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Новости Агрессия России против Украины Война
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То, что Россия – агрессор, не однозначно. То, что я вижу и мне рассказывают, правда ли это? - олимпийский чемпион Абраменко

То, что Россия – агрессор, не однозначно. То, что я вижу и мне рассказывают, правда ли это? - олимпийский чемпион Абраменко

Первый олимпийский чемпион Украины по фристайлу Александр Абраменко заявил в интервью, что не считает РФ агрессором и назвал "неоднозначной" ситуацию с оккупацией Крыма и войной на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Абраменко комментировал ситуацию с бронзовой призеркой Олимпиады 2020 в Токио Ярославой Магучих, которая после награждения обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, получившей золото в этой дисциплине. Сам Абраменко в 2018 году был в похожей ситуации – он обернул бронзового призера, россиянина Илью Бурова украинским флагом.

"Я в шоке от людей. Что говорить? Никто не поймет, к сожалению. Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всем мире", – сказал он в ответ на вопрос о реакции общества на поступок Магучих.

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Журналист отметил, что российская пропаганда может использовать такие снимки в информационной войне против Украины.

"Все возможно. Но когда тебя переполняют эмоции, думать тяжело. Ты поступаешь так, как чувствуешь. Понятно, что в определенной обстановке я еще 10 раз подумаю", – отреагировал спортсмен и добавил, что если на зимней Олимпиаде в Пекине снова попадет на пьедестал с россиянином, сторониться его не будет и повторит поступок трехлетней давности.

"Да. Ну а как? К этому можно подойти с разной стороны. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать", – заявил Абраменко.

Журналист продолжил беседу вопросом: "Для вас не однозначно, что Россия – агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины?"

"Нет, не однозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее, не так. Мне кажется, что это все спланировано. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы", – ответил спортсмен.

Он не смог назвать "третью" и "четвертую" стороны конфликта.

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"Я не знаю, кто там что придумал. Я же не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди – что с нашей стороны, что с их", – добавил Абраменко.

Он также рассказал, что не смотрит новости и телевизор, а информацию получает из YouTube.

"Я не наблюдаю, что за канал. В любом случае считаю, что там надурить человека очень тяжело. Сразу видно, это неправда или правда. Ты чувствуешь по тому, как человек это преподносит. А по телевизору непонятно, там работают профессионалы. Хотя я не интересуюсь сильно этой ситуацией. Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит", – рассуждал Абраменко, но журналист ему ответил: на Донбассе идет война.

Тогда спортсмен заявил, что для него "в принципе непонятно, как можно воевать" и "как можно не договориться о чем-то, тем более с соседями".

Абраменко сказал, что "не знает правды" о происходящем и поэтому ему тяжело отвечать на вопросы. Он хотел бы, чтобы спорт был вне политики, а если нет – "это разочарование".

На вопрос о том, следит ли спортсмен за политической ситуацией в стране, он не ответил, но сказал, что на выборы не ходит.


Автор: 

Абраменко Александр (17)


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Топ комментарии
+109
Коли спортсмен відкриває рота, його одразу хочеться заткнути. Це тільки у мене таке бажання? Може їм треба заборонити давати інтерв'ю?

Це людина, яка відстоювала честь країни таке меле!
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10.11.2021 01:20
+91
Прикуйте этого миролюбца в траншее под кацапскими обстрелами дня на три.
А лучше над траншеями для кацапских снайперов.

Чтобы не говорил больше, что он не знает правды и все неоднозначно.
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10.11.2021 01:20
+73
Когда в обществе футболисты и другие «спортсмены» зарабатывают миллионы, живут «как у Бога за пазухой», а простой учитель, врач, санитарка, водитель троллейбуса или дежурная в метро живут, едва сводя концы с концами, всегда будут появляться такие ублюдки с отбитыми мозгами и отсутствием совести.

