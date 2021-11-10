РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10816 посетителей онлайн
Новости
13 376 37

Литва заявила о готовности открыть огонь, если "зеленые человечки" будут прорываться из Беларуси

Литва заявила о готовности открыть огонь, если

Литовские военные откроют огонь, если через границу Беларуси будут прорываться "зеленые человечки".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом  в эфире "Эха Москвы" сказал замминистра МИД Литвы Мантас Адоменас.

По его словам, на границе собрались сотни мигрантов с Ближнего Востока. Если они сломают ограждение, пограничники могут задержать их и отправить обратно в Беларусь.

"Оружие применяется только в случае именно нападения, когда есть опасность для жизни самих же пограничных офицеров, ― подчеркнул Адоменас. ― У наших границ никакой стрельбы не было. И наши офицеры оружие не применяли".

На вопрос, готовы ли пограничники открыть огонь на поражение, дипломат ответил: "Если будут прорываться люди с оружием, какие-то "зеленые человечки" ― да, конечно".

Адоменас отметил, что курдские мигранты у границы не настроены агрессивно.

Также читайте: Польша может полностью закрыть границу с Беларусью из-за миграционного кризиса: Мы отправляем Минску такую ​​информацию по официальным каналам

"Единственные агрессивные в этом случае — это белорусские пограничники и спецслужбы, которые именно грозят тем курдам, которые уже пытаются идти обратно, осознав, что они не могут пройти в Евросоюз, — тогда им угрожают оружием и заставляют опять и опять пытаться пересечь европейскую границу", ― заключил замминистра.

С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созывает силы терробороны и не исключает эскалации с жертвами.

Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако белорусские силовики привели к границе новых мигрантов, те снесли часть колючей проволоки и начали скандировать: "Германия". Польские военные не пропускали мигрантов живым щитом. Нелегалы ​​стали лагерем на границе и жгут костры.

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что Украина укрепляет границу с Беларусью и готова к провокациям.

Автор: 

Беларусь (7888) Литва (2447) мигранты (980)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+39
Литва завжди на все адекватно реагує. Молодці, так тримати
показать весь комментарий
10.11.2021 13:00
+32
Дуже,дуже розумне рішення.Литовцям-респект.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:00
+22
Литва робить правильні висновки - так роблять розумні люди, тобто вчаться на чужих помилках.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Литва завжди на все адекватно реагує. Молодці, так тримати
показать весь комментарий
10.11.2021 13:00 Ответить
Дуже,дуже розумне рішення.Литовцям-респект.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:00 Ответить
Респект!
показать весь комментарий
10.11.2021 13:00 Ответить
Литва робить правильні висновки - так роблять розумні люди, тобто вчаться на чужих помилках.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:01 Ответить
Там більше смуглі чоловічки прориваються. На них звернути увагу тре.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:02 Ответить
пахне смаженим!!!
адекватна реакція,а не заїжджена "стурбованість"
показать весь комментарий
10.11.2021 13:03 Ответить
Не удивлюсь, если в Литве появятся "рускагаварящие литовцы", которые не позволят агрессивным литовским погранцам применять оружие против братушек из Беларуси.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:04 Ответить
Когда с оружием это вобще глупый вопрос и ответ ...
А с безоружными макаками что делать?..почему бы например не выставить "хулиганов" которые будут банально убивать обезьян арматурой...а полиция будет "проводить поиск" в ответ на озабоченность *************...в конце концов убийство мигрантов повесить на пойманых мигрантов, где они "во всем признаются"
показать весь комментарий
10.11.2021 13:05 Ответить
На запитання, чи готові прикордонники відкрити вогонь на поразку, дипломат відповів: "Якщо прориватимуться люди зі зброєю, якісь "зелені чоловічки" ― так, звісно".(С)
Зелені чоловічки не будуть прориватися,вони зайдуть за спинами "мирних"біженців.Пора б вже вивчити тактику їх дій
показать весь комментарий
10.11.2021 13:05 Ответить
В толпе нелегальных мигрантов каждый третий это росиянский агент, лазутчик, резидент или бульба-шпион.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:12 Ответить
Тільки вогонь на враження зупинить ці азійські орди.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:25 Ответить
Але, якщо убрати емоції, то зрозуміло, що головний злодій у цій історії це режим Лукашенко. Тому треба ввести якнайжорсткіші санкції проти його режиму, такі, щоб ця тварина навіть дихати не змогла. Але, боюся, що срані європейці, як завжди, обходяться лише половинчатими заходами, або і зовсім роблять вигляд що нічого не трапилось.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:34 Ответить
А ,если чуть-чуть подумать , то лука мудищев послушнаямарионетка ***** путлерастовича
показать весь комментарий
10.11.2021 14:04 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2021 20:00 Ответить
Єдино правильна і розумна думка . Це буде хороша наука і приклад для наслідування іншим країнам . І весь цей цирк моментально завершиться .
показать весь комментарий
10.11.2021 13:27 Ответить
Есть решение проблемы ващето )))

