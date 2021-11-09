ОБСЕ впервые зафиксировала на оккупированной территории "Град-К", находящиеся на вооружении только в армии РФ
Наблюдатели Миссии СММ ОБСЕ на Донбассе впервые зафиксировали РСЗО БМ-21 "Град-К" находящиеся на вооружении только в армии Российской Федерации
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армию Информ.
"Наблюдатели Миссии СММ ОБСЕ зафиксировали 206 единиц бронетанкового и артиллерийского вооружения вооруженных формирований Российской Федерации, размещенных вне определенных районов отвода".
Впервые в зоне действий так называемого 1-го армейского корпуса вооруженных формирований РФ обнаружены 2 единицы РСЗО БМ-21 "Град-К", находящиеся на вооружении только в армии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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А вот те гаубицы стреляли, убили и ранены, там мы применили ударный БПЛА вполне законно.
Про второе "фентези" - выводы делают написавшие статью. ОБСЕ - это мониторинговая миссия, она не проводит расследования и не делает выводы, она - мониторит. Увидели две установки "Град-К" - записали, и записали - где увидели.
Только хочется спросить , а реакция ещё хоть какая-то будет?
Во новость...Они раньше и "Гвоздику" откапывали...и БМ-21...и много че накопали...а Вы тут новость смотрите...
Там же ска каждый шахтер знает что такое буссоль...что такое колпачек на мине...как управлять беспилотником...
Во блин новость...
СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ КЛЯТИМ ФАШИСТСЬКИМ МОСКОЛЯМ!!!!!!!!!
Предназначена для уничтожения живой силы и боевой техники противника, артиллерийских и минометных батарей, разрушения укреплений, опорных пунктов и узлов сопротивления противника.
Точно в кацапской армии или кто-то в статье моделью ошибся ?!
Короче, статейку на "АрмияИнформ" лепили дилетанты.
Отчет ОБСЕ с Град-К https://www.osce.org/files/2021-11-07-08%20Daily%20Report_RUS_0.pdf?itok=57050
БМ-21К это ошибка пресс службы ООС или саботаж
ОБСЄ вперше зафіксувала на окупованій території "Град-К", що перебуває на озброєнні лише в армії РФ Джерело:
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