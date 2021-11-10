РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8238 посетителей онлайн
Новости
2 467 64

Глава Пентагона Остин обеспокоен наращиванием войск РФ у границы Украины и поддерживает контакты с Европой касательно ситуации, - Кирби

Глава Пентагона Остин обеспокоен наращиванием войск РФ у границы Украины и поддерживает контакты с Европой касательно ситуации, - Кирби

Министр обороны США Ллойд Остин озабочен сообщениями о стягивании Вооруженных сил России к границе с Украиной. Глава Пентагона обсуждает ситуацию с коллегами в Европе.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В прессе продолжает появляться информация о наращивании войск РФ на границе Украины.

"Мы продолжаем следить за ситуацией. Министр по-прежнему озабочен этим наращиванием сил, мы продолжаем внимательно следить. Остин по-прежнему поддерживает контакты с представителями военного руководства высокого ранга здесь, в Пентагоне, а также в Европе", - сказал Кирби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба прибыл в Вашингтон для подписания обновленной хартии Украина-США: "Администрации в Белом доме могут меняться, но она будет действовать"

Отметим, американское издание The Washington Post 31 октября опубликовало статью об угрожающем увеличении количества военных подразделений, вооружения и техники вблизи границ Украины. В статье также отмечалось, что нынешние маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины не подтвердили информацию о наращивании российских войск вблизи государственных границ.

Автор: 

армия РФ (19101) граница (5260) Пентагон (1449) США (26471) Кирби Джон (452) Остин Ллойд (420)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
А главе 95 кварталу пофіг, у його офісі заявили, що американці брешуть.
показать весь комментарий
10.11.2021 08:55
+4
А преЗЕк, зовсім не стурбований, продовжує дерибанити країну(
Боно продовжуе велике бу(кра)дівництво.
показать весь комментарий
10.11.2021 08:57
+4
Я с июня по сентябрь постоянно на Цензоре размещала вопрос - почему никто не отчитывается СКОЛЬКО ГАЗА В ХРАНИЛИЩАХ ?

ни один журналист , ни один троль, ни один депутат - не реагировали , статей не писали, расследований не делали.

