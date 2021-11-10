Литва заявила о готовности открыть огонь, если "зеленые человечки" будут прорываться из Беларуси

Литовские военные откроют огонь, если через границу Беларуси будут прорываться "зеленые человечки".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом в эфире "Эха Москвы" сказал замминистра МИД Литвы Мантас Адоменас.

По его словам, на границе собрались сотни мигрантов с Ближнего Востока. Если они сломают ограждение, пограничники могут задержать их и отправить обратно в Беларусь.

"Оружие применяется только в случае именно нападения, когда есть опасность для жизни самих же пограничных офицеров, ― подчеркнул Адоменас. ― У наших границ никакой стрельбы не было. И наши офицеры оружие не применяли".

На вопрос, готовы ли пограничники открыть огонь на поражение, дипломат ответил: "Если будут прорываться люди с оружием, какие-то "зеленые человечки" ― да, конечно".

Адоменас отметил, что курдские мигранты у границы не настроены агрессивно.

Также читайте: Польша может полностью закрыть границу с Беларусью из-за миграционного кризиса: Мы отправляем Минску такую ​​информацию по официальным каналам

"Единственные агрессивные в этом случае — это белорусские пограничники и спецслужбы, которые именно грозят тем курдам, которые уже пытаются идти обратно, осознав, что они не могут пройти в Евросоюз, — тогда им угрожают оружием и заставляют опять и опять пытаться пересечь европейскую границу", ― заключил замминистра.

С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созывает силы терробороны и не исключает эскалации с жертвами.

Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако белорусские силовики привели к границе новых мигрантов, те снесли часть колючей проволоки и начали скандировать: "Германия". Польские военные не пропускали мигрантов живым щитом. Нелегалы ​​стали лагерем на границе и жгут костры.

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что Украина укрепляет границу с Беларусью и готова к провокациям.