Строительство новой дороги в обход Молдовы стартует в Одесской области, - Служба автомобильных дорог

В Одесской области начались подготовительные работы для строительства новой дороги, которая пройдет в обход территории Республики Молдова. Ее протяженность составит 15,4 км.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Новый участок автодороги между селами Лесное и Елизаветовка станет частью дороги Т-16-44 КПП "Лесное" - КПП "Малоярославец Первый". Ее построят в рамках президентской программы "Большая стройка" для более удобного сообщения между населенными пунктами Болградского района.

"Существующая дорога Т-16-44 частично проходит по территории Республики Молдова, движение транспорта на этом участке перекрыто, это создает большие неудобства для жителей сел Лесное, Ганновка и Елизаветовка. Будущая дорога будет проходить по новому направлению через село Ганновку и соединит села Лесное и Елизаветовка в обход Республики Молдова", - рассказали в автодоре.

Согласно проекту, дорога будет иметь два слоя асфальтобетонного покрытия и усиленное основу, новые автобусные остановки и посадочные площадки, наружное освещение, тротуары и дорожные знаки. Движение в направлении Николаевки, Елизаветовки, Новоселовки и Лесного станет круговым.

Как сообщалось ранее, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2021-2022 годах построят и отремонтируют 600 км пограничных дорог и откроют новые КПП.

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