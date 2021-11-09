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В Минветеранов объяснили, откуда у заместителя секретаря СНБО Демченко статус УБД. ДОКУМЕНТ

В Минветеранов объяснили, откуда у заместителя секретаря СНБО Демченко статус УБД. ДОКУМЕНТ

Руслан Демченко получил статус участника боевых действий "на основании сведений о его деятельности в 2014 году".

Об этом говорится в ответе на запрос, опубликованный Министерством по делам ветеранов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Статус участника боевых действий Демченко Р. М. как принимавшему непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, был предоставлен в 2020 году на основании сведений о его деятельности в 2014 году. На документальном уровне это проработано согласно выписке из приказа Антитеррористического центра при СБУ от 19 октября 2014 года о привлечении к проведению АТО, распоряжению главы Администрации президента Украины от 3 октября 2014 года, а также справке о непосредственном участии лица в антитеррористической операции, выданной руководителем аппарата Администрации президента Украины от 31 мая 2019 года", – говорится в обнародованном документе.

В министерстве подчеркнули, что при предоставлении официального статуса в отношении каждого лица осуществляют проверку.

Автор запроса, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник, прокомментировал ответ так: "Первый заместитель Секретаря СНБО Руслан Демченко, ни дня не провоевав и занимаясь только угольным схематозом, имеет статус "участника боевых действий". И все в рамках действующего законодательства и по результатам межведомственной комиссии...".

В Минветеранов объяснили, откуда у заместителя секретаря СНБО Демченко статус УБД 01
В Минветеранов объяснили, откуда у заместителя секретаря СНБО Демченко статус УБД 02

Автор: 

УБД (125) Министерство по делам ветеранов (232) Демченко Руслан (39)


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Топ комментарии
+77
На чьей стороне участвовала в боевых действиях эта русская мразь?
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09.11.2021 21:50
+46
Та де....наколядував.
Я не здивуюсь, я що і Зеленський собі убд вже накліпав.
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09.11.2021 21:51
+44
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09.11.2021 21:58
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09.11.2021 22:30 Ответить
Карочи четырежды Уклонисту Зеле дать подобную Ксиву а у Порошенко отобрать и у Турчинова тоже...,так что к концу Каденции Зеля тоже будет УБД....
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09.11.2021 22:31 Ответить
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09.11.2021 22:32 Ответить
у цього чючєла в очках на йбальніку великими чорними буквами написано, що це чьмо ніколи не було учасником бд.
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09.11.2021 22:44 Ответить
Разведчиком может? Нелегалом?
Из последних сил???
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10.11.2021 02:24 Ответить
А фишку одну вы забыли...8 марта 2014 года ныне дохляк,нородный артист дохлого ССсра Йосиф Кабздон собрал миллиард рублей на войну с Украиной...собрал со всяких там Пореченковых,Машковых,и прочих Певцовых Соловьевых Киселевых,а так же известного Рюсска Мирскаво певца Грыши Лепса...,а также недавно сдохший Владимир Меньшов кинул Йосе тоже 1 милиард рублей...

