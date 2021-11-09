РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10516 посетителей онлайн
Новости
6 757 76

Импичмент президента из-за Pandora Papers: нижняя палата парламента Чили приняла решение

Импичмент президента из-за Pandora Papers: нижняя палата парламента Чили приняла решение

Нижняя палата парламента Чили объявила президенту Себастьяну Пиньери импичмент из-за данных об операциях с оффшорами, обнародованных в Pandora Papers.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АР.

"За" высказались 78 депутатов из 155.

Согласно документам, опубликованным во время утечки Pandora Papers, один из сыновей Пиньеры использовал оффшорные компании на Британских Виргинских островах для продажи горного проекта "Доминга", совладельцем которого была семья президента.

Теперь вопрос импичмента должен рассмотреть Сенат Чили. Для отстранения необходимо 29 голосов из 43, оппозиция имеет 24 голоса.

Читайте также: Импичмент президенту после публикации расследования Pandora Papers в Чили

Автор: 

импичмент (543) Чили (41) Pandora Papers (8)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
А у нас тишина. А то величайший обосциться ненароком. Срочно зовите Безумную. Пора организовывать новую операцию спасения.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:41
+33
Кстати и в Пандорегейте не слова не было про Порошенко только про Зелёного клоуна-наркомана!
показать весь комментарий
09.11.2021 21:09
+21
показать весь комментарий
09.11.2021 20:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у нас тишина. А то величайший обосциться ненароком. Срочно зовите Безумную. Пора организовывать новую операцию спасения.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:41 Ответить
А шо, Порошенко ишо до сих пор президент? И ему можно обьявлять импичмент? Смешной ты тролль. И отмазки твои смешные
показать весь комментарий
09.11.2021 21:02 Ответить
Кстати и в Пандорегейте не слова не было про Порошенко только про Зелёного клоуна-наркомана!
показать весь комментарий
09.11.2021 21:09 Ответить
это куоторый офшоренко?)
назовите хоть одного политика без офшоров?
В любой подчеркну, ЛЮБОЙ партии - ни один член не будет держать все деньги только в одной стране. Эти твари не доверяют собственной стране и гражданам, а вы надеетесь на чтото.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:25 Ответить
Веры нет. Причом у рядовых граждан тоже самое.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:26 Ответить
Дело не сколько в самом факте наличия офшоров, а в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В то время, как зеля прятал бабло по офшорам, все его фирмы в Украине на бумаге были сплошь убыточными и имели аж по 2 сотрудника. Было время когда все его 11 фирм заплатили аж 2000 грн. налогов.
показать весь комментарий
09.11.2021 22:29 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 20:43 Ответить
Шо за намьокі?!
показать весь комментарий
09.11.2021 21:49 Ответить
Цікава опозиція, 24 голоси з 43.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:48 Ответить
Хіба це не сон, у Чілі демократія, а в Україні пре-*******.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:50 Ответить
А как ее добились? У них не демократия у них диктатура закона...
Демократия это когда очень богатая группировка людей и обслуживающие эту группировку демагоги вешают лапшу на уши толпе, а лапшеносители думают что они управляют государством...
А торжество демократии это когда ********* публично демонстрируют свой порок...
показать весь комментарий
09.11.2021 22:32 Ответить
ЗеИУДА ,аферист-МЕГАВОРЮГА , 4-кратный уклонист, НЕДОРАЗВИТЫЙ НАРКОШ
показать весь комментарий
10.11.2021 06:36 Ответить
Синагога, забирайте свого клоуна брехливого Зеленського геть, він нам не потрібен. Грайтеся з ним у Голобородька самі.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:53 Ответить
А синагога до чого тут?
показать весь комментарий
10.11.2021 08:06 Ответить
Фото Голобородько на велосипеде в студию, пожалуйста
показать весь комментарий
09.11.2021 21:06 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 21:22 Ответить
Молодцы, а у нас наоборот депутаты говорят что мол оффшоры это нормально.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:08 Ответить
Говорят из гей клуба "Слуга Урода" странно было что они бы говорили другое!
показать весь комментарий
09.11.2021 21:10 Ответить
Ты хотел сказать Портновские. Так на него дело завели в Панаме за клевету!
показать весь комментарий
09.11.2021 21:15 Ответить
Go away russian stupid pig.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:23 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 21:23 Ответить
Учитывая то что Порошенко создал офшор на 3000 баксов и лишь для того что-бы не подписывать дебильный акт сдачи приемки который иностранцы неохотно подписывают лишь потому что считают что это дебилизм!
показать весь комментарий
09.11.2021 21:31 Ответить
Чіхуашка
показать весь комментарий
09.11.2021 21:33 Ответить
молодцы!
показать весь комментарий
09.11.2021 21:10 Ответить
Таки да!
Внезапного в 23-07 у меня возникли вопросы...
1. Или есть в Украине посольство Чили?
2. Где найти очень толкового репетитора испанского языка?
показать весь комментарий
09.11.2021 23:11 Ответить
Пффф! Лошара!
показать весь комментарий
09.11.2021 21:11 Ответить
Круто, притом оффшоры были даже не у самого президента а у одного из сыновей.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:11 Ответить
ВЬІ нє панімаєтє! Ета другоє!

