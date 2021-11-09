ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый Харьковский отказался сдавать кровь несмотря на решение суда
16-летний подозреваемый в смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове Николай Харьковский отказался сдать кровь на анализ по решению суда.
Об этом сообщил представитель потерпевших по делу Игорь Черняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Несмотря на решение суда о принудительном отборе образцов, у 16-летнего подозреваемого в смертельной аварии на проспекте Гагарина не удалось взять кровь из-за его отказа", - отметил Черняк.
По его словам, решение суда обязывало подозреваемого сдать кровь, но "к сожалению, в Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови".
"Этот отказ подтверждает ранее высказанный подозреваемым отказ от сотрудничества со следствием. Это также отказ от раскаяния", - считает представитель потерпевших.
По его словам, если человек повторно уклоняется от сдачи крови, для этого есть причины: "Сам факт может быть расценен как умышленное невыполнение решения суда".
Как объяснил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, эксперты имели образцы мочи, которые показали, что подросток не был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и этого достаточно для следствия".
Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский, который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он отказывается сотрудничать со следствием.
28 октября суд отправил его под арест без права залога.
Единственная находящаяся в сознании свидетельница аварии в Харькове Елизавета Дусик рассказала правоохранителям, что за рулем был подозреваемый, ее ровесник Николай Харьковский.
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Я никого не ищу, это только ты тут ищешь каких-то виноватых в какой-то "своей" победе. О чём этот твой высер вообще?
Сходи к психиатру проверься, может, тебе ещё как-то можно помочь.
2. 73% проголосовали за крепостное право. Возможно, сейчас они будут ныть, что не подумали. Вы за кого голосовали? Только без поиска виноватых.
3. Это констатация а не высер. Возможно стёб.
Но самое смешное, что несмотря на такие жесткие медицинские требования (намного жёстче, чем в большинстве стран), на украинских дорогах полно наркоманов, слепых, глухих и сумасшедших водителей. И все со справками.
Но правда также то, что всех такие законы устраивают.
Все как будто бы хотят жестких законов и неотвратимости наказаний. Но как только берут за жопу их самих, сразу начинаются восстания. Вспомнить хотя бы, какой вой начинается каждый раз, когда поднимают штрафы в т.ч. за езду в пьяном виде - "это незаконно, просто хотят лишний раз заработать на украинцах" и т.д.
К сожалению, такие тесы уже не смогут подтвердить, был ли человек под воздействием наркотиков именно в момент ДТП, но можно узнать, принимались ли они вообще и принимались ли систематически.
садить його на палю вже обезкровленого
Шо то не всегда это происходит.
И о настойчивости той же общественности в случае с Трухиным - много чего с той настойчивости вышло?
....експерти мали зразки сечі...* Чиєї?
*... і цього достатньо для слідства..З прокуратурою вже порішали.
Дать 3 года тюрьмы за невыполнение решения суда.