МИД Франции о заявлениях Лаврова по поводу встречи в нормандском формате: "Это неправда"

В Министерстве иностранных дел Франции обвинили во лжи министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который накануне заявил, что ни Париж, ни Берлин не ответили на предложения Москвы по поводу встречи в нормандском формате.

В МИД Франции заявили, что Россия отказалась от проведения встречи в нормандском формате с Францией, Украиной и Германией на уровне министров для обсуждения конфликта на Донбассе, и отрицают, что не ответили на предложения Москвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Это неправда", – заявила официальный представитель МИД Анн-Клэр Лежандр, комментируя заявление России о том, что ни Париж, ни Берлин не ответили на предложения Кремля по проекту подготовительного заявления о такой встрече.

"Франция и Германия ответили на предложения России. Они предложили провести министерскую встречу в нормандском формате, от чего российский министр иностранных дел отказался", – объяснила спикер.

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Вчера, 8 ноября, Лавров заявил, что Россия отказалась участвовать во встрече глав МИД нормандской четверки, которую Франция и Германия предлагали провести 11 ноября, в частности, из-за того, что Франция и Германия "не отреагировали на предложения РФ по встрече".

Последняя встреча в нормандском формате на уровне лидеров прошла в декабре 2019 года. Лидеры Украины, России, Франции и Германии договорились провести новую встречу в 2020 году, но она так и не состоялась на высшем уровне. С этого времени переговоры проходят на уровне советников и представителей лидеров.