Ветераны АТО Плотицын и Спивак, обвиняемые в убийстве, объявили голодовку в Житомирском СИЗО
Следствие и суды по этому делу длятся более трех лет. Обвиняемые голодают, потому что срок их содержания под стражей истек 6 ноября, и их должны были освободить из СИЗО.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Обвиняемые – бывшие участники АТО Александр Плотицын и Виктор Спивак. По версии следствия, они голосовали на дороге и подсели к жителю Хмельницкой области, который купил в Бердянске автомобиль на "евробляхах" за три тысячи долларов и возвращался домой. Следователи утверждают, что когда водитель остановился выпить кофе, пассажиры подсыпали ему сильное снотворное. А потом его - без сознания - утопили в карьере.
Они признают, что они ехали с этим водителем, который потом оказался убитым. Они вышли из машины, что было дальше - они не знают. И никаких доказательств, что они были на месте преступления, пока нет. С 6 ноября ребят содержат под стражей незаконно", - отмечает адвокат обвиняемых Владимир Ткачук.
По словам прокурора Житомирской областной прокуратуры Елены Бондарчук, сторона защиты может обжаловать содержание под стражей, но это не означает, что подозреваемых выпустят на свободу.
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Бо ж якщо в атовців її не було, то довести, що вони вбили, не вдасться.
Негешефтні провадження вони просто "забувають".
А портнов, дэмченко, и половина чиновников овоща и тех кто стрелял в Майдан- так вообще на ставке у ЗЕпрезидента