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09.11.2021 18:33 Ответить
Заробив стопаспотний від віслюка.
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09.11.2021 18:20 Ответить
Думаю що в зв`язку с скрутним фінансовим станом Ігорь Валєріча ніхто не буде проти якщо бубочки віддадуть йому той газ.
Тим більш він потратився - зняв такий цікавий серіал.
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09.11.2021 18:21 Ответить
живи подольше -узнаеш побольше
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09.11.2021 18:21 Ответить
Зачем? Зебил должен вымерзнуть как мамонт. Только так продолжится развитие всего остального.
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09.11.2021 18:28 Ответить
Пора уже беню закрывать вместе с подельниками
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09.11.2021 18:33 Ответить
Кому закрывать?
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09.11.2021 20:04 Ответить
Вы не понимаете, это другое!😁
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09.11.2021 18:42 Ответить
Ночь дождлива и туманна, и темно кругом,Мальчик маленький стоит и мечтает об одном.Он стоит к стене прижатый,И на вид чуть-чуть горбатый,И поет на языке родном.Ой-ой-ой-ой, купите папиросы,Подходи пехота и матросы,Подходите, не жалейте, Сироту, меня согрейте, Посмотрите - ноги мои босы.- Ноги наши босы! Босы! Босы! Подпевают ему Коломойский и Шэфиры./ Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка /Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского.
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09.11.2021 19:02 Ответить
Vmesto togo sto Benia vernul dengi gosudarstvu s privatbanka,emu gosudarstvo vozracajet dengi
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09.11.2021 19:19 Ответить
Украина оближется. Коломойша поставил ЗЕ! в призиденты вот для таких случаев. ЗЕ! и его шобла за госизмену и сдачу государственных интересов должна быть расстреляна по законам военного времени
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09.11.2021 20:03 Ответить
А по факту будет по Италиям, Лондонам да Иерусалимам пить кофе, нежась на солнышке. Кто то и в Барвихе с Рублевкой.
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10.11.2021 18:12 Ответить
 
 