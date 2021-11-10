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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 816 человек, зафиксировано 23 283 случая заражения, 16 277 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 816 человек, зафиксировано 23 283 случая заражения, 16 277 человек выздоровели

В Украине зафиксировано 23 283 случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 10 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 09 ноября в Украине:

◾ зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 539, медработников – 529);

◾ 267 401 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 150 663 человека, полностью иммунизированы – 116 738 человек.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализировано – 5 696 человек;

◾ летальных исходов – 816;

◾ выздоровело – 16 277 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболело – 3 130 772 человека;

◾ выздоровело – 2 553 842 человека;

◾ летальных исходов – 74 206;

◾ проведено ПЦР-тестирование – 14 999 766.

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С начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек, из них получили одну дозу – 11 697 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 852 176 прививок.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 816 человек, зафиксировано 23 283 случая заражения, 16 277 человек выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 816 человек, зафиксировано 23 283 случая заражения, 16 277 человек выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 816 человек, зафиксировано 23 283 случая заражения, 16 277 человек выздоровели 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 816 человек, зафиксировано 23 283 случая заражения, 16 277 человек выздоровели 04

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Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Мне тут на днях кореш выдал кейс почему зеленский не призывает с экранов телевизора всех вакцинироваться. Оказывается все гениально просто: электорат найвеличнишого - это долпоепы, долпоепы и антиваксеры - это одни и те же люди. Т.е призывать к вакцинации в данном случае означает терять свой елохторат. Шах и мат порохоботы.
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10.11.2021 08:35
+11
https://www.youtube.com/watch?v=5XSCwjGKY24&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ШОКУЮЧА ПРАВДА ПРО ВАКЦИНАЦІЮ
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10.11.2021 08:20
+11
А Косоворотка вчора хвалився, що збирається будувати нові потяги. Люди мруть, як мухи, а воно хизується дорогами, університетми і мільярдними лісами. Та це ж не твої гроші, Володя, це гроші платників податків, які ти витрачаєш не по призначенню, бо сьогодні вони в першу чергу мають йти на медицину і на армію.
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10.11.2021 08:21
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У всякому разі її керівник одужав та одна з співробітниць також. Інша теж начеб то іде на поправку.
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10.11.2021 17:10 Ответить
Давай перевіримо твою гіпотезу. У Британії перехворіло 137001 на мільон. Візьмемо Грузію, там перехворіло 192727 на мільон, тож з твоєї гіпотези, щоденна смертність від ковіду там має бути меншою. Населення Грузії 3,7 млн, Британії 67. Середнє число померлих від ковіду за 7 останніх днів Британія 166, Грузія - 64.
Вирахуємо скільки померлих булоб в Грузії в умовах Британії 166/67*3,7=9
Розбіжність більше, ніж в 7 разів.
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10.11.2021 11:15 Ответить
А давай перевіримо мою гипотезу на мені ось зараз? В мене зараз дружина ковід принесла з роботи. Вчора позитивний результат тесту отримала. Дома наразі лікується за призначенням нашого сімейного лікаря. Звісно ми з сином на самоізоляції поки вживаємо афлубін для профілактики. Самопочуття в нас с сином поки що норм. Тобто проявів хвороби поки що не відчуваємо. У дружини бронхіт та грипозне відчуття. Запаху та вкусу не відчуває. Донька з зятем попереджені. Вони окремо від нас живуть.
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10.11.2021 12:39 Ответить
Давай. За твоєю гіпотезою

"Зараз ми і спостерігаємо зменшення смертності у Великобританії при загальній збільшуванності захворюваннь тільки тому, що на данний момент та група, яка підпідає під ризик загинути від хвороби більшістю вже перехворіла та нажаль багато хто помер. Зараз хворіє більш молода група. Там смертність на щастя значно нижча. Так що думаю молодих цей вірус так не буде вбивати."


