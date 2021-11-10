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Новости Агрессия России против Украины
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США консультируются с союзниками по ситуации на границе РФ и Украины, – Госдеп

США консультируются с союзниками по ситуации на границе РФ и Украины, – Госдеп

Администрация США отслеживает ситуацию по передислокации российских войск ближе к границе с Украиной и намерена продолжить консультации с международными союзниками и партнерами по данному вопросу.

Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы отслеживаем развитие ситуации очень тщательно, что мы делаем обычно. Мы продолжим проводить консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу", – подчеркнул Прайс.

Он также напомнил, что в среду намечена встреча глав внешнеполитических ведомств США и Украины в рамках заседания Комиссии стратегического партнерства.

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"Как мы отмечали ранее, любые агрессивные действия или шаги, направленные на эскалацию, будут вызывать серьезную обеспокоенность Соединенных Штатов, и именно поэтому мы продолжим поддерживать деэскалацию в регионе, а также дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины", - подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс подчеркнул, что именно такую ​​позицию высказали и президент Байден, и госсекретарь Блинкен в разговорах с президентом Зеленским во время встреч в Глазго на международной климатической конференции COP26.

"Они однозначно заявили, что наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима. Мы поддерживаем Украину, стоим вместе с Киевом и осуждаем любую российскую агрессию против Украины во всех формах", – подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Автор: 

Госдепартамент США (1820) США (26471)


