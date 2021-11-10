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61,4% украинцев верят расследованию Пандора Пейперс об оффшорах Зеленского, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

61,4% украинцев верят расследованию Пандора Пейперс об оффшорах Зеленского, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

70,3% граждан считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица государства и ведущие политики страны владели оффшорными счетами за границей.

Об этом свидетельствует опрос компании SOCIS, проведенный с 29 октября по 4 ноября 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, две трети респондентов так или иначе знают или слышали о международном расследовании Пандора Пейперса, раскрывшего тайны оффшорных счетов многих политиков из разных стран мира.

Достаточно хорошо информированы об этом 15,4% респондентов, что-то слышали, но не знают деталей – 47,9%. Треть (34,4%) отметили, что впервые об этом слышат.

"61,4% опрошенных верят международному расследованию Пандора Пейперса, согласно которому Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют оффшорными счетами за рубежом. Не верят 13,3%. Четверть опрошенных (25,4%) затруднились ответить на этот вопрос" , – говорится в исследовании.

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"Подавляющее большинство опрошенных (70,3%) считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица государства и ведущие политики страны владели оффшорными счетами за рубежом. 16,2% не видят в этом ничего плохого. 13,6% не ответили на этот вопрос", – отметили авторы исследования.

61,4% украинцев верят расследованию Пандора Пейперс об оффшорах Зеленского, - опрос СОЦИСа 01

Сроки проведения исследования: 29 октября – 4 ноября 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделению на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) опрос (2824) офшор (511) СОЦИС (71)


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Топ комментарии
+17
Пандору (близько 500 міжнародних журналістів) підкупив Порошенко, бо він у свій час збагатився у 81 разів (так сказав Зеленський на стадіоні, а не вірити йому нема ніяких приводів) щоб дискредитувати Володимира Олександровича - найвеличнішого, найчеснішого і просто красівого презедента України, якого обрала найрозумніша 73%-на частина населення. Скільки можна терпіти цього сивочолога баригу, який ставить палки в колеса велосипеда Зеленського, на якому він їздить на роботу щодня. Доколє!
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10.11.2021 10:22
+15
Найстрашніші цифри - лише 15% знають про розслідування. Решта або не чули або їх то зовсім не колише. Тупе байдуже бидло... І чого ж то в цій країні така херня постійно діється, чого ж то ми так живемо?
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10.11.2021 10:13
+10
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10.11.2021 10:53
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Правила форума Совет форумчан
А почему бы не верить.. Ведь Арахамия уже озвучил .. что в этом нет ничего не нормального. Ведь обшоры есть у каждого "лоточника".
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10.11.2021 10:09 Ответить
Ну собственно да. Если законодательством не запрещено то значит разрешено. Однако есть еще моральная сторона вопроса. Если человек становится публичной личностью и идет в политику, то тут как бы нельзя сбрасывать со счетов данный аспект. И в этом плане он хотя бы номинально должен быть чист и должен избавиться от подобного "груза". Тем более если сам предшественника упрекал в подобном.
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10.11.2021 10:34 Ответить
ненормального
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10.11.2021 15:11 Ответить
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10.11.2021 10:10 Ответить
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10.11.2021 10:53 Ответить
Найстрашніші цифри - лише 15% знають про розслідування. Решта або не чули або їх то зовсім не колише. Тупе байдуже бидло... І чого ж то в цій країні така херня постійно діється, чого ж то ми так живемо?
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10.11.2021 10:13 Ответить
Ви задаєте питання, на яке самі ж і відповідаєте - "І чого ж то в цій країні така херня постійно діється, чого ж то ми так живемо?" - "Тупе байдуже бидло". І краще не буде. Років 20 так точно.
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10.11.2021 10:17 Ответить
100 років тому таке ж тупе байдуже бидло на захотіло захищати свою землю і здалось на милість північному варвару. Бо втомилось. бо зубожіло. Через якийсь десяток років то бидло здихало з голоду, жерло свої дітей гнило по таборах... А ви кажете 20...
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10.11.2021 10:22 Ответить
Ну, 20 років ТОЧНО. А так може і 50, і 100, і НІКОЛИ
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10.11.2021 10:24 Ответить
Просто на каналах олигархов, которые обогащаются при клоуне, про клоунские офшоры никто не рассказывает.
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10.11.2021 12:16 Ответить
Подоляковськи гніди щось запізнюються с байками про 70 відсоткову підтримку ,, найвеличнішого,,. Яке неподобство
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10.11.2021 10:14 Ответить
У них получилось только "рейтинг" купить,да и те выставили опросик трехмесячной давности -если что ,то будут ссылаться на сбой на сайте)
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10.11.2021 10:27 Ответить
А у 39 % шо деменсія?
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10.11.2021 10:16 Ответить
а остальные антиваксеры
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10.11.2021 10:17 Ответить
Чем преступнее доходы, тем они больше.

