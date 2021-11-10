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Ситуация в энергетике Украины критическая: на складах на 310,4 тыс. т меньше угля, чем необходимо, 62 энергоблока ТЭС не работают, - нардеп "ЕС" Гончаренко

Ситуация в энергетике Украины критическая: на складах на 310,4 тыс. т меньше угля, чем необходимо, 62 энергоблока ТЭС не работают, - нардеп

До сих пор непонятно, что планируют делать власти, чтобы преодолеть энергетический кризис.

Об этом заявил народный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине на складах – на 310,4 тыс. тонн меньше угля, чем критически необходимо. 62 энергоблока на ТЭС – не работают вообще!"

По состоянию на 10 ноября 2021 г. на складах ТЭС и ТЭЦ находится 447,9 тыс. тонн угля. Это на 310,4 тыс. тонн ниже гарантированных запасов. В сутки запас угля на складах ТЭС и ТЭЦ уменьшился на 13,8 тыс тонн.

На 15 ТЭС эксплуатируются 26 из 88 энергоблоков мощностью около 4,1 тыс. МВт. При этом – 62 энергоблока не работают. 25 из них – из-за отсутствия топлива.

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На 4 АЭС эксплуатируются 11 из 15 энергоблоков мощностью около 9,9 тыс. МВт, 4 энергоблока находятся на ремонте.

Как мы видим, ситуация в энергетике Украины критическая! До сих пор непонятно, что планируют делать власти, чтобы решить этот очень важный вопрос", - рассказал политик.

Ситуация в энергетике Украины критическая: на складах на 310,4 тыс. т меньше угля, чем необходимо, 62 энергоблока ТЭС не работают, - нардеп ЕС Гончаренко 01

Автор: 

АЭС (542) ТЭС (280) ТЭЦ (118) энергетика (2553) уголь (1000) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+25
нас ждут веерные отключения как в 90 ых? любителям 95 квартала понравится, как вы нас сделали по прыколу?
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10.11.2021 12:50
+16
отакои.. при Порохе все было нормально, отопление работало, аварийных отключений не было и экономика росла.
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10.11.2021 12:55
+14
Нічого не планує , хаос та розруха їхні плани ,
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10.11.2021 12:51
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Я не левый и не правый..Я -простой валенок.И это моя точка зрения ,а не какого то СБУ или просто полковника.
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10.11.2021 16:17 Ответить
Уменьши дозу.Бред непонятен.
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10.11.2021 16:19 Ответить
Полностью доверяюсь Вашему опыту,порлковник.
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10.11.2021 16:58 Ответить
Повезло Гончаренко...не сдох за Мавзолейное БЫДЛО ПУТЛЕРаи прочих ДЕБИЛОВ РАБссии Живой курилка...
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10.11.2021 14:24 Ответить
Фуфел Краченко... перечитай внимательно когда вас рюсских баранов Мочил в сортире КРЫМСКИЙ Хан Девлет-Гирей...год 1571...депил пля....
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10.11.2021 14:26 Ответить
Вы гляньте, как зебилье тут завертелось! Вы, зебилы, под шконкой лучше сидите, а то вас скоро на улицах бить начнут. Возможно, даже ваши собственные зебильные собратья. И возможно, даже ногами.
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10.11.2021 14:40 Ответить
Как забавно. Названия АЭС перечислены, а ТЭС, на которых отсутствуют запасы угля - нет. С АЭС все понятно - они принадлежат государственной компании НАЭК, которой обрезали финансирование по самые "помидоры". Некоторые ТЭЦ принадлежат государству, но все ТЭСы - частные. В основном они принадлежат ДТЭКу, с Ахметкой во главе. Если угля нет на последних (а на сколько я знаю это так), то возникает вопрос - при чем тут правительство?

ДТЭК забил на все и не соблюдает условия договоров. Поэтому и электроэнергию аварийно закупаем у Беларуси. И я не думаю, что это случайно. На верху идет (как всегда) грязная игра. А люди в этой игре просто бараны, которые с удовольствием называют друг друга ЗЕбилами и Порохоботами. Они видимо думают, что после этого сразу станут жить лучше.
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10.11.2021 15:36 Ответить
Запасов угля на ТЭС гос. компании Центрэнерго на несколько недель. И придется использовать дорогущий газ, который суд подарил коломойше. Это бараны выбрали президентом гундявого и обзывают думающих нормальных людей порохоботами
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11.11.2021 08:41 Ответить
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