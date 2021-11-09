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Ветераны АТО Плотицын и Спивак, обвиняемые в убийстве, объявили голодовку в Житомирском СИЗО

Ветераны АТО Плотицын и Спивак, обвиняемые в убийстве, объявили голодовку в Житомирском СИЗО

Следствие и суды по этому делу длятся более трех лет. Обвиняемые голодают, потому что срок их содержания под стражей истек 6 ноября, и их должны были освободить из СИЗО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Обвиняемые – бывшие участники АТО Александр Плотицын и Виктор Спивак. По версии следствия, они голосовали на дороге и подсели к жителю Хмельницкой области, который купил в Бердянске автомобиль на "евробляхах" за три тысячи долларов и возвращался домой. Следователи утверждают, что когда водитель остановился выпить кофе, пассажиры подсыпали ему сильное снотворное. А потом его - без сознания - утопили в карьере.

Они признают, что они ехали с этим водителем, который потом оказался убитым. Они вышли из машины, что было дальше - они не знают. И никаких доказательств, что они были на месте преступления, пока нет. С 6 ноября ребят содержат под стражей незаконно", - отмечает адвокат обвиняемых Владимир Ткачук.

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По словам прокурора Житомирской областной прокуратуры Елены Бондарчук, сторона защиты может обжаловать содержание под стражей, но это не означает, что подозреваемых выпустят на свободу.

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ветераны (1106) голодовка (829) Житомир (681) СИЗО (1360) убийство (6479)


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Топ комментарии
+8
Зато мертетчука выпустили сразу и без разговоров.
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09.11.2021 20:59
+7
За три роки можна було б щось довести по справі, про мешканця хмельницького, який купляє євробляху в Бердянську промовчу, ще зрозумів би американця.
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09.11.2021 20:07
+4
А слідчі щось роблять по справі чи чекають з моря погоди ?
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09.11.2021 21:05
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За три роки можна було б щось довести по справі, про мешканця хмельницького, який купляє євробляху в Бердянську промовчу, ще зрозумів би американця.
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09.11.2021 20:07 Ответить
там мутного дуже багато - і при тому що ранішше вони визнавали себе винуватими ...
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09.11.2021 20:20 Ответить
А вкрадену автівку не знайшли ?
Бо ж якщо в атовців її не було, то довести, що вони вбили, не вдасться.
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09.11.2021 20:32 Ответить
Зато мертетчука выпустили сразу и без разговоров.
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09.11.2021 20:59 Ответить
А чого Ти брешеш? Чи ти просто дуже тупий? Медведчук як і був під домашнім арештом так і залишився
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10.11.2021 12:39 Ответить
Слышь, ты , брехло. Оно уже не под домашним арестом а под личными обязательствами. Брешеш як собака.
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10.11.2021 16:37 Ответить
Давай придурок поспоримо на 10000 гривень.. Ау давай забємося ідіот
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10.11.2021 18:12 Ответить
Нік говорить сам за себе. Тріпло. Більше мені нема про ща з тобою говорити. Бувай
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10.11.2021 18:35 Ответить
от брехливий сцикун ..)) справній порохобот
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21.11.2021 14:22 Ответить
А слідчі щось роблять по справі чи чекають з моря погоди ?
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09.11.2021 21:05 Ответить
Слідчі уже давно призвичаїлися щось робити тільки у справах, де пахне баблом.
Негешефтні провадження вони просто "забувають".
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10.11.2021 13:07 Ответить
Желательно, чтобі голодали до смерти!
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09.11.2021 21:06 Ответить
А Штэпа, другие мэры сепаратисты- на свободе.
А портнов, дэмченко, и половина чиновников овоща и тех кто стрелял в Майдан- так вообще на ставке у ЗЕпрезидента
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10.11.2021 07:54 Ответить
Ну у них же фамилия на Медведев, Зайцева, Насиров....... И явно не повезло с родителями и родственниками....
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10.11.2021 18:55 Ответить
 
 