РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11333 посетителя онлайн
Новости
13 072 78

РФ проводит операцию "ихтамнет" на границе с ЕС, как в Украине в 2014, – польский аналитик

РФ проводит операцию

Кризисом с мигрантами на границах Европейского Союза управляют российские спецслужбы, применяя стратегию, аналогичную с той, которую РФ использовала в Крыму и на Донбассе, скрывая собственное участие, в данном случае, за режимом Лукашенко в Беларуси.

Об этом в комментарии Guildhall заявил польский аналитик, эксперт по международным отношениям Дариуш Матерняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Методы работы российских спецслужб на границе с ЕС, в частности с Польшей, аналогичны с теми, как они действовали в 2014 в Украине, на Донбассе и в Крыму. Это тактика якобы "ихтамнет", это все якобы просто происходит в Беларуси, они тут якобы не участвуют. С самого начала, с апреля-мая текущего года именно Кремль на самом деле модерирует этот кризис, а режим Лукашенко лишь выполняет. Цель – ударить по тому, что является очень важным для стран Европейского Союза и стран Запад в целом, ударить по ценностям. Ведь дискурс идет в таком разрезе, что мы якобы должны руководствоваться гуманитарными ценностями и пропустить людей, но очевидно и это то, что говорит правительство, что мы не можем пренебрегать ценностями и вопросами безопасности. Для внутренней аудитории в России и Беларуси создается картинка "антигуманности" стран ЕС. Параллельно, дискурс, который развернулся в обществе стран Запада деструктивен для этих стран, идет о том, как реагировать на такие вызовы, что выгодно России", — заявил эксперт.

Читайте также: Мигрантов, штурмующих границу с Польшей, контролируют спецслужбы Беларуси, - Дуда

"Россия вообще не признает своей причастности к процессам с мигрантами в Беларуси. Но у нас есть информация от журналистов с Беларуси и людей, которые работают в оппозиционных к Лукашенко общественных организациях, и они говорят, что представители российских спецслужб, в частности офицеры ФСБ, присутствуют на границах с Польшей и Литвой, и что именно они управляют процессами. Беларусь не является той страной, которая сегодня способна вести самостоятельно, как внешнюю так и внутреннюю политику", — считает аналитик.

" (…) есть определенные инциденты при участии пограничников и Вооруженных сил Беларуси в отношении людей, которые там находятся. Есть угроза, что спецслужбы Беларуси, могут по ошибке или нет, убить кого-то и обвинить в єтом польских пограничников", — подытожил Дариуш Матерняк.

Также читайте: Столтенберг о ситуации с мигрантами на границе с Беларусью: НАТО солидарно с Польшей и нашими союзниками в регионе

В свою очередь австрийский аналитик, профессор Венской академии по безопасности Мартин Малек также считает, что именно Россия модерирует кризис с мигрантами на польской границе и предполагает, что российские спецслужбы могут спровоцировать инцидент на границе с Польшей или Литвой для начала военной агрессии против стран ЕС.

Напомним, накануне вице-министр национальной обороны Польши Марцин Оцепа сообщил, что белорусские и российские спецслужбы принуждают мигрантов к давлению на польскую границу.

Ранее сообщалось, что Польша привела армию в боевую готовность из-за беспрецедентного наплыва мигрантов.

Автор: 

