61,4% украинцев верят расследованию Пандора Пейперс об оффшорах Зеленского, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

70,3% граждан считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица государства и ведущие политики страны владели оффшорными счетами за границей.

Об этом свидетельствует опрос компании SOCIS, проведенный с 29 октября по 4 ноября 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, две трети респондентов так или иначе знают или слышали о международном расследовании Пандора Пейперса, раскрывшего тайны оффшорных счетов многих политиков из разных стран мира.

Достаточно хорошо информированы об этом 15,4% респондентов, что-то слышали, но не знают деталей – 47,9%. Треть (34,4%) отметили, что впервые об этом слышат.

"61,4% опрошенных верят международному расследованию Пандора Пейперса, согласно которому Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют оффшорными счетами за рубежом. Не верят 13,3%. Четверть опрошенных (25,4%) затруднились ответить на этот вопрос" , – говорится в исследовании.

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"Подавляющее большинство опрошенных (70,3%) считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица государства и ведущие политики страны владели оффшорными счетами за рубежом. 16,2% не видят в этом ничего плохого. 13,6% не ответили на этот вопрос", – отметили авторы исследования.

Сроки проведения исследования: 29 октября – 4 ноября 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделению на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.