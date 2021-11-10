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Новости Борьба с коронавирусом
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Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смерти от "дельта"-штамма коронавируса, - Ляшко

Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смерти от

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что вакцинация против коронавируса в 11 раз уменьшает риск смерти от штамма "Дельта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вакцинация – это в первую очередь персональная ответственность за свое здоровье. Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от Delta-штамма COVID-19. Это результаты исследования Американского центра по контролю и профилактике болезней. Ряд европейских стран уже подтверждают это исследование на практике. К примеру, Великобритания, Германия, Бельгия с более чем 65% вакцинированного населения сейчас демонстрируют в 8-14 раз меньшую летальность, чем во время весенней волны. Сегодня в Украине также 91-92% пациентов в больницах - невакцинированные лица. Если бы в Украине был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском - мы бы имели на треть меньше смертей каждый день", - сказал министр.

В то же время Ляшко отметил, что вакцинация спасла уже 6 тысяч жизней украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штамм "Дельта" активно поражает детей и дает осложнения. Вчера в Киеве госпитализировали рекордное количество несовершеннолетних, – Кличко

"Те, кто пропустил дату введения 2-й дозы, получите ее как можно быстрее, разрешите вакцине работать на ваше здоровье. Рекомендуемый интервал, в который желательно сделать вторую прививку, составляет для вакцины CoronaVac 14-28 дней, Pfizer - 21-28 дней, Moderna - 28 дней, AstraZeneca - 4-12 недель", - сказал Ляшко.

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
ваксеры, потрудитесь пруфы на которые ссылаеться ваш санитар предоставить ибо даже воз не так категоричен
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10.11.2021 12:14
+9
А как же хит "у переболевших в 11 раз больше шансов заболеть снова, причем в более тяжелой форме"? Или, наконец, осилил переведенный текст?
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10.11.2021 12:09
+9
какая разница какие цифры называть, вы думаете в беспрерывном ежечастном потоке коронобесия кто то запоминает такие данные?
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10.11.2021 12:20
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Правила форума Совет форумчан
https://vimeo.com/643687875 Доктор Владимир Зеленко о геноциде и коронавирусе on Vimeo
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10.11.2021 12:07 Ответить
А как же хит "у переболевших в 11 раз больше шансов заболеть снова, причем в более тяжелой форме"? Или, наконец, осилил переведенный текст?
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10.11.2021 12:09 Ответить
Благо, Цензор перестал удалять "неудобные" новости.
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10.11.2021 12:18 Ответить
Ему нравится цифра 11, вот он везде ее и тычет.
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10.11.2021 12:42 Ответить
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров
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10.11.2021 12:10 Ответить
Окей, это хороший лозунг. Можно даже выбить на твоём надгробии
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10.11.2021 13:38 Ответить
А от следующих вариантов короновируса...как?? Или ежеквартальный бустер спасет нас всех???

Читаем что будет...
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
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10.11.2021 12:11 Ответить
Джулиус Ричел.
И шоооо это за "гегемон"?
Где и на кого учился? Что умеет?

Тут таких Джулиусов на форуме. Пруд пруди. А может даже и лучше.
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10.11.2021 12:48 Ответить
В статье масса ссылок...и в статье указана масса общеизвестных фактов...человек просто все это систематизировал...
Обидно читать что ты становишься пожизненным потребителем вакцины...и что твоя жизнь в дальнейшем будет зависеть не от тебя и твоего природного иммунитета...а от того угадали в этом году ученые мутацию вируса или не угадали..да??
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10.11.2021 12:54 Ответить
Я тоже так могу.

вакцинация - это простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезней до того, как человек вступит в контакт с их https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD возбудителями . Вакцинация задействует естественные защитные механизмы организма для формирования устойчивости к ряду https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F инфекционных заболеваний и делает вашу иммунную систему сильнее»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%92%D0%9E%D0%97.%D0%A4%D0%90%D0%9A.%D0%A0%D0%A3-7 [7] . Существует неоспоримый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%81 научный консенсус о том, что вакцинация является очень безопасным и эффективным способом борьбы с инфекционными заболеваниями и их уничтожения.

