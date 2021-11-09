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"Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападет завтра на Польшу", - Лукашенко о миграционном кризисе

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, обвинил Евросоюз в миграционном кризисе на польско-белорусской границе.

По его словам, таким образом Евросоюз пытается отвлечь внимание от собственных проблем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Внутри Польши, Литвы. Возьмите и Германию сегодня - так называемый транзит власти. Возьмите Великобританию, во Франции… У них же проблем выше крыши. Мы рядом с ними не стояли. Народы недовольны. А как это микшировать и нивелировать? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападет завтра на ту же Польшу. Да мы никогда не собирались и не собираемся нападать на Польшу... Нам дай бог обустроить эту территорию, которая у нас есть... А они спят и видят - всю (территорию Беларуси. - Прим. БЕЛТА)", - заявил Александр Лукашенко.

Читайте также: РФ проводит операцию "ихтамнет" на границе с ЕС, как в Украине в 2014, – польский аналитик

Напомним, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Белоруссии на границе с Польшей.

На снятом на границе видео большая группа мигрантов замечена в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Белоруссии в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.

По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО о ситуации на границе Беларуси и Польши: "Использование режимом Лукашенко мигрантов как гибридной тактики" недопустимо

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает назад нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пропускает, поэтому многие нелегалы ​​застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.

Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) мигранты (980) Польша (8405) Евросоюз (17076)


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Топ комментарии
+20
типичное поведение психопата.
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09.11.2021 18:57
+19
Подвесить бы тебя усатого бульбафюрера за яйца и лупашить пока ты не здохнешь!!
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09.11.2021 18:19
+17
Схоже, що оголошувати не доведеться, є один самопроголошений самовисуванець
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09.11.2021 18:17
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Правила форума Совет форумчан
Схоже, що оголошувати не доведеться, є один самопроголошений самовисуванець
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09.11.2021 18:17 Ответить
Подвесить бы тебя усатого бульбафюрера за яйца и лупашить пока ты не здохнешь!!
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09.11.2021 18:19 Ответить
Талкова придумана.
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09.11.2021 19:50 Ответить
Не получится. Яйца бульбофюрера давно уже в кармане *****.
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09.11.2021 20:03 Ответить
А кто подвешивать то будет? Терпилы беловежские?
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09.11.2021 20:39 Ответить
Шо оно мелет?Походу,усатый менингит перенёс с серъёзными осложнениями.
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09.11.2021 18:20 Ответить
Я би не цитувала цього полудурка.
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09.11.2021 18:22 Ответить
У бульбофюрера гостра інтоксикація кремлівськими грошима, от і галюцинує
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09.11.2021 18:25 Ответить
Так цеж ви обидва і є-ти сам та твій господар- бункерне лайно...
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09.11.2021 18:28 Ответить
И его считают нормальным???
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09.11.2021 18:33 Ответить
Вже НІ.
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09.11.2021 19:45 Ответить
Какой дебил! Северная Корея отдыхает😁
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09.11.2021 18:40 Ответить
"Поляки кляті винуваті" 🥸
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09.11.2021 18:40 Ответить
Та який там напад, просто дана команда зпідтишка підісрати, вже хронічна звичка так званої союзної держави.
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09.11.2021 18:46 Ответить
типичное поведение психопата.
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09.11.2021 18:57 Ответить
ихтамнет-2
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09.11.2021 18:57 Ответить
Падонок и идиот - это тот кому ты х... сосешь, т.е. ПХутин.
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09.11.2021 19:07 Ответить
Він просто не здогадується що емігранти з Польщі в Білорусь прориваються.Щоб оголосити самопроголошеного ідіотом.
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09.11.2021 19:36 Ответить
що *****, що *****, що бульбофюрер - повірити їм собі дорожче вийде
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09.11.2021 19:38 Ответить
Типичная наводка кремлевского урода. Чем чудовищнее ложь,тем больше шансов, что в нее поверят.
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09.11.2021 19:47 Ответить
"Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який нападе завтра на Польщу", - Лукашенко про міграційну кризу"
_Уже напали, ещё в 2010!
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09.11.2021 19:48 Ответить
Це ж треба про себе так сміливо розповістити)))
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09.11.2021 19:59 Ответить
Ну он хотя бы понимает, что его именно так и называют
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09.11.2021 20:07 Ответить
Це гризня у банці...Вважаєте що є гарні павуки й погані?Боротьба за ресурси... Нащо Німеччина тягла до себе азиатів у попередні рока? Що змінилося? А тепер уявіть себе правителем країни і погрозу вас скинути... Не виправдовую Луку, але не впевненний що також би не захищався ....Тепер наш недопрезедент також чипляється за владу та йще клянчить електрику у Луки ...
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09.11.2021 20:18 Ответить
Ти мариш?
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09.11.2021 21:35 Ответить
падло
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09.11.2021 20:27 Ответить
Точно
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09.11.2021 20:41 Ответить
Лук - подонок, мерзавец, идиот! Который косвенно нападает, открывая двери нелегалам!
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09.11.2021 20:29 Ответить
Візьми біженців до себе - твої чиновники їм ж візи видали

