Система здравоохранения Киева работает на грани возможностей, а ситуация с COVID-19 ухудшается, - Кличко
Ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшается, система здравоохранения столицы работает на грани возможностей.
Об этом заявил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ежедневно умирают десятки людей. Ежедневно – более тысячи-полторы новых больных. Так долго продолжаться не может… И, к сожалению, многие вирусные нигилисты понимают это только попав в реанимацию. И потом обвиняют всех, но не себя. Замечу, что сегодня, хоть Киев и является лидером по вакцинации в Украине, мы должны мобилизоваться и показать, что можем дать ответ и защититься от вируса. Вакцина есть. Пункты, где можно получить прививку, работают. Идите и вакцинируйтесь!", - сказал Кличко на брифинге в среду.
Мэр отметил, что система здравоохранения столицы работает уже на пределе возможностей, а ситуация с распространением коронавируса в городе и дальше ухудшается.
"Не посещайте публичные места без необходимости. Не пользуйтесь общественным транспортом, если нет острой необходимости! Не игнорируйте опасность. Это может слишком дорого стоить… И вы подвергаете опасности не только себя - вы пренебрегаете здоровьем своих близких! Мы не закрыли заведения, торговые центры, транспорт для вакцинированных и людей с тестами. Но ситуация усугубляется. Давайте не доводить ее до полного локдауна", – призвал мэр столицы.
По словам Кличко, сейчас заполняемость коек в медучреждениях Киева составляет 73%, но в некоторых больницах – 99-100%. При этом 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке, койки с кислородом заполнены на 70%.
Он также сообщил, что в городе к приему больных COVID-19 подготовлено более 6 тыс. коек, из них около 90% в коммунальных медучреждениях обеспечены кислородом. Также в столице есть около 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
""Мы готовы. Медицинская отрасль готова. Все медицинские учреждения, специализирующиеся на инфекционных болезнях, полностью оснащены, что касается защиты и оборудования. Город Киев получил большую часть тех материалов, которые крайне необходимы."
И нахрена городу такой мер?
я НЕ ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ !!! просто включайте мозг.. сделал прививку и вышел с дыркой и ты уже бессмертен - такого не бывает !!! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ДЕТЕЙ !!!!