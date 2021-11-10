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Украина усиливает границу с Беларусью техникой и беспилотниками. Пограничники готовы к провокациям, - Енин

Украина усиливает границу с Беларусью техникой и беспилотниками. Пограничники готовы к провокациям, - Енин

Украина полностью контролирует ситуацию на своей границе с Беларусью. Пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты", - рассказал он.

Енин отметил, что сейчас на участке украинско-белорусской границы проводится усиление сил и средств, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.

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"Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками",- сообщил представитель МВД.

Напомним, в МВД также обвинили "соседние страны" в намерении создать в Украине миграционный кризис такой, как сейчас в Польше и Литве.

В то же время, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключал, что мигранты из Беларуси могут пойти в ЕС через Украину.

Автор: 

Беларусь (7888) беспилотник (3548) граница (5260) МВД (9317) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+11
Именно так они захватывали весной 2014 украинские войсковые части в Крыму: гнали впереди себя толпы женщин с детьми и без, цинично просчитав альтернативу: если украинские солдаты не осмелятся стрелять по этой толпе гражданских - часть будет захвачена и обезоружена; если осмелятся - московская пропаганда, и с ее подачи западная, тут же смешают украинцев с дерьмом за убийство ни в чем не повинных «мирных жителей»…

Сейчас тем же нехитрым способом эта банда (а это одна и та же банда вот уже 27 лет, как бы Лукашенко ни упирался насчет «глубокой интеграции») ведет войну против Запада, против Евросоюза, против цивилизованного мира. Протоплазма организованно завозится авиарейсами, свозится к европейским границам - и вбрасывается туда силой, организуемая на таран и прорыв пограничных заграждений из спирали Бруно не кем-нибудь, а беларусскими пограничниками (то есть КГБ).
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10.11.2021 08:17
+7
І шо робили з лугандонами? А нічого.
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10.11.2021 08:24
+7
Оказывается прав был Арсений со своей стеной. А некоторые дятлы еще над ним смеялись. Время все ставит на свои места.
Арсений. ЛУЧШИЙ.
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10.11.2021 08:41
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Там такий кордон, що шпарину знайдуть.
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10.11.2021 08:05 Ответить
Вони сюди не полізуть, тут не ЄС.
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10.11.2021 08:06 Ответить
Куди їм скажуть, туди й полізуть.
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10.11.2021 08:07 Ответить
Мігранти пхнуться в Ірманію. Там гарна соціалка. Полякам би пропустити їх утворивши коридор. Нехай ганси озаботяться.
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10.11.2021 08:16 Ответить
Мігранти це інструмент сам знаєш у чиїх руках.
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10.11.2021 08:40 Ответить
Кемлядський фюрер тільки й чекає на те аби мігранти просочилися до Європи, у якій немає консенсусу з цього питання та загострює відносини між різними країнами.
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10.11.2021 09:08 Ответить
Вони вже пхались туди з Сирії.
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10.11.2021 09:11 Ответить
Боевые части не будут с ними церемониться. Опыт уже есть, когда лугандоны под танки и бэтэры лезли.
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10.11.2021 08:08 Ответить
І шо робили з лугандонами? А нічого.
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10.11.2021 08:24 Ответить
Какие боевые? На севере Волыни леса и болота. И лунный ландшафт от "бурштынной мафии".
Бурштинная мафия если договорится с Лукой за плюшки проводить через границу ихтамнетов то будет как весной 2014 когда погранцы за 500$ с человека пропускали к нам Гиркиных.
И тогда Бурштынная Народная Недореспублика постучит с тыла
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10.11.2021 11:47 Ответить
ПС даст им прикурить в случае чего... это не заплывшая жиром Европа
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10.11.2021 08:09 Ответить
Не смеши.Уже дали в Луганске.Собрались ночью и сбежали с границы ,вместо того что бы ее охранять и защищать. 20 сепаров с АК с крыши домов ,перепугали весь погран отряд в 200 человек.Один из них сейчас главный пограничник.Так что опыт есть.
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10.11.2021 09:32 Ответить
Они ушли после нескольких дней облоги. Когда с девятиэтажек по тебе херачат а ты не можешь ответить. Ушли, забрав знамя и все что имело ценность
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10.11.2021 11:49 Ответить
Они не ушли ,а бросили без приказа 200км границы.Имея оружие и боеприпасы.
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10.11.2021 14:41 Ответить
Про що каже цей пан. Кордон Польщі має "стіну" і то вони її проломали і зайшли на територію. А що в нас? Яка "ситуація повністю контролірується"? Зайдуть і не запитають як звати. Першим зробив пілотний проект для москалів пан Саакашвілі, який показав беззубість тих країн, де демократія і де немає кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону. За ковід також обіцяли і були чемпілнами. Не обманули, все-таки стали чемпіонами, тільки правда по смертності.
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10.11.2021 08:17 Ответить
Ну давайте будемо говорити правду-Сака проліз через кордон в оточенні наших кінчених "нардепів" і деяких "лідерів",які мали недоторканість.Без їх допомоги бомжував би Мішико по Європі до цього часу.
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10.11.2021 09:17 Ответить
Именно так они захватывали весной 2014 украинские войсковые части в Крыму: гнали впереди себя толпы женщин с детьми и без, цинично просчитав альтернативу: если украинские солдаты не осмелятся стрелять по этой толпе гражданских - часть будет захвачена и обезоружена; если осмелятся - московская пропаганда, и с ее подачи западная, тут же смешают украинцев с дерьмом за убийство ни в чем не повинных «мирных жителей»…

