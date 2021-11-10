Ситуация в энергетике Украины критическая: на складах на 310,4 тыс. т меньше угля, чем необходимо, 62 энергоблока ТЭС не работают, - нардеп "ЕС" Гончаренко

До сих пор непонятно, что планируют делать власти, чтобы преодолеть энергетический кризис.

Об этом заявил народный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине на складах – на 310,4 тыс. тонн меньше угля, чем критически необходимо. 62 энергоблока на ТЭС – не работают вообще!"

По состоянию на 10 ноября 2021 г. на складах ТЭС и ТЭЦ находится 447,9 тыс. тонн угля. Это на 310,4 тыс. тонн ниже гарантированных запасов. В сутки запас угля на складах ТЭС и ТЭЦ уменьшился на 13,8 тыс тонн.

На 15 ТЭС эксплуатируются 26 из 88 энергоблоков мощностью около 4,1 тыс. МВт. При этом – 62 энергоблока не работают. 25 из них – из-за отсутствия топлива.

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На 4 АЭС эксплуатируются 11 из 15 энергоблоков мощностью около 9,9 тыс. МВт, 4 энергоблока находятся на ремонте.

Как мы видим, ситуация в энергетике Украины критическая! До сих пор непонятно, что планируют делать власти, чтобы решить этот очень важный вопрос", - рассказал политик.