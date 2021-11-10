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Польша может полностью закрыть границу с Беларусью из-за миграционного кризиса: Мы отправляем Минску такую ​​информацию по официальным каналам

Польша может полностью закрыть границу с Беларусью из-за миграционного кризиса: Мы отправляем Минску такую ​​информацию по официальным каналам

Польша может полностью закрыть границу с Беларусью, если режим Александра Лукашенко не остановит давление с помощью мигрантов.

Об этом в комментарии заявил представитель правительства Польши Петр Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Мюллера, сценарий полного закрытия границы с Беларусью рассматривается.

"Мы отправляем по дипломатическим и официальным каналам ​​информацию белорусским властям, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят гибридную войну на границе", – заявил Мюллер.

Он отметил, что ответа со стороны Беларуси пока нет.

Также читайте: Россия пытается спровоцировать польско-белорусский конфликт и обвинить во всем Запад, - СМИ

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5260) мигранты (980) нелегалы (452) Польша (8405)


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Топ комментарии
+15
Давно пора.После первых же попыток бульбофюрера гадить Европе.Пусть сидят в своем зоопарке.
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10.11.2021 12:31
+12
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10.11.2021 12:30
+7
Тільки що говорив по телефону з товаришем Рідня його дружини - в прикордонні Гродненщини живе Вчора вони розмовляли з ними по телефону Кажуть - в бік Польщі пруть автобуси з "чорними" у супроводі міліції В селах не зупиняються На місці їх вивантажують і оточують "кордонами" - щоб у села не лізли Люди готуються до того що їх можуть "на постой" підселять - коли морози вдарять Зокрема нібито "слух пройшов" що готують у школах спортзали
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10.11.2021 12:37
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10.11.2021 12:30 Ответить
Давно пора.После первых же попыток бульбофюрера гадить Европе.Пусть сидят в своем зоопарке.
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10.11.2021 12:31 Ответить
Насколько знаю Эрдоган к себе не завозит, кроме того у него этих беженцев с пару миллионов в стране на шее сидит , что уже недовольство турков вызывает , особенно на юге. Таки вам кацапам за свой масквабад переживать лучше, чем за Европу
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10.11.2021 12:48 Ответить
З Масквабаді чорних вже давно більше, ніж тих, хто себе чомусь кличе "руськими".
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10.11.2021 12:54 Ответить
Це атака не на Польщу. Польща повинна поки тільки замовкнути коли ерефія продовже війну з Україною. Як замовкла Франція після жовтих желетів. Війна з Польщею буде тільки після перемоги путіна в Україні і імовірно в Казахстані. Там русні теж вистачає.
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10.11.2021 12:36 Ответить
То есц апосся падения ссысрани и засрани, и города серов де серут па падъездам.
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10.11.2021 12:53 Ответить
Спочатку треба було закрити кордон, а потім заявляти !!!
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10.11.2021 13:18 Ответить
Да чего вы еще ждете, поляки? Требуйте закрытия пролета самолетов и прохода поездов из Лукахоза.
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10.11.2021 12:35 Ответить
Тільки що говорив по телефону з товаришем Рідня його дружини - в прикордонні Гродненщини живе Вчора вони розмовляли з ними по телефону Кажуть - в бік Польщі пруть автобуси з "чорними" у супроводі міліції В селах не зупиняються На місці їх вивантажують і оточують "кордонами" - щоб у села не лізли Люди готуються до того що їх можуть "на постой" підселять - коли морози вдарять Зокрема нібито "слух пройшов" що готують у школах спортзали
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10.11.2021 12:37 Ответить
Вот белорусы тогда "отловятся!!!" Когда к ним черножопых навезут, и они у них ассимилируют!!! Вот смеху будет, люди сразу "лукавому усатому" "спасибо" с большой буквы скажут!!!
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10.11.2021 12:46 Ответить
Говорив з хлопцями-житомирянами Сказали - по селах у нас уже люди картеччю запасаються Готуються до того коли Лука перенаправлятиме потоки через наш кордон Тут їх точно зустрінуть не "толерантно" А їсти ж "біженцям" треба То почнуть грабувать і красти Ну і "отримають" відповідь! (Їх і раніше тихцем "на той світ" відправляли - прикордонники трупи в погранзоні знаходили час від часу)
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10.11.2021 12:53 Ответить
Пусть вакцинируются быстрее , бо мигранты без вакцин
на них и больниц в Украине не хватит !!!
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10.11.2021 12:56 Ответить
И, главное , что бы Святого Писания читали по－больше😀
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10.11.2021 15:41 Ответить
Правильно делают, потому, что Меркельша поговори с Зе и мигранты потекут сюда, в Украину. Только здесь, как в анекдоте про письмо негра домой...."вот если зеленую зиму еще терпеть можно, то в белую зиму вообще можно сдохнуть "😀😀😀😀😀
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10.11.2021 15:38 Ответить
ПУСТЬ стоят мигрантов в раше - там тоже с ЕС есть граница
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10.11.2021 15:46 Ответить
Порадив би родичам товариша об'єднуватись в якісь загони тероборони, тільки питання часу, коли чорні полізуть по хатам білорусів
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10.11.2021 12:50 Ответить
закройти Раша транзит , Лука Звизды получит ,
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10.11.2021 12:38 Ответить
Зеля выручит, пустят потоки через Украину
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10.11.2021 12:42 Ответить
+100
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10.11.2021 13:41 Ответить
Даже, не сомневаюсь в этом.😀
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10.11.2021 16:55 Ответить
На росии и в Беларуси распространяется информация об якобы отсутствии реакции со стороны ЕС о применении Польшей оружия против мигрантов, т.о. ЕС соглашается с любыми "незаконными действиями в решении миграционного кризиса" и из-за этого есть риск пограничного конфликта. Пропаганда работает на полную! Бульбафюрер и ***** сами создали кризис, а теперь переворачивают все с ног на голову.
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10.11.2021 12:41 Ответить
В ЕС разгоняют водой митинги .
и тут водой надо
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10.11.2021 15:47 Ответить
Водой с салом. Это для исламиста хуже карачуна)
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10.11.2021 16:56 Ответить
може закрити, а може не закрити
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10.11.2021 12:42 Ответить
Границу между странами ЕС и Минским генерал губернаторством РФ нужно перекрывать наглухо, а пограничным и полицейским отрядам и отрядам самообороны разрешить ( как минимум) применение травматического оружия на поражение в случае попытки незаконного пересечения границы.
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10.11.2021 12:43 Ответить
Когда введут визы с рашей , Беларусью , Грузией, азербайджанцам и др пост советскими республиками
ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ МОЛЧИТ- КАК СТРАУСЫ головы в асфальт спрятали ?
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10.11.2021 12:48 Ответить
А с айзерами зачем?
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10.11.2021 13:02 Ответить
Правило сначала должно быть одно для всех - визы через посольства.

