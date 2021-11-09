РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11333 посетителя онлайн
Новости
2 690 15

Литва с 10 ноября объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами

Литва с 10 ноября объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами

Сейм Литвы во вторник постановил ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Беларусью с полуночи 10 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

ЧП вводится на месяц с 10 ноября на участке границы и на территории, которая удалена от границы на 5 км в глубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и в Вильнюсе.

Постановление о введении ЧП принято 122 голосами "за", один член сейма был против.

ЧП вводится по предложению правительства и по представлению председателя Сейма Виктории Чмилите-Нильсен из-за критической ситуации с наплывом иностранцев.

Читайте также: Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал внести аэропорты Беларуси в список санкционных объектов из-за ситуации с мигрантами

Премьер Ингрида Шимоните отметила, что ЧП вводится впервые в истории Литвы после восстановления независимости.

Она уточнила, что одни ограничения будут действовать для незаконно пересекших границу мигрантов, другие - для жителей Литвы.

С введением ЧП будет ограничено движение транспорта в приграничной зоне без разрешения пограничников, будет действовать запрет на въезд на эту территорию для литовцев, за исключением местных жителей, а также тех, у кого на этой территории есть недвижимость и подтверждающие это документы. На территории, где вводится ЧП, спецслужбы смогут проверять транспорт и лиц, их вещи на предмет незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ, они смогут задерживать нарушителей закона, здесь также будут запрещены собрания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва перебрасывает войска к границе с Польшей и Беларусью из-за скопления мигрантов

Попавшим в Литву и расселенным здесь мигрантам во время действия ЧП ограничат права на переписку, телефонные разговоры, за исключением возможности обращения в государственные ведомства и учреждения.

Правительство предложило Сейму ввести ЧП на границе с Беларусью из-за ситуации возле границы с соседней Польшей, где с белорусской стороны собралось несколько тысяч мигрантов. В этом году из Беларуси в Литву незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

Автор: 

Беларусь (7888) Литва (2446) мигранты (980) Польша (8405) чрезвычайное положение (205)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
После дежурной озабоченности применением Байрактаров, хотелось бы услышать мнение МИДов Франции и Германии по этой проблеме
показать весь комментарий
09.11.2021 19:35
+2
Жестче надо быть . Резиновые пули и водометы .
показать весь комментарий
09.11.2021 19:36
+2
Tut bedni migrant s toporom , kurtocka na niom okolo 1000 evro.Gde oxrana prirodi smotrit u samozvanca?
показать весь комментарий
09.11.2021 19:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без водометов и светошумових гранат им хана
показать весь комментарий
09.11.2021 19:19 Ответить
После дежурной озабоченности применением Байрактаров, хотелось бы услышать мнение МИДов Франции и Германии по этой проблеме
показать весь комментарий
09.11.2021 19:35 Ответить
забавное заглавное фото сегодняшней Газеты Польской
показать весь комментарий
09.11.2021 19:57 Ответить
Жестче надо быть . Резиновые пули и водометы .
показать весь комментарий
09.11.2021 19:36 Ответить
не нам их учить. справятся. не первый раз.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:55 Ответить
В этом году из Беларуси в Литву незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов.

Билеты на автобус до Германии . Фрау Меркель примет с радостью .
показать весь комментарий
09.11.2021 19:39 Ответить
Я тоже собирался удрать в Литву. Теперь наверно не получится.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:50 Ответить
через забор вместе с мигрантами - не получится. выезжайте официально в турпоездку, все получится
показать весь комментарий
09.11.2021 19:54 Ответить
редакция постит все время фотку где чистенькие интеллигентные мигранты-ботаники дают жалобные интервью для белорусских сми, как им надо в германию и какие плохие пограничники их не пускают.
может пора другие фото постить, пореалистичнее?
показать весь комментарий
09.11.2021 19:53 Ответить
Tut bedni migrant s toporom , kurtocka na niom okolo 1000 evro.Gde oxrana prirodi smotrit u samozvanca?
показать весь комментарий
09.11.2021 19:58 Ответить
Вам случаем лесорубы не нужны?
показать весь комментарий
09.11.2021 20:13 Ответить
Net luce pozyviot u vas.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:17 Ответить
Это фото из Беларуси. какая там охрана, о чем вы?
показать весь комментарий
09.11.2021 20:33 Ответить
https://www.bagnet.org/news/world/1322365/lukashenko-nachal-ugrozhat-polshe-yadernym-oruzhiem https://www.bagnet.org/news/world/1322365/lukashenko-nachal-ugrozhat-polshe-yadernym-oruzhiem

показать весь комментарий
09.11.2021 21:29 Ответить
Нам тоже надо держать границу под двойным контролем. Мигранты не смогут пробиться через Польшу и полезут к нам
показать весь комментарий
09.11.2021 21:32 Ответить
 
 