Беларусь (7888) мигранты (980) Польша (8405) россия (95393)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+45
показать весь комментарий
09.11.2021 18:48
+37
А вы думали Европа далеко и ее Рашка не достанет? Думали будете бросать бешеному медведю куски других стран и он вас не тронет? Сами выкормили Дьявола. Ето еще цветочки. Скоро опять будут теракты, массовые протесты и тд...
показать весь комментарий
09.11.2021 18:49
+33
Вся мерзость - брехня , война , подлость от ***** и кацапья
показать весь комментарий
09.11.2021 18:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вся мерзость - брехня , война , подлость от ***** и кацапья
показать весь комментарий
09.11.2021 18:52 Ответить
Ну так, где ни творится какая-нибудь мерзость, там всегда торчат рога и копыта твоих братух, русский.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:41 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 18:48 Ответить
👏👏👏👏👏👍❤️🖤💛💙
показать весь комментарий
09.11.2021 18:53 Ответить
Груз 200 з Донбасу. Ихтамнетов привезли
показать весь комментарий
09.11.2021 19:20 Ответить
дамой к маме на мардовию, мелкими частями.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:24 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 20:02 Ответить
А вы думали Европа далеко и ее Рашка не достанет? Думали будете бросать бешеному медведю куски других стран и он вас не тронет? Сами выкормили Дьявола. Ето еще цветочки. Скоро опять будут теракты, массовые протесты и тд...
показать весь комментарий
09.11.2021 18:49 Ответить
"Сами выкормили Дьявола" - точно в яблочко!
показать весь комментарий
09.11.2021 18:56 Ответить
Поляки ничего такого не думали. Думали те, кто побогаче и позападнее. Ну и, в принципе, пока что не сильно ошиблись.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:00 Ответить
Поляки так не думали ! Они были на стороне Украины ! Ноя не могу им просить , что когда ***** цинично уничтожил их правительство , они не сделали все ВОЗМОЖНОЕ , чтобы ТЕРРОРИСТА № 1 по-стенке размазали ,как бен Ладена
показать весь комментарий
09.11.2021 19:02 Ответить
И как они сделать это были должны были Путина по стенке размазать? Войну России объявить?
Даже когда второй Качинский (брат погибшего президента) пришёл к власти (хоть и не прямо, но в форме серого кардинала), даже он ничего не смог сделать с этим.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:08 Ответить
Добиваться суда в Гааге и доказывать на всех площадках , что это была не КАТАСТРОФА ! После этого теракта , который все проглотили (а у них были разведданные) ***** с подручными начали борзеть не по-дням ,а по-часам
показать весь комментарий
09.11.2021 19:24 Ответить
Во первых Польша не последняя страна в Европе и ее немного слушают. И есть куча методов как наказать *****. Для начала полный запрет полетов росийской авиации над Польшей и странами Балтии. Пускай бы ***** и его пособники через северный полюс летали в западную Европу на свои дачи. и тд...
показать весь комментарий
09.11.2021 19:31 Ответить
"Польша не последняя страна в Европе и ее немного слушают."
-------------------------
А васька слушает, да ест. (с)
показать весь комментарий
09.11.2021 20:58 Ответить
Такое впечатление, что европейцы искренне надеялись отсидеться за нашей спиной. Пусть мы воюем, а они будут вечно озабоченны и тихонько приторговывать. А теперь когда к ним домой постучались, опять, как и в 2014-м, абсолютно растерянны и не готовы ни к чему, одна демагогия
