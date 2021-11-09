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ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый Харьковский отказался сдавать кровь несмотря на решение суда

ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый Харьковский отказался сдавать кровь несмотря на решение суда

16-летний подозреваемый в смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове Николай Харьковский отказался сдать кровь на анализ по решению суда.

Об этом сообщил представитель потерпевших по делу Игорь Черняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Несмотря на решение суда о принудительном отборе образцов, у 16-летнего подозреваемого в смертельной аварии на проспекте Гагарина не удалось взять кровь из-за его отказа", - отметил Черняк.

По его словам, решение суда обязывало подозреваемого сдать кровь, но "к сожалению, в Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови".

Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: У 16-летнего подозреваемого принудительно возьмут кровь на анализ

"Этот отказ подтверждает ранее высказанный подозреваемым отказ от сотрудничества со следствием. Это также отказ от раскаяния", - считает представитель потерпевших.

По его словам, если человек повторно уклоняется от сдачи крови, для этого есть причины: "Сам факт может быть расценен как умышленное невыполнение решения суда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Харькове: Родители 16-летнего подозреваемого не извинились перед семьей погибшего

Как объяснил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, эксперты имели образцы мочи, которые показали, что подросток не был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и этого достаточно для следствия".

Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский, который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он отказывается сотрудничать со следствием.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

Единственная находящаяся в сознании свидетельница аварии в Харькове Елизавета Дусик рассказала правоохранителям, что за рулем был подозреваемый, ее ровесник Николай Харьковский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП с Infiniti: 16-летний подозреваемый Харьковский отказался сдать анализ крови

Автор: 

ДТП (7671) Харьков (7459)