Больше надо их прославлять, лелеять, с детства говорить им какие они «талантливые, исключительные, способные», тогда и получим вот таких «аполитичных скотов/чертов», как абраменко
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10.11.2021 05:18
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Страница 3 из 3
Чувак напевно мріє потрапити на відпочинок в пансіонат "Ізоляція", а його не пускають. Може допомогти треба?
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10.11.2021 10:02 Ответить
Эти "профессиональные спортсмены" хуже проституток. Всегда оставляют себе пути к отступлению. Вот че вы накинулись на шлюшку? Может он ждет, что с рашки ему предложат условия и бабла получше, чем в Украине. А он их агрессорами называл. И все в пролете. Все они будут жопой юлить, пока за такие высказывания кроме порицания в соцсетях ничего им не будет. Если за такое будут лишать довольствия, заводить уголовные дела или лишать гражданства, не взирая на заслуги оно будет как минимум молчать и не раскрывать свой поганый, беспринципный рот. Лучше не иметь , как стране , в своем активе этих золотых медалей, чем терпеть таких ублюдочных чемпионов.
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10.11.2021 10:08 Ответить
Ты прост и ясен, как трехгранный штык! Или штык-нож на худой конец!
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10.11.2021 10:16 Ответить
Понять олимпийского чемпиона немудрено: чувак знатно потрудился, достиг солидного результата и статуса, дающего понимание того, что не пропадёт и вне Украины. Теперь он может позволить себе роскошь быть патриотом хорошей жизни и смотреть на нынешнюю ситуацию с точки зрения украинской поговорки:
"Не всіх дурних війна забрала - не всі дурні на неї йшли"©
А может и многоходовочка имеет место быть - сейчас же на него нацмены накинутся, а линять с ореолом жертвы политических преследований полегче-то будет.
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10.11.2021 10:09 Ответить
петух! такой же чемпион, как и Зеленое чмо!
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10.11.2021 10:17 Ответить
Зато не мародер
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10.11.2021 15:20 Ответить
Чому ця гнида досі не призвана виконувати свій громадянський борг як і решта таких як він покидьків? На восьмому році війни воно не розуміє хто агресор. Це справжня гнида.
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10.11.2021 10:23 Ответить
Відвезіть цю су.у, авраменко, на "0", щоб пізнала "братьську" любов, а потім у воєнний шпиталь, щоб побачила наслідки "братської" любові.
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10.11.2021 10:25 Ответить
Да шош вы всех мочите сразу в сортире.
Ну отправьте его на передок с плакатами по минным полям погулять. Пусть поищет братскую любовь.
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10.11.2021 14:15 Ответить
З написом на плакаті: Я прийшов розібратися бо невпевнений!)
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10.11.2021 15:31 Ответить
Запхати виродка в окоп і подивитися шо воно через тиждень заспіває
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10.11.2021 10:33 Ответить
Похоже, чемпиЁн получает "новости" с рашистских ток-шоу **********. А может, неудачно приземлился на голову...
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10.11.2021 10:33 Ответить
Я Вам скажу пофиг, что смотреть. Всегда смотрел кацапские каналы, НО за 8 лет ни на йоту не поменял свое мнение, что раша подлая, циничная, лживая субстанция (может даже больше убедился!). Это просто вот в таких индивидумах одна извилина и та в ЖОПЕ, просто позволили на весь мир пи,,,,ть! Поверте мне, подержать урода сутки в подвале и оно на другой день будет "патриотом" хоть и молчаливым и обоссаным!
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10.11.2021 18:13 Ответить
чергове дебілятко
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10.11.2021 10:48 Ответить
Інформуючи про це інтерв'ю, Цензор послався на Го*дона. А Го*дон - на першоджерело.
Виявляється, інтерв'ю було опубліковано вчора на https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/imbalance/2984353.html#supertop Трибуні .
Оскільки публіка на Трибуні переважно патріотична (як і на Цензорі), там у коментах "накидали" Абраменку "по самі помідори". Ось скрін з трьома найбільш більшими популярними коментами звідти:

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10.11.2021 10:50 Ответить
Дело в том, что избыточные физические нагрузки, угнетают развитие умственных способностей. Подтверждением тому мы видим на примере очередного существа. Таким образом данная особь, пополняет, часть украинского населения, у которой, функции мозга ограничены вследствии генетических нарушений(русское происхождение, смешаные браки и т.д.), или в результате травмы. Эта катерия не способна адекватно оценивать происходящее, и легко поддается влиянию чужого мнения. Ситуация сильно усугубляется, когда ведется целенаправленная атака со стороны, профессионально, подготовленных лиц, десятилетиями ковавших свое мастерство, работая с десятками миллионов олигофренов в России, имея при этом большой успех. Результат такой деятельности мы видим на примере Александра Абраменко. К данным особям нужно подходить с пониманием, и учитывая их умственную слабость, начинать поддержку с изотерапии
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10.11.2021 10:52 Ответить
Просто подобные интервью надо в СИЗО проводить. Сразу все патриотами станут.
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10.11.2021 14:17 Ответить
ватная мерзость
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10.11.2021 10:53 Ответить
Гребанные демократы! В советские времена, эти тупорылым спортсменским мотдохом занимался КГБ, ну и.е наше СБУ. Вместо того чтобы спортсмены Украины были нашими бойцами информационного фронта, мы имеем пятую колонну. Спортсмены часто ведут не совсем моральный и даже криминальный образ жизни. СБУ должно их вербовать ещё на стадии молодых спортсменов.
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10.11.2021 10:55 Ответить
Якщо ти з однієї планети та за мир у сьому світі - валі на х.. з відси до вінторогих. На ці гроші, що витрачають на ціх манкуртів краще дітям по м'ячу б купили...
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10.11.2021 11:00 Ответить
Прикольно дивитись на безсилі істерики ублюдків. Які аж казяться усвідомлюючи марність своїх зусиль.
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10.11.2021 11:09 Ответить
Влад Строновский. Те, що ти знаєш украінську мову , ще не означає, що саме ти не є той ублюдок. Такого сміття , як ти,в Украіні поки що багато. Але то не надовго, ви , або заберетесь з нашоі землі, або виздихаєте самі, без нашоі допомоги, бо украінцям гидко об таке лайно бруднитись. Згадай долю Бузини, той теж багато чого наговорив на свою дурну голову.
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10.11.2021 14:15 Ответить
Час покаже.....
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10.11.2021 16:36 Ответить
Та це зашкварений сраль - андрюша сміцкій.
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10.11.2021 18:25 Ответить
неоднозначно лише те що ти українець. Але те що ти гондон це сто відсотків.
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10.11.2021 11:13 Ответить
неоднозначно))) кретин тупорылый
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10.11.2021 13:10 Ответить
Какого пня украинский бюджет содержит гребанное минспорта, которое, вместо развития массового спорта финансирует ушлепов без родины и без мозгов??? Разогнатььвсе мрнистерство, а "спиртсмэны" пусть катятся куда хотят, хоть в Дыр-дыри, хоть в Монголию. Деньги раздать по теробщинам-на содержание ДЮСШ.
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10.11.2021 13:11 Ответить
"Я не знаю, хто там що придумав. Я ж не в тих колах спілкуюся.
============================================
Значить закрий писка спілкуйся в тих колах з якими спілкуєшся і не лізь туди де ніхрена не петраєш.Займайся фрістайлом і не патякай дурниць.
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10.11.2021 13:19 Ответить
я считаю что этот Абраменко - гнусный передаст, но это не "однозначное" мое мнение, возможны варианты...
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10.11.2021 13:19 Ответить
Неоднозначно, это "... в хорошем смысле этого слова?" (с) анекдот
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10.11.2021 16:58 Ответить
это троллинг этого уе...бка - абраменко.(начало статьи, его слова про кацапию)
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10.11.2021 17:18 Ответить
Я понимаю.

- Сара, а ваш Абрам таки передаст.
- Что взял 10 рублей взаймы и не отдает?
- Нет, не это. Таки в хорошем смысле этого слова.
(с)