Якщо вони захочуть
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10.11.2021 02:32 Ответить
а вот и крыса усатая отозвалась
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09.11.2021 20:30 Ответить
Imeno idiot mozet napast na Polsu,tolko napomniu sto Polsa jest glavni strategiceski partner ameriki v Evrope.Eto i ix bazi tam.Sluce vojni amerika budet pervaja sto budet bombit Belorus i nikto tut nepomozet
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09.11.2021 20:32 Ответить
Ага будут бомбить) Особенно в газетах, дескать мы очень обеспокоены. Каждая страна печется о своей жопе, времена рыцарей на белых конях, идущих на помощь в войне соседнему замку, давно в прошлом. Вот третья мировая не дай Бог начнется, тогда и возможны реальные военные коалиции, а не партнеры на бумагах.
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09.11.2021 20:41 Ответить
Za Polsu tak da.Tam kazetsia 3 amerikanskije bazi amerikancev jest,smotryte eneregetiku vojenije zakazi sotni miliardov dolarov i tak daleje..Amerikansam sama Belorus nicego neznacyt,tem boleje etu vlast u nix nikto i nepriznajiot.
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09.11.2021 20:48 Ответить
Главный (основной) союзник был и Авгвнистан. И Госдеп уже давал по этому поводу пояснения. Воевать за Польшу Америка не будет, просто свернет базы и поедет в Германию. Еще раз этот статус не предусматривает оказание помощи в войне, помощь материальную, эккипировкой, техникой, советниками - да, участие в боевых действиях - НЕТ. Таким образом - ваши надежды на то, что США вступятся за Вас в войне напрасны. Никто кроме самих поляков, литовцев, латвийцев, украинцев не будет воевать .
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09.11.2021 21:09 Ответить
Afganistan nemog bit sojuznikom,on tolko stojil bolsije dengi.Nikto na Polsu nebudet napadat tem boleje Belorus,kotoruju sami poliaki razbyli bez problem.Glavni partniot posle britov Evrope jest Polsa dlia amerikosov i eto NATo strana tem skazano vsio.Pust paprobujet uvidem sto ostanitsia iz Belorus
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09.11.2021 21:25 Ответить
Статус надано Бараком Обамою[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E&veaction=edit&section=9 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E&action=edit&section=9 ред. код ]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Afghanistan_(2013%E2%80%932021).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістан (2012)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#cite_note-32 [32] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#cite_note-33 [33]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Tunisia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81 Туніс (2015)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#cite_note-34 [34]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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09.11.2021 23:03 Ответить
Da nevazno sto tam afganistan oni dyky narod vse eto ponimajet a vot Polsa Evropa ,tut vojni nebudet,a vot sankciji dlia Belorus na podxode.Nenado dumat sto meloc dlia nix,ecio jesli i granicu zakrojem im projezd v Evropu eto budet problema kak polozeno.Realno ja neznaju po sengenu imejet ili oni takyje vizi?Jesli da tak dolzni ubrat izza nelegalov takze
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09.11.2021 23:11 Ответить
вибачте, але у вас в голові каша. Польща не може бути основним стратегічним партнеро США ПОЗА НАТО, оскільки вона вже в НАТО. Це по перше. По друге участь у війсковому блоці так само не гарантє допомоги цього блоку, особливо в наш час, коли немає дійсно великих політиків. Я не стведжую, що Польща такої допомоги не отримає, але все можливо, завдяки невизначенності позицій Німеччини та Франціїї (голубів миру з Курятником). І якщо згодати події 1 вересня 1939 р. то жоден "союзник" окрім Великобританії не підтримав Польщу, вже потіи втрутилася Франція під тиском англійців.
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09.11.2021 23:25 Ответить
Da Polsa v NATO i glavni partnior politiki amerikansev v Evrope,torgovi partner,oni dlia ameriki vaznej cem nemci.Uvidem pust zatronet Polsu sto togda budet, ix vojenije bazi v Polse takze s ixnimi soldatami,texnikoj.Budet amerikansi vojevat daze protiv raski jesli budet nado
