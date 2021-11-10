Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смерти от "дельта"-штамма коронавируса, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что вакцинация против коронавируса в 11 раз уменьшает риск смерти от штамма "Дельта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вакцинация – это в первую очередь персональная ответственность за свое здоровье. Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от Delta-штамма COVID-19. Это результаты исследования Американского центра по контролю и профилактике болезней. Ряд европейских стран уже подтверждают это исследование на практике. К примеру, Великобритания, Германия, Бельгия с более чем 65% вакцинированного населения сейчас демонстрируют в 8-14 раз меньшую летальность, чем во время весенней волны. Сегодня в Украине также 91-92% пациентов в больницах - невакцинированные лица. Если бы в Украине был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском - мы бы имели на треть меньше смертей каждый день", - сказал министр.

В то же время Ляшко отметил, что вакцинация спасла уже 6 тысяч жизней украинцев.

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"Те, кто пропустил дату введения 2-й дозы, получите ее как можно быстрее, разрешите вакцине работать на ваше здоровье. Рекомендуемый интервал, в который желательно сделать вторую прививку, составляет для вакцины CoronaVac 14-28 дней, Pfizer - 21-28 дней, Moderna - 28 дней, AstraZeneca - 4-12 недель", - сказал Ляшко.