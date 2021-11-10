Глава Пентагона Остин обеспокоен наращиванием войск РФ у границы Украины и поддерживает контакты с Европой касательно ситуации, - Кирби
Министр обороны США Ллойд Остин озабочен сообщениями о стягивании Вооруженных сил России к границе с Украиной. Глава Пентагона обсуждает ситуацию с коллегами в Европе.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В прессе продолжает появляться информация о наращивании войск РФ на границе Украины.
"Мы продолжаем следить за ситуацией. Министр по-прежнему озабочен этим наращиванием сил, мы продолжаем внимательно следить. Остин по-прежнему поддерживает контакты с представителями военного руководства высокого ранга здесь, в Пентагоне, а также в Европе", - сказал Кирби.
Отметим, американское издание The Washington Post 31 октября опубликовало статью об угрожающем увеличении количества военных подразделений, вооружения и техники вблизи границ Украины. В статье также отмечалось, что нынешние маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины не подтвердили информацию о наращивании российских войск вблизи государственных границ.
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Боно продовжуе велике бу(кра)дівництво.
Або він виміняє їх у пуйла на воду в Крим. І привезе цеє нам у вигляді своєї перемоги.
Здається, якийсь поляк говорив - чого ви переобираєте президента ? Один термін то ніщо. Певно він про Порошенка говорив. Для перетворення країни потрібно більше часу. Як показала практика, українці самі не готові жити по новому. Європейці відчувають свою відповідальність, закачує рукави і працює, створює. Наш же піпл хоче почуватись паном, якому прислуговують, за яким прибирають і прикладають до бороди слюнявчика.
Народ як отара баранів без поводирів.
Треба цій технології чинити опір
А я считаю ,что в молодых демократических странах , президенты должны быть один срок . Надо менять их почаще , чтобы электорат взрослел , а не жил годами в уме как со сталиным или Брежневым - отцом родным 😀😀😀
человеческий фактор есть во всех президентах - всем мало и одного и двух и трёх сроков - особенно выросшим в совке .
И ради пользования бесконтрольно ресурсами страны ( деньги, люди, полезные ископаемые) БОЛЬШИНСТВО НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА будет рассказывать об отсутствии стабильности и институтов ( пример Лукашенко , хутин, и др пост совковые лидеры)
Вы не боитесь прожить всю жизнь с одним президентом , как в Беларуси ?
Одного срока достаточно - главное после каждого ДЕЛАТЬ АУДИТ ( хозяйственный и политический
Хай вона не президент, формально, але в реальності так.
А почему - КТО ОТДАЛ хутину Сирию , Ливию и другие страны , влияющие на энергетические потоки в ЕС ??
у нас идёт смена поколений
в Словакии вся власть молодая +40. В Украине тоже уже омолодилась . Вот уже и в живых нет вечного депутата Звягильского .
Мне кажется, что стране нужны молодые политики и чиновники.
В Киеве когда-то Омельченко сделал много нового и прогрессивного за что ему надо памятник ставить ( развязки на Протасовом яру, Байковом кладбище и т д) . Но он не вырастил достойного приемника. Сделал себе партию Еднисть под себя. Итог - в Киеве до сих пор нет нормального мэра - Киев просто гробят.
Потому я спрашиваю оппозицию - где смена ? Вот россияне готовят Розумкова и Верещук ( под неё уде фильм 1+1 снял - сейчас идёт по тв Новая жизнь учительницы) . Ее уже просунули в вице премьеры и потянут на президента. Оппозиция жто понимает ???
Ми би вже жили в іншій державі. Вам то все одно, бо Ви фактично виїхали.
Есть в политике сбитые лётчики . Плохо , если на их место попадут пророссийские силы . Потому надо уделять время раскрутке не только Порошенко , но и молодым прозападным политикам Украины .
вы их можете назвать ?
это Розумков и Верещук .
а оппозиция ?
Де лідери опозиції ? Ви маєте на увазі блок кримля ?
Інших окрім Порошенка я не знаю. *** не рахується, бо вона ніби в опозиції, але при кориті.
Ви самі то назвете хоч одну притомну рейтингову особу ?
Ксения, посмотрите на все со стороны не заинтересованного лица
- Розумков проходной, Верещук ( вместо Юли) - проходная .
ЭТО ВСЕ РУЦКИЙ МИР . Почитайте досье на мадам - я ссылку дала в автотеме.
Там була часта зміна влади, багато нових молодих облич. Ну і про результат теж почитайте.