Не хотелось бы думать , что оппозиция потирая руки ждала этого прокола , начхав на простых украинцев
показать весь комментарий
10.11.2021 09:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А главе 95 кварталу пофіг, у його офісі заявили, що американці брешуть.
показать весь комментарий
10.11.2021 08:55 Ответить
Показово також те, що американці ведуть консультації з партнерами по НАТО, з європейськими партнерами, з сусідами України і не ведуть жодних консультацій з самою Україною. Напевне тому, що в Україні вести консультації просто немає з ким. Вся аерхівка - прокацапські і відверто кацапську агенти.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:54 Ответить
А преЗЕк, зовсім не стурбований, продовжує дерибанити країну(
Боно продовжуе велике бу(кра)дівництво.
показать весь комментарий
10.11.2021 08:57 Ответить
Коли ви були останній раз в Україні?????
показать весь комментарий
10.11.2021 09:03 Ответить
Не понял, шо, велике крадiвництво свернулось?...
показать весь комментарий
10.11.2021 09:08 Ответить
Він мабуть працює на катку, дороги будує)
показать весь комментарий
10.11.2021 09:12 Ответить
Там все проще - зебуину хвост заносит на поворотах.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:21 Ответить
Я і зараз тут, дороги бачив, подекуди будуються, з'їхав на узбіччя (візуально рівненьке, рівненьке) майже перекинуся, бо узбіччя було насипане ПИЛОМ. Подекуди узбіччя не роблять від слова взагалі, декотрі тачки (європрофіль 50 або навіть 45) не можуть виїхати на основну трасу. І багато, багато іншого. Про тендери та кошторис за 1 км я просто промовчу.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:11 Ответить
А я другую фишку видел: Кировоград - Умань... Только что уложили асфальт, но через какое-то время срезали на значительном расстоянии весь асфальт и - по новой укладывать. Каарочи, двойной распил и Васька не чешись.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:24 Ответить
А че там с Кировоград - Херсон (очень давно была хорошей ночной альтернативкой одесской трассе на крым, пока там фуры массово не не появились и не превратили 200 км в париж-даккар). Привели к норм виду?
показать весь комментарий
10.11.2021 09:33 Ответить
А у зебуина - никакой сторбованностi , бо он же янилох тупой... Кста, так усердно тянет на досрочные, бо даже муйло начал отрицательно влиять на его рейтинг (через бацьку) Сначала янелоху грит , мол , бери электроэнергию... Янелох себя распиарил на этом деле, дальше некуда. А на второй день от бацьки с муйлушей, - мол накось, выкуси, а не электроэнергию.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:00 Ответить
Ви прапорець чесний вішайте біля ніку!!!!!
показать весь комментарий
10.11.2021 09:04 Ответить
Продолжайте отжиг. Я оч внимательно прислушиваюсь к вашим словам.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:07 Ответить
Янелошок до сих пор не вкурил насчет заглянуть муйлуше в бэлькы, мол, какое это лживое существо, настоящий "хозяин" своего слова - хочет дает, хочет забирает его обратно.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:05 Ответить
Янелошок підготувався до зими таким чином, що країна лишиться без світла та тепла.
Або він виміняє їх у пуйла на воду в Крим. І привезе цеє нам у вигляді своєї перемоги.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:07 Ответить
Шо могу сказать по этому случаю: шо зебуин, шо шлепер два речення не в состоянии совокупить в какую-то завершенную логическую мысль... Шлепер даже форы дал зебуину. Он не ляпал впустую насчет желания заглянуть пыне в глаза, а беспардонно где сгреб... там и заглянул(чи в москве, чи в Крыму - не важно), а где невпрядал, дык тут же выбегал из залы ВР и тупо звонил пыне , спрашивал совет, как дальше себя иметь... Шо шлепер избиением студентов, шо янелох ничегонеделаньем, лишь стяжательствует, не производя ничего, максимум нагибают страну к гражданскому противостоянию. САМЫЙ ЯРКИЙ ПРИМЕР С ОТОПЛЕНИЕМ В ЗИМУ - саботаж... думается шо правовая оценка будет вскоре дана, главное, пресечь попытку слинять с Украины.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:19 Ответить
Не знаю, що і хто наробив, але наробив.
Здається, якийсь поляк говорив - чого ви переобираєте президента ? Один термін то ніщо. Певно він про Порошенка говорив. Для перетворення країни потрібно більше часу. Як показала практика, українці самі не готові жити по новому. Європейці відчувають свою відповідальність, закачує рукави і працює, створює. Наш же піпл хоче почуватись паном, якому прислуговують, за яким прибирають і прикладають до бороди слюнявчика.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:23 Ответить
Якби ж то так... В жерновах совка сгинули нормальные трезвомыслящие люди - остались тупые приспособленцы. Это та брешь, которую еще только предстоит заделывать... И тут много вопросов к трезво мыслящей интеллигенции.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:27 Ответить
От ! Де нам взяти інтелігенцію ? Її давно вибили совки. Лідери думок це блогери, а вони бувають різними, від якоїсь надпопулярної цицькастої хвойди до нікому не цікавого ботана. А ще в нас є спортсмени та купа православних півічек, які своїм прикладом надихають на мир з піарашками.
Народ як отара баранів без поводирів.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:37 Ответить
Лідери думок - це технологія Кремля , загнати народ як стадо в стоїло .
Треба цій технології чинити опір
показать весь комментарий
10.11.2021 09:55 Ответить
В Словакии президент Киска был один термин , но привёл к власти молодого ПРОЗАПАДНОГО президента Чапутову .
А я считаю ,что в молодых демократических странах , президенты должны быть один срок . Надо менять их почаще , чтобы электорат взрослел , а не жил годами в уме как со сталиным или Брежневым - отцом родным 😀😀😀
показать весь комментарий
10.11.2021 09:29 Ответить
Не погоджуюсь, Софія. Стабільність це те, чого потребує країна. Коли вже сформуються та закріпляться інституції, тоді можна обрати нових політиків. Ми ще фундамент не побудували. Нам не варто думати про форму вікон чи даху.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:34 Ответить
Ксения, я уже привыкла , что со мной сначала спорят , а через год меняют мнения.
человеческий фактор есть во всех президентах - всем мало и одного и двух и трёх сроков - особенно выросшим в совке .
И ради пользования бесконтрольно ресурсами страны ( деньги, люди, полезные ископаемые) БОЛЬШИНСТВО НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА будет рассказывать об отсутствии стабильности и институтов ( пример Лукашенко , хутин, и др пост совковые лидеры)
Вы не боитесь прожить всю жизнь с одним президентом , как в Беларуси ?

