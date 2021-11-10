Рейтинг "Слуги народа" с сентября упал с 19,2% до 16,6% - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

"Слуга народа" продолжает терять электоральную поддержку.

Об этом свидетельствует опрос компании SOCIS, проведенный с 29 октября по 4 ноября 2021, передает Цензор.НЕТ.

Результаты исследования SOCIS подтвердили тенденцию, зафиксированную КМИС, Центр Разумкова и группа "Рейтинг".

"Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 16,6% всех опрошенных. В сентябре рейтинг "Слуги народа" составлял 19,2%. За партию "Европейская Солидарность" готовы проголосовать 12,9% % от всех Другие партии: ОПЗЖ - 8,6%, "Батькивщина" - 7,6%, "Сила и Честь" - 4,6%, партия Дмитрия Разумкова - 4,0%, партия "Наши" - 3, 7%. Другие партии получают значительно меньшую поддержку", - говорится в исследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский возглавил антирейтинг политиков, 29,3% украинцев не поддержат его ни при каких обстоятельствах, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

"Европейскую Солидарность" называют главной и реальной оппозицией к нынешней власти чаще всего – так считают 27,7% опрошенных. ОПЗЖ - 21,4%, "Батькивщину" - 12,3%, "Голос" - 3,1%", - добавили авторы исследования.





Ранее SOCIS также сообщил, что Владимир Зеленский имеет самый большой антирейтинг среди политиков - за действующего президента ни при каких обстоятельствах не проголосуют 29,3%. 56,6% против того, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок.

Сроки проведения исследования: 29 октября – 4 ноября 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделению на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.