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Кулеба прибыл в Вашингтон для подписания обновленной хартии Украина-США: "Администрации в Белом доме могут меняться, но она будет действовать"

Кулеба прибыл в Вашингтон для подписания обновленной хартии Украина-США:

Обновленная хартия Украина-США о стратегическом партнерстве будет иметь несколько принципиально новых аспектов по сравнению с предыдущим документом и они будут связаны, в частности, с противодействием российской агрессии.

Об этом рассказал во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, прибывший в Вашингтон с целью участия в заседании Комиссии стратегического партнерства Украина-США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы согласовали текст с американской стороной, там есть несколько вещей, которые для нас важно было зафиксировать в части противодействия российской агрессии. Когда вы увидите этот текст и часть, посвященную российской агрессии, это будет свидетельством необратимости американской политики по поддержке Украины по противодействию РФ и российской агрессии", - ответил министр.

Он подчеркнул, что хартия – это стратегический документ, который на десятилетия будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и Соединенными Штатами. "То есть теоретически могут меняться администрации в Белом доме, но хартия будет продолжать действовать", - подчеркнул глава МИД Украины.

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В то же время, по его словам, Украина и США уже сейчас нарабатывают конкретные шаги по взаимодействию не только в стратегическом будущем, но и в ближайшей перспективе.

"Мы уже заключили в этом году соглашение о безопасности с США, и наше Минобороны совместно работает с американскими коллегами, чтобы "расшивать" его в конкретные программы и проекты взаимодействия", - отметил Кулеба.

В этой связи он также подчеркнул, что во время нынешнего визита в Вашингтон у украинской делегации также будут встречи в Пентагоне, Совете национальной безопасности США и экспертных кругах, которые влияют на формирование американской политики.

Автор: 

россия (95393) США (26471) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+5
Тільки нелоха туди не беріть. Хай краще мовчить і ні до чого не торкається
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10.11.2021 08:48
+3
Глава Пентагона Ллойд Остин посетил Киев 20 октября совсем не случайно...,привез пару сотен иподарков кремлевским шакалов...но это не Мистеры Джавелины...а что то покруче...с пустыми руками в гости не прилетают...,тем более Пентагон....
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10.11.2021 09:14
+2
Тобто, таманський металобрухт зможемо здавати, по шість гривень за кіло, вагонами?!
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10.11.2021 09:17
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Правила форума Совет форумчан
Тільки нелоха туди не беріть. Хай краще мовчить і ні до чого не торкається
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10.11.2021 08:48 Ответить
Я об этом партнерстве уже 10 дней на Цензоре талдычу...
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10.11.2021 09:11 Ответить
Глава Пентагона Ллойд Остин посетил Киев 20 октября совсем не случайно...,привез пару сотен иподарков кремлевским шакалов...но это не Мистеры Джавелины...а что то покруче...с пустыми руками в гости не прилетают...,тем более Пентагон....
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10.11.2021 09:14 Ответить
Тобто, таманський металобрухт зможемо здавати, по шість гривень за кіло, вагонами?!
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10.11.2021 09:17 Ответить
Ракетів у Америці доста....усяких.... Джавеліни то вже пройдений шлях...
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10.11.2021 09:20 Ответить
Американську пускову в кожну хату! замість новорічних петард!
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10.11.2021 09:28 Ответить
Печеньки самый полезный подарок был, и вкусный.
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10.11.2021 09:22 Ответить
Очередное Кулебовское бла-бла бла, как и Крымская платформа. Это теперь главные достижения зеленой власти. Украине надо надеяться на себя: сгноить олигархов и укреплять оборону, создавать реальную армию, а не сопли перед западом пускать и клянчить бабло. Потресите того, кто все это украл.
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10.11.2021 09:17 Ответить
Встреча Кулебы будет в комитете начальников штабов США,это Круто...кто из высших офицеров Украины и Генштаба прибыл в Вашингтон не сообщается...,а что они там то не ваше Моцкальское дело...Стадо Путлерское...
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10.11.2021 09:23 Ответить
Якась Маркарова говорила, що нам не потрібне союзництво США. Вона вже поїхала в Україну чи має ще надію, що у неї приймуть вірчі грамоти?
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10.11.2021 09:25 Ответить
Да какая она посол? выплолняющая обязанности кукла для Зелемойских...
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10.11.2021 09:27 Ответить
Ее послали - и она посол 😀😀
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10.11.2021 09:31 Ответить
В интернете была инфа , что именно Маркарова записала ту компрмитирующую речь премьера гончарука про Зе по заданию Ермака
Так что проявив верность Ермаку , получила следующее задание
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10.11.2021 09:33 Ответить
Порошенко и Байден вчера говорили по телефону закрытому 3 часа....Что Сказал Алексеич Байдену то Секрет...
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10.11.2021 09:29 Ответить
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10.11.2021 09:30 Ответить
Злые языки кажуть что Порошенко отказался от Джавелинов...предатель...
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10.11.2021 09:35 Ответить
 
 