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Топ комментарии
+62
а в нос не пробовали бить?
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09.11.2021 19:50
+49
Виправте якщо я помиляюсь - примусовий відбір на те і примусовий що не потребує згоди
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09.11.2021 19:55
+39
Ахренеть! Вот, капкан! Ну, шож робить? А некоторые считают, что коррупцию в стране ужо победили. С малолеткой не может система совладать - пердец полный.
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09.11.2021 19:54
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Правила форума Совет форумчан
Це "яблучко" видно вже з пуп*янка з червоточиною і буде "гнилим".
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09.11.2021 19:49 Ответить
а в нос не пробовали бить?
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09.11.2021 19:50 Ответить
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09.11.2021 20:30 Ответить
Имею опыт в отборе крови для анализов у пациентов без их согласия (безсознательное состояние) и буйно сопротивляющихся (белая горячка)...
Для "ответственных работников" - консультации бесплатно, для форумчан скидка 50% .
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09.11.2021 20:52 Ответить
Сломать этому ганд.ну сначала одну руку, если и дальше будет задр.чивать, то потом ногу. Ломать до тех пор пока его адвокат не поумнеет !
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09.11.2021 21:58 Ответить
Дать ему по полной. Раз сопротивляется значит признает вину
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09.11.2021 22:06 Ответить
Ну це і має бути розцінене, я перешкоджання слідству і вплинути на вирок. Якщо, звісно його батя всіх не купить як вітчим зайцевої
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10.11.2021 08:31 Ответить
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09.11.2021 22:07 Ответить
Ахренеть! Вот, капкан! Ну, шож робить? А некоторые считают, что коррупцию в стране ужо победили. С малолеткой не может система совладать - пердец полный.
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09.11.2021 19:54 Ответить
а на нет! и суда нет! придётся отпускать
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09.11.2021 20:41 Ответить
Да всё она может. Просто не очень-то и хочет.
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09.11.2021 21:48 Ответить
Вы, они, но сделали это вместе. Пора для всех вводить крепостное право, все равно мозгов нет.
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09.11.2021 22:13 Ответить
Для себя введи.
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09.11.2021 23:12 Ответить
Та нет, вы сделали это- и беспредел и положили экономику. Все потому, что мудаки выбрали себе подобных
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10.11.2021 11:22 Ответить
А может вы сделали и положили?
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10.11.2021 12:26 Ответить
Да, порохоботы выбрали Зе и сейчас рулят. Ищете виноватых в своей победе?
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10.11.2021 13:48 Ответить
Давненько не приходилось читать такого концентрированного бреда, чтобы начать с "пора вводить крепостное право", а закончить обвиненем всех (кроме, конечно, себя, любимого) во всём.
Я никого не ищу, это только ты тут ищешь каких-то виноватых в какой-то "своей" победе. О чём этот твой высер вообще?
Сходи к психиатру проверься, может, тебе ещё как-то можно помочь.
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10.11.2021 14:14 Ответить
1. Справка у меня есть в силу специальности.
2. 73% проголосовали за крепостное право. Возможно, сейчас они будут ныть, что не подумали. Вы за кого голосовали? Только без поиска виноватых.
3. Это констатация а не высер. Возможно стёб.
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11.11.2021 23:10 Ответить
У нас вообще, чтобы получить права на вождение автомобиля (даже легкового) надо пройти кучу врачей, целую комиссию, включая психиатра, окулиста, ЛОРа, и сдать анализ крови, включая анализ на наркотики.
Но самое смешное, что несмотря на такие жесткие медицинские требования (намного жёстче, чем в большинстве стран), на украинских дорогах полно наркоманов, слепых, глухих и сумасшедших водителей. И все со справками.
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12.11.2021 00:17 Ответить
И что самое интересное- за рулём и с жезлом только украинцы. Так к кому предявлять притензии?
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13.11.2021 11:14 Ответить
Виправте якщо я помиляюсь - примусовий відбір на те і примусовий що не потребує згоди
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09.11.2021 19:55 Ответить
це Україна - тут не можна примусити покидька з грошима - закони для обраних!
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09.11.2021 19:56 Ответить
Поліціянти та лікарі "бояться" до нього підходити, дуже багато відбашляв.
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09.11.2021 19:57 Ответить
Они так хотят брать, как он сдавать...
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09.11.2021 21:03 Ответить
найгуманніші та лояльні до злочинців закони довели країну Україну до найбідніших та найнещасливіших країн світу!
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09.11.2021 19:55 Ответить
Это правда.
Но правда также то, что всех такие законы устраивают.
Все как будто бы хотят жестких законов и неотвратимости наказаний. Но как только берут за жопу их самих, сразу начинаются восстания. Вспомнить хотя бы, какой вой начинается каждый раз, когда поднимают штрафы в т.ч. за езду в пьяном виде - "это незаконно, просто хотят лишний раз заработать на украинцах" и т.д.
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10.11.2021 00:31 Ответить
а шо , так можна?
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09.11.2021 19:56 Ответить
Сто процентов под наркотой додик был, алкоголь уже вышел, а вот та же марихуана довольно долго держится, до месяца.
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09.11.2021 19:57 Ответить
Многие наркотики можно выявить и постфактум, некоторые оставляют следы на много месяцев или даже лет (в волосах), кроме ЛСД.
К сожалению, такие тесы уже не смогут подтвердить, был ли человек под воздействием наркотиков именно в момент ДТП, но можно узнать, принимались ли они вообще и принимались ли систематически.
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10.11.2021 00:39 Ответить
шеснадцятирічних ? модер Цензора ви з помилкою написали
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09.11.2021 20:02 Ответить
Это не настолько искажает суть публикации, что-бы заострять на этом внимание.
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09.11.2021 20:26 Ответить
Як вам вихід з ситуації, який вони знайшли?
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10.11.2021 00:45 Ответить
Мабудь в день писемності в редакції добренько прийняли. "Микола Харіквський".
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09.11.2021 20:09 Ответить
"Панять і прастіть" (ТМ)
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09.11.2021 20:15 Ответить
А что, так можно было!?
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09.11.2021 20:16 Ответить
нафуя вам його вонюча кацапська кров-
садить його на палю вже обезкровленого
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09.11.2021 20:20 Ответить
А нахрена тогда решение суда если без согласия подозреваемого все равно анализы взять нельзя.
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09.11.2021 20:23 Ответить
Получается всё, как народ и предполагал , вторая харьковская гонщица : максимально затянуть взятие анализов, потом с ними нахимичить, договориться со свидетелями, затянуть дело на пару лет бесконечными процедурами, пока народ окончательно забудет, а потом по тихому отпустить. Классика жанра. Но боюсь с сегодняшними соцсетями и положением в стране мутануть не удастся