Так и здесь. А вдруг он передаст в хорошем смысле этого слова?
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10.11.2021 17:29 Ответить
В хорошем смісле слова назівать передастом человека которій тогрует моей Родиной я не могу... ві можете?
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10.11.2021 17:43 Ответить
но ведь одно другому не мешает. Вдруг он и в плохом, и прямом, в хорошем смысле ? Я не в курсе сексуальных предпочтений олимпийских чемпионов, мне они неинтересны.
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10.11.2021 19:48 Ответить
мне наоборот, олимпийские чемпионы интересны. но не интересны их секспредпочтеия, то личное.
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10.11.2021 20:00 Ответить
Вот и открылась истинная гнилая сущность этой проссийской гниды Авраменко!!Этого предателя Авраменко и близко нельзя подпускать в Сборную Украины !! Тем более что на сегодня результаты у него хреновые, даже в десятку мира не входит!! Пусть звиздует в свою Рассею!!Там таких звиздунов-предателей до хрена и гимнасты и татарка -ганболистка в ростове, и десяток предателей-футболистов, во главе с Тимощуком и Ворониным и сотни других долботятлов! Уверен что этот недоумок- клоп Авраменко никогда больше не сможет попасть на приличные соревнования, потому , что в России таких как он сотни! А предателей нигде не уважают!!
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10.11.2021 13:21 Ответить
Еще один дегенерат нарисовался... Откуда они берутся, эти уроды?
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10.11.2021 13:53 Ответить
В медицині є такий вираз :"Пацієнт в стані рослини" - мозок помер , але іжу перетравлювати тіло здатенє.
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10.11.2021 14:09 Ответить
Не удивлюсь если вяснится шо он также считает што на рояле можно играть без рук!
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10.11.2021 14:09 Ответить
Будь ласка не беріть інтерв'ю у спортсменів...Вони просто довбойоби по життю...
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10.11.2021 14:12 Ответить
Еталонний виборець Зеленського, мізки якого згвалтовані російською пропагандою. На жаль, успішність в чомусь ще не є ознакою наявності у людини моральних цінностей, що наочно демонструє вищеозначений індивід.
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10.11.2021 14:17 Ответить
неоднозначно
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10.11.2021 14:37 Ответить
оденьте его в украинскую военную форму снабдите документами снайпера и сдайте кацапам...пусть они его допросят...с пристрастием...тфу мразь.
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10.11.2021 14:58 Ответить
100% в Ютубе этот великовозрастный дебил смотрит петуШария и прочее рашопропагандонское говно,где не все так однозначно.
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10.11.2021 15:05 Ответить
очередной мудак......
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10.11.2021 15:17 Ответить
У них у всех мозги в мышцы ушли и не вернулись?
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10.11.2021 15:17 Ответить
Ну що тут можна сказати- дебіл,пля...
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10.11.2021 15:32 Ответить
От казали мені хлопці в тринажерці: Голова в мене, щоб їсти. Я тоді думав, що це сарказм та самоіронія, але ні.
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10.11.2021 15:33 Ответить
кацапы скоро из спортсменов и антивакцинаторов создадут отряды - нужно их сегодня расстреливать , все таки мы цивилизованная страна
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10.11.2021 15:35 Ответить
То, что звание олимпийского чемпиона мешает человеку быть муд**ом - неоднозначно.
Спортменам , чтоб достичь мировых результатов нужно столько тренироваться, что мышцы бицепсов у них гораздо развИтее, чем мышцы мозга. Есть чемпионы собачьих пород. Давайте ещё у них спросим что они думают по этому вопросу... ИЛи нет..нет...возьмём кашалота ! Он - самое большое существо на земле. Пусть кашалот скажет нам - тупым -агрессор рашка или нет? А то мы уже не знаем у кого спросить, а нам самим не понятно...
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10.11.2021 15:51 Ответить
«Непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то, тем более с соседями?»

- Вы были в идентичной ситуации, в которой этим летом оказалась Ярослава Магучих из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Как восприняли реакцию в Украине на этот ее поступок?

- Я в шоке от людей. Что говорить? Никто не поймет, к сожалению. Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всем мире.

По себе могу сказать - когда ты там выигрываешь золото, то находишься в такой эйфории, что проявляются твои настоящие чувства. Ты показываешь, какой ты есть на самом деле. Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей - это нормально. И мне без разницы, какой он национальности. Он человек.

- Российская пропаганда может использовать эти фото в информационной войне против Украины.

- Все возможно. Но я объясняю - когда тебя переполняют эмоции, думать тяжело. Ты поступаешь так, как чувствуешь. Понятно, что в определенной обстановке я еще десять раз подумаю.

