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Две большие группы мигрантов прорвали границу Польши со стороны Беларуси

Две большие группы мигрантов прорвали границу Польши со стороны Беларуси

Две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает радио Bialystok.

По данным польской радиостанции, это произошло в окрестностях города Крынки и деревни Беловеж.

Пограничная служба сообщает, что некоторым людям удалось вернуться на линию границы. Всех прорвавшихся мигрантов отправили обратно на территорию Беларуси. С собой у них были инструменты.

Пресс-секретарь Подляского пограничного отряда майор Катажина Зданович заявила, что заборы взломали с применением силы. Но на стоянке для переселенцев под Кузницей было спокойнее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина усиливает границу с Беларусью техникой и беспилотниками. Пограничники готовы к провокациям, - Енин

С белорусской стороны не менее нескольких сотен человек. По данным польских служб, сегодня переселенцы получали еду от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они греются у костров. За ними также постоянно следят белорусские службы.

Заместитель главы МВД Украины Евгений Енин допускает, что российско-белорусские спецслужбы могут перебросить миграционный поток, который сейчас находится на польско-белорусской границе — в Украину.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица также не исключил, что не получив желаемого, нелегалы могут попытаться пересечь украинскую границу.

Литва, Латвия и Эстония обвинили Лукашенко в поощрении нелегальной миграции с целью отомстить за санкции ЕС против его режима. Польша и Литва начали строительство заграждений на границе с Беларусью.

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5260) мигранты (980) Польша (8405)


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Топ комментарии
+49
для прорвавшихся концлагерь, лопаты и пусть копают "беломорканал" вдоль границы
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10.11.2021 07:32
+43
Если полезут, то надо применять не газ, а боевые патроны. Это наиболее убедительное лекарство.
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10.11.2021 07:33
+38
Зі свинячою сечею. Подейкують, що греки саме так відучили таких бажаючих від прориву грецького кордону
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10.11.2021 07:52
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Страница 3 из 3
Утримувати і депортувати за твій рахунок?
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10.11.2021 15:21 Ответить
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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10.11.2021 18:34 Ответить
Як показав час проблеми у шерифа
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20.11.2021 10:13 Ответить
Добра половина цих ******* кацапське бидло буряти тоже там присутні.***** з бульбафюрером проводять експеримент.
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10.11.2021 14:11 Ответить
пшекам просто потрібно розфасувати арабів по автобусах, вивезти в центр берліну і висадити на центральній площі! І всього-то ділів..
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10.11.2021 14:19 Ответить
смотри сколько здесь кацапья ...кишит просто программу рыбьеглазого по расшатыванию ЕС выполняют, а вот те в ответ должны весь рашенский мусор выдворить из своих стран, иначе им хана.
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10.11.2021 14:31 Ответить
Щось якась слабенька у поляків сльозогінка, не діє взагалі ніяк. Треба суміш свинячої сечі та перцю в балони / водомети заправити.
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10.11.2021 14:35 Ответить
А почему по нарушителям гос.границы не стреляют?
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10.11.2021 15:48 Ответить
раньше монголо-татары штурмовали города и страны, кроме татар в завоевании других стран отметились практически все народы.Наверное, голодали в своих странах,шли к соседу забирали домА, всякую утварь, присоединяли к себе и заставляли платить дань.Тогда женщин и детей впереди себя не пускали,не прятались за спинами слабых.
Сейчас ихтамнеты штурмуют силой страну Польшу.,придётся полякам и европейцам платить дань.
До этого ихтамнеты отжали Крым , силой прорвались через границу на Донбасс., и тоже посылали впереди себя бабок сссровских..мирных граждан так скажем.
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10.11.2021 16:01 Ответить
монголи попереду пускали полонених та першими iх гнали на штурм муру.

монголи гнали полонених попереду , використовуючи також їх в якості живого щита ( нерідко таку тактику монголи застосовували і в відкритому бою ).

вивчайте iсторiю краще.

