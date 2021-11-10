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Кубраков анонсировал масштабные изменения в железнодорожной отрасли: Через два года мы уже не узнаем "Укрзализныцю"

Кубраков анонсировал масштабные изменения в железнодорожной отрасли: Через два года мы уже не узнаем

Команда Министерства инфраструктуры планирует провести масштабное развитие "Укрзализныци".

Об этом написал в  Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков по итогам форума "Большая стройка: новая железная дорога", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" планируют провести масштабное развитие инфраструктуры УЗ и обновление подвижного состава. Это будут одни из самых масштабных системных изменений в железнодорожной отрасли за последние 20 лет, уверен Кубраков.

"На два следующих года мы имеем план действий для железной дороги. Для его выполнения есть все необходимое - политическая воля, финансирование, готовность УЗ и рынка. Считаем с сегодняшнего дня - через два года мы уже не узнаем Укрзализныцю", - подчеркнул Кубраков.

Также читайте: Украина и Польша планируют запустить сверхскоростные поезда между столицами, - министр инфраструктуры Кубраков

2021 он назвал точкой нулевого отсчета, когда были обеспечены ряд важных государственных решений для масштабных изменений на УЗ.

Среди этих решений – историческое для независимости Украины повышение тарифов на грузовые перевозки в соответствии с рыночными реалиями. Ожидается, что это предоставит дополнительные 14,3 млрд грн на критические для страны инфраструктурные проекты уже в этом году. Также катализатором изменений стало то, что в сентябре этого года Укрзализныця впервые закупила электроэнергию напрямую у производителя – НАЭК "Энергоатом". Это, по словам министра, уже гарантирует экономию более 4 млрд грн.

Кроме того, в рамках программы "Большая стройка" стартует обновление парка грузовых вагонов, что создаст рынок объемом более 107 млрд грн. К 2024 году планируется построить 20 тысяч новых вагонов, а к 2028 – еще 25,8 тыс.

В ближайшие годы будет построено и обновлено 650 спальных вагонов. Также планируется электрифицировать не менее 500 км путей к 2024 году.

"Мы дали масштабное видение тех проектов, которые ждут Украину в ближайшие 2 года. Это сигналы для бизнеса - инвестировать в производство, людей, технику. И для общественности - государство берет на себя обязательства и помогает стратегически важной отрасли выйти из кризиса", – подчеркнул Кубраков.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что обновление железной дороги, модернизация подвижного состава и железнодорожных путей станет следующим важным направлением программы "Большая стройка".


Кубраков анонсировал масштабные изменения в железнодорожной отрасли: Через два года мы уже не узнаем Укрзализныцю 01
Кубраков анонсировал масштабные изменения в железнодорожной отрасли: Через два года мы уже не узнаем Укрзализныцю 02
Кубраков анонсировал масштабные изменения в железнодорожной отрасли: Через два года мы уже не узнаем Укрзализныцю 03

Автор: 

Укрзализныця (2745) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+17
Через месяц этого дурачка уволят, и нам будут рассказывать следующие планы на следующую пятилетку.
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10.11.2021 11:43
+12
За два года вашей власти мы ее и так уже не узнаем.
Половина, а то и больше, пригородных поездов отменили и стоит пустующая инфраструктура, обновленная Кирпой, грустным укором дебилам, которые за вас голосовали.
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10.11.2021 11:44
+11
Печально, что эти дебилы на очередных выборах проголосуют за какого то нового клоуна, которого им подсунут Коломойский с Ахметовым.
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10.11.2021 11:51
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Через месяц этого дурачка уволят, и нам будут рассказывать следующие планы на следующую пятилетку.
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10.11.2021 11:43 Ответить
Поедет к Омеляну обсуждать проект гиперлупа. Только стране от их проектов одна рифма остается.
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10.11.2021 12:38 Ответить
раздерибаните окончательно?
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10.11.2021 11:44 Ответить
Енергетику вже реформували.
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10.11.2021 12:08 Ответить
Може то він по паровози замість дизелів і електропоїздів? 🤔 Хоча паровоза теж вугілля потрібне. Ааааа! Тепер до мее дійшло, навіщо зєлєні треба посадити мільярд дерев!!!!
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10.11.2021 12:34 Ответить
За два года вашей власти мы ее и так уже не узнаем.
Половина, а то и больше, пригородных поездов отменили и стоит пустующая инфраструктура, обновленная Кирпой, грустным укором дебилам, которые за вас голосовали.
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10.11.2021 11:44 Ответить
Печально, что эти дебилы на очередных выборах проголосуют за какого то нового клоуна, которого им подсунут Коломойский с Ахметовым.
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10.11.2021 11:51 Ответить
Юрій Ан - люто плюсую! Можливо,Ви і самі не здогадується, НАСКІЛЬКИ праві...
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10.11.2021 12:36 Ответить
неужели вернуться дрезины? ))
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10.11.2021 11:45 Ответить
Языком ляпать и слайды показывать - это не мешки ворочать.
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10.11.2021 11:45 Ответить
Через два года мы уже не узнаем