Вакцинация является наиболее эффективным методом предотвращения инфекционных заболеваний. Широко распространённый иммунитет, обусловленный вакцинацией, в значительной степени ответственен за всемирную ликвидацию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0 оспы и ограничение таких заболеваний, как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82 полиомиелит , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8C корь и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA столбняк , в большинстве стран мира

По оценкам ВОЗ, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов смертельных случаев. Это один из самых эффективных с точки зрения стоимости видов инвестиций в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 здравоохранение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-who-2018-week-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-who-immun-9 [9] . Технически возможно ежегодное предотвращение дополнительных четырех миллионов случаев смертиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%92%D0%9E%D0%97,_2008,_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-10 [
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10.11.2021 12:59 Ответить
Вакцинация вакцинации рознь...о чем к стати в статье... ссылка на которую выше ...и написано...
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10.11.2021 13:01 Ответить
Я же говорю. А "гегемон" кто?
Медик. Профэссор. Чей диплом. Где и кем работает. В общем :"Имя сестра. Дай имя".
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10.11.2021 13:04 Ответить
Статью в которой есть имена и ссылки..ты похоже в силу врожденного скудоумия осилить не смог
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10.11.2021 13:05 Ответить
Все с точностью наоборот. Если не поленишься прочесть. Ответ указан НИЖЕ.
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10.11.2021 13:07 Ответить
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10.11.2021 13:37 Ответить
Много букв там для тебя да? Ну извини...😀
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10.11.2021 13:07 Ответить
Лично для тебя. Ответ Ниже. Читай буквы. На рюськом. Английском. Написано доходчиво и ясно . Даже для дураков.
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10.11.2021 13:09 Ответить
А я думал для тебя. "Гегемон".
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10.11.2021 15:08 Ответить
Мифы и факты о вакцинах от COVID-19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html

Точная информация о вакцинах имеет решающее значение и может помочь развеять распространенные мифы и слухи.

Может быть сложно определить, каким источникам информации вы можете доверять. Прежде чем рассматривать информацию о вакцинах в Интернете, убедитесь, что эта информация поступает из надежного источника и регулярно обновляется. Узнайте больше о https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm поиске достоверной информации о https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm вакцинах .

Учись. Дядя.
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10.11.2021 13:06 Ответить
Антивакцинаторство

Антивакцина́торство, также антипрививочное движение, противопрививочное движение - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 общественное движение , оспаривающее эффективность, безопасность и правомерность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F вакцинации , в частности - массовой вакцинации. Скептическое отношение к вакцинации включает в себя полный отказ от вакцинаций, отказ от отдельных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 вакцин , а также изменение сроков и схем иммунизации относительно рекомендуемых медицинскими учреждениями
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10.11.2021 12:50 Ответить
Ну зачем Вы манипулируете? Кто тут против вакцинации вообще? Зачем туфту откровенную гнать?
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10.11.2021 12:56 Ответить
Читай внимательней. Все по делу.

Антивакцина́торство, также антипрививочное движение, противопрививочное движение - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 общественное движение , оспаривающее эффективность, безопасность и правомерность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F вакцинации , в частности - массовой вакцинации. Скептическое отношение к вакцинации включает в себя полный отказ от вакцинаций, отказ от отдельных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 вакцин , а также изменение сроков и схем иммунизации относительно рекомендуемых медицинскими учреждениями
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10.11.2021 13:01 Ответить
А если я этот шмурдяк за вакцины не считаю, то как мне антивакцинаторство тулить? Сначала докажи что это вакцины.
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10.11.2021 13:07 Ответить
Это твое личное. Антиваксовское мнение. Только и всего

Мифы и факты о вакцинах от COVID-19

Точная информация о вакцинах имеет решающее значение и может помочь развеять распространенные мифы и слухи.

Может быть сложно определить, каким источникам информации вы можете доверять. Прежде чем рассматривать информацию о вакцинах в Интернете, убедитесь, что эта информация поступает из надежного источника и регулярно обновляется. Узнайте больше о https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm поиске достоверной информации о https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm вакцинах .
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html

