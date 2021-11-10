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Новости Агрессия России против Украины
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МИД Франции о заявлениях Лаврова по поводу встречи в нормандском формате: "Это неправда"

МИД Франции о заявлениях Лаврова по поводу встречи в нормандском формате:

В Министерстве иностранных дел Франции обвинили во лжи министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который накануне заявил, что ни Париж, ни Берлин не ответили на предложения Москвы по поводу встречи в нормандском формате.

В МИД Франции заявили, что Россия отказалась от проведения встречи в нормандском формате с Францией, Украиной и Германией на уровне министров для обсуждения конфликта на Донбассе, и отрицают, что не ответили на предложения Москвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Это неправда", – заявила официальный представитель МИД Анн-Клэр Лежандр, комментируя заявление России о том, что ни Париж, ни Берлин не ответили на предложения Кремля по проекту подготовительного заявления о такой встрече.

"Франция и Германия ответили на предложения России. Они предложили провести министерскую встречу в нормандском формате, от чего российский министр иностранных дел отказался", – объяснила спикер.

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Вчера, 8 ноября, Лавров заявил, что Россия отказалась участвовать во встрече глав МИД нормандской четверки, которую Франция и Германия предлагали провести 11 ноября, в частности, из-за того, что Франция и Германия "не отреагировали на предложения РФ по встрече".

Последняя встреча в нормандском формате на уровне лидеров прошла в декабре 2019 года. Лидеры Украины, России, Франции и Германии договорились провести новую встречу в 2020 году, но она так и не состоялась на высшем уровне. С этого времени переговоры проходят на уровне советников и представителей лидеров.

Автор: 

Лавров Сергей (2290) Франция (3498) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+14
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10.11.2021 09:55
+11
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10.11.2021 09:31
+7
А самое интересное то что эти так званные беженцы безпрепятственно пересекли всю територию необятной кацапии и не своровали ни одной картошки у бульбашей но оказались на нейтральной полосе из Польшей.У поляков критическое состояние на линии разграничения но нигде не видно ни одного бульбашского погранца допустившего в нейтральную зону нарушителей да и не понятно кто их кормит и где они срут.
Тактика захвата Крыма ******,дети и женщины спереди а мужики под их прикрытием.А ведь так фашисты и действовали во времена ВОВ.Да вот только все правоведы мира которые так заботились об Украине позасовали свои языки в свои жопы и молчат как рыба об лед.
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10.11.2021 10:10
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А фули,надо ещё сп-3 построить ,что бы володью не обитеть.
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10.11.2021 09:30 Ответить
Лишний раз показывает, что нечего постить звездешь из болот рф.
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10.11.2021 09:30 Ответить
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10.11.2021 09:31 Ответить
в 22-му році ця стара кляча лавров здохне. Рай йому не світить
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10.11.2021 09:36 Ответить
Ваші слова та Богові у вуха! Бо чорти вже зачекались на цього покидька.
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10.11.2021 09:42 Ответить
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10.11.2021 09:55 Ответить
А самое интересное то что эти так званные беженцы безпрепятственно пересекли всю територию необятной кацапии и не своровали ни одной картошки у бульбашей но оказались на нейтральной полосе из Польшей.У поляков критическое состояние на линии разграничения но нигде не видно ни одного бульбашского погранца допустившего в нейтральную зону нарушителей да и не понятно кто их кормит и где они срут.
Тактика захвата Крыма ******,дети и женщины спереди а мужики под их прикрытием.А ведь так фашисты и действовали во времена ВОВ.Да вот только все правоведы мира которые так заботились об Украине позасовали свои языки в свои жопы и молчат как рыба об лед.
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10.11.2021 10:10 Ответить
Насчёт бульбашских погранцов не совсем так. Их видно: они этих "беженцев" охраняют, кормят, и снабжают инструментами для преодоления проволочных заграждений. И направляют к местам перехода границы.
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10.11.2021 10:47 Ответить
Правда не правда,это детская политическая проституция.Нормальная политика стран просто на такие заявления нужны отвечать полноценно адекватно.
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10.11.2021 10:01 Ответить
Ну і де наш пі@дюк оманський?
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10.11.2021 10:06 Ответить
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10.11.2021 10:15 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.11.2021 11:27 Ответить
Лавров: - Лаврал, лавру и лаврать буду...
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10.11.2021 14:44 Ответить
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10.11.2021 14:47 Ответить
 
 