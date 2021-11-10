Чумак отозвал апелляционную жалобу по делу "Роттердам+": "Я предупреждал около месяца об этом. Там остались только заводы Коломойского"

Виктор Чумак отозвал апелляционную жалобу по делу "Роттердам+".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Бывший заместитель Генпрокурора Виктор Чумак отозвал свою жалобу в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда и расторг договор со своим адвокатом Агией Загребельской.

Для Цензор.НЕТ Чумак прокомментировал, что сообщал о своих намерениях отозвать апелляционную жалобу по делу.

"Я предупреждал около месяца об этом. Там остались только заводы Коломойского. Здесь ты или активист, или прокурор. Закрывал дело прокурор Денис Демкив. Но Демкив работал и с делом Кивы по жемовой яме. Надо смотреть все в комплексе. Дело "Роттердам+" уже столько раз закрывали. Я же все понимаю", - объяснил он.

В Центре противодействия коррупции уточнили, что именно по заявлению Чумака в 2017 году НАБУ открыло дело "Роттердам+", а отказ от обжалования его закрытия означает согласие с решением судьи ВАКС и прокурора САП о законности закрытия этого дела.

Сам Виктор Чумак подтвердил, что отказался от попыток оспаривать решение ВАКС по закрытию дела. Он объяснил это нежеланием сотрудничать с Игорем Коломойским, пытающимся возобновить это дело в собственных интересах.

"Там соревнуются два олигарха. Пусть соревнуются без меня. Я не хочу быть рядом", – объяснил Виктор Чумак.

Чумак был единственным законным заявителем по делу "Роттердам+", что подтверждено решением суда первой инстанции. Таким образом, после отзыва Чумаком своего иска заявителей в этом процессе больше не осталось.

Обжаловать закрытие дела продолжают два завода Коломойского, которые считают себя потерпевшими от формулы. Они являются крупными потребителями электроэнергии и систематически добиваются понижения себе закупочных цен на электричество.

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13 октября 2021 года судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая закрыла дело НАБУ о так называемой формуле "Роттердам+". Вместе с тем, заводы Коломойского, единственные в стране считающие себя пострадавшими от формулы Роттердам+, требуют отменить решение ВАКС от 13 октября, которым суд подтвердил позицию прокуратуры по закрытию этого дела.

Расследование дела "Роттердам +" продолжалось более 4 лет.

Производство по "Роттердам+" зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований еще 24 марта 2017 года. 8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности, бывшему главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, а также Владимиру Евдокимову, руководителю отдела НКРЭКУ, заместителю руководителя отдела НКРЭКУ и двум представителям менеджмента ДТЭК Рината Ахметова. Сотрудникам комиссии следователи инкриминировали использование служебного положения с целью получения неправомерной выгоды третьими лицами, совершенное по предварительному сговору, а работникам "ДТЭК" - пособничество в злоупотреблении должностными лицами НКРЭКУ служебными полномочиями в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов.

Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение в цену угля, по которой рассчитывалась стоимость электроэнергии, стоимости доставки угля от хабов Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен. Формулу отменили 1 июля 2019 г.

По версии следствия, представители группы частных теплогенерирующих компаний вступили в сговор с руководством НКРЭКУ для включения в тариф на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходов, которые в действительности не проводились, а именно - расходов на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электроэнергии и, как следствие, росту тарифов для субъектов хозяйствования, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате таких действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 годов нанесен ущерб в размере 18,87 млрд грн.

20 мая 2021 г. САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам +" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года. Эти решения также были подтверждены Офисом Генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.