https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BA Оноре де Бальзак 1799-1850 г
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10.11.2021 10:20 Ответить
а як же Порошенко? невже тільки Зе "нормальний" бізьнєсьмєн
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10.11.2021 10:20 Ответить
зебил,у Порошенко офшор в три тыщ баксов,а не в сорок млн баксов из ворованного в привате бабла)
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10.11.2021 10:30 Ответить
Пандору (близько 500 міжнародних журналістів) підкупив Порошенко, бо він у свій час збагатився у 81 разів (так сказав Зеленський на стадіоні, а не вірити йому нема ніяких приводів) щоб дискредитувати Володимира Олександровича - найвеличнішого, найчеснішого і просто красівого презедента України, якого обрала найрозумніша 73%-на частина населення. Скільки можна терпіти цього сивочолога баригу, який ставить палки в колеса велосипеда Зеленського, на якому він їздить на роботу щодня. Доколє!
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10.11.2021 10:22 Ответить
Верят,это верно сказано.Да вот только что будет кто-то наказан за это не верят 99,999%.А об этом все тупо молчат.
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10.11.2021 10:22 Ответить
Не нада нагаваривать на нашу святую Бубочку, он прастой парень из народа. Какие офшоры?
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10.11.2021 10:24 Ответить
Він простий шулєр і наркоша , якому начхати на краіну ,- не для цього
йшов на цю посаду 😠
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10.11.2021 11:25 Ответить
я все чекаю коли Зеленський почне ходити без рук...(як колись квартальні висвічували корупцію в Україні)....а взагалі
"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером"....... (народна мудрість)
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10.11.2021 10:36 Ответить
Как сказал один умный человек, нужно быть идиотом, имея деньги, не иметь офшоры. Другое дело, какие деньги туда идут. Ведь офшоры создаются не обязательно для грязных денег.
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10.11.2021 10:38 Ответить
А решта що? Канал 1+1 дивляться? Так Коломойський і Мосійчук їм правду і розкажуть. Лохи, одним словом...
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10.11.2021 10:39 Ответить
Офшори в Україні узаконені мафією, яка нині править цією країною. І продовжується правління мафії ще з радянських часів: комуністична номенклатура, регіональні клани, олігархат.
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10.11.2021 10:47 Ответить
У вас очень странное понимание использования офшоров.
По-вашему, офшоры возникли и существуют только ради постсовка?

Тогда разочарую. Офшоры существовали до развала СССР, когда знания совков про финансы ограничивались сберкассой (походу они и сейчас не особо прогрессировали) и будут существовать тогда, когда некоторые из постсовковых государств исчезнут с карты Мира.

Вопрос с офшорами такой же, как и с любым инструментом. Виноват не инструмент, а человек, который его использовал для совершения преступления.
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10.11.2021 12:24 Ответить
Я дійсно не чітко висловив свою точку зору. Я маю на увазі, що наші мафіозі узаконили пограбування України через офшори. Тобто згоден з вами по суті.
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10.11.2021 17:17 Ответить
Зеоманський злодій- аффшорнік в парі із Коломойським - і це є серйозним злочином , так як ця парочка , не платила податки в Украіні , а скуповувала нерухомість за кордоном !
Нерухомістю для Зе в Великобританіі займався, всім відомий , Шефір на
якого ніби то скоіли замах 🤣
все брехня )
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10.11.2021 11:22 Ответить
вы сначала спросите,что такое оффшоры и пусть эти 61 % подробно о них расскажут
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10.11.2021 12:17 Ответить
Не надо подробно. Хотя бы в общих чертах.
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10.11.2021 12:26 Ответить
Пусть хотя бы это слово выговорят правильно ... а то у нас сейчас все специалисты во всем, а заказные манипулятивные ахметовские соц.опытывания -это просто шедевр...
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10.11.2021 12:32 Ответить
Все уже давно все признали и пдтвердили, что офшоры были, даже зеленский озвучил это своим ртом. А верят в это все равно только 60 %.

Нет слов.
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10.11.2021 12:58 Ответить
99% народа уверены, что все кто имеет больше 100 000$, эти деньги украли и прячут в офшорах.
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10.11.2021 13:14 Ответить
Я не розумію про ЩО мова йде, але я проти - такі дослідження соціологічні.

А в дійсності ось читаємо від 20.11.2019 р. повідомлення держстату:
Найбільші інвестори в Україну (станом на 1 жовтня): Кіпр - 10,3 млрд доларів, Нідерланди - 7,5 млрд доларів, Велика Британія - 2 млрд доларів, Німеччина - 1,7 млрд доларів, Швейцарія - 1,6 млрд доларів".

Звідки гроші йдуть із Кіпру і як вони ТАМ опинилися.

А ви пошукайте в офіційних повідомленнях СКІЛЬКИ грошей виводиться ЩОРІЧНО із України? і тут вже не варто дивуватися, що після 2010 р. щорічно до 20 млрд дол. залишається в офшорах. В окремі роки більше, інколи менше.
Десь місцями появляються розрахунки і скільки грошей виведено за всі роки незалежності. То чому дивуватися золоту Полуботка, які слід сподіватися, що повернуться в Україну для розвитку її економіки.
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10.11.2021 13:19 Ответить
и, ЧТО???
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10.11.2021 13:27 Ответить
И у нас - ВСЁ....
А в Чили импичмент президенту...
Не повезло ему со страной...
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10.11.2021 15:09 Ответить
 
 