показать весь комментарий
09.11.2021 19:25 Ответить
Нарешті! До ЄС начинає потихеньку "доходити"? Починаючи з 2014року вам казали,а ви? -"путін тільки в трубу пердить та газ нам дає,а так то він добрЄйшій чЄловЄк"😔
показать весь комментарий
09.11.2021 18:50 Ответить
Может, до кого-то и доходит, но далеко не до всех. Пару дней назад по итальянской радиостанции "Капитал" говорили об украинских неофашистах, прикрывающихся патриотизмом. Да и по главному телеканалу РАЙ1 я раньше слышала что-то подобное о фашизме в Украине. Ну и как вы думаете, откуда ветер дует? Обыватель не очень-то вникает в суть происходящего и своё мнение основывает на такой информации.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:19 Ответить
и Даля Грибаускайте, президент Литвы, на всех площадках Европы предупреждала в 2014-2016 г. , наши в ПАСе и Прибалты предупреждали. Европейцы спали и сосали лопу как медведь зимой.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:44 Ответить
ооо стоило чутка поднять жопу и по тревоге поставит на границе войска как сразу доходить начало... впрочем не думаю, что у поляков были илюзии. Скорее теперь они начали вслух говорить то о чем думали и раньше
показать весь комментарий
09.11.2021 18:53 Ответить
Ну раз их там нет, то смело стреляйте всю эту сволочь!!!
показать весь комментарий
09.11.2021 18:53 Ответить
Це буде обстріл Білорусі з території Польщі.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:00 Ответить
Польські плакати часів радянсько-польської війни 1920-х років
показать весь комментарий
09.11.2021 19:00 Ответить
російсько-польської війни.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:01 Ответить
Путин ненавидит Польшу , как и Украину. какое сходство с Гитлером в 1940 году, когда оба Сталин и Гитлер напали на Польшу.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:46 Ответить
с танками и ГРАДАМИ ???
Да ладно ...
показать весь комментарий
09.11.2021 19:02 Ответить
Ну шо, поляки ??? Ви не вірили що після України Путін буде вас кошмарити ?!
показать весь комментарий
09.11.2021 19:03 Ответить
З Україною ***** ще не закінчив. Все тільки починається...
показать весь комментарий
09.11.2021 19:18 Ответить
а что, поляки когда-нибудь заглядывали в очко Пуйлу, как это делал наш президент?
показать весь комментарий
09.11.2021 21:18 Ответить
За Північний потік-3 фріци і Польщу з країнами Балтії здадуть
показать весь комментарий
09.11.2021 19:05 Ответить
Мета муслімів путінська Німеччина! Поляки, пропустіть біженців до Ангели Меркель !
показать весь комментарий
09.11.2021 19:08 Ответить
Коли Порошенко закликав ЄС жорстко боротись проти кремля. У Європі махнули, (какая разніца). Тепер Польщя у складному положенні з мігрантами на своєму кордоні.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:09 Ответить
Да не сильно европейцы за Польшу переживают. Наоборот, очень сильно критикуют за отказ принимать беженцев с Африки и Ближнего Востока и обвиняют в отрицании "европейских моральных ценностей".
показать весь комментарий
09.11.2021 19:28 Ответить
ПОЛЬША ВСЕГДА СТОЯЛА РЯДОМ С УКРАИНОЙ НА ВСЕХ ПЛОЩАДКАХ ВМЕСТЕ СО СТРАНАМИ БАЛТИИ И ЕДИНСТВЕННЫЕ КТО ЗА НАС ВСЕГДА ЗАСТУПАЛСЯ И ПРЕДУПРЕЖДАЛ ОСТАЛЬНУЮ ЕВРОПУ ЧТО С ПУТИНЫМ ДОГОВОРИТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО!!
показать весь комментарий
09.11.2021 21:19 Ответить
