То, что Россия – агрессор, не однозначно. То, что я вижу и мне рассказывают, правда ли это? - олимпийский чемпион Абраменко
Первый олимпийский чемпион Украины по фристайлу Александр Абраменко заявил в интервью, что не считает РФ агрессором и назвал "неоднозначной" ситуацию с оккупацией Крыма и войной на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Абраменко комментировал ситуацию с бронзовой призеркой Олимпиады 2020 в Токио Ярославой Магучих, которая после награждения обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, получившей золото в этой дисциплине. Сам Абраменко в 2018 году был в похожей ситуации – он обернул бронзового призера, россиянина Илью Бурова украинским флагом.
"Я в шоке от людей. Что говорить? Никто не поймет, к сожалению. Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всем мире", – сказал он в ответ на вопрос о реакции общества на поступок Магучих.
Журналист отметил, что российская пропаганда может использовать такие снимки в информационной войне против Украины.
"Все возможно. Но когда тебя переполняют эмоции, думать тяжело. Ты поступаешь так, как чувствуешь. Понятно, что в определенной обстановке я еще 10 раз подумаю", – отреагировал спортсмен и добавил, что если на зимней Олимпиаде в Пекине снова попадет на пьедестал с россиянином, сторониться его не будет и повторит поступок трехлетней давности.
"Да. Ну а как? К этому можно подойти с разной стороны. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать", – заявил Абраменко.
Журналист продолжил беседу вопросом: "Для вас не однозначно, что Россия – агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины?"
"Нет, не однозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее, не так. Мне кажется, что это все спланировано. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы", – ответил спортсмен.
Он не смог назвать "третью" и "четвертую" стороны конфликта.
"Я не знаю, кто там что придумал. Я же не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди – что с нашей стороны, что с их", – добавил Абраменко.
Он также рассказал, что не смотрит новости и телевизор, а информацию получает из YouTube.
"Я не наблюдаю, что за канал. В любом случае считаю, что там надурить человека очень тяжело. Сразу видно, это неправда или правда. Ты чувствуешь по тому, как человек это преподносит. А по телевизору непонятно, там работают профессионалы. Хотя я не интересуюсь сильно этой ситуацией. Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит", – рассуждал Абраменко, но журналист ему ответил: на Донбассе идет война.
Тогда спортсмен заявил, что для него "в принципе непонятно, как можно воевать" и "как можно не договориться о чем-то, тем более с соседями".
Абраменко сказал, что "не знает правды" о происходящем и поэтому ему тяжело отвечать на вопросы. Он хотел бы, чтобы спорт был вне политики, а если нет – "это разочарование".
На вопрос о том, следит ли спортсмен за политической ситуацией в стране, он не ответил, но сказал, что на выборы не ходит.
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"Не всіх дурних війна забрала - не всі дурні на неї йшли"©
А может и многоходовочка имеет место быть - сейчас же на него нацмены накинутся, а линять с ореолом жертвы политических преследований полегче-то будет.
Ну отправьте его на передок с плакатами по минным полям погулять. Пусть поищет братскую любовь.
Виявляється, інтерв'ю було опубліковано вчора на https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/imbalance/2984353.html#supertop Трибуні .
Оскільки публіка на Трибуні переважно патріотична (як і на Цензорі), там у коментах "накидали" Абраменку "по самі помідори". Ось скрін з трьома найбільш більшими популярними коментами звідти:
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Значить закрий писка спілкуйся в тих колах з якими спілкуєшся і не лізь туди де ніхрена не петраєш.Займайся фрістайлом і не патякай дурниць.
- Сара, а ваш Абрам таки передаст.
- Что взял 10 рублей взаймы и не отдает?
- Нет, не это. Таки в хорошем смысле этого слова.
(с)
Так и здесь. А вдруг он передаст в хорошем смысле этого слова?
Спортменам , чтоб достичь мировых результатов нужно столько тренироваться, что мышцы бицепсов у них гораздо развИтее, чем мышцы мозга. Есть чемпионы собачьих пород. Давайте ещё у них спросим что они думают по этому вопросу... ИЛи нет..нет...возьмём кашалота ! Он - самое большое существо на земле. Пусть кашалот скажет нам - тупым -агрессор рашка или нет? А то мы уже не знаем у кого спросить, а нам самим не понятно...
