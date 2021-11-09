Импичмент президента из-за Pandora Papers: нижняя палата парламента Чили приняла решение

Нижняя палата парламента Чили объявила президенту Себастьяну Пиньери импичмент из-за данных об операциях с оффшорами, обнародованных в Pandora Papers.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АР.

"За" высказались 78 депутатов из 155.

Согласно документам, опубликованным во время утечки Pandora Papers, один из сыновей Пиньеры использовал оффшорные компании на Британских Виргинских островах для продажи горного проекта "Доминга", совладельцем которого была семья президента.

Теперь вопрос импичмента должен рассмотреть Сенат Чили. Для отстранения необходимо 29 голосов из 43, оппозиция имеет 24 голоса.

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