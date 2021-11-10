Польша может полностью закрыть границу с Беларусью из-за миграционного кризиса: Мы отправляем Минску такую ​​информацию по официальным каналам

Польша может полностью закрыть границу с Беларусью, если режим Александра Лукашенко не остановит давление с помощью мигрантов.

Об этом в комментарии заявил представитель правительства Польши Петр Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Мюллера, сценарий полного закрытия границы с Беларусью рассматривается.

"Мы отправляем по дипломатическим и официальным каналам ​​информацию белорусским властям, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят гибридную войну на границе", – заявил Мюллер.

Он отметил, что ответа со стороны Беларуси пока нет.

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