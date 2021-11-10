Штамм "Дельта" активно поражает детей и дает осложнения. Вчера в Киеве госпитализировали рекордное количество несовершеннолетних, – Кличко

В Киеве стремительно растет количество больных коронавирусом детей. Только за прошедшие сутки более 100 госпитализированных, что являются рекордными показателями среди несовершеннолетних за весь период пандемии в столице.

Об этом заявил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, увеличилось количество детей, больных коронавирусом - 109 за сутки. В частности, 57 мальчиков от 11 до 17 лет и 52 девочки в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.

"Все больше госпитализируют больных коронавирусом детей. Потому что штамм "Дельта", как отмечают медики, - более агрессивный и поражает много молодых людей и детей. И поражает с последствиями и осложнениями", - отметил Кличко.

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Мэр добавил, что сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание, а 4 из них - в реанимации.

Как сообщалось ранее, Кличко также отметил, что такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса, поэтому на следующей неделе учащиеся столичных школ продолжат обучение в дистанционном режиме.