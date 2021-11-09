Стокгольмский арбитраж отказал Коломойскому в иске на 5,5 млрд долларов из-за коррупции, - экс-генпрокурор

Власть ищет способ подарить олигарху Игорю Коломойскому природный газ на десятки миллиардов гривен, несмотря на то, что международный Стокгольмский арбитраж в начале 2021 года отказал олигарху в соответствующем иске на 5,5 млрд долларов, обвинив его в коррупции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"После того, как Коломойский проиграл Стокгольмский арбитраж, в котором его обвинили непосредственно в коррупции, он пошел в хозяйственный суд города Киева. Сейчас решение еще не вынесено. Судебное заседание назначено на конец ноября. А на следующий день после судебного заседания назначен наблюдательный совет "Нафтогаза", где и должны отдать, государство должно помириться с Коломойским и отдать ему эти деньги, в которых Стокгольмский суд отказал ему", - сообщил Рябошапка в эфире телеканала "Украина24".

Он процитировал резолютивную часть решения Стокгольмского арбитража, прямо обвинившего олигархов Коломойского и Боголюбова в коррупции.

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"Я процитирую из резолютивной части. Это не Печерский суд сказал, это в Стокгольме суд сказал, что инвестиции заявителей в Украину, то есть Коломойского и Боголюбова, включая их поведение относительно получения контроля над менеджментом "Укрнафты", связаны со взяточничеством и коррупцией, и это противоречит международной публичной политике. Есть правовая доктрина, и суд тоже привел ее, что если ты используешь коррупцию, когда ты ведешь бизнес, ты не имеешь права, не можешь идти в судебный институт и требовать там защиты", - пояснил Рябошапка.

По словам экс-генпрокурора, действующие власти остановили все расследования по махинациям Коломойского в "Укрнафте".

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"Вместо того чтобы предъявить подозрения и конфисковать этот газ, отдать украинцам, сейчас власть ищет способы, как ее отдать Коломойскому", - подытожил Рябошапка.

Как сообщалось, в "Нафтогазе" заявили, что информация о мировом соглашении компании с бизнесменом Игорем Коломойским не соответствует действительности.