Одного срока достаточно - главное после каждого ДЕЛАТЬ АУДИТ ( хозяйственный и политический
показать весь комментарий
10.11.2021 09:49 Ответить
Почекайте.. Скільки років жила Німеччина із Меркель ?
Хай вона не президент, формально, але в реальності так.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:53 Ответить
И шо она имеет - мигрантов кормят работая на двух трёх работах ?
показать весь комментарий
10.11.2021 10:03 Ответить
И газ по 2000 евро
А почему - КТО ОТДАЛ хутину Сирию , Ливию и другие страны , влияющие на энергетические потоки в ЕС ??
показать весь комментарий
10.11.2021 10:08 Ответить
Софія, я не перехожу на особистості. Просто Ви оцінюєте ситуацію зі своєї сторони. Погодьтесь, вона відрізняється від моєї. В нас не та ситуація, щоб відкидати розумного політика і ставити замість нього невідомо кого. Не ті обставини. Можна ж догратись. Скільки минає часу поки нова влада зрозуміє куди вона попала, скільки ще треба місяців, щоб вони нарешті зрозуміли що потрібно робити ? А в нас немає такого ресурсу. В нас війна. В нас незахищена і неготова до викликів держава. Ми не переживемо ще одного макрона чи зеленського. Чого вас так лякають ДВА терміни ?
показать весь комментарий
10.11.2021 14:08 Ответить
Два термины ?
у нас идёт смена поколений
в Словакии вся власть молодая +40. В Украине тоже уже омолодилась . Вот уже и в живых нет вечного депутата Звягильского .
Мне кажется, что стране нужны молодые политики и чиновники.
В Киеве когда-то Омельченко сделал много нового и прогрессивного за что ему надо памятник ставить ( развязки на Протасовом яру, Байковом кладбище и т д) . Но он не вырастил достойного приемника. Сделал себе партию Еднисть под себя. Итог - в Киеве до сих пор нет нормального мэра - Киев просто гробят.
Потому я спрашиваю оппозицию - где смена ? Вот россияне готовят Розумкова и Верещук ( под неё уде фильм 1+1 снял - сейчас идёт по тв Новая жизнь учительницы) . Ее уже просунули в вице премьеры и потянут на президента. Оппозиция жто понимает ???
показать весь комментарий
10.11.2021 14:22 Ответить
Так. Все. Бачу ми не порозуміємось. У вас одні ідеї в голові. Наші нові політики ніхто у західному світі. Вони банально не вміють поводитись. При зеленському хто тільки Україною ноги не витирав. А при Порошенку не сміли. Польща встановилась, бо вони не обрали молодого афериста, а дали можливість чинному президенту попрацювати другий термін. Мені вже набрид цей політичний балаган. Я хочу стабільності і розвитку, а не молодих облич.
показать весь комментарий
10.11.2021 14:28 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2021 14:32 Ответить
Вашу модель ми маємо зараз. Я вважаю, що було надважливо обрати Порошенка двічі поспіль.
Ми би вже жили в іншій державі. Вам то все одно, бо Ви фактично виїхали.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:55 Ответить
Ксения - не переходите на личности . Все мы работаем на Украину - платим налоги, содержим бюджетников, просвещаем идиотов, тратя жизненное время , которое не вернуть .
Есть в политике сбитые лётчики . Плохо , если на их место попадут пророссийские силы . Потому надо уделять время раскрутке не только Порошенко , но и молодым прозападным политикам Украины .

вы их можете назвать ?
показать весь комментарий
10.11.2021 10:02 Ответить
А я могу назвать кого усиленно тянет Кремль в президенты -

это Розумков и Верещук .

а оппозиция ?
показать весь комментарий
10.11.2021 10:22 Ответить
Не туди написала. Ладно.
Де лідери опозиції ? Ви маєте на увазі блок кримля ?
Інших окрім Порошенка я не знаю. *** не рахується, бо вона ніби в опозиції, але при кориті.
Ви самі то назвете хоч одну притомну рейтингову особу ?
показать весь комментарий
10.11.2021 14:13 Ответить
Юля тобто
показать весь комментарий
10.11.2021 14:18 Ответить
В том то и дело - молодёжи в оппозиции дорогу не дают и не раскручивают ( кроме Гончаренко - но он не проходной).