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09.11.2021 20:25 Ответить
А для чого здавати кров ? Достатньо зафіксувати відмову і він автоматично рахується п'яним . При чому і наркотично і алкогольно .
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09.11.2021 20:25 Ответить
Видно, "вищі сили" втрутились, не раз же відмазували, ото він себе і поводить так. Був би це хтось з народу, хай би тільки спробував не здати кров, то б вмився нею, а тут якісь закони...
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09.11.2021 20:28 Ответить
видно сам зельц консультировал сопляка
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09.11.2021 21:31 Ответить
Думаю есть та кровь или нет.. Однозначно ублюдок привыкший к безнаказанности должен сесть надолго. Слово за судом и общественностью, которая имеет право проследить за решением суда.
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09.11.2021 20:30 Ответить
Общественности ещё нужно получить допуск в зал суда.
Шо то не всегда это происходит.
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09.11.2021 21:44 Ответить
Когда общественности это нужно, она получает любые допуски. Особенно когда общественность настойчива.
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09.11.2021 22:30 Ответить
Напомните мне, please, - была ли общественность в зале суда, когда Коломойскому газ отсуживали?
И о настойчивости той же общественности в случае с Трухиным - много чего с той настойчивости вышло?
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09.11.2021 22:42 Ответить
Мляяяя... Вже шовкопёриє починають своє пАрЄшать, ссуки!
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09.11.2021 20:37 Ответить
Змусьте здати.
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09.11.2021 20:53 Ответить
В таких случаях, это надо расценивать как автоматическое полное признание вины и давать максимальный срок. Не понимаю какого хрена с этими уродами цацкаться?
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09.11.2021 20:59 Ответить
Может по дороге поскользнется, ударится носом, тогда кровь взять можно.
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09.11.2021 21:02 Ответить
Вообще это чмо заслужило срок причом, по максимуму, лет 15.
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09.11.2021 21:02 Ответить
я согласен. но как быть с корешем Зеленского Трухиным?
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09.11.2021 21:09 Ответить
а он тут при чом.
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09.11.2021 21:22 Ответить
а ты в пустыне живешь? Если нет, попробуй объяснить,, почему Трухину можно совершать ДТП, отказываться от освидетельствования а этому хмыренку нет?
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09.11.2021 21:26 Ответить
Остаётся надеяться на Господа бога, который накажет Трухина.
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09.11.2021 21:40 Ответить
Я не слежу за всеми мудаками. Отказаться может любой нарушитель но в нормальных судах это трактуетчя против подозреваемого.
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10.11.2021 07:50 Ответить
"Принудительный же отбор образцов", согласие здесь в каком месте нужно?
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09.11.2021 21:05 Ответить
А что? Трухину можно, а другим нельзя ? Голова у зе-рыбы уже сгнила
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09.11.2021 21:08 Ответить
Добровільне щеплення vs примусовий відбір зразків крові - називається, знайдіть помилку.
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09.11.2021 21:08 Ответить
Так виписаний кримінальний кодекс, що залишається тільки поцілувати в сраку і відпустити.
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09.11.2021 21:17 Ответить
Портнов із компанією так виписали процесуальний кодекс для себе і своїх дружків.
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10.11.2021 08:09 Ответить
Это как ?! Не нашлось трёх человек, чтобы двое скрутили, а третий со шприцем взял кровь ? Ну и позорище.
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09.11.2021 21:22 Ответить
Ага. А потом хором утверждать, что сдал добровольно.
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09.11.2021 21:41 Ответить
А воно що, циган?
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09.11.2021 21:27 Ответить
Говорят, что он по национальности этнический пид.рас.
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09.11.2021 22:05 Ответить
А что если суд откажется освобождать этого недоноска, просто-напросто забудет о его существовании??? И вообще, что значит отказался? Взять пару санитаров из дурки, скрутить этого вышкребка и взять кровь на анализ как это делается повсеместно в психбольницах. Какие проблемы??? Как насильно кормить, так на тюрмах всегда пожалуйста, но анализы ...ни...ни?
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09.11.2021 21:46 Ответить
Во законы попринемали, с малолеткой не могут справиться. И что дальше ? Он будет говорить -я не я и хата не моя. И как засудят ? По словам свидетелей ? а свидетели надежны ? а все почему,потому что в 2019 году добрая судья его отмазала и он понял,что он бэтман и может все делать,что хочет...
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09.11.2021 21:49 Ответить
Гандоныш. Оно не изменится. Нельзя таких жалеть. Ублюдок. Ему довичне надо бы дать. Жаль высшей меры у нас нет.
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09.11.2021 21:55 Ответить
Довічне у його випадку, нажаль, теж неможливо дати.
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09.11.2021 23:09 Ответить
Тут поможет *********...
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09.11.2021 21:57 Ответить
В чем проблема? Решение суда есть? Так какого уговаривать? Один удар в нос и все анализы сдаст. Причем даже те,которые ненадо было сдавать. Как ветеранов пресовать,так у мусоров весь арсенал. А как му мажора кровь взять-только по закону.
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09.11.2021 22:00 Ответить
Да здесь уже всё ясно, откупаются уже эти нелюди, а продажные менты, судьи и прокуроры, как всегда на своей волне.
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09.11.2021 23:01 Ответить
*...ухиляється від здачі крові...* Чомусь?
....експерти мали зразки сечі...* Чиєї?
*... і цього достатньо для слідства..З прокуратурою вже порішали.
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09.11.2021 22:02 Ответить
Какие родители такой и отпрыск, короче говоря, - семейка самых настоящих тварей-идиотов, грош им цена в базарный день!
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09.11.2021 22:55 Ответить
вот интересно, этот отказ облегчит решение судей или нет ?
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09.11.2021 23:12 Ответить
Шмат міцної мотузки, залишеної випадково в камері де ця падаль сидить- може трохи і облєгчіть.
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09.11.2021 23:56 Ответить
Нє смєйтє трогать мальчіка! Он же рєбьонок!!!
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09.11.2021 23:54 Ответить
Усе по ФЭНшую
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10.11.2021 01:26 Ответить
... во блин, авторитетам головоломка! И , чо? На тюрьме "опустить" могут только с согласия?
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10.11.2021 04:41 Ответить
Цирк.
Дать 3 года тюрьмы за невыполнение решения суда.
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10.11.2021 10:05 Ответить
Тобто кров у вбивці закон забороняє примусово взяти, а добро чесного громадянина без ковід-паспорта звільнити з роботи, то дозволяє
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10.11.2021 11:16 Ответить
 
 