Независимая Украина существует уже 30 лет . И каждый раз перед выборами лохам раскатывают - Кучма- стабильность ( разворовали все за 10 лет) , Янек- стабильность( разворовали остатки) .
Молоді та гарячі ?
Щодо Переяславських угод, то їх як таких і не було. Богдан найняв москалів. Так тоді робили.
Всі проблеми в нас через відсутність центральної влади. Королівства вижили, а ми були придатком до сусідів, вічно поділені, вічно пригноблені.
Там в Галаце похоронен Мазепа и никто из власти украинской ( от Ющенко до Порошенко) туда не едет венкивозлагать .
А как воспитать в народе национальную гордость и привить историческую память ? Все президенты этого никогда не делали ,
Вот давайте , к примеру, выберем братьев Капрановых - они историю Украины вложат в каждую голову
его имя кгб до сих пор втаптывает в землю . Посреди войны кгб настояло, чтобы румыны взорвали церковь , в которой он был похоронен.
Я не слышала, чтобы кто-то из власти ездил в Галац - 200 км от Одессы .
Зато Оман, Мальдивы, США , Париж .
Ксения, это долгий разговор и вести его лучше на наших темах .
ни один журналист , ни один троль, ни один депутат - не реагировали , статей не писали, расследований не делали.
Не хотелось бы думать , что оппозиция потирая руки ждала этого прокола , начхав на простых украинцев
Оппозиция про заполнение газом хранилищ все лето молчала - я наблюдала и удивлялась . Люди может в шахматы не играют и не могут просчитать ходы ??!
Цензор тоже молчал .
А для опозиції - чим гірше, тим краще. Все одно до їхніх порад не дослухаються, роблять навпаки.
и не было запросов депутатов на жту тему
ТАК ЧТО ЭТО НЕ Я ПРИДУМАЛА , и все лето спрашивала ПОЧЕМУ ВИТРЕНКО НЕ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРЕД УКРАИНЦАМИ о закупке газа в народные хранилища ?
а Вы могли бы и сами задуматься ПОЧЕМУ ? Может хранилища втихаря заполнили дешевым газом олигархи ?
Вы об этом явно не подумали, зато укусили меня
сначала Вы со мной спорите , потом повторяете мои мысли .
Я ВАМ ЗАДАЛА ВОПРОС ПОЧЕМУ Коболев регулярно отчитывался о заполненности хранилищ , а Витренко - нет
но Вы, как обыкновенный троль, перешли на мою личность .
Завтра Вы начнёте вместе со всеми возмущаться, почему Витренко не отчитывался о заполнении газом народных хранилищ . И ещё будете спрашивать - а чьим же газом были заполнены эти хранилища летом ( о чем я пишу уже 5 месяцев)
А я понаблюдаю со своим альтернативным мнением о заполненности газом народных хранилищ 😀😀😀
И не ответили На вопрос ПОЧЕМУ Коболев регулярно отчитывался о заполненности хранилищ , а Витренко - нет ?
есть два варианта
1. Вы не знаете ответа
2. Вы представляете интересы одного из олигархов
на этом общение можно завершить 😛😛
читать надо умных хозяйственных женщин
Стратегический запас должен всегда быть
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4561168943920872&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVG7tlYjYbsAVivGVx3AzCGtbaFZmLO4H0y_wSZ_3wrJYlK-BwAaVUQNvOa8mMFwKf04v5EeuUkRS8IWSlrssnVJw274caRWwhdgl1kc0cO7zX-VDTo_5mYS6-fph0LN8U&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·
Bloomberg повідомляє, що Росія продовжує нарощувати сили, зокрема перекидає додаткові танкові підрозділи до районів поблизу з українським кордоном.
Такі дані надала британська розвідувальна компанія Janes. Щонайменше батальйон бойових танків Т-80У був перекинутий до залізничної станції у Воронезькій області», - зазначає агентство.
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Зате сьогодні прес секретар Зеленського Сергій Нікіфоров заявив що «це звичайна передислокація». Ще раніше секретар РНБО заявляв що «іноземні ЗМІ розповсюджують фейки».
Весь світ каже, що Росія підтягує війська.
На кордоні з Польщею путінський посіпака Лукашенко влаштував бійню.
Литва оголосила надзвичайний стан вперше за 30 років.
Польща готується до можливих атак.
У Зеленського виправдовують Московію, мовчать за ситуацію з Польщею. Комусь дуже хочеться заглядати в очі Путіну і не дратувати росіян.
І це все на фоні наростаючих проблем з електроенергією та теплопостачанням. Бачу чим далі тим буде гірше…з такою владою добра не чекай…