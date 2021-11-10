41,4% украинцев считают некомпетентность власти основной причиной кризиса в энергетике, 36,9% – коррумпированность, – опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА
60,8% граждан убеждены, что наибольшую ответственность за отопительный сезон несут центральные власти, и они должны из государственного бюджета покрыть дополнительные расходы на отопление школ, больниц, детских садов.
Об этом свидетельствует опрос компании SOCIS, проведенный с 29 октября по 4 ноября 2021 года, передает Цензор.НЕТ.
"Основной причиной кризисных явлений в энергетике Украины и недостатка запасов газа и угля подавляющее большинство опрошенных (41,4%) назвали некомпетентность украинской власти. 36,9% назвали причиной энергетического кризиса коррумпированность власти. Ситуацию на мировых рынках газа и угля указали 11,2 % опрошенных", - говорится в исследовании.
"60,8% респондентов убеждены, что наибольшую ответственность за отопительный сезон несут центральные власти, и они должны из государственного бюджета покрыть дополнительные расходы на отопление школ, больниц, детских садов и т.п. в связи с существенным ростом цен на газ и уголь. Это ответственность местного самоуправления, поэтому дополнительные расходы на отопление должны компенсироваться из бюджетов местных общин – считают 13,3% опрошенных", – добавили авторы исследования.
Сроки проведения исследования: 29 октября – 4 ноября 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделению на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.
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не не, шо вы. это не воровство, они просто глупые.
Стільки українців вважають владу недолугою та(+) корумпованою
362 Дв. 17:15 Не возводить на царство в Израиле нееврея
Мабуть в Конституцію це потрібно внести
Ведь "некомпетентность" и есть очевидным следствием "коррупции". Кто-то и как-то назначает на должности этих "некомпетентных".
когда в Трускавце их учили по команде нажимать на кнопки определенного цвета и за это обещали зефирку в виде конверта с баксами - все еще верилось и в компетентность и в честность ?????
ну тогда верьте и дальше, что именно во второе пришествие на второй срок этих святых и милашек должно свершится чудо...и все обещанное ими как-то само сложится из 4 букв Ж, П, А,О слово "счастье" )))))
То они считают: "Любой клоун может управлять государством".
Теперь обвиняют в некомпетентности клоунов в энергетике.