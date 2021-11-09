В Минветеранов объяснили, откуда у заместителя секретаря СНБО Демченко статус УБД. ДОКУМЕНТ

Руслан Демченко получил статус участника боевых действий "на основании сведений о его деятельности в 2014 году".

Об этом говорится в ответе на запрос, опубликованный Министерством по делам ветеранов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Статус участника боевых действий Демченко Р. М. как принимавшему непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, был предоставлен в 2020 году на основании сведений о его деятельности в 2014 году. На документальном уровне это проработано согласно выписке из приказа Антитеррористического центра при СБУ от 19 октября 2014 года о привлечении к проведению АТО, распоряжению главы Администрации президента Украины от 3 октября 2014 года, а также справке о непосредственном участии лица в антитеррористической операции, выданной руководителем аппарата Администрации президента Украины от 31 мая 2019 года", – говорится в обнародованном документе.

В министерстве подчеркнули, что при предоставлении официального статуса в отношении каждого лица осуществляют проверку.

Автор запроса, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник, прокомментировал ответ так: "Первый заместитель Секретаря СНБО Руслан Демченко, ни дня не провоевав и занимаясь только угольным схематозом, имеет статус "участника боевых действий". И все в рамках действующего законодательства и по результатам межведомственной комиссии...".



