Главные новости 9 ноября: задержание палача из "Изоляции", Саакашвили избили в больнице

В Киеве задержали одного из главных палачей оккупантской тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского, Саакашвили избили в тюремной больнице, рекордное количество украинцев умерли в сутки от коронавируса – главные новости 9 ноября.

Задержали палача из "Изоляции"

Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч" задержали в прошлую ночь. Следователи считают, что он пытал и убивал украинцев, которых бросали в тюрьму оккупантов "Изоляция" в Донецке. От его рук пострадали 166 пленников, но этот список еще не исчерпывающий. Куликовский был "правой рукой" главного палача "Изоляции" Евдокимова.

Саакашвили избили в тюремной больнице

"Из-за противодействия помещению в заведение Михеилу Саакашвили были нанесены телесные повреждения сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии", – сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Также другие заключенные выкрикивают угрозы в адрес экспрезидента. Власти Грузии расследуют избиение.

Рекорд смертей от COVID-19 и "коронавирусная амнистия"

За сутки от коронавируса умерло 833 человека, заразились по меньшей мере 18 988. По смертности Украина – в тройке мировых лидеров.

Власть любым способом поощряет украинцев вакцинироваться: для тех, кто раньше купил подделанную справку о вакцинации, вводят COVID-амнистию. Она предполагает, что человек может признаться в пункте прививки, что его справка – фальшивка, и при этом не будет привлечен к уголовной ответственности за подделку документов. Правда, рассказать, где и за сколько была куплена справка, все равно придется – чтобы полиция могла разобраться с продавцами.

ЕС исключил Украину из "зеленого" списка

Теперь Украины нет среди стран, для которых рекомендовано снять ограничения на дополнительные поездки. Первой отреагировала Бельгия: въезд был закрыт даже для вакцинированных украинцев.

Пассажирскими перевозками с 2022 будет заведовать Deutsche Bahn

"По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года... напомню, что Deutsche Bahn имеет такой опыт в Казахстане и достаточно успешный", - заявил министр инфраструктуры Кубраков.

Ющенко попал в кино от RT. Говорит, обманули

Российский государственный пропагандистский канал RT показал "документальное" кино об Украине. Вместе с Шарием, Деркачом, Кузьминым и Морозом там неожиданно появился Виктор Ющенко. В окружении третьего президента говорят, что его ввели в заблуждение: мол, переговоры об участии вели представители американской компании, врали, что там будут также Кравчук и Кучма. Сам Ющенко скандал не комментирует.