То хто там у вас "більшість вже перехворіла та нажаль багато хто помер"?
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10.11.2021 13:44 Ответить
Погляньте минулий рік. І взагалі я Вам запронував перевірити на мені. Як на мене найкраща перевірка.
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10.11.2021 13:48 Ответить
Ну так я вас і питаю. Хто до того у вас перехворів і вже помер? Ви ж саме цим чинником пояснювали низьку смертність в Британії? ось тут
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10.11.2021 13:52 Ответить
Я мав на увазі небезпеку самого вірусу та ще й таку що без вакцінації ну просто ніяк. Тобто колись бо помреш. А лікувати не треба.
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10.11.2021 13:58 Ответить
Ти писав ось це "А давай перевіримо мою гипотезу на мені ось зараз?". Так що тепер нема чого тобі перевзуватися в повітрі. І я двіряю статистиці Грузії та Британії набагото більше, ніж розповідям антиваксерів.
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10.11.2021 14:04 Ответить
Ну в такому разі, добродію, шмаляй куди подалі. Мені взагалі з тобою немає про що розмовляти. Бай.
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10.11.2021 14:19 Ответить
каким образом штаммы отличают друг от друга???
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10.11.2021 14:28 Ответить
Из этой группы - 53 тысяч человек, которые не сделали прививки и подхватили "дельту", - более 52 тысяч заболевших были моложе 50 лет.
Не підміняйте статистику смертності, статистикою зараження. Ваша інформація до статистики смертності і важкого перебігу хвороби не має ніякого відношення.
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11.11.2021 02:01 Ответить
враховуючи те, що (судячи з дій влади) головне не збереження максимальної кількості життів, а максимальна кількість щеплень. тільки так можу пояснити патологічне бажання вакцинувати тих, хто вже перехворіли. додайте сюди і тих, хто перехворів, але з різних причин не має офіційної інформації про це. вважаю, що це жахлива ситуація.
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10.11.2021 09:20 Ответить
Неправильно.
Вакцинують увесь світ за одними правилами. До чого наша влада ? Вона навпаки не надто бажала щеплювати українців.
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10.11.2021 09:44 Ответить
І хто ті "правила" вигадав? Був якийсь науковий консиліум? А дискримінаційні заходи щодо нещеплених це певно відверте небажання тотальної вакцинації від влади.
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10.11.2021 10:51 Ответить
ВОЗ вигадав, а ВОЗ звідки взявся!? Чи в капусті знайшли!? Господи ви такий смішний провокатор Анттиваксер. В середні віки корабель який не хотів ставати в порту на Канантин просто топили. Отож радійте!!
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10.11.2021 11:06 Ответить
Притомністю ви не страждаєте. ВОЗ це фактично контора яка живе на гроші спонсорів. Яке вона має право наполягати на якихсь діях? Максимум - поради і рекомендації. І у чому моя провокативність? Заважаю твому роботодавцю криваву копійчину заробити?
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10.11.2021 11:28 Ответить
Треба бути абсолютно несвідомим овочем-баклажаном, щоб таке писати як ви. Контора ВОЗ як ви кажете, хоч і існує на кошти ВІД ДЕРЖАВ, дякуйте що Україна гола-боса не платить, вона й видає ті Правила. А якщо Упоротий Антиваксер перечитає своє дурнувате питання щодо : -
"ua Палєо Мустьє

І хто ті "правила" вигадав? Був якийсь науковий консиліум? А дискримінаційні заходи щодо нещеплених це певно відверте небажання тотальної вакцинації від влади.

