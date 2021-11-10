РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3786 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 829 14

Система здравоохранения Киева работает на грани возможностей, а ситуация с COVID-19 ухудшается, - Кличко

Система здравоохранения Киева работает на грани возможностей, а ситуация с COVID-19 ухудшается, - Кличко

Ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшается, система здравоохранения столицы работает на грани возможностей.

Об этом заявил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ежедневно умирают десятки людей. Ежедневно – более тысячи-полторы новых больных. Так долго продолжаться не может… И, к сожалению, многие вирусные нигилисты понимают это только попав в реанимацию. И потом обвиняют всех, но не себя. Замечу, что сегодня, хоть Киев и является лидером по вакцинации в Украине, мы должны мобилизоваться и показать, что можем дать ответ и защититься от вируса. Вакцина есть. Пункты, где можно получить прививку, работают. Идите и вакцинируйтесь!", - сказал Кличко на брифинге в среду.

Мэр отметил, что система здравоохранения столицы работает уже на пределе возможностей, а ситуация с распространением коронавируса в городе и дальше ухудшается.

Также читайте: Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смерти от "дельта"-штамма коронавируса, - Ляшко

"Не посещайте публичные места без необходимости. Не пользуйтесь общественным транспортом, если нет острой необходимости! Не игнорируйте опасность. Это может слишком дорого стоить… И вы подвергаете опасности не только себя - вы пренебрегаете здоровьем своих близких! Мы не закрыли заведения, торговые центры, транспорт для вакцинированных и людей с тестами. Но ситуация усугубляется. Давайте не доводить ее до полного локдауна", – призвал мэр столицы.

По словам Кличко, сейчас заполняемость коек в медучреждениях Киева составляет 73%, но в некоторых больницах – 99-100%. При этом 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке, койки с кислородом заполнены на 70%.

Он также сообщил, что в городе к приему больных COVID-19 подготовлено более 6 тыс. коек, из них около 90% в коммунальных медучреждениях обеспечены кислородом. Также в столице есть около 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Автор: 

больница (1437) Киев (25484) Кличко Виталий (4637) медицина (2518) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
ну как объяснить что сама вакцинация не начинает работать мгновенно... вот укололся и фсё - индульгенция от короны.... еще как минимум несколько дней или недель человек уязвим так же как и не вакцинированный... более того... даже идущий (бегущий ради сертификата) за первой прививкой может быть уже болен (или день-два или неделю если бессимптомно)
я НЕ ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ !!! просто включайте мозг.. сделал прививку и вышел с дыркой и ты уже бессмертен - такого не бывает !!! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ДЕТЕЙ !!!!
показать весь комментарий
10.11.2021 13:19
+2
Продовжуйте за допомогою дискримінації примушувати вакцинуватися людей до 50-ти років, серед яких статистика смертності 3 випадки на 100 000 заражень і далі забивайте на вакцинацію старших 50-ти, шляхом індивідуального підходу до них і дефіцит Пенсійного фонду буде впевнено зменшуватись. Серед цієї групи смертність 103 випадки на100 000 заражень і ті 93% невакцинованих, що вмирають в українських лікарнях саме люди старші 50-ти років.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:29
+1
У Києві закриті тільки школи. Все інше працює, скрізь повно людей ,ніяких обмежень, отже "зелена зона"...
показать весь комментарий
10.11.2021 12:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Но антиваксерам прикольно - они получат бесплатный пакет:

показать весь комментарий
10.11.2021 12:16 Ответить
НО КЛОУН🤡🤢🐲😈 СОБОЙ ВПОЛНЕ ДОВОЛЕН - СУШИТ КОФТУ ,ОБЕДАЕТ И ХОРОШО КАКАЕТ
показать весь комментарий
10.11.2021 13:38 Ответить
И вакцинованых куча, и в транспорт не пускают, и в магазины не пускают, и на работу не пускают и кругом уже ходить нельзя, а болящих дофига и больше. Как так?
показать весь комментарий
10.11.2021 12:20 Ответить
Та вроде уже писали что скорее всего пик уже пройден, а по словам Кличко получается что нет.
показать весь комментарий
10.11.2021 12:50 Ответить
У Києві закриті тільки школи. Все інше працює, скрізь повно людей ,ніяких обмежень, отже "зелена зона"...
показать весь комментарий
10.11.2021 12:22 Ответить
Шо працюе? Только вакцинированное. Ну + эпицентры. Делайте выводы.
показать весь комментарий
10.11.2021 12:48 Ответить
"В следующую волну пандемии город не планирует закрывать детские сады и начальную школу на карантин." об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко"

""Мы готовы. Медицинская отрасль готова. Все медицинские учреждения, специализирующиеся на инфекционных болезнях, полностью оснащены, что касается защиты и оборудования. Город Киев получил большую часть тех материалов, которые крайне необходимы."
показать весь комментарий
10.11.2021 12:32 Ответить
Расскажи сколько развернул дополнительных коек, оборудовал вагонов метро ик-излучателями, добавил единиц транспорта на маршруты, установил автоматов по продаже масок. Шо, все по нулям?
И нахрена городу такой мер?
показать весь комментарий
10.11.2021 12:51 Ответить
лечат не койки, а врачи. Медработников ограниченное количество
показать весь комментарий
10.11.2021 13:23 Ответить
Хорошо в том кресле, жирно)) Да с собой не заберешь на тот свет, нахера вам столько денег)))
показать весь комментарий
10.11.2021 13:14 Ответить
ну как объяснить что сама вакцинация не начинает работать мгновенно... вот укололся и фсё - индульгенция от короны.... еще как минимум несколько дней или недель человек уязвим так же как и не вакцинированный... более того... даже идущий (бегущий ради сертификата) за первой прививкой может быть уже болен (или день-два или неделю если бессимптомно)
я НЕ ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ !!! просто включайте мозг.. сделал прививку и вышел с дыркой и ты уже бессмертен - такого не бывает !!! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ДЕТЕЙ !!!!
показать весь комментарий
10.11.2021 13:19 Ответить
На гвынтокрыл - и в Тернополь усих. У них там желтая зона
показать весь комментарий
10.11.2021 13:24 Ответить
Продовжуйте за допомогою дискримінації примушувати вакцинуватися людей до 50-ти років, серед яких статистика смертності 3 випадки на 100 000 заражень і далі забивайте на вакцинацію старших 50-ти, шляхом індивідуального підходу до них і дефіцит Пенсійного фонду буде впевнено зменшуватись. Серед цієї групи смертність 103 випадки на100 000 заражень і ті 93% невакцинованих, що вмирають в українських лікарнях саме люди старші 50-ти років.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:29 Ответить
Ни фига себе!!!!!!! Пидалик, у нас после вашего правления, еще есть здравоохранение???????!
показать весь комментарий
10.11.2021 15:01 Ответить
 
 