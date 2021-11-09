Куликовский из "Изоляции" был правой рукой лидера преступной организации, – первый заместитель начальника ГСУ Нацполиции Пантелеев
От рук преступной организации, которая похищала, содержала и пытала людей в тюрьме "Изоляция", пострадали не менее 166 человек. Среди них – журналисты, сотрудники СБУ, Госпогранслужбы, Государственной миграционной службы, военнослужащие и другие граждане.
Об этом Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель начальника Главного следственного управления Сергей Пантелеев, комментируя задержание Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч".
"Некоторым пленным удалось вернуться в рамках обмена, часть выкупили родственники, – объяснил он. – В течение года мы опросили 38 потерпевших, которые узнали тех, кто входил в преступную организацию. Мы установили всю иерархию. Сегодня ночью во время совместной операции Нацполиции и СБУ был задержан один из участников этой организации по прозвищу "Палыч", который является правой рукой ее лидера. В отношении самого лидера, как и еще семи участников организации, в сентябре этого года в суд направлены материалы для заочного осуждения".
По словам Пантелеева, всего установлено 45 участников преступной организации. Следствие выяснило, что Куликовский руководил "Изоляцией" до 2018 года. Лидером этой организации является Василий Евдокимов, заместитель начальника службы специальных операций, так называемого министерства государственной безопасности "ДНР". Среди тех, кто заочно уведомлен о подозрении и объявлен в розыск, конвоиры и оперативники т.н. МГБ "ДНР".
Пленников привлекали к работам - заставляли разгружать боеприпасы и горючее, строить полигоны и стрельбища, убирать территорию и помещение завода, собирать металлолом.
"Среди входивших в состав этой преступной организации - бывшие милиционеры, бывшие и действующие военные, сторонники "ДНР", бывшие руководители и сотрудники колоний, - рассказал Пантелеев. - Это одно из самых жестоких мест лишения свободы на оккупированных территориях. Мы систематизировали виды пыток, о которых рассказывали потерпевшие. Это пытка электрическим током через половые органы, имитация расстрела, переломы костей, утопление в воде, выстрелы в ноги из огнестрельного оружия, изнасилование. Людям надевали на голову пакеты, их связывали, морили голодом или кормили просроченными продуктами".
Напомним, 9 ноября бывший пленник российских оккупантов Станислав Асеев сообщил о задержании главного военного преступника "Изоляции" Куликовского. Контрразведчики СБУ подтвердили факт задержания.
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"ИНОГДА В ПЬЯНЫХ КУРАЖАХ ОНИ ЗАБИВАЛИ ДО СМЕРТИ" - ОСВОБОЖДЕННЫЙ ИЗ ПЛЕНА ОБ "ИЗОЛЯЦИИ"
by https://myrotvorets.news/author/jurgen/ АВТОР U.
Один из немногих счастливых случаев, когда пленному удалось выйти живым из донецкого концлагеря «Изоляция». О Станиславе Печенкине, осужденном за то, что на его фото попал автомобиль важного боевика из т.н. «министерства безопасности ДНР», рассказывают https://ru.krymr.com/a/donbass-realii-izolyaciya-stanislav-pechenkin/30417195.html Донбасс.Реалии.
https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/02/306042A6-795C-4326-A377-0E17162F0C60_w650_r0_s.jpg
«За три года изменилась страна и техника. Я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал»
…После допроса прозвучало: «Ставь чайник». Как вспоминает Станислав Печенкин, в этот момент он подумал: «сейчас меня отправят обратно в камеру и будут пить чай». Оказалось совсем не так: «Содержимое вылили мне на голову. Но медицинской помощи не оказали, после чего отправили в камеру. Мне сказали: «Подумай!»
Станислав Печенкин провел в плену 2 года и 11 месяцев. Его задержали в Горловке за фотографию, на которую попал автомобиль начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР».
Он жил в свободном Бахмуте, а в оккупированную Горловку приезжал, чтобы присматривать за квартирой. Он всегда фотографировал местность и выкладывал снимки в соцсети. После того, как мужчину с планшетом в руках заметили, за Станиславом установили слежку. Силовики, работающие на российские гибридные силы, вскрыли его соцсети. Из-за активной проукраинской позиции, которую он не скрывал и в виртуальном мире, Станислава Печенкина обвинили в «шпионаже» и сотрудничестве со спецслужбами Украины.
На подконтрольную Киеву территорию вместе с 76 гражданами Станислав Печенкин вернулся 29 декабря прошлого года.
Мы встречаемся на 14-й линии в Пуще-Водице на окраине Киева, где неподалеку в санатории «Лесная поляна» проходят реабилитацию бывшие военнопленные и гражданские заложники боевиков. Провожая взглядом трамвай, Станислав отмечает, что ему Пуща нравится. Мы идем в сторону семейного кафе, здесь сегодня полная посадка: звон тарелок, детский смех, шум от разговоров. Станиславу обстановка немного непривычна.
«За три недели я более-менее адаптировался. На следующий день после обмена, когда впервые попал в магазин, почувствовал себя там, как на другой планете - много людей, много всего, и особенно меня поразило, как расплачиваются телефонами. В 2016 году в провинции такого не было, - делится впечатлениями Станислав. - Еще чуть-чуть остались эти осадочные впечатления. Мне здесь не совсем уютно. Все-таки за три года отвыкаешь. Все серьезно изменилось, в Киеве в том числе - я последний раз был здесь в 2015 году. Изменилась страна и техника. Поэтому я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал».
«Детектор лжи показал, что я лгу»
Станислав вспоминает, как 13 января 2017 года выпал снег, и он пошел фотографировать Горловку. Он делал так всегда, когда приезжал из Бахмута присматривать за квартирой - «были случаи, когда боевики вселялись в пустые квартиры». Снимки публиковал в соцсетях, чаще в «Твиттере», чтобы друзья из Горловки, которые уехали во время войны, видели, что происходит в городе.
В этот день недалеко от одного из магазинов стояла машина начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР». Она попала в кадр. За Станиславом установили слежку, вскоре к нему подъехал автомобиль, из которого вышел https://myrotvorets.center/criminal/alchin-aleksej-anatolevich/ Алексей Алчин . «Он бывший сотрудник СБУ, - говорит Печенкин, - который перешел на сторону оккупантов. Показал мне свое удостоверение и предложил проехать с ним. Я думал, что мы проедем в горотдел, там он меня отчитает за то, что я в военное время фотографирую, и меня отпустят. Но случилось совершенно не так».
продовження -
https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/ https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/