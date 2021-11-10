Украина усиливает границу с Беларусью техникой и беспилотниками. Пограничники готовы к провокациям, - Енин
Украина полностью контролирует ситуацию на своей границе с Беларусью. Пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.
"Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты", - рассказал он.
Енин отметил, что сейчас на участке украинско-белорусской границы проводится усиление сил и средств, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.
"Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками",- сообщил представитель МВД.
Напомним, в МВД также обвинили "соседние страны" в намерении создать в Украине миграционный кризис такой, как сейчас в Польше и Литве.
В то же время, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключал, что мигранты из Беларуси могут пойти в ЕС через Украину.
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Бурштинная мафия если договорится с Лукой за плюшки проводить через границу ихтамнетов то будет как весной 2014 когда погранцы за 500$ с человека пропускали к нам Гиркиных.
И тогда Бурштынная Народная Недореспублика постучит с тыла
Сейчас тем же нехитрым способом эта банда (а это одна и та же банда вот уже 27 лет, как бы Лукашенко ни упирался насчет «глубокой интеграции») ведет войну против Запада, против Евросоюза, против цивилизованного мира. Протоплазма организованно завозится авиарейсами, свозится к европейским границам - и вбрасывается туда силой, организуемая на таран и прорыв пограничных заграждений из спирали Бруно не кем-нибудь, а беларусскими пограничниками (то есть КГБ).
Бубочка ( ермак) этот проект закрыл ????
Арсений. ЛУЧШИЙ.
..енин источник дезинформации..
а от, що стримають наші прикордонники - не вірю.
мабуть тому, що перед очима приклад лайна-саакашвілі та паскуді-тимошенко.
И тогда Бурштынная Народная Недореспублика постучит с тыла