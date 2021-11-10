То, что Россия – агрессор, не однозначно. То, что я вижу и мне рассказывают, правда ли это? - олимпийский чемпион Абраменко

Первый олимпийский чемпион Украины по фристайлу Александр Абраменко заявил в интервью, что не считает РФ агрессором и назвал "неоднозначной" ситуацию с оккупацией Крыма и войной на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Абраменко комментировал ситуацию с бронзовой призеркой Олимпиады 2020 в Токио Ярославой Магучих, которая после награждения обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, получившей золото в этой дисциплине. Сам Абраменко в 2018 году был в похожей ситуации – он обернул бронзового призера, россиянина Илью Бурова украинским флагом.

"Я в шоке от людей. Что говорить? Никто не поймет, к сожалению. Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всем мире", – сказал он в ответ на вопрос о реакции общества на поступок Магучих.

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Журналист отметил, что российская пропаганда может использовать такие снимки в информационной войне против Украины.



"Все возможно. Но когда тебя переполняют эмоции, думать тяжело. Ты поступаешь так, как чувствуешь. Понятно, что в определенной обстановке я еще 10 раз подумаю", – отреагировал спортсмен и добавил, что если на зимней Олимпиаде в Пекине снова попадет на пьедестал с россиянином, сторониться его не будет и повторит поступок трехлетней давности.



"Да. Ну а как? К этому можно подойти с разной стороны. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать", – заявил Абраменко.



Журналист продолжил беседу вопросом: "Для вас не однозначно, что Россия – агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины?"



"Нет, не однозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее, не так. Мне кажется, что это все спланировано. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы", – ответил спортсмен.



Он не смог назвать "третью" и "четвертую" стороны конфликта.

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"Я не знаю, кто там что придумал. Я же не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди – что с нашей стороны, что с их", – добавил Абраменко.



Он также рассказал, что не смотрит новости и телевизор, а информацию получает из YouTube.



"Я не наблюдаю, что за канал. В любом случае считаю, что там надурить человека очень тяжело. Сразу видно, это неправда или правда. Ты чувствуешь по тому, как человек это преподносит. А по телевизору непонятно, там работают профессионалы. Хотя я не интересуюсь сильно этой ситуацией. Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит", – рассуждал Абраменко, но журналист ему ответил: на Донбассе идет война.



Тогда спортсмен заявил, что для него "в принципе непонятно, как можно воевать" и "как можно не договориться о чем-то, тем более с соседями".



Абраменко сказал, что "не знает правды" о происходящем и поэтому ему тяжело отвечать на вопросы. Он хотел бы, чтобы спорт был вне политики, а если нет – "это разочарование".



На вопрос о том, следит ли спортсмен за политической ситуацией в стране, он не ответил, но сказал, что на выборы не ходит.





