Система здравоохранения Киева работает на грани возможностей, а ситуация с COVID-19 ухудшается, - Кличко

Ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшается, система здравоохранения столицы работает на грани возможностей.

Об этом заявил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ежедневно умирают десятки людей. Ежедневно – более тысячи-полторы новых больных. Так долго продолжаться не может… И, к сожалению, многие вирусные нигилисты понимают это только попав в реанимацию. И потом обвиняют всех, но не себя. Замечу, что сегодня, хоть Киев и является лидером по вакцинации в Украине, мы должны мобилизоваться и показать, что можем дать ответ и защититься от вируса. Вакцина есть. Пункты, где можно получить прививку, работают. Идите и вакцинируйтесь!", - сказал Кличко на брифинге в среду.

Мэр отметил, что система здравоохранения столицы работает уже на пределе возможностей, а ситуация с распространением коронавируса в городе и дальше ухудшается.

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"Не посещайте публичные места без необходимости. Не пользуйтесь общественным транспортом, если нет острой необходимости! Не игнорируйте опасность. Это может слишком дорого стоить… И вы подвергаете опасности не только себя - вы пренебрегаете здоровьем своих близких! Мы не закрыли заведения, торговые центры, транспорт для вакцинированных и людей с тестами. Но ситуация усугубляется. Давайте не доводить ее до полного локдауна", – призвал мэр столицы.

По словам Кличко, сейчас заполняемость коек в медучреждениях Киева составляет 73%, но в некоторых больницах – 99-100%. При этом 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке, койки с кислородом заполнены на 70%.

Он также сообщил, что в городе к приему больных COVID-19 подготовлено более 6 тыс. коек, из них около 90% в коммунальных медучреждениях обеспечены кислородом. Также в столице есть около 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.