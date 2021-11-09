Импичмент президента из-за Pandora Papers: нижняя палата парламента Чили приняла решение
Нижняя палата парламента Чили объявила президенту Себастьяну Пиньери импичмент из-за данных об операциях с оффшорами, обнародованных в Pandora Papers.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АР.
"За" высказались 78 депутатов из 155.
Согласно документам, опубликованным во время утечки Pandora Papers, один из сыновей Пиньеры использовал оффшорные компании на Британских Виргинских островах для продажи горного проекта "Доминга", совладельцем которого была семья президента.
Теперь вопрос импичмента должен рассмотреть Сенат Чили. Для отстранения необходимо 29 голосов из 43, оппозиция имеет 24 голоса.
Топ комментарии
+37 18c49ed2
показать весь комментарий09.11.2021 20:41
+33 Владимир Пономаренко #471653
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+21 Диды Выпивали
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назовите хоть одного политика без офшоров?
В любой подчеркну, ЛЮБОЙ партии - ни один член не будет держать все деньги только в одной стране. Эти твари не доверяют собственной стране и гражданам, а вы надеетесь на чтото.
Демократия это когда очень богатая группировка людей и обслуживающие эту группировку демагоги вешают лапшу на уши толпе, а лапшеносители думают что они управляют государством...
А торжество демократии это когда ********* публично демонстрируют свой порок...
Внезапного в 23-07 у меня возникли вопросы...
1. Или есть в Украине посольство Чили?
2. Где найти очень толкового репетитора испанского языка?
Якщо б найвеличніший не вивів через свої рахунки сотні мільйонів, то їх би захопив тіньовий світовий уряд! А бо ще гірше - Порошенко!
Та й ляльковоиди найвелинішого, моносброду та уряду не зацікавлені (покищо) в імпічменті юродивого юриста. Вони ще не повністю підготували Разумкова на заміну...
П.С. Із зебілами не спілкуюсь, бо нема про що. Час покаже хто де буде
Поэтому он как раз и будет крайний. Народ до сих пор жаждет справедливости.
наголосувалы, блин, порнуху...
и 3 000 Порошенко в сравнении с миллионами ЗеБени действительно заслуживают бОльшего внимания )))) и осуждения и даже порицания...)))
а "нічього" - то рівень інтелекту у твоїй свипсячій голові
- путало, назви своє
- у кожного своє світосприйняття: когось деруть, а хтось дере
(Много нецензурных слов) и где же нам такое взять???
какаяразница