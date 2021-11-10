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Строительство новой дороги в обход Молдовы стартует в Одесской области, - Служба автомобильных дорог

Строительство новой дороги в обход Молдовы стартует в Одесской области, - Служба автомобильных дорог

В Одесской области начались подготовительные работы для строительства новой дороги, которая пройдет в обход территории Республики Молдова. Ее протяженность составит 15,4 км.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Новый участок автодороги между селами Лесное и Елизаветовка станет частью дороги Т-16-44 КПП "Лесное" - КПП "Малоярославец Первый". Ее построят в рамках президентской программы "Большая стройка" для более удобного сообщения между населенными пунктами Болградского района.

"Существующая дорога Т-16-44 частично проходит по территории Республики Молдова, движение транспорта на этом участке перекрыто, это создает большие неудобства для жителей сел Лесное, Ганновка и Елизаветовка. Будущая дорога будет проходить по новому направлению через село Ганновку и соединит села Лесное и Елизаветовка в обход Республики Молдова", - рассказали в автодоре.

Согласно проекту, дорога будет иметь два слоя асфальтобетонного покрытия и усиленное основу, новые автобусные остановки и посадочные площадки, наружное освещение, тротуары и дорожные знаки. Движение в направлении Николаевки, Елизаветовки, Новоселовки и Лесного станет круговым.

Как сообщалось ранее, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2021-2022 годах построят и отремонтируют 600 км пограничных дорог и откроют новые КПП.

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Строительство новой дороги в обход Молдовы стартует в Одесской области, - Служба автомобильных дорог 01

Автор: 

дороги (2512) Одесская область (3547) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+4
связано исключительно с конфигурацией земельных наделов местных жителей. ничего странного.
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10.11.2021 09:39
+2
Важко зрозуміти логіку тих, хто такими зигзагами визначав кордон. До топографії ці форми відношення не мають.
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10.11.2021 09:17
+2
нахрен оно нужно. Лучше говорите с румынами что бы мост через Дунай в районе Измаила строить, что б через Джурджулешты не ездить!!
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10.11.2021 09:28
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Важко зрозуміти логіку тих, хто такими зигзагами визначав кордон. До топографії ці форми відношення не мають.
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10.11.2021 09:17 Ответить
связано исключительно с конфигурацией земельных наделов местных жителей. ничего странного.
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10.11.2021 09:39 Ответить
нахрен оно нужно. Лучше говорите с румынами что бы мост через Дунай в районе Измаила строить, что б через Джурджулешты не ездить!!
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10.11.2021 09:28 Ответить
Чого і Трансальпіна і Трансфегераш то бомба)) завжди туди тягне...
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10.11.2021 09:51 Ответить
А как сейчас дорога до Измаила? Раньше туда попасть было тяжелее, чем на Луну?
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10.11.2021 15:43 Ответить
подождите мороза и снега, не нарушайте славных традиций автодора
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10.11.2021 09:35 Ответить
Дорога в никуда, опять упирается в молдаванскую границу, а в кармане останется приятный шелест купюр.
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10.11.2021 09:49 Ответить
Зачем ее строить, нужно требовать от Молдовы передачи территории согласно договора. Или пусть с портом в Джурджулешты пусть продаются
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10.11.2021 09:59 Ответить
це якась зе-інтеграція. . . . а дорогу що використовувало селище Ukrainka (Молдова) тепер знищать. Ау ??????
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10.11.2021 10:24 Ответить
 
 