Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смерти от "дельта"-штамма коронавируса, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что вакцинация против коронавируса в 11 раз уменьшает риск смерти от штамма "Дельта".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Вакцинация – это в первую очередь персональная ответственность за свое здоровье. Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от Delta-штамма COVID-19. Это результаты исследования Американского центра по контролю и профилактике болезней. Ряд европейских стран уже подтверждают это исследование на практике. К примеру, Великобритания, Германия, Бельгия с более чем 65% вакцинированного населения сейчас демонстрируют в 8-14 раз меньшую летальность, чем во время весенней волны. Сегодня в Украине также 91-92% пациентов в больницах - невакцинированные лица. Если бы в Украине был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском - мы бы имели на треть меньше смертей каждый день", - сказал министр.
В то же время Ляшко отметил, что вакцинация спасла уже 6 тысяч жизней украинцев.
"Те, кто пропустил дату введения 2-й дозы, получите ее как можно быстрее, разрешите вакцине работать на ваше здоровье. Рекомендуемый интервал, в который желательно сделать вторую прививку, составляет для вакцины CoronaVac 14-28 дней, Pfizer - 21-28 дней, Moderna - 28 дней, AstraZeneca - 4-12 недель", - сказал Ляшко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Читаем что будет...
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
И шоооо это за "гегемон"?
Где и на кого учился? Что умеет?
Тут таких Джулиусов на форуме. Пруд пруди. А может даже и лучше.
Обидно читать что ты становишься пожизненным потребителем вакцины...и что твоя жизнь в дальнейшем будет зависеть не от тебя и твоего природного иммунитета...а от того угадали в этом году ученые мутацию вируса или не угадали..да??
вакцинация - это простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезней до того, как человек вступит в контакт с их https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD возбудителями . Вакцинация задействует естественные защитные механизмы организма для формирования устойчивости к ряду https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F инфекционных заболеваний и делает вашу иммунную систему сильнее»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%92%D0%9E%D0%97.%D0%A4%D0%90%D0%9A.%D0%A0%D0%A3-7 [7] . Существует неоспоримый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%81 научный консенсус о том, что вакцинация является очень безопасным и эффективным способом борьбы с инфекционными заболеваниями и их уничтожения.
Вакцинация является наиболее эффективным методом предотвращения инфекционных заболеваний. Широко распространённый иммунитет, обусловленный вакцинацией, в значительной степени ответственен за всемирную ликвидацию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0 оспы и ограничение таких заболеваний, как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82 полиомиелит , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8C корь и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA столбняк , в большинстве стран мира
По оценкам ВОЗ, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов смертельных случаев. Это один из самых эффективных с точки зрения стоимости видов инвестиций в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 здравоохранение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-who-2018-week-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-who-immun-9 [9] . Технически возможно ежегодное предотвращение дополнительных четырех миллионов случаев смертиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%92%D0%9E%D0%97,_2008,_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-10 [
Медик. Профэссор. Чей диплом. Где и кем работает. В общем :"Имя сестра. Дай имя".
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
Точная информация о вакцинах имеет решающее значение и может помочь развеять распространенные мифы и слухи.
Может быть сложно определить, каким источникам информации вы можете доверять. Прежде чем рассматривать информацию о вакцинах в Интернете, убедитесь, что эта информация поступает из надежного источника и регулярно обновляется. Узнайте больше о https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm поиске достоверной информации о https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm вакцинах .
Учись. Дядя.
Антивакцина́торство, также антипрививочное движение, противопрививочное движение - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 общественное движение , оспаривающее эффективность, безопасность и правомерность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F вакцинации , в частности - массовой вакцинации. Скептическое отношение к вакцинации включает в себя полный отказ от вакцинаций, отказ от отдельных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 вакцин , а также изменение сроков и схем иммунизации относительно рекомендуемых медицинскими учреждениями
Антивакцина́торство, также антипрививочное движение, противопрививочное движение - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 общественное движение , оспаривающее эффективность, безопасность и правомерность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F вакцинации , в частности - массовой вакцинации. Скептическое отношение к вакцинации включает в себя полный отказ от вакцинаций, отказ от отдельных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 вакцин , а также изменение сроков и схем иммунизации относительно рекомендуемых медицинскими учреждениями
Мифы и факты о вакцинах от COVID-19
Точная информация о вакцинах имеет решающее значение и может помочь развеять распространенные мифы и слухи.
Может быть сложно определить, каким источникам информации вы можете доверять. Прежде чем рассматривать информацию о вакцинах в Интернете, убедитесь, что эта информация поступает из надежного источника и регулярно обновляется. Узнайте больше о https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm поиске достоверной информации о https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm вакцинах .
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
Кстати. Этому сайту. Доверяет цельная страна. США.
Ну вы как здрасте.
https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2282 Covid-19: Unvaccinated face 11 times risk of death from delta variant, CDC data show
Viktor Perebenesiuk / Віктор Перебенесюк
Вчора Емануель Макрон закликав 22% нещеплених французів вакцинуватися, тому що це зменшує в 11 разів шанси опинитися в ковідній реанімації. Коли Володимир Зеленський звертався таким же чином до 72% нещеплених українців? Тому я й кажу, що голова для того, щоб думати.
По словам Ляшко, в реанимации выживает 1 из 10.
Значит из 110 попавших в реанимацию ...
я вот только не пойму,нафига нам ваши беды и радости?празднуйте в своем узком кругу.нехай щастыть.
«Иногда люди придерживаются основных убеждений,
которые очень сильны. Когда им предъявляют доказательства, противоречащие этому убеждению, новое доказательство не может быть принято, потому что оно вызывает чувство дискомфорта, ведь людям очень важно защитить своё основное убеждение.
Они будут рационализировать, игнорировать и отрицать всё, что не соответствует основному убеждению. Вот почему люди расстраиваются и злятся, когда их твердые убеждения рушатся или подвергаются сомнению».
Вся правда о вакцинации и её последствиях уже на поверхности, однако очень много людей до сих пор не желают верить во всё происходящее.
https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2282 Covid-19: Unvaccinated face 11 times risk of death from delta variant, CDC data show
Шведское агентство общественного здравоохранения сообщило, что 70% смертей от Covid 19 были связаны с «полностью вакцинированными» людьми в период с 1 по 24 сентября, сообщает шведская газета Svenska Dagbladet. За этот период в стране зарегистрировали около 130 смертельных случаев Covid.
«Хотя, в основном это по-прежнему пожилые люди, эксперты по вакцинации продолжают видеть тенденцию к снижению охвата вакцинацией в Швеции», - сообщает Svenska Dagbladet.
Исследователь Фаршид Джалалванд сообщил газете, что «прошло много времени с тех пор, как пожилые люди вакцинировались, количество вакцинаций увеличилось, ограничения были ослаблены, а дельта-вариант взял верх».
В Швеции, однако, смертность резко снизилась после того, как чиновники здравоохранения ослабили ограничения в начале июня, и в скандинавской стране в июле и августе практически не было зарегистрировано случаев смерти от Covid. В середине сентября снова начали расти количество жертв. К тому времени почти 75% шведов от 16 лет и старше были «полностью вакцинированы».
Как так, опять обманули?
Ви хатітє обмануть нєвінний беззащітний нарід!
Но зато вакцинированные ловят бесплатный вай фай )))
Откуда 11 раз? На прошлой неделе озвучил, что в больницах из 100 заболевших только 2 вакцинированных!
А это 50 раз!