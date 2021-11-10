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Россия пытается спровоцировать польско-белорусский конфликт и обвинить во всем Запад, - СМИ

Россия пытается спровоцировать польско-белорусский конфликт и обвинить во всем Запад, - СМИ

В педалировании миграционного кризиса в Европе причастность Кремля практически очевидна.

Об этом пишет словацкое издание InfoDnes.sk,  сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Международный курьер".

Если руководствоваться опытом оккупации Москвой украинского полуострова Крым и продолжающейся уже восьмой год российско-украинской войны на востоке Украины, то наиболее вероятная цель русских – спровоцировать жертвы и обвинить во всем происходящем Польшу и Запад.

Нынешние события с обострением миграционного кризиса в Европе и прямого обострения ситуации на польской, литовской и немецкой границах слишком явно напоминают 2015 год, когда в Европу под руководством российских спецслужб были организованы потоки мигрантов из Сирии с соответствующей информационной поддержкой подконтрольных России СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две большие группы мигрантов прорвали границу Польши со стороны Беларуси

"Именно это мы наблюдаем и сейчас, причем "почерк" абсолютно идентичен, сейчас, в российских СМИ наблюдаются массовые публикации фото и видеоматериалов "страдающих" женщин и детей, которые, и это надо понимать, умышленно доставили самолетами в Беларусь, судя по всему, с именно этими целями", — пишет издание.

По мнению InfoDnes.sk, последние события на польско-белоруской границе явно показали, что сама Беларусь с организацией массового потока мигрантов просто бы не справилась. Именно поэтому премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже заявил о причастности России к нынешнему миграционному кризису.

Так, по его мнению, текущие события на польско-белорусской границе — часть политики Кремля, которая "управляет" действиями президента Беларуси Александра Лукашенко.

Издание сообщает, что значительно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск, о чем свидетельствуют актуальные данные о прибытии самолетов в аэропорт белорусской столицы. В то же время, как отмечает InfoDnes.sk, без согласования с Башаром Асадом и Афганистаном, то есть талибами, а соответственно, с Кремлем, это сделать было бы практически невозможно.

Издание резюмирует, что конечная цель Москвы, скорее всего, спровоцировать многочисленные жертвы, чтобы потом обвинить во всем поляков и коллективный Запад.

Автор: 

Беларусь (7888) мигранты (980) россия (95402) Словакия (976)