10.11.2021 10:51"
Я розумію що власна Ваша тупість заважає тримати думку, склерозом не страждаєте!? Консиліум Врачів Світового Масштабу - не вдоволені!? Ви Нобелівський лауреат в галузі МЕДИЦИНИ!? ОЙ вибачте... Не впізнала...
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10.11.2021 11:50 Ответить
Можна посилання на факт обговорення методології вакцинації від ковіду в широких наукових колах?
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10.11.2021 11:56 Ответить
А можна взнати ваш вчений ступінь в галузі медицини!? Бо на "Антиваксерську" ці обговорення ніхто не переводив. Чи що ви там хочете зрозуміти!? Без медичної освіти!? А що за Наукові Кола ви мали на увазі!? Фізиків - математиків!? Чи істориків та географів з геологами??? Чи може архітектори з інженерами!?
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10.11.2021 12:10 Ответить
Посилання на факти широкого обговорення в наукових колах. Немає? Немає. Є лише сумнівні рішення та масовий одобрямс з боку залежних і зацікавлених.
P.S. наукового звання чи ступеню не маю. Маю базову біологічну освіту та досвід роботи з патогенними мікроорганізмами.
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10.11.2021 12:33 Ответить
Ви розумієте всю абсурдніссть вашого "прохання", якщо ви не в змозі відкрити в гуглі сайт ВОЗ, то ви вимагаєте щоб я скидала вам посилання!? У світі 193 держави, в кожній є свій МОЗ, на кожному сайті публікутся дані з Вакцинації... Чи гуглом навчити користуватись!?
"Є лише сумнівні рішення та масовий одобрямс з боку залежних і зацікавлених." - Палєо Мустьє.
Оооо... ТАК!!! КРАЇНИ СВІТУ ВСІ залежні та заціквлені в тому щоб вберегти своє населення.
ВОТ И ВСЬЬЬО!! МАСКІ СОРВАНЫ!!! Вінават ва всьм ВОЗ!!! Ані хатят нас всєх убіть!!!
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10.11.2021 12:45 Ответить
Лікуйтесь.
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10.11.2021 12:59 Ответить
Покажіть це на власному прикладі, для початку
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10.11.2021 13:07 Ответить
Я безнадійний, а вам, можливо, ще можна допомогти.
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10.11.2021 18:18 Ответить
Я вже це, вакцинувалась. Черга за вами. Це буде доречно. Не зважаючи на весь ваш набір "фентезі-теорій змов" - це забобони.
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10.11.2021 18:26 Ответить
Теорії вже не існує. Вже практика.
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10.11.2021 18:40 Ответить
Є певні межі між вашими фантазіями Змови - та всесвітніми організаціями, Лікарями зі світовими іменами, незліченною кількістю перевірок та дослідженнь найкращих виробників фармації у світі. Але ці межі має поставити психіатр.
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10.11.2021 18:52 Ответить
Час покаже.
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10.11.2021 18:58 Ответить
На жаль так само думали позавчорашні 833, та вчорашні 816, їм також час мав щось показати, але вони цього вже не побачать. А чи не краще Вам Шановний пане приєднатись до вакцінованих громадян, та разом чекати коли час щось краще нам з Вами покаже!?
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10.11.2021 19:04 Ответить
Я вже ляканий. Це мої особисті проблєми.
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10.11.2021 19:07 Ответить
Ну то для чого ви пропагуете ваш "параноїдальний переляк" на загальний глум!? Манія змови та переслідування - вона лікується, і доволі успішно. Якщо би то була Ваща власна справа - то ви б це на загал не виносили публічно на форумі. Ви ж не виносите ваші власні справи з подружнього ліжка!?
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10.11.2021 19:12 Ответить
По ковіду та можливим методікам вакцинації було безліч наукових статей, конференцій тощо. Рішення щодо того, як саме треба вакцинувати, в першу чергу рекомендуються виробником та командою науковців в ньому (які також є співавторами відповідних статей, які є вільному доступі). Потім все це обговорюється у відповідних комітетах кожної країни, що буде викорисовувати вакцину. Широким науковим колам ніхто не заважає перевіряти вакцину у власних дослідженнях, збирати та публікувати дані. Це й є обговорення. Чи треба було щоб персональо вам зателефонували голови ВООЗ, МОЗ, FDA/EMA з питанням, чи не проти Палєо запропонованої методології?
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10.11.2021 12:33 Ответить
Чому тоді не враховано жодних елементарних класичних застережень?
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10.11.2021 12:36 Ответить
Яких ще "елементарних класичних застережень"?
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10.11.2021 12:37 Ответить
Наприклад вакцинація тих, хто перехворів. Це ази.
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10.11.2021 12:39 Ответить
Какіє такіє "ази"?? Де ви все це відкопуєте, цю єрєсь, що не можна вакцінувати тих, хто вже хворів? Ну де, скажіть мені, бо я не в курсі.

