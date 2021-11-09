В Минветеранов объяснили, откуда у заместителя секретаря СНБО Демченко статус УБД. ДОКУМЕНТ
Руслан Демченко получил статус участника боевых действий "на основании сведений о его деятельности в 2014 году".
Об этом говорится в ответе на запрос, опубликованный Министерством по делам ветеранов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Статус участника боевых действий Демченко Р. М. как принимавшему непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, был предоставлен в 2020 году на основании сведений о его деятельности в 2014 году. На документальном уровне это проработано согласно выписке из приказа Антитеррористического центра при СБУ от 19 октября 2014 года о привлечении к проведению АТО, распоряжению главы Администрации президента Украины от 3 октября 2014 года, а также справке о непосредственном участии лица в антитеррористической операции, выданной руководителем аппарата Администрации президента Украины от 31 мая 2019 года", – говорится в обнародованном документе.
В министерстве подчеркнули, что при предоставлении официального статуса в отношении каждого лица осуществляют проверку.
Автор запроса, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник, прокомментировал ответ так: "Первый заместитель Секретаря СНБО Руслан Демченко, ни дня не провоевав и занимаясь только угольным схематозом, имеет статус "участника боевых действий". И все в рамках действующего законодательства и по результатам межведомственной комиссии...".
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Из последних сил???
Крысы позорные...
И боженька не принял , как за духовное, не пропустил никому...
- А последнее же зачем?
- Ну, на всякий случай!
Мне одному кажется, что подозрительно?
Тогда может быть он и участвовал.
Я помню это время.
Безпосередньої!
Тобто, цей фрукт повинен був зі зброєю брати участь в бойових діях.
Так шо все нормально и законно, расходимся.
И почему-то тогда не считался предателем