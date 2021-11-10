Две большие группы мигрантов прорвали границу Польши со стороны Беларуси

Две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает радио Bialystok.

По данным польской радиостанции, это произошло в окрестностях города Крынки и деревни Беловеж.

Пограничная служба сообщает, что некоторым людям удалось вернуться на линию границы. Всех прорвавшихся мигрантов отправили обратно на территорию Беларуси. С собой у них были инструменты.

Пресс-секретарь Подляского пограничного отряда майор Катажина Зданович заявила, что заборы взломали с применением силы. Но на стоянке для переселенцев под Кузницей было спокойнее.

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С белорусской стороны не менее нескольких сотен человек. По данным польских служб, сегодня переселенцы получали еду от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они греются у костров. За ними также постоянно следят белорусские службы.

Заместитель главы МВД Украины Евгений Енин допускает, что российско-белорусские спецслужбы могут перебросить миграционный поток, который сейчас находится на польско-белорусской границе — в Украину.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица также не исключил, что не получив желаемого, нелегалы могут попытаться пересечь украинскую границу.

Литва, Латвия и Эстония обвинили Лукашенко в поощрении нелегальной миграции с целью отомстить за санкции ЕС против его режима. Польша и Литва начали строительство заграждений на границе с Беларусью.