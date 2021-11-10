Кубраков анонсировал масштабные изменения в железнодорожной отрасли: Через два года мы уже не узнаем "Укрзализныцю"

Команда Министерства инфраструктуры планирует провести масштабное развитие "Укрзализныци".

Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков по итогам форума "Большая стройка: новая железная дорога", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" планируют провести масштабное развитие инфраструктуры УЗ и обновление подвижного состава. Это будут одни из самых масштабных системных изменений в железнодорожной отрасли за последние 20 лет, уверен Кубраков.

"На два следующих года мы имеем план действий для железной дороги. Для его выполнения есть все необходимое - политическая воля, финансирование, готовность УЗ и рынка. Считаем с сегодняшнего дня - через два года мы уже не узнаем Укрзализныцю", - подчеркнул Кубраков.

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2021 он назвал точкой нулевого отсчета, когда были обеспечены ряд важных государственных решений для масштабных изменений на УЗ.

Среди этих решений – историческое для независимости Украины повышение тарифов на грузовые перевозки в соответствии с рыночными реалиями. Ожидается, что это предоставит дополнительные 14,3 млрд грн на критические для страны инфраструктурные проекты уже в этом году. Также катализатором изменений стало то, что в сентябре этого года Укрзализныця впервые закупила электроэнергию напрямую у производителя – НАЭК "Энергоатом". Это, по словам министра, уже гарантирует экономию более 4 млрд грн.

Кроме того, в рамках программы "Большая стройка" стартует обновление парка грузовых вагонов, что создаст рынок объемом более 107 млрд грн. К 2024 году планируется построить 20 тысяч новых вагонов, а к 2028 – еще 25,8 тыс.

В ближайшие годы будет построено и обновлено 650 спальных вагонов. Также планируется электрифицировать не менее 500 км путей к 2024 году.

"Мы дали масштабное видение тех проектов, которые ждут Украину в ближайшие 2 года. Это сигналы для бизнеса - инвестировать в производство, людей, технику. И для общественности - государство берет на себя обязательства и помогает стратегически важной отрасли выйти из кризиса", – подчеркнул Кубраков.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что обновление железной дороги, модернизация подвижного состава и железнодорожных путей станет следующим важным направлением программы "Большая стройка".