Кстати. Этому сайту. Доверяет цельная страна. США.
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10.11.2021 13:11 Ответить
Вы точно проверили что именно цельная страна доверяет этому сайту или это только Ваше такое личное мнение?
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10.11.2021 13:19 Ответить
Если все разрешения на вакцины и лекарства проходят через их утверждение. То ...
Ну вы как здрасте.
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10.11.2021 15:07 Ответить
Ну у нас вон правительству и МОЗ далеко не все доверяют. Так что...
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10.11.2021 15:56 Ответить
Ну вы и сравнили. Пуй с пальцем.
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10.11.2021 17:23 Ответить
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10.11.2021 13:38 Ответить
Так лучше будет.
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10.11.2021 13:46 Ответить
Научные
https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2282 Covid-19: Unvaccinated face 11 times risk of death from delta variant, CDC data show
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10.11.2021 17:33 Ответить
Сейчас кацапская ботва и жертвы кацапской пропаганды расскажут о вреде вакцинации. При этом никто из них не отвечает на простой вопрос: как остановить смертность от ковид
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10.11.2021 12:11 Ответить
Просто перестати помирати же
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10.11.2021 12:35 Ответить
а ты смотрю ботяра бабосы отрабатываешь другому лагерю, прям шершавым трешь))) Использование экспериментального препарата в экстренных случаях ,так это сейчас называется, дело ЛИЧНОЕ. Напомню что до этого случая ВСЕ вакцины проходили курс ПОЛНЫХ клинических исследований не зависимо сколько смертей это принесло
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10.11.2021 13:40 Ответить
the opinion of russian asshole doesn't interest us
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10.11.2021 14:28 Ответить
дуже просто - так як її ж і нагнали. відмінити плр тестування як ненадійне. Замінити більш точними, якщо дуже дорого - робити вибірково. Лікувати всі прояви типу застуди так як і лікували раніше. швл вже давно використовувався. Висновок про смерть саме від ковід робити лише через заключення паталогоанатома. Бажано аби генетики з вірусологами підключилися і розшифрували все ж геном того вірусу. Бо ніхто толком не знає - лише із слів вооз. А вооз говорить то те, то се.
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11.11.2021 03:42 Ответить
ваксеры, потрудитесь пруфы на которые ссылаеться ваш санитар предоставить ибо даже воз не так категоричен
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10.11.2021 12:14 Ответить
їм нема чим трудитись...в голові ехо...
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10.11.2021 12:37 Ответить
было же вчера в 8 раз)
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10.11.2021 12:15 Ответить
какая разница какие цифры называть, вы думаете в беспрерывном ежечастном потоке коронобесия кто то запоминает такие данные?
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10.11.2021 12:20 Ответить
ну так макрон сказал в 11 .а у нас зекалеке впадлу самому агитировать.






Viktor Perebenesiuk / Віктор Перебенесюк

Вчора Емануель Макрон закликав 22% нещеплених французів вакцинуватися, тому що це зменшує в 11 разів шанси опинитися в ковідній реанімації. Коли Володимир Зеленський звертався таким же чином до 72% нещеплених українців? Тому я й кажу, що голова для того, щоб думати.
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10.11.2021 12:27 Ответить
А это как.. Из 11 человек умрут 10 не вакцинированных и 1 вакцинированный( из 100 получается 10, из 1000 получается 100 и т.д.0
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10.11.2021 12:23 Ответить
Всё гораздо сложнее!
По словам Ляшко, в реанимации выживает 1 из 10.
Значит из 110 попавших в реанимацию ...
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10.11.2021 12:54 Ответить
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10.11.2021 12:27 Ответить
а на расее какая избыточная смертность?чего не хвастаешься?
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10.11.2021 12:29 Ответить
Избыточная смертность в данном случае из-за вакцинации
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10.11.2021 12:43 Ответить
на расее?ну там конечно,от вакцинации новичком избыточная трошки больше,чем от ковида .
я вот только не пойму,нафига нам ваши беды и радости?празднуйте в своем узком кругу.нехай щастыть.
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10.11.2021 12:47 Ответить
Так речь то о Германии, где большой процент населения привит правильными вакцинами. Что уж за кацапов говорить с их собственным шмурдяком в виде спутника.
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10.11.2021 12:58 Ответить
В спам, свинособака. Твои ссылки самосозданы.
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10.11.2021 12:36 Ответить
Твой ник говорит сам за себя
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10.11.2021 12:46 Ответить
А твой Путин - *****. Есть возражения, лишнехромосомный?
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10.11.2021 12:49 Ответить
Когнитивный диссонанс



«Иногда люди придерживаются основных убеждений,

которые очень сильны. Когда им предъявляют доказательства, противоречащие этому убеждению, новое доказательство не может быть принято, потому что оно вызывает чувство дискомфорта, ведь людям очень важно защитить своё основное убеждение.

Они будут рационализировать, игнорировать и отрицать всё, что не соответствует основному убеждению. Вот почему люди расстраиваются и злятся, когда их твердые убеждения рушатся или подвергаются сомнению».



Вся правда о вакцинации и её последствиях уже на поверхности, однако очень много людей до сих пор не желают верить во всё происходящее.
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10.11.2021 13:04 Ответить
И всё равно твой Путин - *****. Есть возражения, лишнехромосомный?
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10.11.2021 13:33 Ответить
а зачем человеку прошедшему полный курс вакцинации правда?ехать может куда угодно на чем угодно,заходить может в любой магазин,с работы не уволят не отстранят,все как и прежде уют и комфорт...а здоровье,последствия да вроде все живы и относительно здоровы.Какое дело такому человеку до невакцинированых?Никакого,а вот труп из могилы ни на что не пожалуется,даже если захочет
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10.11.2021 15:02 Ответить
"В 11 раз" - это как? Это по сравнению с чем? Это как они подсчитали?
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10.11.2021 12:27 Ответить
Читай
https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2282 Covid-19: Unvaccinated face 11 times risk of death from delta variant, CDC data show
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10.11.2021 17:35 Ответить
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10.11.2021 12:28 Ответить
​​Правительственные данные показали, что в сентябре 70% смертей от COVID-19 как в Швеции, так и в Великобритании были за «полностью вакцинированными» людьми.



