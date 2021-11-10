США консультируются с союзниками по ситуации на границе РФ и Украины, – Госдеп
Администрация США отслеживает ситуацию по передислокации российских войск ближе к границе с Украиной и намерена продолжить консультации с международными союзниками и партнерами по данному вопросу.
Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы отслеживаем развитие ситуации очень тщательно, что мы делаем обычно. Мы продолжим проводить консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу", – подчеркнул Прайс.
Он также напомнил, что в среду намечена встреча глав внешнеполитических ведомств США и Украины в рамках заседания Комиссии стратегического партнерства.
"Как мы отмечали ранее, любые агрессивные действия или шаги, направленные на эскалацию, будут вызывать серьезную обеспокоенность Соединенных Штатов, и именно поэтому мы продолжим поддерживать деэскалацию в регионе, а также дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины", - подчеркнул представитель Госдепа.
Прайс подчеркнул, что именно такую позицию высказали и президент Байден, и госсекретарь Блинкен в разговорах с президентом Зеленским во время встреч в Глазго на международной климатической конференции COP26.
"Они однозначно заявили, что наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима. Мы поддерживаем Украину, стоим вместе с Киевом и осуждаем любую российскую агрессию против Украины во всех формах", – подчеркнул представитель Госдепартамента США.
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Або давайте разом бамбіть орків, або ця війна буде тривати вічно.
Шото я більше схильний довіряти пентагону .
Так же и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
За кордоном більше турбуються Україною ніж "наші" правителі які відкидають усі розвіддані закордонних розвідок на угоду вові пукіну тому що вава зелупа зазирає в очко путяна.