"Укрзалізницю" - .....мы ее до конца

развалим!!!
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10.11.2021 11:47 Ответить
чи доживу я колись до миті, коли між франківськом і тернополем буде пряме сполучення, а не треба буде пертись через львів або чернівці ?
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10.11.2021 11:49 Ответить
Не успел Франц-Иосиф рейсы положить.
Туннели построил и умер.
Теперь - гаплык, поснимали рельсы даже там, где успел, а на насыпи церквей настроили.
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10.11.2021 12:00 Ответить
Думаю що не доживете! Я ось досі чекаю на метро у Дніпрі, щоб від вокзала до Гірничої академіїї. Студентом був коли у 1997-2002 годах чекав і досі чекаю!
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10.11.2021 17:02 Ответить
Морда-Харя Сырожи Лещенко будет в каждом клозете для ускорения процесса опорожнения!
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10.11.2021 11:51 Ответить
стремно стаеновится от таких заявлений в последнее время
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10.11.2021 11:52 Ответить
Ето ж-ж-ж-ж ньеспраста.
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10.11.2021 12:11 Ответить
В стране кризис.... Что это (много нецензурных слов) нам задвигает?
У 90% граждан, "на порядку денному" - элементарно выжить!!!
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10.11.2021 11:54 Ответить
У части пенсионеров и у тех у кого из задницы руки то да, а кто имеет работу и мозги тот неплохо себя чувствует айтишники , строители, врачи, дальнобойщики , грузоперевозчики ,военные и другие, да в принципе по худому сегодня таксуя в провинции 1000 баксов и более в месяц не проблема заработать, правда если не лениться и не на конченом авто хламе пытаться таксовать
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10.11.2021 12:42 Ответить
Наличие у граждан рук и головы не есть основание, для того, чтобы держать их в состоянии форс-мажора , причём непрерывно...
Я так понимаю, что в провинции Вы, личного давно не общались с людьми у которых ЗП меньше 6000....
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10.11.2021 13:29 Ответить
Я бы согласился с Вами ,если бы не повседневные пробки на дорогах ,запись на две недели вперёд на СТО ,закупки в магазинах на приличные суммы и очереди в супермаркетах ,не пустующие рестораны и кафе где цены караул ,путишествия по курортам и заграницам , квартиры пустые без штукатурки и пола ,только котёл , в ново строе по 30000-45000 баксов в провинциях видимо есть спрос и есть кому покупать ,просто у нас теневая экономика со времён Кравчука развилась будь здоров , Вы возьмите неофициальные теневые доходы граждан и тогда не станете удивляться ,что например бывалый патрульный полицейский ловя на живца пьяных за рулём , выстроил трёх этажный дом с подземным гаражом при официальной зарплате в 10тыс уахов и т. д и т .п.
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10.11.2021 13:47 Ответить
Официальная ЗП меньше 6000.... это нарушение закона, да например сторожа в кооперативе, имеют минималку ,но некоторые военные в отставке, с пенсией 9-12 тыс, плюс чаевые от членов кооператива ,за например включить ночью электричество
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10.11.2021 13:54 Ответить
Повторюсь - то, что мы не бомжуем и не пухнем от голода, можем оплачивать обучение своих детей, строить себе жильё и тд - абсолютно не даёт право власти так с нами обращаться, особенно учитывая, что они имеют в 100 раз больше.
Я за диктатуру!
Диктатуру закона для всех!
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10.11.2021 14:36 Ответить
Ніколи такого не було і ось знов...
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10.11.2021 11:55 Ответить
Ще один О.Бендер))) виліз на загал. Так ми вже третій рік бачимо як "новіобличчя" "змінюють" країну. Хай вам грець,тьфу....
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10.11.2021 11:57 Ответить
потому что не станет её, на лом всё продадите
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10.11.2021 11:58 Ответить
Ой, рыдаю. Ну чисто Оси Бендеры и Нью Васюки! Прожекты разводят какие то постоянно, несут какую то редкую чушь по поводу своих "вЯликих" прожектов- то индустриальные парки и спортсооружения по всей стране, то великие крадивныцтва везде, то миллиарды деревьев. Совсем кукуха поехала у зеленожопых. Брешут, аж заходятся, и самое страшное- что сами в это свято верят! Такое ощущение , что мы сидим на нефтяной скважине с алмазными копями одновременно и бабла нам ну просто девать некуда. Денег нет ни на больницы, ни на пенсии, ни на развитие науки и образования, а они все ищут в очередной раз большую кормушку для себя из наших карманов. Господи, спаси Украину от этой тупой ненажерливой сарани!
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10.11.2021 11:58 Ответить
Люто плюсую +++++
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10.11.2021 12:13 Ответить
«Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Н. С. Хрущёв
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10.11.2021 12:04 Ответить
Онанізмі?
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10.11.2021 12:10 Ответить
Хіба це розбудова? Омеляну не дали Гіперлуп побудувати, суки...
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10.11.2021 12:05 Ответить
Благодаря Президенту Зкленскому в Украине происходят такие масштабные преобразования. Украину скоро не узнать. Молодцы!
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10.11.2021 12:05 Ответить
Пардон, а где эти преобразования можно узнать? Ну кроме цен.
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10.11.2021 12:07 Ответить
Даю подсказку- в декларациях слуг нарида.
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10.11.2021 12:29 Ответить