Крысы позорные...
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09.11.2021 22:46 Ответить
Было такое, не пошло в прок...
И боженька не принял , как за духовное, не пропустил никому...
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10.11.2021 02:27 Ответить
Из Демченко такой же участник боевых действий, как и из Штирлица:
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09.11.2021 22:48 Ответить
Буба кремлёвскими агентами разбрасываться не собирается
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09.11.2021 23:20 Ответить
"Я сам служу сударыня. Каждый день к девяти утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть!"
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09.11.2021 23:21 Ответить
это плевок в лицо настоящих войнов! руководил из глубокого тыла - это не участвовал в боевых выходах! Ублюдок , совести нет не на грамм... его награда 9 грам, паскуда!
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09.11.2021 23:23 Ответить
хотя чему мы удивляемся... таких тыловых вояк пруд пруди... ни разу на нуле не были а статус убд получили...
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09.11.2021 23:24 Ответить
Ты, что ни разу таких Чернобыльцев не видел?....Темнота....
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09.11.2021 23:30 Ответить
да да да.. таких полно было... помню те времена...
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10.11.2021 11:17 Ответить
Самое обидное что простой человек с улицы не может определить - был ли человек "на предке", принимал участие в ликвидации Чернобылской трагедии, и т.д. И вот такие мрази под шумок приписывают себе "подвиги" и потом внукам рассказывают как они героически сражались... А действительно люди которые достойны почести, наград и элементарного уважения должны это как то доказывать.
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10.11.2021 14:02 Ответить
ье кто был на передке, наверное сейчас и в живых никого нет, можно считать что все чернобыльцы ныне живущие - липовые, подобные этому захистнику!
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10.11.2021 15:21 Ответить
- Вот тут коли "ВДВ", а тут коли "ВМФ". Тут коли "Коля +Маша=Любовь", а тут коли "Коля+Петя=Любовь"!
- А последнее же зачем?
- Ну, на всякий случай!
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09.11.2021 23:29 Ответить
Вообще -то в 14-15 годах было такое.... В моём подразделении были крымчане (татар мало, около 20/), То есть брали тех, кто реально хотел воевать! И сейчас они вроде как бы не при делах, возраст, ранения и т.п. Но они реально воевали, и требую отношения к ним как к УБД!
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09.11.2021 23:37 Ответить
ПОЗОР, ЗЕ_ГАДЫ!
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09.11.2021 23:44 Ответить
Статус-справка участника боевых действий Демченко Р.М. было дано в 2020 году .... , видимо, у Зеленского, Ермака, Гордона ..... , которые на диване ожидали результатов боевых действий, есть тоже справка-статус участника боевых действий ...
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10.11.2021 00:00 Ответить
брав участь в АТО?????? так от звідки росіяни отримували всю інформацію про справи у наших військах...
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10.11.2021 00:00 Ответить
А кто тода был президентом - не скажете?
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10.11.2021 09:43 Ответить
Тогда, как и сейчас, твоим президентом является Путин- *****!
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10.11.2021 09:54 Ответить
бубачка зеленоморда 13-02-2020 присвоїв йому убд., ( в даному випадку скорочено "ублюдок" )
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10.11.2021 11:06 Ответить
та згодна.
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10.11.2021 12:38 Ответить
Данные поступили от СБУ. Когда во главе стал Баканов. А с 2014 до 2020 этого доки не подавали... 6 лет не признавали воевавшим высокопоставленного чиновника...
Мне одному кажется, что подозрительно?
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10.11.2021 01:20 Ответить
Заслуженный порохобот,таких в стране тысячи,одна кивка чего стоит.
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10.11.2021 01:42 Ответить
Он БУРЯТ. И внебрачный сын Шойгу...
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10.11.2021 04:17 Ответить
скот
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10.11.2021 05:03 Ответить
Они имеют в виду период, когда названием АТО называли расстрелы на Майдане?
Тогда может быть он и участвовал.
Я помню это время.
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10.11.2021 08:00 Ответить
Він собі оформив статус президента
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10.11.2021 11:33 Ответить
"Воював", не покидаючи стін улюбленого кабінету у Києві. Які ж вони мерзотні.
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10.11.2021 08:06 Ответить
Ла-путіна "відпрацьовує" своє призначення на посаду
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10.11.2021 08:06 Ответить
а коли я кажу, що практична вся псевдоеліта потребує негальної анігіляції мене закидують гуано, та розповідають про 1917.
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10.11.2021 09:09 Ответить
Так и Ляшко имеет статус УБД, и начальники администраций, депутаты горсоветов и прочие клерки, их тысячи. Среди военных тоже много таких, ни разу не переночевавших даже в пределах Донецкой и Луганской областей, штабные кофеносцы. Только с 2015 года этот шабаш прекратился, и для получения УБД стало необхоимо провести непосредственно в секторе минимум 28 дней непрерывно. То всей страной удивлялись, что генералы по выходу на пенсию по 800-900 тыщ получают, хотя всегда так и было, и в НАТО так же, и это мировая практика, теперь удивляемся невоевавшим УБДшникам, которые всегда и были. Может вы не знали, что у нас не женятся, чтобы получать помощь матерям-одиночкам? Может не знаете, что у вас в городе городские власти на стулья и оргтехнику списывают больше, чем на больницы, и этой оргтехники и мебели даже не существует в природе? Может не знаете, что вашему ребенку до 16 летнего возраста ОБЯЗАНЫ бесплатно лечить зубы, но вы всё равно платите?
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10.11.2021 09:24 Ответить
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10.11.2021 09:29 Ответить
две кремлевские Крысы ермак и демченко прекрасно себя чувствуют под крылом неадекватного малоПИД,,,роского, бениного нарко-Придурка!!!
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10.11.2021 09:42 Ответить
На колчаковскіх фронтах...
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10.11.2021 10:25 Ответить
Сходил с девочками в сауну в прифронтовой зоне... Герой...
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10.11.2021 10:34 Ответить
О, так интересно послушать про боевые подвиги. Где как с кем. Или это была очень секретная спец операция? На спецназовца что-то он не смахивает.
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10.11.2021 10:35 Ответить
це просто пи.дец, яка гнила ця влада
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10.11.2021 10:44 Ответить
Не думаю, что эта власть как то отличается от папіредников. Просто гласности становится всё больше.
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10.11.2021 10:55 Ответить
Скорее они менее обученные, потому чаще всплывает их глупость и гнилость.
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10.11.2021 14:59 Ответить
Ублюдки, что голосовали за янелоха - сдайте украинские паспорта!!! Вы твари не достойны быть Украинцами - вы привели во власть откровенных мерзавцев и врагов Украины!!! Во время войны!!! Валите в рашу, к своим кумирам! Ермак, ОП и Демченко, СВРУ - штатные сотрудники спецслужб Орды, работают против Украины под прикрытием янелоха!
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10.11.2021 11:07 Ответить
Як що у наступного керівника держави будє бажання навести лад в питанні УБД, то цей Демченко, та його шєф - Ермак лишаться цього статуса в 2 хвилини...
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10.11.2021 11:40 Ответить
Якщо він і відкомандировувався в зону АТО (який дебіл придумав війну називати якоюсь атою? Бо участь у бойових діях - це зрозуміло, а участь в АТО - як хочу, так і вирішую), то у розпорядженні повинна була бути фраза "для безпосередньої участі в АТО".
Безпосередньої!
Тобто, цей фрукт повинен був зі зброєю брати участь в бойових діях.
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10.11.2021 12:27 Ответить
То вы все попутали. В данном случае УБД сокращение слова УБлюДок.
Так шо все нормально и законно, расходимся.
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10.11.2021 12:56 Ответить
Все ОП это сборище конченных тварей.
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10.11.2021 13:09 Ответить
Где, где... На Колчаковских фронтах.
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10.11.2021 13:47 Ответить
Он в 2014 году работал на порошенко.
И почему-то тогда не считался предателем
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10.11.2021 16:10 Ответить
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