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Новости Отопительный сезон
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41,4% украинцев считают некомпетентность власти основной причиной кризиса в энергетике, 36,9% – коррумпированность, – опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

41,4% украинцев считают некомпетентность власти основной причиной кризиса в энергетике, 36,9% – коррумпированность, – опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

60,8% граждан убеждены, что наибольшую ответственность за отопительный сезон несут центральные власти, и они должны из государственного бюджета покрыть дополнительные расходы на отопление школ, больниц, детских садов.

Об этом свидетельствует опрос компании SOCIS, проведенный с 29 октября по 4 ноября 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"Основной причиной кризисных явлений в энергетике Украины и недостатка запасов газа и угля подавляющее большинство опрошенных (41,4%) назвали некомпетентность украинской власти. 36,9% назвали причиной энергетического кризиса коррумпированность власти. Ситуацию на мировых рынках газа и угля указали 11,2 % опрошенных", - говорится в исследовании.

"60,8% респондентов убеждены, что наибольшую ответственность за отопительный сезон несут центральные власти, и они должны из государственного бюджета покрыть дополнительные расходы на отопление школ, больниц, детских садов и т.п. в связи с существенным ростом цен на газ и уголь. Это ответственность местного самоуправления, поэтому дополнительные расходы на отопление должны компенсироваться из бюджетов местных общин – считают 13,3% опрошенных", – добавили авторы исследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61,4% украинцев верят расследованию Пандора Пейперс об оффшорах Зеленского, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

41,4% украинцев считают некомпетентность власти основной причиной кризиса в энергетике, 36,9% – коррумпированность, – опрос СОЦИСа 01

Сроки проведения исследования: 29 октября – 4 ноября 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделению на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.

Автор: 

Газ (10223) опрос (2824) Тарифы на отопление (721) энергетика (2553) уголь (1000) СОЦИС (71) отопительный сезон (529) Теплокоммунэнерго (91)


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Топ комментарии
+9
Для приколу треба було б в опитування додати пункт - в усьому винен Порошенко. Ви були б здивовані. Але, щоб знайти винуватиго достатньо подивитись у дзеркало. Миваспопереджали.
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10.11.2021 10:43
+8
называется косить под дурачка. всякие зебилы очень любят юродивых.
не не, шо вы. это не воровство, они просто глупые.
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10.11.2021 10:28
+8
Основною причиною всіх кризисів в країні є 73% дебілів які голосували за хуже не буде
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10.11.2021 11:08
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называется косить под дурачка. всякие зебилы очень любят юродивых.
не не, шо вы. это не воровство, они просто глупые.
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10.11.2021 10:28 Ответить
Это если болен то неосуден и что с Безуглых-безмозглых третьяковых, арахмундий, корниенок, гетьманцевых ....взять?
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10.11.2021 10:30 Ответить
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за их действия ПОЛНОСТЬЮ ЛЕЖИТ НА ИХ ИЗБИРАТЕЛЯХ
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10.11.2021 11:11 Ответить
Да ты шо?! болеешь
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10.11.2021 11:34 Ответить
Все проссумировать...Получаем 100%....дебилизм, ублюдочность, неадекватность, воровитость, лживость, тупорылость, алчность, цинизм .......Твари мерзкие.
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10.11.2021 10:29 Ответить
41.4+36.9 = ... сама, сама, сама
Стільки українців вважають владу недолугою та(+) корумпованою
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10.11.2021 10:34 Ответить
613 заповедей (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивр. ‏תרי"ג מצוות‏‎ - Тарьяг Мицвот) - перечень основных религиозных предписаний (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B0 мицва ) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC иудаизме . Все заповеди этого списка перечислены в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Торе .