Ксения, посмотрите на все со стороны не заинтересованного лица
- Розумков проходной, Верещук ( вместо Юли) - проходная .
ЭТО ВСЕ РУЦКИЙ МИР . Почитайте досье на мадам - я ссылку дала в автотеме.
показать весь комментарий
10.11.2021 14:30 Ответить
Та в нас з прохідних не кацапських лише Порошенко.
показать весь комментарий
10.11.2021 14:45 Ответить
Так и с Омельченко было,
показать весь комментарий
10.11.2021 14:46 Ответить
Омельченко был до последнего уверен в своей победе . Волноваться он начал за несколько дней до выборов - и обошёл его Лёня- космос
показать весь комментарий
10.11.2021 14:47 Ответить
Пораджу Вам поцікавитись історією УНР, Директорії.
Там була часта зміна влади, багато нових молодих облич. Ну і про результат теж почитайте.
показать весь комментарий
10.11.2021 14:49 Ответить
Ксения, УНР существовала 3 года ( с ноября 1017 по ночбрь 1920)

Независимая Украина существует уже 30 лет . И каждый раз перед выборами лохам раскатывают - Кучма- стабильность ( разворовали все за 10 лет) , Янек- стабильность( разворовали остатки) .
показать весь комментарий
10.11.2021 15:07 Ответить
Давайте на іншому прикладі. Що лишилось після Хмельницького ?
Молоді та гарячі ?
показать весь комментарий
10.11.2021 15:09 Ответить
Ксения! Я, конечно, извиняюсь, что вмешиваюсь в ваш диалог. Но у меня к вам два вопроса. А какие были альтернативы у Б. Хмельницкого? И почему "оригинала Переяславских статей" уже 360 лет никто не видел?
показать весь комментарий
10.11.2021 15:20 Ответить
Я не збиралась обговорювати саме це питання. Мова про те, що він зарано помер. Нормального сина теж убили. Хто там був далі.. Всі нові і молоді. Але ж результат плачевний.
Щодо Переяславських угод, то їх як таких і не було. Богдан найняв москалів. Так тоді робили.
Всі проблеми в нас через відсутність центральної влади. Королівства вижили, а ми були придатком до сусідів, вічно поділені, вічно пригноблені.
показать весь комментарий
10.11.2021 15:29 Ответить
Все адекватные тогда ушли за Дунай и служили туркам .

Там в Галаце похоронен Мазепа и никто из власти украинской ( от Ющенко до Порошенко) туда не едет венкивозлагать .
А как воспитать в народе национальную гордость и привить историческую память ? Все президенты этого никогда не делали ,
Вот давайте , к примеру, выберем братьев Капрановых - они историю Украины вложат в каждую голову
показать весь комментарий
10.11.2021 15:23 Ответить
Знаєте, Софія, в нас стільки по Україні місць загибелі визначних українців, масових побоїщ, що всі отак одразу і не об'їдеш.
показать весь комментарий
10.11.2021 15:30 Ответить
Мазепа - не простой человек .
его имя кгб до сих пор втаптывает в землю . Посреди войны кгб настояло, чтобы румыны взорвали церковь , в которой он был похоронен.
Я не слышала, чтобы кто-то из власти ездил в Галац - 200 км от Одессы .
Зато Оман, Мальдивы, США , Париж .

Ксения, это долгий разговор и вести его лучше на наших темах .
показать весь комментарий
10.11.2021 15:35 Ответить
Я с июня по сентябрь постоянно на Цензоре размещала вопрос - почему никто не отчитывается СКОЛЬКО ГАЗА В ХРАНИЛИЩАХ ?

ни один журналист , ни один троль, ни один депутат - не реагировали , статей не писали, расследований не делали.

Не хотелось бы думать , что оппозиция потирая руки ждала этого прокола , начхав на простых украинцев
показать весь комментарий
10.11.2021 09:25 Ответить
Панночко София, оппозиция в меншинстве. И оппозиция довольно таки не молчит... Но монобольшинство зашугано молчит, а разные там ***** в такий кшталт изголяются над Порохом, шо смогли ему взамен привести во власть дэбила. Но с другой стороны, дэбил-дэбилом, а попытка разразить в Украине гражданское противостояние, в данном случае ПРИ помощи проблем отоплением, - ДЫК, ЭТО ПОЧЕРК МУЙЛУШИ.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:32 Ответить
Пан Шамов,
Оппозиция про заполнение газом хранилищ все лето молчала - я наблюдала и удивлялась . Люди может в шахматы не играют и не могут просчитать ходы ??!

Цензор тоже молчал .
показать весь комментарий
10.11.2021 09:36 Ответить
Не мовчали. Нагадували. Але ж ніхто не слухав.
А для опозиції - чим гірше, тим краще. Все одно до їхніх порад не дослухаються, роблять навпаки.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:38 Ответить
Мне не попадалось в сми отчёт Нафтогаза о заполнении хранилищ в течении лета , когда цена была приемлемой.
и не было запросов депутатов на жту тему
показать весь комментарий
10.11.2021 09:52 Ответить
Софіє, торгівля газом, не складніша за проектування. Але, якщо, трейдери почнуть розповідати вам про навантаження металевих конструкцій, я щиро сподіваюсь, що ви розсмієтесь їм у вічі.
показать весь комментарий
10.11.2021 11:44 Ответить
А при Порошенко Коболев все лето отчитывался о процентах заполнения газовых хранилищ
ТАК ЧТО ЭТО НЕ Я ПРИДУМАЛА , и все лето спрашивала ПОЧЕМУ ВИТРЕНКО НЕ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРЕД УКРАИНЦАМИ о закупке газа в народные хранилища ?

