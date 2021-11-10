Две большие группы мигрантов прорвали границу Польши со стороны Беларуси
Две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает радио Bialystok.
По данным польской радиостанции, это произошло в окрестностях города Крынки и деревни Беловеж.
Пограничная служба сообщает, что некоторым людям удалось вернуться на линию границы. Всех прорвавшихся мигрантов отправили обратно на территорию Беларуси. С собой у них были инструменты.
Пресс-секретарь Подляского пограничного отряда майор Катажина Зданович заявила, что заборы взломали с применением силы. Но на стоянке для переселенцев под Кузницей было спокойнее.
С белорусской стороны не менее нескольких сотен человек. По данным польских служб, сегодня переселенцы получали еду от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они греются у костров. За ними также постоянно следят белорусские службы.
Заместитель главы МВД Украины Евгений Енин допускает, что российско-белорусские спецслужбы могут перебросить миграционный поток, который сейчас находится на польско-белорусской границе — в Украину.
Посол Украины в Польше Андрей Дещица также не исключил, что не получив желаемого, нелегалы могут попытаться пересечь украинскую границу.
Литва, Латвия и Эстония обвинили Лукашенко в поощрении нелегальной миграции с целью отомстить за санкции ЕС против его режима. Польша и Литва начали строительство заграждений на границе с Беларусью.
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Сейчас ихтамнеты штурмуют силой страну Польшу.,придётся полякам и европейцам платить дань.
До этого ихтамнеты отжали Крым , силой прорвались через границу на Донбасс., и тоже посылали впереди себя бабок сссровских..мирных граждан так скажем.
монголи гнали полонених попереду , використовуючи також їх в якості живого щита ( нерідко таку тактику монголи застосовували і в відкритому бою ).
вивчайте iсторiю краще.
Ustawcie armatki wodne i jak ktoś zbliży sie za blisko siatki zimny prysznic, nie dajcie się sprowokować, ale podlewanie trawnika za płotem to nie przestępstwo, pozdrawiam ciepło
вони говорять -
я дома прожить не могу, мне платят всего 200 долларов, жить невозможно на эти
деньги, а в Германии мне пособие будут платить намного больше, работать не надо,
дадут жилье и документы, я стану европейцем и буду помогать своей семье, а потом
приглашу ее в Германию. Вы должны уважать наши права, как беженцев.
ваш сарказм непонятен. нисколько не сомневаюсь, что бОльшая часть из этих "беженцев" именно так и рассуждает.
ты не видишь, как они одеты, подготовлены. они отнюдь не несчастны и очень многие из них очень агрессивны.
вогне-водомети.