Наприклад, вакцинацію від грипу роблять кожний рік. Що, там враховується хто хворів та/або вже був вакцінований раніше?
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10.11.2021 12:52 Ответить
Ну вибачайте, отримував знання до ери глобалізації.
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10.11.2021 13:01 Ответить
Церковно-приходська школа чи що!?
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10.11.2021 13:06 Ответить
Туди не взяли. Сказали, що програму не потягну.
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10.11.2021 18:16 Ответить
Ну невже ви самі не розумієте, що виставляєте себе на загальний глум!? Інколи таку дурню пишете, що неможливо втриматись. Брак освіти - це проблема. Але самоосвітою краще займатись на офіційних сайтах ВОЗ, або університетських програмах, а ніж за переглядом фейкового шлаку з-за ПАРЄБРІКА.
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10.11.2021 18:30 Ответить
Якщо хоч один лікар мені скаже, що у мене не повинно бути побічних ефектів за наявності букету моїх хвороб, то можливо я розгляну це питання.
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10.11.2021 18:39 Ответить
То ви хоч до лікаря сходіть, а не розказуйте тут на форумі всіляку маячню. Пройдіть обстеження нарешті. Якщо у Вас насправді є ппотипоказання до щеплення - то вам дадуть довідку. А ваші претензії стосовно 100 % безпеки навіть жоден виробник пігулок не дасть, набсолютно всі ліки мають протипоказання. Чи ви таблеток не п'єте при вашому букеті хвороб!? Наведіть мені ліки наприкад без протипоказаннь!? Окрім подорожнику, та й то обісратись можна, якщо сирим істи.
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10.11.2021 18:59 Ответить
Ви ще більше погіршуєте мою думку щодо вашої адекватності. Не пишіть мені більше.
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10.11.2021 19:10 Ответить
Не маєте аргументів?!? Злив зараховано Антиваксе-Провокаторе.
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10.11.2021 19:16 Ответить
Не терплю невігласів , які роздають поради абсолютно незнайомим людям базуючись на своєму вбогому та заштампованому сприйнятті реальності. Не занадто складно? До побачення.
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10.11.2021 20:04 Ответить
Самокритично, навіть як для Вас
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10.11.2021 20:24 Ответить
Ну невже ви самі не розумієте, що виставляєте себе на загальний глум? Какіє такіє "ази"? Може для вас слова цілого Міністра охорони здоров'я України не аргумент?
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11.11.2021 02:10 Ответить
Ну то значить Ляшко ідіот, якщо він таке ляпнув. Те, що він зараз міністр охорони здоров'я взагалі ні про що не говорить, тому що він за освітою юрист. Тих, хто перехворів, не вакцинують не тому, що є якісь там протипоказання, а тому ще це не має сенсу - хворобу можна розглядати як вакцинацію. Ось вам офіціальні рекомендації центру CDC США https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html#CoV-19-vaccination :

COVID-19 vaccination is recommended for everyone aged 5 years and older, regardless of a history of symptomatic or asymptomatic SARS-CoV-2 infection; this includes people with prolonged post-COVID-19 symptoms and applies to primary series doses, additional primary doses, and booster doses. Viral testing to assess for acute SARS-CoV-2 infection or serologic testing to assess for prior infection is not recommended for the purpose of vaccine decision-making. Present data are insufficient to determine an antibody titer threshold that indicates when an individual is protected from SARS-CoV-2 infection. There is neither any FDA-authorized or FDA-approved test nor any other scientifically validated strategy that vaccination providers or the public can use to reliably determine whether a person is protected from infection.

Тут написано, що 1) вакцинація рекомендована усім від 5 років незалежно від того хворів чи ні; 2) тестування та аналізи перед вакцинацією для того, щоб робити рішення чи вакцинувати чи ні, не рекомендовані, тому ще нема чітких даних стосовно рівню антитіл, який можна вважати вирішальним.

