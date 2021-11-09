"Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападет завтра на Польшу", - Лукашенко о миграционном кризисе
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, обвинил Евросоюз в миграционном кризисе на польско-белорусской границе.
По его словам, таким образом Евросоюз пытается отвлечь внимание от собственных проблем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Внутри Польши, Литвы. Возьмите и Германию сегодня - так называемый транзит власти. Возьмите Великобританию, во Франции… У них же проблем выше крыши. Мы рядом с ними не стояли. Народы недовольны. А как это микшировать и нивелировать? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападет завтра на ту же Польшу. Да мы никогда не собирались и не собираемся нападать на Польшу... Нам дай бог обустроить эту территорию, которая у нас есть... А они спят и видят - всю (территорию Беларуси. - Прим. БЕЛТА)", - заявил Александр Лукашенко.
Напомним, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Белоруссии на границе с Польшей.
На снятом на границе видео большая группа мигрантов замечена в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Белоруссии в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.
По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.
Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает назад нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пропускает, поэтому многие нелегалы застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.
Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.
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_Уже напали, ещё в 2010!
Якщо вони захочуть
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Afghanistan_(2013%E2%80%932021).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістан (2012)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#cite_note-32 [32] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#cite_note-33 [33]
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
Надо обязательно добавлять- захвативший власть 27 лет назад
Складається враження що бульбашо-мокшанські ЗМІ тільки і чекають коли почнеться прорив кордону та коли польські друзі почнуть активні дії против порушників кордону щоб їх звинуватити в насилі над жінками та дітьми,жінками та дітьми тому що,як заведено кацапами їх завжди запускають в авангарді.Згадайте Крим.
А саме цікаво чому мовчать ООН,ОБСЕ та інщі так звані розумники по світовому праву які забороняють буть якими діями визволювати загарбану мокшанами територію України?
это натуральная клиника, как советская пропаганда говорила о том, что кто-то хочет что-то захватить, А МЫ НЕ ОТДАДИМ НАШИХ ЗАВОЕВАНИЙ. Та кому они нахрен нужны..
порвал все шаблоны)
так, компания ShokoBox выпустила серию шоколадных изделий, украсив их портретами сцаря.
в частности, молочный шоколад «Нежный», на обертке которого изображено *****, кормящее лосенка.