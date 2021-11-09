ОБСЕ впервые зафиксировала на оккупированной территории "Град-К", находящиеся на вооружении только в армии РФ

Наблюдатели Миссии СММ ОБСЕ на Донбассе впервые зафиксировали РСЗО БМ-21 "Град-К" находящиеся на вооружении только в армии Российской Федерации

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армию Информ.

"Наблюдатели Миссии СММ ОБСЕ зафиксировали 206 единиц бронетанкового и артиллерийского вооружения вооруженных формирований Российской Федерации, размещенных вне определенных районов отвода".

Впервые в зоне действий так называемого 1-го армейского корпуса вооруженных формирований РФ обнаружены 2 единицы РСЗО БМ-21 "Град-К", находящиеся на вооружении только в армии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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