Якщо б найвеличніший не вивів через свої рахунки сотні мільйонів, то їх би захопив тіньовий світовий уряд! А бо ще гірше - Порошенко!

Та й ляльковоиди найвелинішого, моносброду та уряду не зацікавлені (покищо) в імпічменті юродивого юриста. Вони ще не повністю підготували Разумкова на заміну...
показать весь комментарий
09.11.2021 21:12 Ответить
Ничто на земле не проходит бесследно. Тот же Пиночет сколько страной управлял? А умер находясь под следствием. И нашему прилетит. Выбор у него небольшой. Второй президентский или первый арестантский срок
показать весь комментарий
09.11.2021 21:14 Ответить
Нічого йому не буде . Петро підтвердить . Та і папірєднікі Петра також підтвердять.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:27 Ответить
не кажи гоп. Бо зелебеня сам порушив "святе" звання президента . Та й тягар різний, від крадівництва до держ. зради
П.С. Із зебілами не спілкуюсь, бо нема про що. Час покаже хто де буде
показать весь комментарий
09.11.2021 21:32 Ответить
Час покаже ,що ніхто ніде не буде ."Святе" звання порушили кожен з п"яти папірєдніків Зе . І усі на волі. Так і буде.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:38 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2021 04:21 Ответить
Нит. Клоун не самостоятельная фигура, марионетка в отличии от попередников.
Поэтому он как раз и будет крайний. Народ до сих пор жаждет справедливости.
показать весь комментарий
09.11.2021 22:18 Ответить
Это потому, что в Чили народ, а у нас зрители канала г+
показать весь комментарий
09.11.2021 21:15 Ответить
а у нас - советский народ
показать весь комментарий
09.11.2021 23:53 Ответить
А говнобородька коли?
показать весь комментарий
09.11.2021 21:17 Ответить
если бы Зеля была не куплена и у неё-таки был бы мозг, а не только хватательные рефлексы, она бы давно "устала и ушла", но как настоящая актриса фильмов для взрослых, она отработает свой гонорар до последнего ру,***...
наголосувалы, блин, порнуху...
показать весь комментарий
09.11.2021 21:24 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 21:26 Ответить
Когда бизнесмен норма. Когда президент то нет. Разница в то что Зеленский был бизнесменом , а порошенко нет . И речь шла офшорах когда он был президентом. А Зеленского упрекают когда он был бизнесменом. Вот поэтому ни как эта новость и не идёт только пете от этого хуже.
показать весь комментарий
10.11.2021 08:14 Ответить
малай... вывоз деньги в офшоры и уклонение от уплаты налогов в своей родной воюющей стране (как и гастроли в стане врага) все равно как-то.... не гладиолусы )))
и 3 000 Порошенко в сравнении с миллионами ЗеБени действительно заслуживают бОльшего внимания )))) и осуждения и даже порицания...)))
показать весь комментарий
10.11.2021 08:33 Ответить
3000 порошенко! Хороший анекдот.
показать весь комментарий
11.11.2021 03:33 Ответить
В Чили есть демократия и законность. У нас же беспредел и беззаконие, когда все определяется "хотелками" закомплексованного бестолкового комика, вдруг ставшего президентом большой страны, у которой очень много проблем. Умный человек, если не может сам, дает работать другим, бестолковый и сам не работает, как надо и другим не дает.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:31 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 21:34 Ответить