совершенно верно! и президент Литвы Даля Грибаускайте предупреждала! а ее кое-кто еще и "экстремисткой " обзывал в Европе.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:55 Ответить
Надо выссказать СИЛЬНУЮ ОБЕСПОКОИНОСТЬ как была обеспокоена Европа в 2014 г.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:09 Ответить
Интересно Европа и Запад в целом все таки проснутся или нет. Или это по сути коснется только Польши, Литвы и Латвии.. Ну и какова тогда ценность союза ЕС и союза НАТО. Кстати эмигранты рвутся в Германию.. А она все в "особых отношениях с "Рашей.. Ну что тогда связывайтесь с Лукой ( наместником РФ в Минске) и вывозите самолетами эмигрантов прямо из Минска в Берлин. Минуя приграничные страны. Да .. нет у вас методов против " питерской подворотни", как у очкарика с скрипкой против хулигана.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:13 Ответить
Okolo 9000 migrantov s Belorus okazalis v Germaniji,realno tex migrantov LItve,Polse i Latviji vsex vziatyx daze polovini nebudet sto nemci polucili I te pri pervoj vazmosnosti sbexyt k nemcam
показать весь комментарий
09.11.2021 19:29 Ответить
Что это за организация ФСБ? Как они везде и всем успевают нагадить или какую то подлянку сделать...И что оно им даёт, подлости делать? Неужели соссияне от этого лучше жить будут и все проблемы в свинособакии как рукой снимет?
показать весь комментарий
09.11.2021 19:17 Ответить
Кровавая гебня , коммуно-фашисты , устроившие раскулачивание и голодомор , в котором погибли наши родственники !
показать весь комментарий
09.11.2021 19:30 Ответить
Да, свои проблемы не исчезнут, зато недовольство народа можно направить в нужное русло, от себя подальше.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:34 Ответить
выражаю озабоченность.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:22 Ответить
А коли путєн направить цей потік до України???
Що буде робити зєнєлох???
показать весь комментарий
09.11.2021 19:24 Ответить
Спрячется в домике и будет постить фоточки из спортзала.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:31 Ответить
В Україні неиає пособій по 700 євро "біженцям". Вони в Німеччину прямують.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:38 Ответить
Це зрозуміло...
Але в Україні теж є кордон з Польшею...
Заодно добавити геморою... Скаже путєн вовачкє - бери собі «біженців», а то електрику перекрию..
показать весь комментарий
09.11.2021 19:49 Ответить
Ты с той Испании, которая в мухосранском уезде задрищенской губернии вЯЯликой страны-помойки, русский?
показать весь комментарий
09.11.2021 19:58 Ответить
ато єтого потока нет в Украину! У меня во дворе чуть ли не в каждом подьезде муслимі, с пятерней детей, на площадке тоже в основном их дети гуляют, да новых темных Украинцев... НО! в большинстве своем они стараются говорить на украинском, их дети в школах учат язык, культуру, чтят дни традиционных праздников, в общественных местах и транспорте всегда в маске , от чего большинство наших ватников с пердаков на низкий старт переходят!
показать весь комментарий
09.11.2021 21:08 Ответить
а вы в каком городе живете, можно узнать?
я за ассимиляцию мигрантов. Если их ассимилировать то даже польза будет. Новая кровь - всегда хорошо для генетики.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:22 Ответить
Вот когда по вам грады лупанут с территории Беларуси - вот это будет, как в Украине.