Сейчас тем же нехитрым способом эта банда (а это одна и та же банда вот уже 27 лет, как бы Лукашенко ни упирался насчет «глубокой интеграции») ведет войну против Запада, против Евросоюза, против цивилизованного мира. Протоплазма организованно завозится авиарейсами, свозится к европейским границам - и вбрасывается туда силой, организуемая на таран и прорыв пограничных заграждений из спирали Бруно не кем-нибудь, а беларусскими пограничниками (то есть КГБ).
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10.11.2021 08:17 Ответить
Бред! Отвлекалочка для лохов. мигранты в нищую Украину? Они в Евросоюз текут рекой....бацька способствует.......
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10.11.2021 08:24 Ответить
Куда он их направит, когда Польша 100% не пропустит мигрантов? Будет вывозит самолетами назад или в рф погонит? Конечно станет вытеснять их в Украину. Власти пусть уже думают чем могут ответить.
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10.11.2021 08:33 Ответить
Так вони ж будуть прориватись до України з метою транзиту до Угорщини, Словаччини, Румунії та до тієї ж Польщі, але через українську ділянку.
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10.11.2021 09:10 Ответить
А где ЛИТОВСКО ПОЛЬСКО УКРАИНСКИЙ ПОЛК ???

Бубочка ( ермак) этот проект закрыл ????
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10.11.2021 08:26 Ответить
Щось схоже я чув і про опалювальний сезон
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10.11.2021 08:27 Ответить
Кажется надо перекрывать дамбами Днепр и Западный Буг))))
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10.11.2021 08:34 Ответить
Усиливать надо "егозой" в полтора-два человеческих роста в два-три ряда, чтобы у желающих преодолеть заградительное сооружение не было сомнений - "егоза" вырвет ему кишки
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10.11.2021 08:34 Ответить
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10.11.2021 08:37 Ответить
Оказывается прав был Арсений со своей стеной. А некоторые дятлы еще над ним смеялись. Время все ставит на свои места.
Арсений. ЛУЧШИЙ.
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10.11.2021 08:41 Ответить
Да никто и не смеялся. Так, слегка поулыбались над стоимостью виртуального заграждения. Я бы дешевле взял за сетку рабица
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10.11.2021 08:46 Ответить
Да понятно. Пистеть тут не мешки ворочать.
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10.11.2021 08:48 Ответить
То то ты расценки хорошо знаешь.
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10.11.2021 09:03 Ответить
Мониторим_с. Не мы такие, жизнь такая©
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10.11.2021 09:10 Ответить
А сеня мішки ворочав, але мішки з баблом.
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10.11.2021 09:05 Ответить
Вернись к моему первому комменту. Там все ясно написано.
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10.11.2021 09:09 Ответить
А по статистике он самый эффективный министр причем в воюющей стране. Ты зелебоб чем недоволен?
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10.11.2021 11:52 Ответить
Голодный кролик атакует?
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10.11.2021 12:15 Ответить
А что такое "прав" для премьер-министра?Бери и делай.Беда наших манагеров,что они думают надо сильно захотеть и работа сделается сама.Сверху слой великих управленцев - снизу сварщик,который норовит удрать в Польшу.А посередине пустота.Главное,сегодняшние уже даже не знают,что там должно быть!
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10.11.2021 09:32 Ответить
