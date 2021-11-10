61,4% украинцев верят расследованию Пандора Пейперс об оффшорах Зеленского, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА
70,3% граждан считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица государства и ведущие политики страны владели оффшорными счетами за границей.
Об этом свидетельствует опрос компании SOCIS, проведенный с 29 октября по 4 ноября 2021 года, передает Цензор.НЕТ.
Согласно опросу, две трети респондентов так или иначе знают или слышали о международном расследовании Пандора Пейперса, раскрывшего тайны оффшорных счетов многих политиков из разных стран мира.
Достаточно хорошо информированы об этом 15,4% респондентов, что-то слышали, но не знают деталей – 47,9%. Треть (34,4%) отметили, что впервые об этом слышат.
"61,4% опрошенных верят международному расследованию Пандора Пейперса, согласно которому Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют оффшорными счетами за рубежом. Не верят 13,3%. Четверть опрошенных (25,4%) затруднились ответить на этот вопрос" , – говорится в исследовании.
"Подавляющее большинство опрошенных (70,3%) считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица государства и ведущие политики страны владели оффшорными счетами за рубежом. 16,2% не видят в этом ничего плохого. 13,6% не ответили на этот вопрос", – отметили авторы исследования.
Сроки проведения исследования: 29 октября – 4 ноября 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделению на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.
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йшов на цю посаду 😠
"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером"....... (народна мудрість)
По-вашему, офшоры возникли и существуют только ради постсовка?
Тогда разочарую. Офшоры существовали до развала СССР, когда знания совков про финансы ограничивались сберкассой (походу они и сейчас не особо прогрессировали) и будут существовать тогда, когда некоторые из постсовковых государств исчезнут с карты Мира.
Вопрос с офшорами такой же, как и с любым инструментом. Виноват не инструмент, а человек, который его использовал для совершения преступления.
Нерухомістю для Зе в Великобританіі займався, всім відомий , Шефір на
якого ніби то скоіли замах 🤣
все брехня )
Нет слов.
А в дійсності ось читаємо від 20.11.2019 р. повідомлення держстату:
Найбільші інвестори в Україну (станом на 1 жовтня): Кіпр - 10,3 млрд доларів, Нідерланди - 7,5 млрд доларів, Велика Британія - 2 млрд доларів, Німеччина - 1,7 млрд доларів, Швейцарія - 1,6 млрд доларів".
Звідки гроші йдуть із Кіпру і як вони ТАМ опинилися.
А ви пошукайте в офіційних повідомленнях СКІЛЬКИ грошей виводиться ЩОРІЧНО із України? і тут вже не варто дивуватися, що після 2010 р. щорічно до 20 млрд дол. залишається в офшорах. В окремі роки більше, інколи менше.
Десь місцями появляються розрахунки і скільки грошей виведено за всі роки незалежності. То чому дивуватися золоту Полуботка, які слід сподіватися, що повернуться в Україну для розвитку її економіки.
А в Чили импичмент президенту...
Не повезло ему со страной...