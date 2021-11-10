Польша может полностью закрыть границу с Беларусью из-за миграционного кризиса: Мы отправляем Минску такую информацию по официальным каналам
Польша может полностью закрыть границу с Беларусью, если режим Александра Лукашенко не остановит давление с помощью мигрантов.
Об этом в комментарии заявил представитель правительства Польши Петр Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По словам Мюллера, сценарий полного закрытия границы с Беларусью рассматривается.
"Мы отправляем по дипломатическим и официальным каналам информацию белорусским властям, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят гибридную войну на границе", – заявил Мюллер.
Он отметил, что ответа со стороны Беларуси пока нет.
Топ комментарии
+15 Anatoliy A #437998
показать весь комментарий10.11.2021 12:31
+12 Valery Greff
показать весь комментарий10.11.2021 12:30
+7 Яр Холодний
показать весь комментарий10.11.2021 12:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на них и больниц в Украине не хватит !!!
и тут водой надо
ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ МОЛЧИТ- КАК СТРАУСЫ головы в асфальт спрятали ?
Потом отдельно с каждой страной подписывать безвизовый режим через биопаспорта , чтобы въезд и выезд был контролирован , как в ЕС ( отпечатки пальцев, скан глаз, справка о несудимости и т д)
Надо очищать Украину от совковогомусора и криминала , который ******** в Украине жить
Так же и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
Головне протриматись хоча б один місяць.
Не боятся, что белорусы перестанут продавать польские товары в рашку?