Шведское агентство общественного здравоохранения сообщило, что 70% смертей от Covid 19 были связаны с «полностью вакцинированными» людьми в период с 1 по 24 сентября, сообщает шведская газета Svenska Dagbladet. За этот период в стране зарегистрировали около 130 смертельных случаев Covid.



«Хотя, в основном это по-прежнему пожилые люди, эксперты по вакцинации продолжают видеть тенденцию к снижению охвата вакцинацией в Швеции», - сообщает Svenska Dagbladet.

Исследователь Фаршид Джалалванд сообщил газете, что «прошло много времени с тех пор, как пожилые люди вакцинировались, количество вакцинаций увеличилось, ограничения были ослаблены, а дельта-вариант взял верх».



В Швеции, однако, смертность резко снизилась после того, как чиновники здравоохранения ослабили ограничения в начале июня, и в скандинавской стране в июле и августе практически не было зарегистрировано случаев смерти от Covid. В середине сентября снова начали расти количество жертв. К тому времени почти 75% шведов от 16 лет и старше были «полностью вакцинированы».
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10.11.2021 12:29 Ответить
Ляшко, подопытные кролики же верят, что смерть от модной болезни после укольчика исключена.

Как так, опять обманули?
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10.11.2021 12:31 Ответить
Даже CNN признает что вакцина не защитит тебя от смерти от модной болезни

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10.11.2021 12:32 Ответить
Ах, нє вєрю я вам! Всьо обман. Гдє гарантія?!
Ви хатітє обмануть нєвінний беззащітний нарід!
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10.11.2021 12:35 Ответить
Как количество смертей зависит от того чем вакцинация.
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10.11.2021 12:36 Ответить
Дадада. Вакцинированным вживляют чип.
Но зато вакцинированные ловят бесплатный вай фай )))
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10.11.2021 12:38 Ответить
не старайтеся знайти логіку і здоровий глузд в балакані клонів...
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10.11.2021 12:39 Ответить
Це порожнє "гониви" вже обридло. Можна подумати що хтось там щось реально рахував.
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10.11.2021 12:42 Ответить
Цифры сам придумал, или подсказал кто? Придурок!
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10.11.2021 12:45 Ответить
Ляшко сам себя обманул. Как унтер-офицерская вдова...
Откуда 11 раз? На прошлой неделе озвучил, что в больницах из 100 заболевших только 2 вакцинированных!
А это 50 раз!
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10.11.2021 12:47 Ответить
Продаю недорого.

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10.11.2021 13:13 Ответить
Из какой ноздри это насекомое выколупало цифру 11? Или из жёппы?
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10.11.2021 13:21 Ответить
Дуже дивно, коли чистий управлінець робить такі заяви. Який лікар з Ляшко, коли він ним не працював? Гініколагша вже керувала РНБО. Ще дивніше виглядає посилання на іноземні джерела. Потрібно надавати статистику по Україні. Де данні про смертність від схожих хвороб за минулі роки? Я теж перелякався коли минулоріч почув цифри смертей у США, але то був природій добовий спад на 330 млн. Дуже гарно в них виходить висмикувати потрібні їм цифри з різних країн. А головне "поради" надаватись повинні вузькоспеціалізованим лікарям і вченими. Відомими, а не продажними і які не працюють на гранти компаній виробників вакцин. Тому я вважую, що не всі поради Ляшко чи Комаровського правдиві. Вони не практикуючі лікарі, і не вірусологи. Так, вони продавлюють тимасове дієве рішення. Безумовно воно зараз дає результат. Саме про вакцінацію йде мова. А ось про лікування повна брехня. Тому, що це дорого. Існують результативні методи. За якими вже вилікувались тисячі. Це їм лікування, а для нас що дешевше - вакцінація. Але ж цикл випробування становить 6-7 років. Що буде після 4-5 дози вони не знають і вразі чого ви не знайдете В.Ляшко, Комаровського, журналістів, політиків і всіх інших спеціалістів такої профільної ширини з їхніми порадами. Тому, ще раз наголошую, повинна бути п'ятирічна державна підтимка для вакцінованих і вразі чого, навіть через 4,5 роки держава реально допоможе. Посадити всіх на вакцини, потім на дорогущі препарати - це в них така програма дій.
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10.11.2021 15:17 Ответить
а почему не в 111 раз?
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10.11.2021 15:37 Ответить
В 3 раза это точно. Если бы в 11, то все бы вакцинировались.
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10.11.2021 17:24 Ответить
https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2282 Covid-19: Unvaccinated face 11 times risk of death from delta variant, CDC data show
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10.11.2021 17:34 Ответить
 
 