Для мене рекомендації Центру з Контролю та Профілактики Захворювань США та дані виробників вакцин є набагато більш вагомими, ніж слова якогось одіозного юриста, по непорозумінню займаючого посаду міністра.
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11.11.2021 10:27 Ответить
Ау, антиваксер, почитай при каком проценте иммунизированых останавливается рост числа заражений.
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10.11.2021 10:31 Ответить
Продолжаем удерживать мировое лидерство.
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10.11.2021 08:55 Ответить
Я б не був таким песимістом . Все таки кількість антиваксерів стрімко зменшується . Значить все буде добре .
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10.11.2021 21:22 Ответить
Донецкая область в лидерах, а ведь там большая часть населения не учитывается.
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10.11.2021 08:59 Ответить
-А ви знаєте чому одним колять вакцину в праву руку , а іншим в ліву , ні ? - Вони сортують людей !
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10.11.2021 09:06 Ответить
а вот ано что....
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10.11.2021 10:44 Ответить
Необхідно притягувати до відповідальності голов громад, мерів міст, які відкривають навчальні заклади! Вчителі вакциновані, але діти, особливо після 14, активно заражають один одного у тісних класах, а потім несуть ковід додому до батьків, а що особливо небезпечно, до літніх родичів. Також вони в переважній більшості не носять маски в транспорті. На даний момент дистанційна освіта повністю задовольняє учнів в освітньому процесі, а хто не вчився в школі, той й вдома не буде вчитись. Спілкуватись можна і на вулциі, де ризик підхопити чи заразитись ковідом мінімальний. https://newch.tv/wp-content/uploads/2020/11/o_1e6emtipqi541i21r2uij51jot41.jpg
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10.11.2021 10:04 Ответить
Как можно делать выводы, что вакцинированные не умирают от осложнений после ковида? Ковидом болеют все: и вакцинированные и не вакцинированные. Только вакцинированные вроде как в лёгкой форме. Но после этой лёгкой формы все равно вакцинированные умрут. Так почему нельзя сказать, что последствия даже лёгкой формы все равно сказались на здоровье и вакцинированный умер в том числе и из-за перенесенного ковида? Потому что кое-кому невыгодна такая трактовка. Выгодно говорить, что вакцинированные это практически бессмертные. Но это не так. Они будут умирать все равно. Но смерть будут списывать на что угодно, только не на ковид.
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10.11.2021 10:56 Ответить
Зрада! Змова! УСЕМИРНОГО МАСШТАБА!!! ВСЕ патологоанатоми світу змовились! Померають насправді від вакцини!!! Всі патологоанатоми брешуть Вам, щоб переконати Васю з Мухосранську щоб він не пішов Чіпуруваться сраною вакциною, тому що все рівно він "по итогу ласти склеїть".
Я правильно зрозуміла Праведний спітч Озарєнія?!!!!!
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10.11.2021 11:21 Ответить
Ребят, главное не вакцинируйтесь! Прививка убьет вас. Это эвтаназия замедленного действия.

99% больных короной выздоравливают.
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10.11.2021 11:04 Ответить
Чем больше антиваксеров - тем меньше антиваксеров
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10.11.2021 13:22 Ответить
Друзі , влада запровадила ковід - амністію . Хто купив сертифікат , але вирішив вакцинуватись - сміло признавайтесь , здавайте лікаря - хабарника і куплений сертифікат буде анульований . Шлях до вакцинації - відкритий . Лікар , щоб зменшити термін ув'язнення може піти на співпрацю зі слідством і здати решту покупців , що не признались .
Амністія поширюється лише на тих покупців ковід сертифікатів , які добровільно повідомили про це.
На всіх кого здав лікар , щоб зменшити собі термін ув'язнення - амністія не поширюється . Гарна нагода уникнути кримінальної відповідальності.
Все буде Україна!!! Долаємо корупцію разом .
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10.11.2021 19:03 Ответить
А тим вакцинованим, хто бажає ще вмазатись позачергово, так би мовити, для більшого еффекта, можна скористатися амністією, заявивши, що купили сертифікат в невідомої особи.
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11.11.2021 02:16 Ответить
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