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Польша не нуждается в поддержке НАТО из-за ситуации на границе с Беларусью, - Дуда

Польша не нуждается в поддержке НАТО из-за ситуации на границе с Беларусью, - Дуда

Польша пока не нуждается в поддержке НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Беларусью.

Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пока мы держим ситуацию под контролем, мы не нуждаемся в поддержке НАТО, но благодарим его за готовность (помочь - ред.)", - приводит во вторник слова Дуды Польское радио.

По словам президента, он находится в постоянном контакте с генсеком НАТО и информирует о развитии ситуации на восточной границе.

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Комментируя накануне ситуацию на границе, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск заявил о возможном применении статьи 4 устава НАТО, предусматривающей проведение консультаций стран в случае, если кто-либо из участников альянса подвергается угрозе безопасности. "Я весьма обеспокоен происходящим и тем, что вероятно будет происходить на нашей восточной границе. Настоящая проблема состоит в том, что никто не знает, как планирует действовать наше правительство", - сказал Туск.

Как ожидается, польский сейм соберется на чрезвычайное заседание, посвященное ситуации на границе с Беларусью.

Напомним, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Белоруссии на границе с Польшей.

На снятом на границе видео большая группа мигрантов замечена в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Белоруссии в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.

По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО о ситуации на границе Беларуси и Польши: "Использование режимом Лукашенко мигрантов как гибридной тактики" недопустимо

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает назад нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пропускает, поэтому многие нелегалы ​​застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.

Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.

Автор: 

мигранты (980) НАТО (9964) Польша (8405) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+8
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09.11.2021 19:06
+5
Даремно. Треба було вимагати на кордон кількох німчиків та жлобоїдів, ще італьяшок..
Бо занадто вони москалів *******. Досить вже їм перебувати в ілюзіях.
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09.11.2021 18:29
+3
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в хоте телефонного разговора обсудили ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе.
При этом Путин и Лукашенко подчеркнули, что особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу польских военных.
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09.11.2021 18:28
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в хоте телефонного разговора обсудили ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе.
При этом Путин и Лукашенко подчеркнули, что особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу польских военных.
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09.11.2021 18:28 Ответить
Даремно. Треба було вимагати на кордон кількох німчиків та жлобоїдів, ще італьяшок..
Бо занадто вони москалів *******. Досить вже їм перебувати в ілюзіях.
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09.11.2021 18:29 Ответить
не ті вже німчікі - принижені і на кацапському поводку, нема коґо гандурасіть...
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09.11.2021 18:39 Ответить
не учи ученых.
Полякам виднее, когда им нужна помощь. и тем более - твои диванные советы.
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09.11.2021 19:49 Ответить
Хочеш зробити добре,зроби це сам.Поляки знають цю просту істину.
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09.11.2021 22:30 Ответить
Так полякам (ЄС) і треба, нехай далі "озабочуються" !
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09.11.2021 18:30 Ответить
Нажаль в Європі досі не розуміють з яким лайном мають справу...
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09.11.2021 18:33 Ответить
а бульбаши тока с украинцами братовья или с польшей тоже?
литвой, латвией?
гасите уже их - там нема кого жалеть....
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09.11.2021 18:34 Ответить
Дуда стібеться над Німеччиною, розуміючи, що мета оскаженілих "чебуреків" не Польща, у якій треба пахати, а землі бюргерів, де є що вкрасти та жити як вимушені емігранти.
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09.11.2021 18:44 Ответить
Почему бы муслимов газком не травануть,ну на пример ипритом .
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09.11.2021 18:44 Ответить
потому что поляки - не подонки типа русни или асадовцев.
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09.11.2021 19:50 Ответить
Речник польської митниці навпаки сказав , що польські військові дуже акуратно поводяться з мігрантами . Не б'ють , не ламають ребра , приносять їм їжу , ліки , теплу одежу , ба навіть дають гроші і теплий чай з лимоном . Після цього всього надають медичну допомогу і перекидають через сітку назад , попередньо побажавши вшистскєго найлєпшего .
І я їм вірю . МОЛОДЦІ .
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09.11.2021 19:59 Ответить
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09.11.2021 19:06 Ответить
А ви купіть якийсь російський продукт і киньте собаці . Будете здивовані . Пес на вас образиться .🤣👍
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09.11.2021 20:08 Ответить
Мета муслімів путінська Німеччина! Поляки, пропустіть біженців до Ангели Меркель !
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09.11.2021 19:06 Ответить
Тільки спочатку коридор з колючки.)
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09.11.2021 19:42 Ответить
Нуууу.....это Дуда ..напрассснооооо!!.....дальше будет интереснее.
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09.11.2021 19:45 Ответить
а вам не кажется, что ему виднее чем вам?
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09.11.2021 19:51 Ответить
Я ж казав , що поляки - нормальні люди і дадуть собі з тим раду . Це не німчура і не жабоїди . Задіяли армію , поліцію , гелікоптери , перевірка бусів по всій країні і 8 років тюрми за сприяння мігрантам . Журнашлюх - копен в дупен з 3-х кілометрової зони вздовж кордону . Всі новини строго від речника міноборони.
МОЛОДЧАГИ !!!
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09.11.2021 19:50 Ответить
якщо їм додаткових підрозділі з ФРН не потрібно - самі будуть стріляти на ураження?
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09.11.2021 19:53 Ответить
Жартуєте ? Польські військові дуже делікатесом обходяться з мігрантами . Так сказав речник МО . І я схильний йому вірити . Вірте й ви .
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09.11.2021 20:02 Ответить
Огнемётов нет ?
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09.11.2021 20:03 Ответить
Жартуєте ? Солдати роздати мігрантам шоколадний і поповнюють рахунок мобільного . Так сказав речник МО і я йому вірю.
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09.11.2021 20:14 Ответить
Президент Зеленский и Президент Дуда обсудили ситуацию и после толковых советов Президента Украинты польский Президент понял что можно опереться на Украину и Президента Зеленского .
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09.11.2021 20:17 Ответить
просто поляки прекрасно знают что от зарусляченой гейропки помощи не будет, а только озабоченность.
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09.11.2021 20:25 Ответить
Любишь своего фюрерка, русский?
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09.11.2021 21:20 Ответить
Польша не какая-то содержанка, платит за покровительство большие деньги.
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09.11.2021 21:59 Ответить
А мокші як смоктали лапу, так і смокчуть
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09.11.2021 22:32 Ответить
Польша моноэтническая страна...поляки могут смело обливать мигрантов свиными ссаками и подтирать жопу портретом муххамеда...
Мы не можем этого делать в силу того что ряд мусульманских государств наши друзья и партнеры и имеем в своем составе мусулманский народ крымских татар
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09.11.2021 22:40 Ответить
 
 