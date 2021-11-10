Рейтинг "Слуги народа" с сентября упал с 19,2% до 16,6% - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА
"Слуга народа" продолжает терять электоральную поддержку.
Об этом свидетельствует опрос компании SOCIS, проведенный с 29 октября по 4 ноября 2021, передает Цензор.НЕТ.
Результаты исследования SOCIS подтвердили тенденцию, зафиксированную КМИС, Центр Разумкова и группа "Рейтинг".
"Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 16,6% всех опрошенных. В сентябре рейтинг "Слуги народа" составлял 19,2%. За партию "Европейская Солидарность" готовы проголосовать 12,9% % от всех Другие партии: ОПЗЖ - 8,6%, "Батькивщина" - 7,6%, "Сила и Честь" - 4,6%, партия Дмитрия Разумкова - 4,0%, партия "Наши" - 3, 7%. Другие партии получают значительно меньшую поддержку", - говорится в исследовании.
"Европейскую Солидарность" называют главной и реальной оппозицией к нынешней власти чаще всего – так считают 27,7% опрошенных. ОПЗЖ - 21,4%, "Батькивщину" - 12,3%, "Голос" - 3,1%", - добавили авторы исследования.
Ранее SOCIS также сообщил, что Владимир Зеленский имеет самый большой антирейтинг среди политиков - за действующего президента ни при каких обстоятельствах не проголосуют 29,3%. 56,6% против того, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок.
Сроки проведения исследования: 29 октября – 4 ноября 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделению на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.
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5 лет назад
Маланец это жид, а не еврей, евреи чтут законы Торы -не укради, не обмани, имей правильную меру веса и длины...
Поступить по малански - значит провернуть аферу с максимальной выгодой для себя, как правило, с нарушением всех моральных и этических норм, то есть ****..ь окружающих.
-Ремонт дорожного покрытия по малански - начало улицы 100м и конец улицы 100м стоимость остального ремонта покрытия себе в карман.(сбежал за границу)
-Гаражный кооператив по малански (председатель жид) все участники заплатили за три стены и крышу а должны были заплатить стоимость полторы стены(одна стена одного участника, вторая -соседа и так далее, только последний оплачивает две, задняя стена - пополам с противоположным участником., остальную треть кооперативного фонда - в карман (низложен "по состоянию здоровья", деньги вернул)
Жид-член жилищной комиссии, подощел к одному кандидату на получение квартиры- давай 1500зел а то получит другой, с таким же предложением к другому. Один из них точно бы получил, тогда другому вернул бы 1500,(не получилось) а 1500 первого оставил бы себе. Афера раскрылась при выяснении отношений между кандидатами (уволен)
Жид - директор торга( в советское время) имел нигде не учтенный личный склад дефицитного продовольствия на сотни тысяч рублей, афера раскрылась благодаря претензии организации сдававшей склад, за не уплату аренды (расстрелян)
Жид- преподаватель института принуждал студенток к сексу за не успеваемость которую сам и создавал, погорел на взятке (осужден на 5 лет)
Могу еще несколько десятков примеров поступков по-малански представить, жаль времени и места.
Там где жид, там обязательно подлог, подтасовка, обман, казнокрадство.
****..ь окружающих с целью личной выгоды -не отъемлимая и характерная черта маланца-жида.
Маланец-жид - зараза, которая мешает людям нормально жить.
і ніякого антисемітизму
Скільки зараз маланців-українців при владі? МАЙЖЕ УСІ.
І стає зрозуміло чому "наша "єврейська иліта" і Президент відмовились відвідувати синагогу, бо єврею :
244 Ваик. 19:11 Не похищать деньги и имущество
245 Ваик. 19:13 Не грабить
246 Дв. 19:14 Не захватывать принадлежащие другим участки земли
247 Ваик. 19:13 Не задерживать выплату долга
248 Ваик. 19:11 Не отрицать долги, которые обязан выплатить
249 Ваик. 19:11 Не клясться ложно, отрицая свои долги
250 Ваик. 25:14 Не обманывать друг друга в торговле
301 Ваик. 19:16 Не распространять сплетни и клевету
302 Ваик. 19:17 Запрет ненавидеть друг друга
303 Ваик. 19:17 Не позорить друг друга
304 Ваик. 19:18 Не мстить друг другу
305 Ваик. 19:18 Не проявлять злопамятность.
Про всяк випадок, це було сильно раніше, ніж совок, Членін і Сралін ))
Серед тих, хто буде голосувати на виборах, 26,4% підтримають партію «Слуга народу». 19,1% - проголосують за «Європейську Солідарність»."
Антирейтинг ваще заоблачный у найвєлычнишого. Кто-нибудь, ткните маланским носом бубочку в эти цифры. Ему ведь наверняка отдельный интернет создали, в котором он - бох!
Заткнись, маланец, дай людям спать. Значит, нам леса и горы, а вам весы и гири? … Большой полутолковый словарь одесского языка
В Одессе, где евреев, боясь оскорбить, называют маланцами. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Н. Войнович , «Замысел»,
Продовжуємо теперішню політику влади.
Українці, ви *******?
А кажуть, що курчат рахують восени
Сейчас куда не придешь они ноют и плачут - ноют и плачут блд...
- смотришь ***** на эту малоросьню и зла не хватает - родители их дыбылы, дыбылы сами и дети их дыбылами растут..
- себя гробят и страну свою из поколения в поколение - от нет НАТО при Кравчуке и Кучмы, до уголовника Яныка и квартального Шута..
Максимум 2%.
2 = -16,6667
Тобто "врятував" нас за наш же рахунок
Ну а взагалі, це все не партії, а суцільний зашквар. З цих вождиських, або олігархічних проектів, зиску як з козла молока.
В такой ситуациии был когда то реформатор Польши Лешек Бальцерович много лет назад...
Вам просто повезло что к лету 2014 года президентом стал Порошенко...,так бы сидели вы в говне Путлера и Рюсскава Мира... не рыпаясь...Болваны блин...
Но у кого растёт, об этом экзит полы стабильно умалчивают!
какой может быть рейтинг у насильники или бандоса или зажравшейся свиноты или рехнувшейся старой девы
обращать внимание на эти соцопросы, просто нет смысла
зеленым-занижают
шоколадным-завышают
это ж надо так быстро всё профукать