Потом отдельно с каждой страной подписывать безвизовый режим через биопаспорта , чтобы въезд и выезд был контролирован , как в ЕС ( отпечатки пальцев, скан глаз, справка о несудимости и т д)
Надо очищать Украину от совковогомусора и криминала , который ******** в Украине жить
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10.11.2021 13:08 Ответить
Это надо было делать еще вчера.
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10.11.2021 12:51 Ответить
Как только поляки закроют кордон, всё это агресивное и не желающее работать говно, колхозное чмо с х..лом, напрявят к нам.
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10.11.2021 12:53 Ответить
Всё очевидно. Как сейчас, так и несколько лет ранее кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. С этой же целью, в частности, они устраивали ковровые бомбёжки Сирии.
Так же и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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10.11.2021 12:58 Ответить
нужно закрыть границу для ВСЕХ белорусов - пусть они у таракана спросят как им теперь попасть в Польшу?!! p.s. "проблему" с "нелегалами" лет 70 назад решалась бы быстро кардинально и ЭФФЕКТИВНО - пара очередей из МГ - 42 и "проблемы" больше НЕТ все будут знать - нелегальный переход границы опасен для жизни!!
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10.11.2021 12:59 Ответить
Минирование －очень эффективно) и...дешево.
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10.11.2021 17:04 Ответить
Гібридна війна московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
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10.11.2021 12:59 Ответить
Так там з іншого боку такі самі мастера знищувати населенні пункти, більшовики не менше сіл знищили разом з людьми, в тій самій Біларусі.
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10.11.2021 13:08 Ответить
Поляки, зачем вам ответ "бацьки"? вы делайте свое дело, сделаете, таракан сам за ответами обратится, а вы его нах. к пуйлу тут же посылайте. для того усатого уе....бка так понятлееве.
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10.11.2021 13:14 Ответить
Батька плевал на всякую информацию, и по разным каналам.
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10.11.2021 14:33 Ответить
Principe pravilno.Litva i Latvija dolzni poderzat takoje.Interesno kakim togda obrozom masini s Belorus budet jexat v Evropu?
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10.11.2021 15:46 Ответить
Не пускати тих "біженців" нікуди, просто скоро морози вдарять вони самі повтікають.
Головне протриматись хоча б один місяць.
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10.11.2021 15:49 Ответить
А партизанские тропы тоже перекроют?
Не боятся, что белорусы перестанут продавать польские товары в рашку?
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10.11.2021 16:06 Ответить
 
 