Понеслась. демагогия.
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10.11.2021 09:34 Ответить
Вы думаете?Поржем скоро вместе.
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10.11.2021 09:54 Ответить
А вы думаете знаете, что я думаю? На счет поржем.
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10.11.2021 10:11 Ответить
..новость хорошая, вот только последнее слово в заголовке делает всю информацию незначащей
..енин источник дезинформации..
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10.11.2021 08:42 Ответить
огнеметы- вот что остановит толпу.
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10.11.2021 08:48 Ответить
чомусь я вірю, що поляки стримають цей натовп.
а от, що стримають наші прикордонники - не вірю.
мабуть тому, що перед очима приклад лайна-саакашвілі та паскуді-тимошенко.
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10.11.2021 08:51 Ответить
Один вже доповідав про готовність до ковиду, другий - про готовність єнергетики до зими, третій - про небувале залучення інвестицій, четвертий - про виграну боротьбу з контабандою... Тепер і цей готовий зустріти грудима навалу емігрантів, але... не виходячи з київського кабінету. Зелені не змінюються.
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10.11.2021 09:02 Ответить
Какая бл*дь граница? Она им и на куй не нужна,они свободно и так в Украину въезжают пачками через пункты пропуска заплатив нашим "геройским" погранцам определённую сумму бабла. Прут под видом гастербайтеров,туристов,просто так типа в гости. У нас ведь нет виз как в ЕС поэтому здесь проходной двор для любой нечисти. Был бы визовый режим о чём уже идут одни балачки восьмой год то тогда можно было бы говорить о границе на замке а так это лишь фикция границы да и та вся в дырах как решето. Именно через Украину идут огромный потоки миграции в ЕС ,сюда заезжают свободно а в ЕС "мудрi" украинцы их переправляют через дыры уже в их границах. То что творится на границе Беларуси и Польши это акт устрашения Европы скорее всего. При желании их всех этих "мигрантов" запросто перебросили бы через Украину а не ломились так нагло.
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10.11.2021 09:02 Ответить
Бурштинная мафия если договорится с Лукой за плюшки проводить через границу ихтамнетов то будет как весной 2014 когда погранцы за 500$ с человека пропускали к нам Гиркиных.
И тогда Бурштынная Народная Недореспублика постучит с тыла
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10.11.2021 11:52 Ответить
Віримо. В Польщу вже був прорив, незважаючи на присутність військових , резервістів і прикордонників. Хіба що ми застосуємо" Байрактари". Але це не прийнятно, бо дуже стурбує "стурбованих" Меркель і Макрона.
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10.11.2021 09:44 Ответить
Та ні, мігрантам провокації не треба, їм треба тихо перетинути кордон.
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10.11.2021 09:53 Ответить
Белорусы научились у турков этим приемам.
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10.11.2021 10:18 Ответить
Но мы же понимаем кто специально бомбил жилые кварталы Алеппо и других городов
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10.11.2021 11:54 Ответить
Не известно, какую границу он контролирует, только в Uber чуваки бородатые стали ездить за рулём. Которые знают десять английских слов, а украинский или русский не понимают. ГДЕ МОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН?
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10.11.2021 14:36 Ответить
зеленым - НЕ ВЕРЮ!!!!!!
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10.11.2021 15:26 Ответить
 
 