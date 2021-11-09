РФ проводит операцию "ихтамнет" на границе с ЕС, как в Украине в 2014, – польский аналитик

Кризисом с мигрантами на границах Европейского Союза управляют российские спецслужбы, применяя стратегию, аналогичную с той, которую РФ использовала в Крыму и на Донбассе, скрывая собственное участие, в данном случае, за режимом Лукашенко в Беларуси.

Об этом в комментарии Guildhall заявил польский аналитик, эксперт по международным отношениям Дариуш Матерняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Методы работы российских спецслужб на границе с ЕС, в частности с Польшей, аналогичны с теми, как они действовали в 2014 в Украине, на Донбассе и в Крыму. Это тактика якобы "ихтамнет", это все якобы просто происходит в Беларуси, они тут якобы не участвуют. С самого начала, с апреля-мая текущего года именно Кремль на самом деле модерирует этот кризис, а режим Лукашенко лишь выполняет. Цель – ударить по тому, что является очень важным для стран Европейского Союза и стран Запад в целом, ударить по ценностям. Ведь дискурс идет в таком разрезе, что мы якобы должны руководствоваться гуманитарными ценностями и пропустить людей, но очевидно и это то, что говорит правительство, что мы не можем пренебрегать ценностями и вопросами безопасности. Для внутренней аудитории в России и Беларуси создается картинка "антигуманности" стран ЕС. Параллельно, дискурс, который развернулся в обществе стран Запада деструктивен для этих стран, идет о том, как реагировать на такие вызовы, что выгодно России", — заявил эксперт.

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"Россия вообще не признает своей причастности к процессам с мигрантами в Беларуси. Но у нас есть информация от журналистов с Беларуси и людей, которые работают в оппозиционных к Лукашенко общественных организациях, и они говорят, что представители российских спецслужб, в частности офицеры ФСБ, присутствуют на границах с Польшей и Литвой, и что именно они управляют процессами. Беларусь не является той страной, которая сегодня способна вести самостоятельно, как внешнюю так и внутреннюю политику", — считает аналитик.

" (…) есть определенные инциденты при участии пограничников и Вооруженных сил Беларуси в отношении людей, которые там находятся. Есть угроза, что спецслужбы Беларуси, могут по ошибке или нет, убить кого-то и обвинить в єтом польских пограничников", — подытожил Дариуш Матерняк.

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В свою очередь австрийский аналитик, профессор Венской академии по безопасности Мартин Малек также считает, что именно Россия модерирует кризис с мигрантами на польской границе и предполагает, что российские спецслужбы могут спровоцировать инцидент на границе с Польшей или Литвой для начала военной агрессии против стран ЕС.

Напомним, накануне вице-министр национальной обороны Польши Марцин Оцепа сообщил, что белорусские и российские спецслужбы принуждают мигрантов к давлению на польскую границу.

Ранее сообщалось, что Польша привела армию в боевую готовность из-за беспрецедентного наплыва мигрантов.