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Топ комментарии
+7
Дипломатичне врегулювання - це нереально!
Або давайте разом бамбіть орків, або ця війна буде тривати вічно.
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10.11.2021 02:03
+7
в Україні з 19го року немає президента
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10.11.2021 07:46
+5
Дивні справи: США консультуються з приводу наявності кацапів біля кордонів України, а влада України - ані пари з вуст...
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10.11.2021 07:04
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Правила форума Совет форумчан
Дипломатичне врегулювання - це нереально!
Або давайте разом бамбіть орків, або ця війна буде тривати вічно.
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10.11.2021 02:03 Ответить
з вами трампісти згодні - час настав бомбити імперію зла 👍
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10.11.2021 02:58 Ответить
зеИУДА В УПОР НЕ ВИДИТ НИКАКОГО СКОПЛНИЯ , а его лизодупы выполняют его преступные ХОТЕЛКИ - не злить "ТУ СТОРОНУ"🤮🤮🤮🤮
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10.11.2021 09:23 Ответить
Треба позичити досвід з охорони мексиканського кордону де прикордонники не мають дозволу стріляти і тисячі нелегалів із shithole countries щоденно перетинають кордон
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10.11.2021 06:17 Ответить
А наш президент каже, що нічого не наблюдає , що це все па пріколу і видумки госдєпа.
Шото я більше схильний довіряти пентагону .
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10.11.2021 06:41 Ответить
в Україні з 19го року немає президента
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10.11.2021 07:46 Ответить
Кому и кобыла невеста , для ЗДРАВОМЫСЛЯЩИХ НАРИК-ЧЛЕНОГРАЙ НИКОГДА НЕ БЫЛ ИНЕ БУДЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ !!!!
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10.11.2021 09:25 Ответить
Дивні справи: США консультуються з приводу наявності кацапів біля кордонів України, а влада України - ані пари з вуст...
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10.11.2021 07:04 Ответить
Коллаборанты готовят плацдарм для своего ШЕФА *****
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10.11.2021 09:27 Ответить
Нічого дивного, Лох-"янєлох" та збіговисько у ОП - зрадники у більшості. Що Вам дивує, що зрадник діє як зрадник?
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10.11.2021 11:28 Ответить
Крысы Мавзолейные расположились приблизительно 150 км от границы...,если учесть что сейчас в Черном море учения НАТО и ереброшено в Румынию 2 эскадрильи Пентагона F-15...то крысы мазолейные будут сидеть тихо тихо...,БЫДЛО Путлера ща в БелоРАШке застряло...,типа Польшу терроризируют...
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10.11.2021 09:00 Ответить
Всё очевидно. Как сейчас, так и несколько лет ранее кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. С этой же целью, в частности, они устраивали ковровые бомбёжки Сирии.
Так же и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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10.11.2021 09:04 Ответить
100%. Як чітко сказали.
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10.11.2021 11:29 Ответить
Господа-товарищи Меркель и Микрон! Вы ещё принимаете мигрантов-дармоедов? Тогда мы идем к вам!
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10.11.2021 09:05 Ответить
Придурки-демократы с ЕС, согласившись принимать мигрантов-дармоедов, сами подписали себе приговор. Совпадение? Не думаю.
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10.11.2021 09:06 Ответить
Чем можно удержать агрессивную 100 тысячную армию мигрантов-дармоедов на границе ЕС?
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10.11.2021 09:07 Ответить
Сэр Хайрам Стивенс МАКСИМ, Дегтярев со Шпагиным, ... да мало ли еще "удержателей"!!!
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10.11.2021 09:22 Ответить
У мене складається відчуття що українське РНБО зовсім не українське,більше схоже на російське.
За кордоном більше турбуються Україною ніж "наші" правителі які відкидають усі розвіддані закордонних розвідок на угоду вові пукіну тому що вава зелупа зазирає в очко путяна.
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10.11.2021 09:09 Ответить
Imho, "горячей" войны от России Украине ждать не следует. Вован Вованыч достаточно позаботился о том, чтобы уже в эту зиму (тем боле - в следующую) с Украиной за Россию хорошенько повоевали Дедушка Мороз, Снегурочка и иже с ними Злыдни
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10.11.2021 09:14 Ответить
Эту пошлую байку, про дедушку Мороза, мы еще в 2016м, от ольгинских ***********, проходили! Устарели методички!
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10.11.2021 09:25 Ответить
В 2016-м ещё не было готового к эксплуатации "Северного Потока-2", газ в Европе не стоил 1,5 тыс. $ за тысячу кубов, запасы угля в Украине исчислялись в млн. тонн (а не в сотнях тыс.). Терпеть недолго - через пару месяцев Крещенские морозы, тогда всё и выяснится
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10.11.2021 09:45 Ответить
От і поговоримо, на водохрещення!!! Запам"ятай нашу розмову! Зради не відбудеться!!! А якщо з морозами повезе, приємніше буде до прорубу окунутися.
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10.11.2021 10:12 Ответить
Не "водохрещення", а "Водохреща". Не зайвим буде на розкладці клавіатури апостроф відшукати. Не "повезе", а "пощастить". Не "окунутися", а "поринути", або "пірнути"
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10.11.2021 10:53 Ответить
Ну так, є проблеми, освоюю мову з 2014го. Мабуть ти добре "клавою" володієш, швидко перекладачем скористався! Поговоримо й наступною зимою!!! ти тільки запам"ятай цю розмову!!! а ще, спешл фо ю!!!-''''''''''''як замовляв. апострофи!
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10.11.2021 12:11 Ответить
Ще ' ' ' ' 'апострофи, але зручніше не переходити на англійську, тимпаче зміст той самий.
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10.11.2021 12:14 Ответить
У проруб я не пірнаю, а саме окунаюсь!!! Везе-щастить це слова сіноніми, мбуть???
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10.11.2021 12:29 Ответить
Доречі, повторюю: "уже в эту зиму (тем боле - в следующую)". Тобто, я припускаю, що якимось чином цю зиму якось біль-менш терпимо більшість населення переживе. Набагато важчою може стати наступила зима
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10.11.2021 11:06 Ответить
пуйлу скрепа сурово в жпу колет. нада жпу утилизировать ,чтоб пуйлу не было больно.
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10.11.2021 09:33 Ответить
Им надо ещё глазного врача пригласить ..для украинской разведки, которая "не видит"
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10.11.2021 10:08 Ответить
Токо не рассказывайте о своих планах ЗЕ! и Ермаку, бо первый сразу обписяется, а другой всё сдаст рашке
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10.11.2021 11:40 Ответить
 
 