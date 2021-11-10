Глава Пентагона Остин обеспокоен наращиванием войск РФ у границы Украины и поддерживает контакты с Европой касательно ситуации, - Кирби

Министр обороны США Ллойд Остин озабочен сообщениями о стягивании Вооруженных сил России к границе с Украиной. Глава Пентагона обсуждает ситуацию с коллегами в Европе.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В прессе продолжает появляться информация о наращивании войск РФ на границе Украины.

"Мы продолжаем следить за ситуацией. Министр по-прежнему озабочен этим наращиванием сил, мы продолжаем внимательно следить. Остин по-прежнему поддерживает контакты с представителями военного руководства высокого ранга здесь, в Пентагоне, а также в Европе", - сказал Кирби.

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Отметим, американское издание The Washington Post 31 октября опубликовало статью об угрожающем увеличении количества военных подразделений, вооружения и техники вблизи границ Украины. В статье также отмечалось, что нынешние маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины не подтвердили информацию о наращивании российских войск вблизи государственных границ.