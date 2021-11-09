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Новости Война
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ОБСЕ впервые зафиксировала на оккупированной территории "Град-К", находящиеся на вооружении только в армии РФ

Наблюдатели Миссии СММ ОБСЕ на Донбассе впервые зафиксировали РСЗО БМ-21 "Град-К" находящиеся на вооружении только в армии Российской Федерации

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армию Информ.

ОБСЕ впервые зафиксировала на оккупированной территории Град-К, находящиеся на вооружении только в армии РФ 01

"Наблюдатели Миссии СММ ОБСЕ зафиксировали 206 единиц бронетанкового и артиллерийского вооружения вооруженных формирований Российской Федерации, размещенных вне определенных районов отвода".

Впервые в зоне действий так называемого 1-го армейского корпуса вооруженных формирований РФ обнаружены 2 единицы РСЗО БМ-21 "Град-К", находящиеся на вооружении только в армии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19101) ОБСЕ (4875) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+31
Интересно, если уничтожить его Байрактаром, гансы и жабоеды поднимут визг что мы обидели мальчиков в трусиках стреляющих их систем залпового огня по жилым кварталам конхветами?
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09.11.2021 20:28
+26
Вже і не ховаються. Зеля все одно кацапів не побачить.
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09.11.2021 20:20
+24
То "шахтеры" из вагонеток собрали, обычное дело.
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09.11.2021 20:19
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нестарана канфликта фуле
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09.11.2021 20:16 Ответить
То "шахтеры" из вагонеток собрали, обычное дело.
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09.11.2021 20:19 Ответить
та не - просто прорыли тоннель между донецкими и ростовскими шахтами
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09.11.2021 21:02 Ответить
Вже і не ховаються. Зеля все одно кацапів не побачить.
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09.11.2021 20:20 Ответить
Не ховаються. Їх ховають
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09.11.2021 20:23 Ответить
А що скаже товариство озабочєєних збочених обєспокоєнців?
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09.11.2021 20:24 Ответить
Интересно, если уничтожить его Байрактаром, гансы и жабоеды поднимут визг что мы обидели мальчиков в трусиках стреляющих их систем залпового огня по жилым кварталам конхветами?
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09.11.2021 20:28 Ответить
Это будет явным нарушением договоренностей, которые подписаны в Минске. Эти РСЗО пока не стреляют по нашим позициям.
А вот те гаубицы стреляли, убили и ранены, там мы применили ударный БПЛА вполне законно.
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09.11.2021 21:45 Ответить
********* точно визг поднимет
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09.11.2021 22:08 Ответить
Надо бы оригинал этого отчета ОБСЕ почитать. что то силбные сомнения меня одолевают что там есть фразы "збройні формування Російської Федерації", а предложение "Вперше у зоні дій так званого 1-го армійського корпусу збройних формувань РФ виявлений 2 одиниці РСЗВ БМ-21 "Град-К", що перебуває на озброєнні лише в армії Російської Федерації" вообще из жанра фентези. Не будут они этого писать. Судя по снимку есть просто констатация факта присутствия БМ-21 "Град-К.
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09.11.2021 20:31 Ответить
Статья и не приписывает фразу "збройні формування Російської Федерації" отчёту ОБСЕ.
Про второе "фентези" - выводы делают написавшие статью. ОБСЕ - это мониторинговая миссия, она не проводит расследования и не делает выводы, она - мониторит. Увидели две установки "Град-К" - записали, и записали - где увидели.
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09.11.2021 20:46 Ответить
ЗаписАли и запИсяли.
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09.11.2021 22:13 Ответить
Пфф.Вперше побачили.В принципі з розрахунку,що 80% і більше складає кацапня,то так.
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09.11.2021 20:31 Ответить
Того ОВСЕ.
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09.11.2021 20:33 Ответить
Кто-то из ОБСЕ только сейчас себе хрусталик вставил и прозрел .
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09.11.2021 20:37 Ответить
В этом ОБСЕ валом офицеров кацапской армии. Это видать кто-то из импортных заметил.
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09.11.2021 21:46 Ответить
Прозріли? Фантастика. Вони нарешті побачили те, що усі бачать напротязі 8 років
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09.11.2021 20:39 Ответить
тю... а ньюмендель скажет что то фигня и обман здрения ... ничего там нет... не наговаривайте ! )))
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09.11.2021 20:42 Ответить
невже цій ОБСЄ той Град колесом на самісіньку пику наїхав? тож просто не було вже сили його не побачити ...
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09.11.2021 20:57 Ответить
Вони просто вирішили що досить виставляти себе на посміховище
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09.11.2021 22:09 Ответить
Я горжусь тем, как налажена статистика...
Только хочется спросить , а реакция ещё хоть какая-то будет?
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09.11.2021 21:00 Ответить
Так! Все! Расходимся!.....Это ж шахтеры откопали со времен ВОВ!!!
Во новость...Они раньше и "Гвоздику" откапывали...и БМ-21...и много че накопали...а Вы тут новость смотрите...
Там же ска каждый шахтер знает что такое буссоль...что такое колпачек на мине...как управлять беспилотником...
Во блин новость...
СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ КЛЯТИМ ФАШИСТСЬКИМ МОСКОЛЯМ!!!!!!!!!
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09.11.2021 21:04 Ответить
Головні новини сьогодні на кацапстані
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09.11.2021 21:05 Ответить
Про Украину ничего? Или Карпин разводит руками на эту тему?
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09.11.2021 21:07 Ответить
Слепое ОБСЕ уже видит накопление войск рашистов, а у нас что в ОПе, что в МО ничего не видят.
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09.11.2021 21:11 Ответить
ОБСЕ отметило то, что таких РСЗО на Донбассе, до войны не было. ОБСЕ обозначило, что эти РСЗО есть только у РФ, а значит и завезены оттуда.
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09.11.2021 21:48 Ответить
Спасибо, капитан очевидность.
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09.11.2021 21:55 Ответить
та ладно, неужели, впервые за 8 лет, ахахах
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09.11.2021 21:17 Ответить
В отчете ОБСЕ нет никакого БМ-21К. Это вообще украинская модификация.
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09.11.2021 21:20 Ответить
ОБСЄ,ЦРУ,НАТО БАЧУТЬ російські війська і озброєння - ОП (офіс путіна) в Україні осліп на катаракту ,чи то глаукому.
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09.11.2021 21:25 Ответить
БМ-21К - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 украинская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F реактивная система залпового огня , состоящая из шасси https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%90%D0%97-260 КрАЗ-260 и боевой части https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB БМ-21 «Град» . Является первым вариантом РСЗО украинской разработкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21%D0%9A#cite_note-autogenerated2-2 [2] .