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09.11.2021 23:32 Ответить
Afganistane tam byli vnutrenije razborki,talibi te ze vet afgansi.Vet nebylo vnesnej agresiji,tam sam narod bil za talibov,s kem vojevat togda s narodom?
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09.11.2021 23:28 Ответить
Не обольщайтесь! И нет такого статуса в законодательстве США,как "glavni partnior politiki amerikansev v Evrope,torgovi partner". И нет это не в чистом виде "внутренние разборки". Вспомните по каким причинам был введен международный контингент в Авганистан. Дело не в том, будут защищать Польшу или не будут, а в том, что бы спровоцировать Европу на конфликт с Курятником, для передела Европы. А Глав Петух живет в своем "дивном мире" в котором он упраляет Галактикой, не имея запаса прочности. В любом случае возвращаюсь к первому своему ответу, "Никто кроме самих поляков, литовцев, латвийцев, украинцев не будет воевать" ну можно добавить еще Финнов.
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09.11.2021 23:51 Ответить
Tak voprosa netu sto Polsa budet vojevat za svojiu stranu.Posmotryte kakuju texniku oni zakupili,zakupajet te ze Abrams tanki novuoj modifikaciji kotoroj krome amerikansev nikto neimejet,nezbyvajemyje samolioti F-35 takze s ameriki zakupili,Patriot sistemi ,droni i mnogo sto drugoje oni zakupili,kak vi ponimajete te Patriot sistemi budet obsluzovat amerikansi,tak sto oni brosit PVO i ujedut?Da net oni budet vojevat.U nas toze NATO samolioti vet raznix stran,kazdi raz ix podnimajet dlia perexvata samolitov,kazdi raz oni podnimajetsia dlia perexvata ili soprovazdenija,tak v nedeliu po 5 raz.Vse te vojska NATo oni sluzit kak i nasi soldati
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10.11.2021 08:23 Ответить
Таварыш два маёра, Мойша, і вось гэтая брыдка ў вас у фюрэрах. Так, Мойша, куды вы зніклі? Арабаў да мяжы з Польшчай суправаджаеце? Ці да мяжы Літвы? Чаму вы з іх бераце? І ў чым? У зайчыках ці ў агідных для вас эўра?
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09.11.2021 20:37 Ответить
Полякам давно уже нужно было открывать огонь на поражение. Этого должно от своего правительства требовать общество. Наглое нарушение границы, переходящее в системный характер. Ещё, было бы неплохо всех пойманых и ещё свой маргинальный биомусор вывалить на территорию Беларуси в ответ.
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09.11.2021 20:38 Ответить
Так це шо виходить, мухамєди з Польщі до таракана лізуть?
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09.11.2021 20:41 Ответить
ага, "гаваринаабарот" - фуйла школа
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09.11.2021 21:16 Ответить
А кто знает удачные белорусские пролукашенковские новостные сайты с комментариями (как на Цензоре)? Или телеграмм каналы с комментами? Оч хочется постебаться, а то над кацапами давно надоело, а тут поле непаханное ))))
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09.11.2021 20:41 Ответить
Обычная х**ловая тактика..Называть черное белым... Держи вора всегда первым кричит вор
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09.11.2021 20:49 Ответить
Осеннее обострение у недофюрера пошло
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09.11.2021 20:49 Ответить
Остап, которого "понесло" просто мудрец по сравнению с этим идиотом
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09.11.2021 20:55 Ответить
У них же проблем вище за дах. Ми поруч із ними не стояли. Народи незадоволені. А як це мікшувати і нівелювати? -Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який відправляє біженців із своєї "прорашистської бульбогубернії" (((Всередині Польщі, Литви. Візьміть і Німеччину сьогодні - так званий транзит влади. Візьміть Велику Британію, у Франції)))
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09.11.2021 21:21 Ответить
Вопрос: как попали мигранты в Белоруссию? Что говорите? Самолётами белорусской государственной компании? Но конечно же это всё равно ответственность запада.
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09.11.2021 21:28 Ответить
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси,Источник:

Надо обязательно добавлять- захвативший власть 27 лет назад
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09.11.2021 21:35 Ответить
А цікаві відео сьогодні із Польсько-Білоруського корону,на дільниці кордону у сотню-другу метрів сконцентровано декілька сотень ,,біженців,,з одного боку та заслін прикордонників Польші і ні одного білоруського прикордонника.
Складається враження що бульбашо-мокшанські ЗМІ тільки і чекають коли почнеться прорив кордону та коли польські друзі почнуть активні дії против порушників кордону щоб їх звинуватити в насилі над жінками та дітьми,жінками та дітьми тому що,як заведено кацапами їх завжди запускають в авангарді.Згадайте Крим.
А саме цікаво чому мовчать ООН,ОБСЕ та інщі так звані розумники по світовому праву які забороняють буть якими діями визволювати загарбану мокшанами територію України?
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09.11.2021 21:36 Ответить
А они спят и видят - всю (территорию Беларуси. - Прим. БЕЛТА)", - заявил Александр Лукашенко.
это натуральная клиника, как советская пропаганда говорила о том, что кто-то хочет что-то захватить, А МЫ НЕ ОТДАДИМ НАШИХ ЗАВОЕВАНИЙ. Та кому они нахрен нужны..
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09.11.2021 21:43 Ответить
Горжусь бацькой...
порвал все шаблоны)
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09.11.2021 21:49 Ответить
на рахе ))), где ранее детям в новогодние наборы положили конфеты с изображением прип*здента их страны, продолжают выдумывать новые способы, как угодить ***** )))
так, компания ShokoBox выпустила серию шоколадных изделий, украсив их портретами сцаря.
в частности, молочный шоколад «Нежный», на обертке которого изображено *****, кормящее лосенка.

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09.11.2021 21:56 Ответить
До полноценного варианта КНДР им осталось не так уж далеко.
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10.11.2021 00:32 Ответить
Вот тебя ТВАРЬ УСАТАЯ и надо обьявить всем тем что ты описал и еще добавить ПРОВОКАТОР. Желаю,чтобы поляки удержались а вся эта АРАБСКАЯ пошесть,которую ты умышленно пропускаешь в свою страну,развернулась и осела у тебя под окнами,желательно.Вот тогда уж точно те люди,кто ЕЩЕ за тебя, сами будут гнать тебя из страны ОБОСРАННОЙ МЕТЛОЙ .
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09.11.2021 23:23 Ответить
интересно, и кто бы это мог быть?
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09.11.2021 23:57 Ответить
противопехотные минные поля могут помочь ...
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10.11.2021 04:19 Ответить
Лукаш! Ты сволочь и гад! Иди (едь ,нахрен,в Бурятию пасти козлов. На пенсию урода!
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10.11.2021 04:22 Ответить
"нелегалы" - сотрудники КГБ БССРТ внештатные
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10.11.2021 04:22 Ответить
 
 