А то, что вы сейчас огребаете - это легкие последствия того, что вместо того, чтобы Роисю душить по-настоящему и во всем, ЕС все время пытался найти лазейки для того, чтобы заработать.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:30 Ответить
Поляки в отличие от тех же немцев и французов занимают жёсткую позицию в отношении Московии,и они понимают чьи рога за этим торчат. А немчура думает их это не коснется ни грады ни буки ни бородатые окающие пид..расы
показать весь комментарий
09.11.2021 19:41 Ответить

поляки всегда за Украину боролись все эти годы. вместе со странами Балтии.

https://www.youtube.com/watch?v=QBW85LFx_fw&list=PLH2Zc1hqTc_Sg1kedjgwIkyrv2aJmYCfJ&index=9 KOZAK SYSTEM - Brat za Brata, feat ENEJ i MALEO REGGAE ROCKERS (Official video)
показать весь комментарий
09.11.2021 21:23 Ответить
Kreml vsio planirujet,lukosenko tolko sankciji zaberajet.No nenado dumat sto za Polsu nevstanit amerikosi,oni jest glavnyje partniori v Evrope,mozet tolko briti amerikosam vaznej.Tak sto slucej vojni nado budet vojevet imeno s amerikoj ,a tam posmotrim kto s nimi mozet vojevat i kak dolgo
показать весь комментарий
09.11.2021 19:34 Ответить
захотят ли американцы воевать - большой вопрос, могут не успеть развернуть войска.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:53 Ответить
Samolioti ixnije za 15 minut uze mogut bombit Belorus dumajete u nix jest cem ix sbit F-35?Daze raska takyje vriatli bi sbyla.Vi neocenyvajet poliakov u nix tankov bolse cem u britov i nemcev vmeste vziatix.Xorysje nix tanki leopard 2A5 oni doveli do tokogo urovnia.Raski tanki nemogut s nim sravnitsia
показать весь комментарий
09.11.2021 21:59 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 20:02 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 20:26 Ответить
!
показать весь комментарий
09.11.2021 20:08 Ответить
Полякам і литовцям не треба чекати, як українцям (силовикам) поки їхню територію почнуть захоплювати.
- Стій, стріляю! Постріл вгору. Далі вогонь на поразку!!
показать весь комментарий
09.11.2021 20:10 Ответить
зебіли !
потрібно негайно закривати кордони
з парашею та бульбашіею, негайно !
моя вам порада!
показать весь комментарий
09.11.2021 20:12 Ответить
А почему Мухомор этого не сделал?
показать весь комментарий
09.11.2021 20:52 Ответить
Ну что евробюрократы-импотенты доигрались?
Умные люди предупреждали, что если не будете поддерживать Украину, которая сегодня является форпостом борьбы с азиатской ордой, то гореть уже будут границы ЕС.
Вы думаете, что вам удастся задобрить свихнувшееся *****, позволяя ему запускать обходные газовые потоки, прощая ему химические атаки в Сирии и террористические акты в Британии?
У ***** стратегическая цель - восстановить утраченное влияние Москвы на страны советского блока. Он же четко обозначил, что развал СССР был геополитической катастрофой.
Естественно, восстановление влияния не будет происходить посредством широкомасштабного наступления армии на страны блока НАТО, но гибридным путем в самый раз.
Где гарантия того, что завтра тысячи этих беженцев не прорвут кордон, а под их прикрытием зайдут кацапские ДРГ с сирийскими наемниками и захватят какой-нибудь небольшой польский город? И вот уже готова новая народная республика. Снабжение через Беларусь можно оказывать бесконечное и попробуй выбить оттуда этот сброд без массовых жертв мирного населения, которое будет в заложниках.
Если бы не удалось остановить орду на Донбассе в 2014-м, то ***** уже смог бы сформировать отличную ударную группировку из ордловцев, приднестровцев и сирийцев и использовать её под брендом "Нас там нет" в разных масштабах: от оккупации Молдовы, до дестабилизации всей восточной Европы.

Вместо того, чтобы всеми силами и возможностями поддерживать Украину, которая защищает границы свободной Европы от варваров, ЕС подыгрывает варварам, позволяет прокладывать газовые потоки, закупает у варваров энергоресурсы, снабжая их деньгами, а Украине высказывает ноты протеста, когда она уничтожает варваров высокоточными беспилотниками.
И вот теперь, господа евробюрократы, вы можете уже и сами прочувствовать на собственных границах результаты своей многолетней импотентной внешней политики.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:25 Ответить
не только "восстановить утраченное влияние Москвы на страны советского блока", но и расейскую империю, от Польши + Финлядия+ Балтия и весь СССР. неужели дурак не понимает - это кровь и война.
помню в 2014 году хвастался: я могу взять Киев и Варшаву, Бухарест иРигу, Таллин за 2 дня!
показать весь комментарий
09.11.2021 21:51 Ответить
А чем полякам не нравится Лукашенко. Хотят выглядеть более важными?
показать весь комментарий
09.11.2021 20:51 Ответить
Любишь своего фюрерка, русский?
показать весь комментарий
09.11.2021 21:08 Ответить
Проблема в том, что Беларусь безопасная страна, войны там нет, поэтому Польша может отказать в убежище. Бульба-пюррер на свою голову понавез мусульман, теперь будет расхлебывать.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:07 Ответить
по слухам, мигранты в Минске уже возмущаются что мечетей мало и что женщины без хиджаба ходят. безобразие, хотят суды шариата.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:25 Ответить
спустя 8 лет поняли что-то, ну,ну про глубокую озабоченность заведите песню...
показать весь комментарий
09.11.2021 21:54 Ответить
А всем вокруг такое ощущение что в глаза насцали!Почему европейские спец службы не изобличают ВАТНУЮ сцанину?!...
показать весь комментарий
09.11.2021 23:19 Ответить
"мы станем позади женщин и детей, и пусть они попробуют..."
скучно, девушка
показать весь комментарий
10.11.2021 06:53 Ответить
 
 