В Украине за сутки от COVID-19 умерли 816 человек, зафиксировано 23 283 случая заражения, 16 277 человек выздоровели

В Украине зафиксировано 23 283 случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 10 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 09 ноября в Украине:

◾ зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 539, медработников – 529);

◾ 267 401 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 150 663 человека, полностью иммунизированы – 116 738 человек.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализировано – 5 696 человек;

◾ летальных исходов – 816;

◾ выздоровело – 16 277 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболело – 3 130 772 человека;

◾ выздоровело – 2 553 842 человека;

◾ летальных исходов – 74 206;

◾ проведено ПЦР-тестирование – 14 999 766.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пик заболеваемости коронавирусом в Украине, вероятно, пройден, - НАН

С начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек, из них получили одну дозу – 11 697 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 852 176 прививок.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.







