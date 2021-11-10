США консультируются с союзниками по ситуации на границе РФ и Украины, – Госдеп

Администрация США отслеживает ситуацию по передислокации российских войск ближе к границе с Украиной и намерена продолжить консультации с международными союзниками и партнерами по данному вопросу.

Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы отслеживаем развитие ситуации очень тщательно, что мы делаем обычно. Мы продолжим проводить консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу", – подчеркнул Прайс.

Он также напомнил, что в среду намечена встреча глав внешнеполитических ведомств США и Украины в рамках заседания Комиссии стратегического партнерства.

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"Как мы отмечали ранее, любые агрессивные действия или шаги, направленные на эскалацию, будут вызывать серьезную обеспокоенность Соединенных Штатов, и именно поэтому мы продолжим поддерживать деэскалацию в регионе, а также дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины", - подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс подчеркнул, что именно такую ​​позицию высказали и президент Байден, и госсекретарь Блинкен в разговорах с президентом Зеленским во время встреч в Глазго на международной климатической конференции COP26.

"Они однозначно заявили, что наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима. Мы поддерживаем Украину, стоим вместе с Киевом и осуждаем любую российскую агрессию против Украины во всех формах", – подчеркнул представитель Госдепартамента США.