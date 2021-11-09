Куликовский из "Изоляции" был правой рукой лидера преступной организации, – первый заместитель начальника ГСУ Нацполиции Пантелеев

От рук преступной организации, которая похищала, содержала и пытала людей в тюрьме "Изоляция", пострадали не менее 166 человек. Среди них – журналисты, сотрудники СБУ, Госпогранслужбы, Государственной миграционной службы, военнослужащие и другие граждане.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель начальника Главного следственного управления Сергей Пантелеев, комментируя задержание Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч".

"Некоторым пленным удалось вернуться в рамках обмена, часть выкупили родственники, – объяснил он. – В течение года мы опросили 38 потерпевших, которые узнали тех, кто входил в преступную организацию. Мы установили всю иерархию. Сегодня ночью во время совместной операции Нацполиции и СБУ был задержан один из участников этой организации по прозвищу "Палыч", который является правой рукой ее лидера. В отношении самого лидера, как и еще семи участников организации, в сентябре этого года в суд направлены материалы для заочного осуждения".

По словам Пантелеева, всего установлено 45 участников преступной организации. Следствие выяснило, что Куликовский руководил "Изоляцией" до 2018 года. Лидером этой организации является Василий Евдокимов, заместитель начальника службы специальных операций, так называемого министерства государственной безопасности "ДНР". Среди тех, кто заочно уведомлен о подозрении и объявлен в розыск, конвоиры и оперативники т.н. МГБ "ДНР".

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Пленников привлекали к работам - заставляли разгружать боеприпасы и горючее, строить полигоны и стрельбища, убирать территорию и помещение завода, собирать металлолом.

"Среди входивших в состав этой преступной организации - бывшие милиционеры, бывшие и действующие военные, сторонники "ДНР", бывшие руководители и сотрудники колоний, - рассказал Пантелеев. - Это одно из самых жестоких мест лишения свободы на оккупированных территориях. Мы систематизировали виды пыток, о которых рассказывали потерпевшие. Это пытка электрическим током через половые органы, имитация расстрела, переломы костей, утопление в воде, выстрелы в ноги из огнестрельного оружия, изнасилование. Людям надевали на голову пакеты, их связывали, морили голодом или кормили просроченными продуктами".

Напомним, 9 ноября бывший пленник российских оккупантов Станислав Асеев сообщил о задержании главного военного преступника "Изоляции" Куликовского. Контрразведчики СБУ подтвердили факт задержания.

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