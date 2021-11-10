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Новости Агрессия России против Украины Война
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Войска РФ на Донбассе дважды открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ на Донбассе дважды открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 9 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

В районе населенного пункта Опытное противник совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки враг открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 10 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ООС.

Автор: 

обстрел (26961) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Москалі не заспокояться, поки не упокояться.
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10.11.2021 08:02
+3
Героям слава !!!
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10.11.2021 08:21
+3
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10.11.2021 08:38
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Москалі не заспокояться, поки не упокояться.
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10.11.2021 08:02 Ответить
Героям слава !!!
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10.11.2021 08:21 Ответить
СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ И НАЁМНИКАМ!
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10.11.2021 18:49 Ответить
може пора ще раз байрактарнути їх трохи
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10.11.2021 08:35 Ответить
нічого поки не зрозуміло... шо і як і чому... але Царство Небесне Герою ...

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10.11.2021 08:36 Ответить
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10.11.2021 08:38 Ответить
Да
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10.11.2021 09:39 Ответить
Нажаль, втрати є...

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10.11.2021 15:03 Ответить
а может пора уже в морду давать?
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10.11.2021 15:24 Ответить
Это результат бездействия мирового сообщества. Как только украинцы отвечают сразу эти немцы выражают озабоченость. Вспомните реакцию Запада когда ВКС Кремля и Асад бомбили больницы в Сирии. Вечная Слава Украинской Героине Отомстим! Надо мстить! Не жалеть врага!
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10.11.2021 18:48 Ответить
 
 