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Топ комментарии
+11
Гебня не меняет своих методов. Всегда прикрывается женщинами и детьми.
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10.11.2021 10:51
+6
и дураку понятно, что тут кремлядь командует парадом. но евротолерастам из-за трубы не видно пока.
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10.11.2021 10:51
+6
Берлин, 2052 год...
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10.11.2021 11:26
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и дураку понятно, что тут кремлядь командует парадом. но евротолерастам из-за трубы не видно пока.
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10.11.2021 10:51 Ответить
Гебня не меняет своих методов. Всегда прикрывается женщинами и детьми.
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10.11.2021 10:51 Ответить
Я думаю Гитлер бы с беженцами не церемонился бы и зондер команда очень быстро порешала бы проблемы на границе
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10.11.2021 10:57 Ответить
Сталін теж, сталін ще б своїх розстріляв пару млн., "щоб боялись".
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10.11.2021 11:23 Ответить
все так. Но ведь в ЕС прекрасно знали, что в условиях якобы "торговых санкций" против Москвы именно Минск служил воротами для европейских товаров, денег, и прочее в рф. Типа санкции а вроде их и нет. Ну вот и доигрались европейские политики своей двуличностью...
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10.11.2021 11:00 Ответить
А какие такие торговые санкции? В РФ, практически все торговые сети зарубежные, и они постоянно наращивают свой торговый оборот. Причем здесь Минск?
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10.11.2021 11:33 Ответить
5000 "белорусских беженцев" из Ирака и Афганистана уже оказались в Германии! Скоро всё они будут с немецкими паспортами.
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10.11.2021 11:09 Ответить
Берлин, 2052 год...
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10.11.2021 11:26 Ответить
в масквабаде уже так и есть))
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10.11.2021 12:16 Ответить
Eto tolko proslom mesiace,a vsego uze 9 tysiac.
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10.11.2021 11:39 Ответить
Де кацапи там горе , страждання та сльози людей - 100% , так було завжди.
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10.11.2021 11:21 Ответить
Все решается на раз - два. Прекратить финансовую помощь Ираку и додавить санкциями "Белавиа"
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10.11.2021 11:27 Ответить
Целуйте ***** и дальше. Он вам еще не то устроит.
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10.11.2021 11:28 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.11.2021 11:28 Ответить
Вот нахрена ты каждый Божий день постишь по сто раз одно и тоже? Складывается впечатление, что с головкой не всё в порядке.
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10.11.2021 12:02 Ответить
Интересно наблюдать за такими. Один все сообщения капслоком пишет, второй жирным выделяет, третий точкадроч........ Ну и два феерических господина, сенатор и кавказец какой-то там вообще сдвиг по фазе.
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10.11.2021 13:16 Ответить
я живу по-принципу "вода камінь точить..."
чуєш, я вже одному ватніку тут пояснював, чому я так часто пишу: "яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !! і що
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!"...
по-перше, про руSSкій мір я НІЧОГО доброго НЕ можу сказати....
по-друге, це дає свої результати: люди включають свої мізки.... просипаєшся, і чуєш: чєчєтав випорхнув з вікна.... або медведчука заарештували....
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10.11.2021 12:24 Ответить
Патом паттянусся я и это стадо стройными ширенгами пабигит на Минск и у мардовию.
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10.11.2021 12:44 Ответить
Polsa xocet zakryt granicu s Belorus ,takze zdelajet i Litva s Latvijej
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10.11.2021 11:41 Ответить
Давно пора. А то сели на нас и ножки свесили.
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10.11.2021 11:48 Ответить
Люди мали квартири в Алепо, але хтось його розбомбив.
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10.11.2021 12:23 Ответить
Хтось? Говорите прямо - разбомбил Порошенко с Ярошем . Ато с того троля под английским флажком последние ефрейторские погоны снимут
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10.11.2021 12:27 Ответить
Скоріш це не навмисні дії, а навмисна бездіяльність. Адже в свою чергу Білорусь могла б так само не пускати їх на свою територію. У Білорусі не так багать важілів впливу на ЄС, проте такий трюк з біженцями - один з них. Навіть при всьому тому, про що ви написали.
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10.11.2021 13:47 Ответить
Ну з цим портібно боротись жостко але без насилля. Яб зробивби так по всі інформаційним каналам які є в близкосхідних країнах по Інтернету і іншім ЕС а також кожна країна ЕС окремо сказали "Шановні люди громадяни інших країн які не входять до ЕС !!! Европейський союз доводить до відома що потрапити до ЕС найкраще всього згідно трудовихі інших віз а також інших дозволів відповідних державних структур країн ЕС. Всі інші нелегальні спроби потрапити до шенгеської зони будуть не можливі і заборонені законом. Просимо вас не ставити себе вашіх дітей і близьких в скрутне становище пов'язані з намаганнями потрапити до ЕС. особливо через такі країни як Біларусь і Россія... Влада цих країн не забезпечує таких як ви людей потрібними документами і дозволами тому потрапити через ці країни до ЕС неможливо і поки не буде можливо в зв'зку не демократичними законами цих країн. і т. і тп" І викласти Тіф фото які Пропагандисткі СМІ кремля викладають і написати умови які Біларусь надає для незаконного перетену країн ЕС ( фото сніг грязь жрать не має що іт. д і т.п) Ще рах наголошуємо не законе потрапляння до шенгеської зони буде неможливе звертайтесь до дипломатичних відомст для отримання віз і статусів.
Яб так би робив ... І совість чиста і тварі кремлівськіпоказані негідниками і сволочами.
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10.11.2021 11:48 Ответить