Предназначена для уничтожения живой силы и боевой техники противника, артиллерийских и минометных батарей, разрушения укреплений, опорных пунктов и узлов сопротивления противника.

Точно в кацапской армии или кто-то в статье моделью ошибся ?!
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09.11.2021 21:26 Ответить
Це ти помилився. Градів на шасі Камазу в Україні не роблять.
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09.11.2021 21:40 Ответить
Значит на фото не БМ-21К, как указано в статье.
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09.11.2021 21:43 Ответить
На фото БМ-21 "Град -К". Читай ,у статті все написано.
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09.11.2021 21:49 Ответить
Я информации о такой модификации "Град-К" ваще нигде не нашел. Зато вижу фото "Града" на базе КамАза а сверху над ним надпись "БМ-21К". А БМ-21К - это - українська модернізація радянської установки залпового вогню https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB БМ-21 «Град» на шасі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%90%D0%97-260 КрАЗ-260 із чотиридверною кабіною.

Короче, статейку на "АрмияИнформ" лепили дилетанты.
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09.11.2021 21:53 Ответить
http://www.military-today.com/artillery/grad_k.htm http://www.military-today.com/artillery/grad_k.htm

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09.11.2021 22:23 Ответить
Согласен, но это не БМ-21К, как на фотке написано, потому и указал на ошибку.
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09.11.2021 22:53 Ответить
У этого "Град-К" обозначение не БМ-21К, а 2Б26.
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09.11.2021 23:03 Ответить
2Б26 ОБСЕ уже фиксировали раньше, возможно альтернативное название
Отчет ОБСЕ с Град-К https://www.osce.org/files/2021-11-07-08%20Daily%20Report_RUS_0.pdf?itok=57050
БМ-21К это ошибка пресс службы ООС или саботаж
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10.11.2021 00:15 Ответить
в РФ не має БМ-21 "Град-К". Це схоже на фейк який РФ спеціально запускають щоб потім спростовувати
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10.11.2021 10:41 Ответить
Это косяк пресслужбы ООС. Понабирали "100% своих", теперь позорятся на весь мир. Они даже надпись Активация windows убрать не догадались
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09.11.2021 21:40 Ответить
"
ОБСЄ вперше зафіксувала на окупованій території "Град-К", що перебуває на озброєнні лише в армії РФ Джерело:
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10.11.2021 00:28 Ответить
Украине нужно срочно избавляться от малоПИД,,,роского,бениного нарко-Дегенерата и его Сброда....
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10.11.2021 09:33 Ответить
Чому мовчать фашисти? Тільки байрактари бачать?
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10.11.2021 10:29 Ответить
 
 