а Вы могли бы и сами задуматься ПОЧЕМУ ? Может хранилища втихаря заполнили дешевым газом олигархи ?
Вы об этом явно не подумали, зато укусили меня
показать весь комментарий
10.11.2021 11:56 Ответить
Софіє, вам спочатку намагаються пояснити ваші помилки, але, з огляду на ваше альтернативне мислення, десь за рік махають на це рукою. Сподіваюсь, ви не образитесь на мене за відвертість.
показать весь комментарий
10.11.2021 12:03 Ответить
Нет пророка в своём отечестве ,
сначала Вы со мной спорите , потом повторяете мои мысли .
Я ВАМ ЗАДАЛА ВОПРОС ПОЧЕМУ Коболев регулярно отчитывался о заполненности хранилищ , а Витренко - нет
но Вы, как обыкновенный троль, перешли на мою личность .
Завтра Вы начнёте вместе со всеми возмущаться, почему Витренко не отчитывался о заполнении газом народных хранилищ . И ещё будете спрашивать - а чьим же газом были заполнены эти хранилища летом ( о чем я пишу уже 5 месяцев)

А я понаблюдаю со своим альтернативным мнением о заполненности газом народных хранилищ 😀😀😀
показать весь комментарий
10.11.2021 12:35 Ответить
Поза тим, що я - троль, я не буду продовжувати діалог. Це не личить тролю, тож я поведу себе альтернативно. А про справжні причини ви ніколи не дізнаєтесь.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:25 Ответить
«Как троль» перешли на мою личность
И не ответили На вопрос ПОЧЕМУ Коболев регулярно отчитывался о заполненности хранилищ , а Витренко - нет ?

есть два варианта
1. Вы не знаете ответа
2. Вы представляете интересы одного из олигархов

на этом общение можно завершить 😛😛
показать весь комментарий
10.11.2021 14:12 Ответить
Они тебя просто не прочитали. лол
показать весь комментарий
10.11.2021 09:38 Ответить
А теперь переживают из-за газа.
читать надо умных хозяйственных женщин

Стратегический запас должен всегда быть
показать весь комментарий
10.11.2021 09:41 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVG7tlYjYbsAVivGVx3AzCGtbaFZmLO4H0y_wSZ_3wrJYlK-BwAaVUQNvOa8mMFwKf04v5EeuUkRS8IWSlrssnVJw274caRWwhdgl1kc0cO7zX-VDTo_5mYS6-fph0LN8U&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4561168943920872&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVG7tlYjYbsAVivGVx3AzCGtbaFZmLO4H0y_wSZ_3wrJYlK-BwAaVUQNvOa8mMFwKf04v5EeuUkRS8IWSlrssnVJw274caRWwhdgl1kc0cO7zX-VDTo_5mYS6-fph0LN8U&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·



Bloomberg повідомляє, що Росія продовжує нарощувати сили, зокрема перекидає додаткові танкові підрозділи до районів поблизу з українським кордоном.

Такі дані надала британська розвідувальна компанія Janes. Щонайменше батальйон бойових танків Т-80У був перекинутий до залізничної станції у Воронезькій області», - зазначає агентство.

***
Зате сьогодні прес секретар Зеленського Сергій Нікіфоров заявив що «це звичайна передислокація». Ще раніше секретар РНБО заявляв що «іноземні ЗМІ розповсюджують фейки».

Весь світ каже, що Росія підтягує війська.
На кордоні з Польщею путінський посіпака Лукашенко влаштував бійню.
Литва оголосила надзвичайний стан вперше за 30 років.
Польща готується до можливих атак.

У Зеленського виправдовують Московію, мовчать за ситуацію з Польщею. Комусь дуже хочеться заглядати в очі Путіну і не дратувати росіян.

І це все на фоні наростаючих проблем з електроенергією та теплопостачанням. Бачу чим далі тим буде гірше…з такою владою добра не чекай…
показать весь комментарий
10.11.2021 09:25 Ответить
Дык ясно, шо мальчиш-плохиш - продолжатель рыговского дела (януковощ-пыня-кровосися).
показать весь комментарий
10.11.2021 09:39 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2021 10:36 Ответить
 
 