Петрові це слід було в 2014 році робити ,згідно своїх же обіцянок . Тоді б це ,принаймні , виглядало би щиро ... А так - почав смикатися ,бо вже не було куди діватися і притиснули яйка ...
показать весь комментарий
09.11.2021 21:41 Ответить
Петро был занят в 2014 - он тебя на бутылку насаживал! Или ты забыл, набутылочник украиномовный?
показать весь комментарий
10.11.2021 00:38 Ответить
Млять Чили. Карл,Чили! Это возможно даже в Чили! Но не у нас.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:44 Ответить
а що ти знаєш про Чилі?
показать весь комментарий
09.11.2021 21:56 Ответить
Это ты про Чили в которой до конца восьмидесятых правил Пиночет, и до конца девяностых оставался главнокомандующим сухопутными войсками!? Нє нічього не знаю.
показать весь комментарий
09.11.2021 23:27 Ответить
*путало, що ти знаєш про ******* країну Чилі?
а "нічього" - то рівень інтелекту у твоїй свипсячій голові
показать весь комментарий
10.11.2021 05:57 Ответить
Ти дебільне, пишов на ху...
показать весь комментарий
10.11.2021 16:24 Ответить
Що значить бикодір? Бики дЕруть!?
показать весь комментарий
10.11.2021 16:27 Ответить
ти диви! воно українською заговорило)))
показать весь комментарий
11.11.2021 23:12 Ответить
відносно мого прізвища:
- путало, назви своє
- у кожного своє світосприйняття: когось деруть, а хтось дере
показать весь комментарий
11.11.2021 23:14 Ответить
досвідос)))
показать весь комментарий
12.11.2021 00:25 Ответить
Какой импичмент. Только революция, только хардкор.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:51 Ответить
в рашке у себя устраивай революцию тут достаточно криворогого шлимазла на киевском каштане подвесить
показать весь комментарий
10.11.2021 00:39 Ответить
от вам і Перша "бананова" Республіка
показать весь комментарий
09.11.2021 21:55 Ответить
зато у нас Гетьманцев и Арахамия сказали что президенту можно и вообще сейчас всем можно, это Порошенко только нельзя было
показать весь комментарий
09.11.2021 22:00 Ответить
Пиночет все таки вытянул свою страну из жо.. раз такие вещи имеют место быть
показать весь комментарий
09.11.2021 23:07 Ответить
Диктатура Закона абсолютно для всех!
(Много нецензурных слов) и где же нам такое взять???
показать весь комментарий
09.11.2021 23:15 Ответить
Для начала, власть должна бояться народ и уважать его. Если этого нет- нужно ее заставить. Но украинцы терпилы. Не только украинцы, Есть масса национальностей готорые не имеют своей государствености. Украинцев это тоже ожидает (потеря государственности), если они не заставят власть себя бояться.
показать весь комментарий
10.11.2021 08:05 Ответить
Вот дебилы, нет чтобы сказать, что сейчас у любого бомжа офшор есть и все бы поверили и простили!😁
показать весь комментарий
09.11.2021 23:12 Ответить
а у нас это творчеством называется
какаяразница
показать весь комментарий
09.11.2021 23:52 Ответить
 
 