362 Дв. 17:15 Не возводить на царство в Израиле нееврея

Мабуть в Конституцію це потрібно внести
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10.11.2021 10:36 Ответить
а 73% не при делах? жрите, жрите зебилоиды дурни!
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10.11.2021 10:37 Ответить
Наступив час пАржать!
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10.11.2021 10:38 Ответить
Для приколу треба було б в опитування додати пункт - в усьому винен Порошенко. Ви були б здивовані. Але, щоб знайти винуватиго достатньо подивитись у дзеркало. Миваспопереджали.
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10.11.2021 10:43 Ответить
у нас вороги не тільки на сході!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! тіп який керував Нафтогазом і не закупив газ коли він був дешевий, а хто учасники Північного потоку, 2 німецькі, австрійська, Французька(де 35 % володіє уряд Франції а ми їх як переговірників беремо))) жуть))) та голандська компанія вони ж всі матеріально зацікавлені!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.11.2021 10:53 Ответить
По ходу олени начинают подозревать,что дед Мороз не настоящий.
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10.11.2021 10:59 Ответить
Странно. Все видят следствие и не понимают причину?
Ведь "некомпетентность" и есть очевидным следствием "коррупции". Кто-то и как-то назначает на должности этих "некомпетентных".
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10.11.2021 11:00 Ответить
"(41,4%) назвали некомпетентность украинской власти. 36,9% назвали причиной энергетического кризиса коррумпированность власти " - а остальные шо ? видимо считают что причина неблагоприятное расположение звезд ?
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10.11.2021 11:03 Ответить
👏👏👏👏👏😁
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10.11.2021 11:54 Ответить
А что так ,зеголосилки?теперь оно не компетентное -а в 19м вы предлагали смотреть предвыборную программу зекрысы в сериале...и то что оно наркоман вам было не почем -одна так и высрала,что вы его вылечите
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10.11.2021 11:03 Ответить
Странно, вроде уже и барыга не при власти ,а им все не так😁😁
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10.11.2021 11:05 Ответить
Основною причиною всіх кризисів в країні є 73% дебілів які голосували за хуже не буде
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10.11.2021 11:08 Ответить
Выбирать клоуна а хотеть профессионала ? Очевидно,что результат будет плачевным,если операцию на сердце будет делать лифтер(не в обиду представителей этой прекрасной и нужной профессии)
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10.11.2021 12:21 Ответить
Госкомпания "Центрэнерго" испытывает финансовые трудности с закупкой угля . Почему: Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. / Организованная "слугой народа " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн/"Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского/ Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус/ Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского./ Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнерги из России /понятие "зеленая металлургия" было заложено исключительно в интересах Пинчука и экономит ему $ 12-15 млн ежегодно/ Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского/ Но виноваты не воры Коломойский , Пинчук и примкнувший к ним Ахметов. Виновата зелёная энергетика. Все знают.
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10.11.2021 11:11 Ответить
60 процентов идиотов, деньги в бюджете ваши деньги и они не должны покрывать бездарность в руководстве. Пора гнать слуг, они не хозяева наших денег, только трынькать могут и себе присваивать.
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10.11.2021 11:11 Ответить
не 60% а 20.
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10.11.2021 11:36 Ответить
Блин все как всегда с отопительным сезоном. И как всегда кризис.
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10.11.2021 11:14 Ответить
Компетентность власти или нет решает не власть...При критическо низкой генерации электричества атомными электорсанциями Украины у них олигархические короли принципиально не хотят покупать самое дешевое электричество в мире предпочитая его закупать из вне.А это является намереным уничтожением энергетики Украины и является уделом СБУ которые скорее свего являются ФСБ или еще КГБ.А власть,власть это только ставленики тех кто уничтожает страну и обязаны ,,плясать,,под их дудку.
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10.11.2021 11:15 Ответить
осталось всего 20% зебилов
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10.11.2021 11:35 Ответить
шо то я не припоминаю "опросов" всяких "социсов" когда петя ПОКУПАЛ электричество в ...стране-агрессоре РОССИИ и ПРОДАВАЛ электричество в..."крымский ФЫЕДЕРАЛЬНЫЙ округ"! видно тогда с "компетентностью" властьпредержащих, по мнениям всяких "социсов", было все в порядке.
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10.11.2021 11:38 Ответить
интересная картина маслом... когда выбирали клоуна, артистов, шоуменов, сценаристов, фотографов, бл*дей и бомжей во власть... как-то верилось в их компетентность????
когда в Трускавце их учили по команде нажимать на кнопки определенного цвета и за это обещали зефирку в виде конверта с баксами - все еще верилось и в компетентность и в честность ?????
ну тогда верьте и дальше, что именно во второе пришествие на второй срок этих святых и милашек должно свершится чудо...и все обещанное ими как-то само сложится из 4 букв Ж, П, А,О слово "счастье" )))))
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10.11.2021 11:50 Ответить
Ніправда! Бубачка ні вінават! Воно ж нелох! Це все Парашенка! А нада просто зазирнути в очі путєна, здати держтаємниці, відвести від путєна звинувачення в Гаазі, і ваапщє какая разніца!
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10.11.2021 12:07 Ответить
А эти опрошенные хоть знают,что такое энетгетика и энергетич. кризис ?
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10.11.2021 12:14 Ответить
некомпетентність не підходить!!! все що діється з газом та вугіллям це продуманий договорняк, щоб дати ОП дорогу на поклін ВВП. дозволити бені купувати дешеві товари та послуги в рф і продавати дорого в Україні та за кордон.
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10.11.2021 12:31 Ответить
Це ще люди у сумі в 78 відсотків відсторонено оцінюють причини енергокризи , а от що вони скажуть УСІ 78 відсотків, переживши ту кризу?
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10.11.2021 12:58 Ответить
Нет никакой некомпетентности. Власть "ЗЕ!лёных" - 100%коррумпированая
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10.11.2021 13:01 Ответить
Странный у нас народ!
То они считают: "Любой клоун может управлять государством".
Теперь обвиняют в некомпетентности клоунов в энергетике.
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10.11.2021 13:09 Ответить
 
 