а что же делать с теми кто плывет на лодках из африки в испанию италию грецию? И как же тогда будут "тварі кремлівськіпоказані негідниками і сволочами"?)
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10.11.2021 12:42 Ответить
От скажи мені Анлрійко а ти завжди плутаєшь палец і половий орган...??? До чого тут ті хто пливіть чи копають чи ?7 А? Я не розумію бл.. яксь чудні люди ..Новина конкретна Польша біларусь.. Тема конкретна Польша_Біларусь ...причому тут Греція і інші напрямки
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10.11.2021 13:12 Ответить
имени твоего не знаю, будешь Миколкою) Так вот Миколко, вони до того, що це біженці з тих самих держав з котрих пливую на човнах у інших напрямках. І там вже у Середземному морі ні путін ні лукашенко ні до чого. А біженці ті самі. А згідно з твоєю логікою вони різні - там бідні біженці яких італійці приймають тисячами, а тут агенти кремля та принципові поляки.
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12.11.2021 13:07 Ответить
Тааа Ви шоооо. Когда это России так поступала? Это все враньё! Какие ваши доказательства? Это все враги России ее очерняют. Никогда такого не было и вот опять. Русофобия вот эта вся. Немцы хотят и дешёвый газ сосать и России подыгрывать, но не хотят принять пару сотен тысяч беженцев? Нене так не бывает, за все надо платить. Если за два столетия существования недоимперии Германия не поняла с кем имеет дело это их проблемы. Завтра эти беженцы насрут локальной ядерной бомбочкой в центре Берлина, а немцы опять утрутся, ибо дешёвый ( хаха, уже не дешёвый) газ это же важнее чести и совести да и здравого смысла, да?
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10.11.2021 11:50 Ответить
Скажіть а ми утремся чи всеж таки витерпим дорогий газ і електрику???))))
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10.11.2021 11:56 Ответить
Утретесь. Ещё рады будете - лучше дорогой газ и электричество, чем их отсутствие зимой. "Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает" граф Жером же Местр, 1818г. Вы ведь, ваше нынешнее правительство свободно и демократично выбирали? Ну вот, несите ответственность за свой демократический выбор. А вы что, думали, что выборы это просто так, забава?
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10.11.2021 12:03 Ответить
Правильно і я про це... Значить вистоїм ми перед Росією і станим ще сильнішими
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10.11.2021 12:05 Ответить
Тут Белэнерго отказалось продавать электричество государственному Энергоатому и продает его ахметовской ТЕТ-груп. Если Батька и Ринат спознались, то это очень серьезно - эти прохиндеи могут вдвоем очень много чего наворотить. Различие в том, что Лукашенко всегда действует на пользу Беларуси (ну, как он это понимает), а Ахметов на пользу лишь себе любимому. Как выяснилось, интересы Ахметова и интересы Украины, в целом, часто не совпадают.
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10.11.2021 12:21 Ответить
Не, ну словаки рамсы попутали - причем тут талибы? Чтоб страшней было? Авиарейсы в Минск идут из Дубая, Дамаска и Стамбула - до 40 рейсов в неделю.
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10.11.2021 11:57 Ответить
думаешь их самолётами перевозят?))))) ты посмотри на них)) им за 10 баксов нужно два месяца работать, а там целые семьи и обязательно есть организаторы с хорошим знанием русского языка, не будь наивным)) и подумай что везли назад кацапы после отгрузки боеприпасов в Сирии, просто немножко подумай как в один прекрасный момент из леса вышли тысячи афганских иракских сирийских дубайских партизан))) и их до этого никто не видел.
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10.11.2021 12:24 Ответить
Більшість літаками, це не жебраки тікають, там родину до 30 000 баксів виходить .
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10.11.2021 12:29 Ответить
Только самолётами, иначе - никак. Сухопутная граница с Россией ещё закрыта из-за ковида. Поезда ходят, но там суровый контроль на границе.
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10.11.2021 12:32 Ответить
а одинаковые палатки они в одном магазине покупали? вышли из самолёта и сразу в военторг? имея 30000 баксов? они не смогли купить билет как туристы мечтавшие всю жизнь попить немецкого пива с сосисками, за 30000 можно организовать кругосветку, а не сидеть возле костра в лесу.
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10.11.2021 12:35 Ответить
Таки, самолётами, до 1000 в день. Там целый бизнес организован. Их обеспечивают билетами, помогают добраться до границы, а в Польше или Литве встречают и перевозят в Германию, где они уже подают прошение об убежище. Стоит пакет от 4 до 12000 долларов, причем деньги лежат на депозите, организаторы получают их лишь тогда, когда мигрант отправит селфи из Германии.
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10.11.2021 12:30 Ответить
У меня есть знакомый - беженец из Сирии. Чувак в возрасте под 60, с высшим образованием, владеет английским, фармацевт, имел свою аптеку. Говорит, когда началась заваруха, то его аптеку разбомбили а ему самому пришлось с маленькими внуками бежать тупо без ничего. Говорит - капец было страшно и тяжело. До Европы добирался несколько месяцев через Турцию. Приехал в Нидерланды, выучил нидерландский, сдал все экзамены и получил гражданство (Нидерланды - это не Украина, кому попало гражданство не раздаёт). Открыл с ещё одним беженцем магазин, торгуют овощами какими-то.
Так что мне этих чуваков даже жалко. Они не от хорошей жизни ломанулись в бега. И конкретно те чуваки на границе с Польшей скорее всего никуда не доберутся.
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10.11.2021 12:25 Ответить
Ось така гидота касабська
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10.11.2021 12:37 Ответить
***** до лампочки конфликт Польши и Белоруси!
Он хочет спровоцировать конфликт ЕС-Арабские страны. Если Польша начнет прессовать арабов, а ЕС не наложит санкции ...
40% внешних поступлений денег в ЕС, это арабские страны.
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10.11.2021 13:05 Ответить
Всем должно быть ясно, что главная проблема в мире это Путин, уничтожить Путина,и проблем не будет
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10.11.2021 13:37 Ответить
Вся ця гидота дрочить на пуйло, але хоче жити в Європі.
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10.11.2021 14:17 Ответить
 
 