- Если в Пекине вы снова попадете на один пьедестал с россиянином, сторониться его не будете и сделаете то же самое, что и в Пхенчхане?

- Да. Ну а как? К этому можно подойти с разной стороны. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать.

- Для вас неоднозначно, что Россия - агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины?

- Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, - а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано.

- С обеих сторон?

- Да. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы.

- Кого вы имеете в виду?

- Я не знаю. Кто там что придумал. Я ж не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди - что с нашей стороны, что с их.



- Ваша жена - россиянка. Как вы общаетесь на эту тему в семье?

- Мы можем пообсуждать, но не в плане выяснения отношений.

- Вы живете с ней в Киеве. Как ей находиться в информационном пространстве Украины, в котором Россию четко называют агрессором, убивающим наших солдат?


- Не воспринимает. Ей здесь комфортно, нормально.

- Жена также считает ситуацию неоднозначной?

- Ну да. Однозначно, это как в 42-м году, во время Великой Отечественной войны. Хотя тоже, никто ж правды не скажет - из-за чего, как, кто на какой стороне, кого поддерживал.

Я все скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить. Понятно, что когда показывают, что творится в АТО, меня злость берет. Но я адекватный человек. Если меня во дворе покусает одна собака, я ж не буду потом всех отстреливать.

- Как вы следите за ситуацией в стране и мире? Какие медиа читаете и смотрите каналы?

- Новости вообще не смотрю. Да и телевизор. В основном всю информацию беру из ютуба.

- Какие каналы там смотрите?

- Я не наблюдаю, что за канал. В любом случае считаю, что там надурить человека очень тяжело. Сразу видно, это неправда или правда. Ты чувствуешь по тому, как человек это преподносит. А по телевизору непонятно, там работают профессионалы.

Хотя я не интересуюсь сильно этой ситуацией. Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит.

- Война.

- И никто победить не может? Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются. Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями.

Из-за этого сложно давать оценку всему этому, ведь я не знаю сути, правды. Я ничего не знаю, поэтому отвечать тяжело.
«В криптовалюте я как инвестор. Раз в год или два могу увеличить депозит в два раза»

- Спорт вне политики?

- Мне так хотелось бы. Если это не так, это разочарование.

- Почему?

- С детства ты такой - Олимпийские игры, олимпийское движение, никакой политики. Хотя понимаю, что она во всем есть.

- Следите за политической ситуацией в стране или вы аполитичны?

- (задумался)

- На выборы ходите?

- Нет.

- Почему?

- Люди не выбирают. Во всем мире.

- Хотите сказать, что везде все решено еще до выборов?

- Считаю, что да.

- Как вы себе это представляете?

- Уверен, миром правят деньги. У кого их больше, тот решает все. Поэтому вряд ли мы сами что-то решаем.
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10.11.2021 18:23 Ответить
Люди на потеху раньше считались примерно равными юродивым...
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10.11.2021 18:23 Ответить
Ну бывает у людей каша в голове.
Фристайл - лыжная акробатика, он всю жизнь хрен знает где с ней сидит и бьётся головой о лёд. В сухом остатке он сказал, что Расия - враждебная страна, но это не ёё вина, а проклятой четвёртой стороны.
И что, убить его?
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10.11.2021 18:28 Ответить
Однозначно то, что ты дерьмо.
Надо криминальную ответственность за факт отрицания агрессии параши против Украины.
Шкодливого кота не угоривают: просто мордой в насцаную лужу.
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10.11.2021 18:31 Ответить
Можно понять этого долбо№ба, в школе учился плохо, самообразованием не занимается, но ведь должен же быть в спорткомитете кто-то умный, определяющий деятельность украинского спорта согласно текущего политического момента.
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10.11.2021 18:35 Ответить
Чи не пора функціонерів від спорту відправити викопувати картоплю?
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10.11.2021 18:44 Ответить
чи має право НЕ патріот України представляти Україну закордоном ?

як на мене то хай цей Авраменко Абрашкін фрістайлить де інше !
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10.11.2021 18:44 Ответить
Долбойожик в тумані.
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10.11.2021 18:50 Ответить
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