РФ проводит операцию "ихтамнет" на границе с ЕС, как в Украине в 2014, – польский аналитик
Кризисом с мигрантами на границах Европейского Союза управляют российские спецслужбы, применяя стратегию, аналогичную с той, которую РФ использовала в Крыму и на Донбассе, скрывая собственное участие, в данном случае, за режимом Лукашенко в Беларуси.
Об этом в комментарии Guildhall заявил польский аналитик, эксперт по международным отношениям Дариуш Матерняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Методы работы российских спецслужб на границе с ЕС, в частности с Польшей, аналогичны с теми, как они действовали в 2014 в Украине, на Донбассе и в Крыму. Это тактика якобы "ихтамнет", это все якобы просто происходит в Беларуси, они тут якобы не участвуют. С самого начала, с апреля-мая текущего года именно Кремль на самом деле модерирует этот кризис, а режим Лукашенко лишь выполняет. Цель – ударить по тому, что является очень важным для стран Европейского Союза и стран Запад в целом, ударить по ценностям. Ведь дискурс идет в таком разрезе, что мы якобы должны руководствоваться гуманитарными ценностями и пропустить людей, но очевидно и это то, что говорит правительство, что мы не можем пренебрегать ценностями и вопросами безопасности. Для внутренней аудитории в России и Беларуси создается картинка "антигуманности" стран ЕС. Параллельно, дискурс, который развернулся в обществе стран Запада деструктивен для этих стран, идет о том, как реагировать на такие вызовы, что выгодно России", — заявил эксперт.
"Россия вообще не признает своей причастности к процессам с мигрантами в Беларуси. Но у нас есть информация от журналистов с Беларуси и людей, которые работают в оппозиционных к Лукашенко общественных организациях, и они говорят, что представители российских спецслужб, в частности офицеры ФСБ, присутствуют на границах с Польшей и Литвой, и что именно они управляют процессами. Беларусь не является той страной, которая сегодня способна вести самостоятельно, как внешнюю так и внутреннюю политику", — считает аналитик.
" (…) есть определенные инциденты при участии пограничников и Вооруженных сил Беларуси в отношении людей, которые там находятся. Есть угроза, что спецслужбы Беларуси, могут по ошибке или нет, убить кого-то и обвинить в єтом польских пограничников", — подытожил Дариуш Матерняк.
В свою очередь австрийский аналитик, профессор Венской академии по безопасности Мартин Малек также считает, что именно Россия модерирует кризис с мигрантами на польской границе и предполагает, что российские спецслужбы могут спровоцировать инцидент на границе с Польшей или Литвой для начала военной агрессии против стран ЕС.
Напомним, накануне вице-министр национальной обороны Польши Марцин Оцепа сообщил, что белорусские и российские спецслужбы принуждают мигрантов к давлению на польскую границу.
Ранее сообщалось, что Польша привела армию в боевую готовность из-за беспрецедентного наплыва мигрантов.
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Даже когда второй Качинский (брат погибшего президента) пришёл к власти (хоть и не прямо, но в форме серого кардинала), даже он ничего не смог сделать с этим.
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А васька слушает, да ест. (с)
Да ладно ...
Що буде робити зєнєлох???
Але в Україні теж є кордон з Польшею...
Заодно добавити геморою... Скаже путєн вовачкє - бери собі «біженців», а то електрику перекрию..
я за ассимиляцию мигрантов. Если их ассимилировать то даже польза будет. Новая кровь - всегда хорошо для генетики.
А то, что вы сейчас огребаете - это легкие последствия того, что вместо того, чтобы Роисю душить по-настоящему и во всем, ЕС все время пытался найти лазейки для того, чтобы заработать.
поляки всегда за Украину боролись все эти годы. вместе со странами Балтии.
https://www.youtube.com/watch?v=QBW85LFx_fw&list=PLH2Zc1hqTc_Sg1kedjgwIkyrv2aJmYCfJ&index=9 KOZAK SYSTEM - Brat za Brata, feat ENEJ i MALEO REGGAE ROCKERS (Official video)
- Стій, стріляю! Постріл вгору. Далі вогонь на поразку!!
потрібно негайно закривати кордони
з парашею та бульбашіею, негайно !
моя вам порада!
Умные люди предупреждали, что если не будете поддерживать Украину, которая сегодня является форпостом борьбы с азиатской ордой, то гореть уже будут границы ЕС.
Вы думаете, что вам удастся задобрить свихнувшееся *****, позволяя ему запускать обходные газовые потоки, прощая ему химические атаки в Сирии и террористические акты в Британии?
У ***** стратегическая цель - восстановить утраченное влияние Москвы на страны советского блока. Он же четко обозначил, что развал СССР был геополитической катастрофой.
Естественно, восстановление влияния не будет происходить посредством широкомасштабного наступления армии на страны блока НАТО, но гибридным путем в самый раз.
Где гарантия того, что завтра тысячи этих беженцев не прорвут кордон, а под их прикрытием зайдут кацапские ДРГ с сирийскими наемниками и захватят какой-нибудь небольшой польский город? И вот уже готова новая народная республика. Снабжение через Беларусь можно оказывать бесконечное и попробуй выбить оттуда этот сброд без массовых жертв мирного населения, которое будет в заложниках.
Если бы не удалось остановить орду на Донбассе в 2014-м, то ***** уже смог бы сформировать отличную ударную группировку из ордловцев, приднестровцев и сирийцев и использовать её под брендом "Нас там нет" в разных масштабах: от оккупации Молдовы, до дестабилизации всей восточной Европы.
Вместо того, чтобы всеми силами и возможностями поддерживать Украину, которая защищает границы свободной Европы от варваров, ЕС подыгрывает варварам, позволяет прокладывать газовые потоки, закупает у варваров энергоресурсы, снабжая их деньгами, а Украине высказывает ноты протеста, когда она уничтожает варваров высокоточными беспилотниками.
И вот теперь, господа евробюрократы, вы можете уже и сами прочувствовать на собственных границах результаты своей многолетней импотентной внешней политики.
помню в 2014 году хвастался: я могу взять Киев и Варшаву, Бухарест иРигу, Таллин за 2 дня!
скучно, девушка