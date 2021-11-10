Кулеба прибыл в Вашингтон для подписания обновленной хартии Украина-США: "Администрации в Белом доме могут меняться, но она будет действовать"
Обновленная хартия Украина-США о стратегическом партнерстве будет иметь несколько принципиально новых аспектов по сравнению с предыдущим документом и они будут связаны, в частности, с противодействием российской агрессии.
Об этом рассказал во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, прибывший в Вашингтон с целью участия в заседании Комиссии стратегического партнерства Украина-США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы согласовали текст с американской стороной, там есть несколько вещей, которые для нас важно было зафиксировать в части противодействия российской агрессии. Когда вы увидите этот текст и часть, посвященную российской агрессии, это будет свидетельством необратимости американской политики по поддержке Украины по противодействию РФ и российской агрессии", - ответил министр.
Он подчеркнул, что хартия – это стратегический документ, который на десятилетия будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и Соединенными Штатами. "То есть теоретически могут меняться администрации в Белом доме, но хартия будет продолжать действовать", - подчеркнул глава МИД Украины.
В то же время, по его словам, Украина и США уже сейчас нарабатывают конкретные шаги по взаимодействию не только в стратегическом будущем, но и в ближайшей перспективе.
"Мы уже заключили в этом году соглашение о безопасности с США, и наше Минобороны совместно работает с американскими коллегами, чтобы "расшивать" его в конкретные программы и проекты взаимодействия", - отметил Кулеба.
В этой связи он также подчеркнул, что во время нынешнего визита в Вашингтон у украинской делегации также будут встречи в Пентагоне, Совете национальной безопасности США и экспертных кругах, которые влияют на формирование американской политики.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так что проявив верность Ермаку , получила следующее задание