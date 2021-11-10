Россия пытается спровоцировать польско-белорусский конфликт и обвинить во всем Запад, - СМИ

В педалировании миграционного кризиса в Европе причастность Кремля практически очевидна.

Об этом пишет словацкое издание InfoDnes.sk, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Международный курьер".

Если руководствоваться опытом оккупации Москвой украинского полуострова Крым и продолжающейся уже восьмой год российско-украинской войны на востоке Украины, то наиболее вероятная цель русских – спровоцировать жертвы и обвинить во всем происходящем Польшу и Запад.

Нынешние события с обострением миграционного кризиса в Европе и прямого обострения ситуации на польской, литовской и немецкой границах слишком явно напоминают 2015 год, когда в Европу под руководством российских спецслужб были организованы потоки мигрантов из Сирии с соответствующей информационной поддержкой подконтрольных России СМИ.

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"Именно это мы наблюдаем и сейчас, причем "почерк" абсолютно идентичен, сейчас, в российских СМИ наблюдаются массовые публикации фото и видеоматериалов "страдающих" женщин и детей, которые, и это надо понимать, умышленно доставили самолетами в Беларусь, судя по всему, с именно этими целями", — пишет издание.

По мнению InfoDnes.sk, последние события на польско-белоруской границе явно показали, что сама Беларусь с организацией массового потока мигрантов просто бы не справилась. Именно поэтому премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже заявил о причастности России к нынешнему миграционному кризису.

Так, по его мнению, текущие события на польско-белорусской границе — часть политики Кремля, которая "управляет" действиями президента Беларуси Александра Лукашенко.

Издание сообщает, что значительно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск, о чем свидетельствуют актуальные данные о прибытии самолетов в аэропорт белорусской столицы. В то же время, как отмечает InfoDnes.sk, без согласования с Башаром Асадом и Афганистаном, то есть талибами, а соответственно, с Кремлем, это сделать было бы практически невозможно.

Издание резюмирует, что конечная цель Москвы, скорее всего, спровоцировать многочисленные жертвы, чтобы потом обвинить во всем поляков и коллективный Запад.