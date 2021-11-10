Войска РФ на Донбассе дважды открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 9 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
В районе населенного пункта Опытное противник совершил обстрел из стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки враг открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщили в штабе.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 10 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ООС.
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