За 2.5 года правления зеленского Украину уже не узнать: одни долпоепы у руля страны
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10.11.2021 12:23 Ответить
А Гордон и Комаровский почему то так нє думают😁
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10.11.2021 12:28 Ответить
Шкода праці. Ми вже й так їх не впізнаєм.
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10.11.2021 12:06 Ответить
Мне уже становится страшно, хотя я не трус.
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10.11.2021 12:08 Ответить
На рейки в металобрухт дуже хороша ціна
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10.11.2021 12:19 Ответить
Через два роки вас, ЗЕкодлу, не впізнають, навіть, вже й забудуть.
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10.11.2021 12:18 Ответить
За досвідом "розбудови" можна звертатися до Смелянського в Укрпочту.
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10.11.2021 12:19 Ответить
Настало время окуительных историй. Очередной квартальный клоун оприходовал дорожку белого порошка и теперь его понесло
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10.11.2021 12:21 Ответить
перший 2х річний термін ......ездіжа закінчився, взяли ще 2 роки.
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10.11.2021 12:23 Ответить
Мосг у тебя Украина "стырила"...
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10.11.2021 12:34 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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10.11.2021 12:23 Ответить
Енергогалузь вже модернузували!!! Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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10.11.2021 12:25 Ответить
Может не надо? Мы уже не узнаём Энергоатом, угледобывающую отрасль, многие заводы и фабрики...
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10.11.2021 12:26 Ответить
Всі "реформи" в основному зводяться до закриття, звільнення,скорочення та підвищення цін до "ринкових реалій" -це щоб залізницею взагалі ніхто нічого не перевозив.
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10.11.2021 12:33 Ответить
Уверен, народу Украины эти преобразования по плечу.
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10.11.2021 12:34 Ответить
Таки да, этот народ и не такое выдерживал...
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10.11.2021 13:16 Ответить
Було: "Армія! Мова! Віра!"
Стало: "Бородатая бабушка! Гудящий дядюшка! Распил!"
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10.11.2021 12:38 Ответить
Было: "Армія! Мова! Віра!"
Стало: "Арахамия, Кива, Лена"
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10.11.2021 12:42 Ответить
Чего? Развалят окончательно, а рельсы поздают на металлолом?
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10.11.2021 12:41 Ответить
Міністр Кубраков- з 2003року поміняв 10 місць роботи ,рік-два і слідуюча.Правда йому далеко до Шмигаля-той за 20 років десь до 18 місць поміняв. І що ви хотіли від таких робітників,а також від тих хто їх призначає?
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10.11.2021 12:43 Ответить
очень помню при порошенки омельяна с гиперлупом
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10.11.2021 12:46 Ответить
Повєрь, чєрєз два года ето будут наілутшиє тваі васпамінанія! Запомнітє етот твіт! (С)
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10.11.2021 12:51 Ответить
Вы зеленые конченные дебилы- никто его строить не собирался, шли просто разговоры о том, кстати, после слов Маска что -почему бы и не в Украине построить. Но память у зеленожопой ********, как у ракушки- разговоры о гиперлупе приняли чуть ли не за госпрограмму, которой то и не было! (методичка так кремлевская велела!) Канеха, проект был бы дерьмовый, супротив миллиарда деревьев или университета великого *********** , а особенно программы большого крадивныцтва! Надеюсь вы, твари зеленогнойные, не отвозили своих родных, умерших от короны по хорошим дорогам на кладбище?
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10.11.2021 16:48 Ответить
Якщо так як дороги, то тільки за.
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10.11.2021 12:50 Ответить
Що, знову! З кожним новим керівником ми перестаємо впізнавати Укрзалізницю!
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10.11.2021 12:53 Ответить
Мы не просто не узнаем Укрзализныцю.
Мы даже забудем, что была Укрзализниця.
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10.11.2021 12:56 Ответить
исчезнет?
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10.11.2021 13:07 Ответить
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10.11.2021 14:03 Ответить
"...історичне для Незалежності України підвищення тарифів на вантажні перевезення..."
----------------------------
Реформи починаються і закінчуються задиранням цін та тарифів. Щира подяка цій "владі" за підтримання стрункості нашіх гаманців.
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10.11.2021 14:06 Ответить
Звучит как угроза
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10.11.2021 15:18 Ответить
зебильный дурик думкой богатiею
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10.11.2021 15:46 Ответить
Мне одному ******.нили новости в будущем времени?
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10.11.2021 16:49 Ответить
Меня тут могут моментально забанить, но этому я верю. Думаю любой специалист в жд отрасли сравнив данные перевозок в голодном 1992, 93, 94 году и в сытом 2021 не узнал бы нашу УЖД! Так все "оптимизировали"!!!
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10.11.2021 17:00 Ответить
Скоріше взагалі більше не побачемо.
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10.11.2021 17:52 Ответить
так мы уже эти обицянки слышали два года назад! пластинку заело?
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11.11.2021 00:16 Ответить
 
 