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10.11.2021 18:34 Ответить
Отсюда и слово татары...народ который таким образом был полностью истреблен...Их гнали первыми к границам киевской руси
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10.11.2021 22:29 Ответить
Скоро морози, побачимо скільки вони продержаться там.
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10.11.2021 16:02 Ответить
Або хай їдуть в Москву, там же так класно.
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10.11.2021 16:04 Ответить
Польські прикордонники радісно зустрічають путінских псевдобіженців:
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10.11.2021 16:13 Ответить
Бедние поляки. Странно, что єти обезьяни еще не в Украине.
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10.11.2021 17:17 Ответить
поливайте их свиной мочой!!
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10.11.2021 18:02 Ответить
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВОДЯНI ГАРМАТИ!


Ustawcie armatki wodne i jak ktoś zbliży sie za blisko siatki zimny prysznic, nie dajcie się sprowokować, ale podlewanie trawnika za płotem to nie przestępstwo, pozdrawiam ciepło
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10.11.2021 18:31 Ответить
Я не понял. Где собачки? Пару тройку за жо...у покусанных и их как ветром сдует.
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10.11.2021 19:09 Ответить
Хорошая идея к стати . Самый надежный и гуманный способ .
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10.11.2021 21:06 Ответить
Никакие это не мигранты,по наглым рожам видно.А полякам надо шото посерьезней предпринимать а не с баллончика пшикать.
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10.11.2021 19:17 Ответить
зараз серед так званих бiженцiв бiльшiсть - це курди iракськi.


вони говорять -

я дома прожить не могу, мне платят всего 200 долларов, жить невозможно на эти

деньги, а в Германии мне пособие будут платить намного больше, работать не надо,

дадут жилье и документы, я стану европейцем и буду помогать своей семье, а потом

приглашу ее в Германию. Вы должны уважать наши права, как беженцев.
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10.11.2021 19:59 Ответить
вы лично разговаривали с курдом?)
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10.11.2021 21:28 Ответить
эти слова из видео в твиттере от одного из беженцев, именно эти слова.

ваш сарказм непонятен. нисколько не сомневаюсь, что бОльшая часть из этих "беженцев" именно так и рассуждает.
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10.11.2021 21:41 Ответить
на заборе и не такого напишут)
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10.11.2021 21:41 Ответить
ваня, ты дурачок? это прямая речь одного молодого бугая из этих "беженцев".
ты не видишь, как они одеты, подготовлены. они отнюдь не несчастны и очень многие из них очень агрессивны.
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10.11.2021 21:43 Ответить
Здесь полякам водомёты не помешали бы
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10.11.2021 20:06 Ответить
Лучше вот такие
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10.11.2021 22:36 Ответить
Граница на замке.Растреливать не пробовали
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10.11.2021 21:02 Ответить
Ты это Брендону скажи .
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10.11.2021 21:05 Ответить
Да стреляте же вы резиновыми пулями . Не жалейте .
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10.11.2021 21:04 Ответить
Аахаха вот это лошары! Даже свои границы защитить не могут! А мы 8 лет надеемся на помощь от этих супер держав!
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10.11.2021 21:52 Ответить
Хоть бы один адекватный коммент. "Стрелять", "концлагерь"... никто этого делать не будет. Надо сейчас думать об украинской границе, которая в ТРИ раза больше, чем польская, и через которую эта нечисть полезет к нам, когда их не пустят в Польшу. Надо мобилизовывать нацгвардию, ТОР, бывший "Беркут", и не ныть по поводу, если они будут жестко отсекать мигрантов. Иначе проиграем.
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10.11.2021 22:22 Ответить
А "птицы" макак очень любят...
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10.11.2021 22:38 Ответить
Дуже смішно та недолуго виглядає епізодичне чвиркання сльозогінного газу з ручного розпилювача польським прикордонником. Тут би згодились вогне- водомети.
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10.11.2021 23:42 Ответить
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