- Вы были в идентичной ситуации, в которой этим летом оказалась Ярослава Магучих из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Как восприняли реакцию в Украине на этот ее поступок?
- Я в шоке от людей. Что говорить? Никто не поймет, к сожалению. Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всем мире.
По себе могу сказать - когда ты там выигрываешь золото, то находишься в такой эйфории, что проявляются твои настоящие чувства. Ты показываешь, какой ты есть на самом деле. Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей - это нормально. И мне без разницы, какой он национальности. Он человек.
- Российская пропаганда может использовать эти фото в информационной войне против Украины.
- Все возможно. Но я объясняю - когда тебя переполняют эмоции, думать тяжело. Ты поступаешь так, как чувствуешь. Понятно, что в определенной обстановке я еще десять раз подумаю.
- Если в Пекине вы снова попадете на один пьедестал с россиянином, сторониться его не будете и сделаете то же самое, что и в Пхенчхане?
- Да. Ну а как? К этому можно подойти с разной стороны. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать.
- Для вас неоднозначно, что Россия - агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины?
- Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, - а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано.
- С обеих сторон?
- Да. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы.
- Кого вы имеете в виду?
- Я не знаю. Кто там что придумал. Я ж не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди - что с нашей стороны, что с их.
- Ваша жена - россиянка. Как вы общаетесь на эту тему в семье?
- Мы можем пообсуждать, но не в плане выяснения отношений.
- Вы живете с ней в Киеве. Как ей находиться в информационном пространстве Украины, в котором Россию четко называют агрессором, убивающим наших солдат?
- Не воспринимает. Ей здесь комфортно, нормально.
- Жена также считает ситуацию неоднозначной?
- Ну да. Однозначно, это как в 42-м году, во время Великой Отечественной войны. Хотя тоже, никто ж правды не скажет - из-за чего, как, кто на какой стороне, кого поддерживал.
Я все скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить. Понятно, что когда показывают, что творится в АТО, меня злость берет. Но я адекватный человек. Если меня во дворе покусает одна собака, я ж не буду потом всех отстреливать.
- Как вы следите за ситуацией в стране и мире? Какие медиа читаете и смотрите каналы?
- Новости вообще не смотрю. Да и телевизор. В основном всю информацию беру из ютуба.
- Какие каналы там смотрите?
- Я не наблюдаю, что за канал. В любом случае считаю, что там надурить человека очень тяжело. Сразу видно, это неправда или правда. Ты чувствуешь по тому, как человек это преподносит. А по телевизору непонятно, там работают профессионалы.
Хотя я не интересуюсь сильно этой ситуацией. Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит.
- Война.
- И никто победить не может? Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются. Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями.
Из-за этого сложно давать оценку всему этому, ведь я не знаю сути, правды. Я ничего не знаю, поэтому отвечать тяжело.
«В криптовалюте я как инвестор. Раз в год или два могу увеличить депозит в два раза»
- Спорт вне политики?
- Мне так хотелось бы. Если это не так, это разочарование.
- Почему?
- С детства ты такой - Олимпийские игры, олимпийское движение, никакой политики. Хотя понимаю, что она во всем есть.
- Следите за политической ситуацией в стране или вы аполитичны?
- (задумался)
- На выборы ходите?
- Нет.
- Почему?
- Люди не выбирают. Во всем мире.
- Хотите сказать, что везде все решено еще до выборов?
- Считаю, что да.
- Как вы себе это представляете?
- Уверен, миром правят деньги. У кого их больше, тот решает все. Поэтому вряд ли мы сами что-то решаем.
Фристайл - лыжная акробатика, он всю жизнь хрен знает где с ней сидит и бьётся головой о лёд. В сухом остатке он сказал, что Расия - враждебная страна, но это не ёё вина, а проклятой четвёртой стороны.
И что, убить его?
Надо криминальную ответственность за факт отрицания агрессии параши против Украины.
Шкодливого кота не угоривают: просто мордой в насцаную лужу.
як на мене то хай цей
АвраменкоАбрашкін фрістайлить де інше !