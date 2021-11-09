ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый Харьковский отказался сдавать кровь несмотря на решение суда

16-летний подозреваемый в смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове Николай Харьковский отказался сдать кровь на анализ по решению суда.

Об этом сообщил представитель потерпевших по делу Игорь Черняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Несмотря на решение суда о принудительном отборе образцов, у 16-летнего подозреваемого в смертельной аварии на проспекте Гагарина не удалось взять кровь из-за его отказа", - отметил Черняк.

По его словам, решение суда обязывало подозреваемого сдать кровь, но "к сожалению, в Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови".

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"Этот отказ подтверждает ранее высказанный подозреваемым отказ от сотрудничества со следствием. Это также отказ от раскаяния", - считает представитель потерпевших.

По его словам, если человек повторно уклоняется от сдачи крови, для этого есть причины: "Сам факт может быть расценен как умышленное невыполнение решения суда".

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Как объяснил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, эксперты имели образцы мочи, которые показали, что подросток не был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и этого достаточно для следствия".

Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский, который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он отказывается сотрудничать со следствием.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

Единственная находящаяся в сознании свидетельница аварии в Харькове Елизавета Дусик рассказала правоохранителям, что за рулем был подозреваемый, ее ровесник Николай Харьковский.

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