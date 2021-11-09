Польша не нуждается в поддержке НАТО из-за ситуации на границе с Беларусью, - Дуда

Польша пока не нуждается в поддержке НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Беларусью.

Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пока мы держим ситуацию под контролем, мы не нуждаемся в поддержке НАТО, но благодарим его за готовность (помочь - ред.)", - приводит во вторник слова Дуды Польское радио.

По словам президента, он находится в постоянном контакте с генсеком НАТО и информирует о развитии ситуации на восточной границе.

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Комментируя накануне ситуацию на границе, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск заявил о возможном применении статьи 4 устава НАТО, предусматривающей проведение консультаций стран в случае, если кто-либо из участников альянса подвергается угрозе безопасности. "Я весьма обеспокоен происходящим и тем, что вероятно будет происходить на нашей восточной границе. Настоящая проблема состоит в том, что никто не знает, как планирует действовать наше правительство", - сказал Туск.

Как ожидается, польский сейм соберется на чрезвычайное заседание, посвященное ситуации на границе с Беларусью.

Напомним, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Белоруссии на границе с Польшей.

На снятом на границе видео большая группа мигрантов замечена в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Белоруссии в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.

По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.

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Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает назад нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пропускает, поэтому многие нелегалы ​​застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.

Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.