Курды в своей массе - прирожденные воины с очень немалым боевым опытом.
Прорываются.
Поляки их вооружают и отправляют обратно в Беларусь.
Вооруженные курды идут на Минск разбираться с полоумным Лукашенко.
Сколько дней удержится тот диктаторский режим?
показать весь комментарий
10.11.2021 13:28 Ответить
Эти "прирождённые воины" после прорыва потопают дальше на Германию. Смысл им возвращаться обратно?
показать весь комментарий
10.11.2021 14:31 Ответить
А если мигранты?
показать весь комментарий
10.11.2021 13:34 Ответить
a sto migranti.Ix obratno v Belorus vysylajet,kto nesoglasni tex bjut poka soglasitsia
показать весь комментарий
10.11.2021 15:49 Ответить
Никто не будет стрелять. Это же все понимают.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:40 Ответить
Демонстративно заминировать перед толпой и сразу переходить перехотят
показать весь комментарий
10.11.2021 13:47 Ответить
Я думаю, это прекрасная идея! Быстро и с наименьшими потерями для страны.
показать весь комментарий
10.11.2021 14:30 Ответить
Не вихід.
Знайдуться тіла, які посунуть на мінне поле (мінування ж буде протипіхотне) і потім із протезом буде 60 років сидіти в Європі на соціалці як типу "постраждалий інвалід війни".
Аналог - якщо Ви замінуєте своє житло від крадіїв, і якийсь ворюга підірветься, то Вам тюрма.
показать весь комментарий
10.11.2021 14:58 Ответить
Кордон це не квартира, там інші закони працюють.
показать весь комментарий
03.12.2021 10:09 Ответить
От с*ки..
(это я щас не про литовцев и не про курдов)
показать весь комментарий
10.11.2021 14:30 Ответить
Попкорн закончился?
показать весь комментарий
10.11.2021 14:36 Ответить
ванильные терпилы все балуюются..((
показать весь комментарий
10.11.2021 14:38 Ответить
Зе чоловічки? Шо бігство почалося.
показать весь комментарий
10.11.2021 14:44 Ответить
БРАВО!!!!! Только так и надо поступать, другие аргументы с быдлом не действуют!!!!!!!!
показать весь комментарий
10.11.2021 14:59 Ответить
Невже тупоголові литваки і деякі тут на Цензорі дописувачі не розуміють, що кацапсько-білоруська орда цього лише й чекає? Як лише кулі чи міни з Литви полетять убік Білорусії і влучать у когось із силовиків (місцевих чи кацапських), чи в будинок мирних жителів - від Литви не залишиться мокрого місця. Як, доречі, і від Польщі.
Чи є ілюзії, що США чи Німеччина оголосять війну і пошлють своїх синів (братів, чоловіків, батьків...) воювати з Російсько-Білоруською Державою за якусь розцяцьковану пи.доту? У кращому випадку виразять свою глибоченну стурбованість і згодом дадуть грошей на відбудову зруйнованого...
показать весь комментарий
10.11.2021 15:00 Ответить
Прямо таки Державу? А не *************** союз?
показать весь комментарий
10.11.2021 19:01 Ответить
Всем так надо !! Плевать на Меркельшу и Макрона и защищать свой народ и страну!!!!Эти все знали на что шли!! На нарушении закона,на пусть там хоть все передохнут
показать весь комментарий
10.11.2021 15:31 Ответить
Це по державному. Надіятись на Макрона та Меркель ,- себе не поважати. Україна, це пройшла.
показать весь комментарий
10.11.2021 15:40 Ответить
Дуже правильно! Стріляти паралельно КСП та огородження на всьому протязі кордону у разі загрози прориву.
показать весь комментарий
10.11.2021 16:03 Ответить
Пока будут прорываться черные человечки, стрелять никто не будет?
показать весь комментарий
10.11.2021 16:03 Ответить
Пора стрелять. Если в аш дом прорывается какая-то шпана, вы будете защищаться?
показать весь комментарий
10.11.2021 16:05 Ответить
Будут таки стрелять,пастора у них нет..
показать весь комментарий
10.11.2021 18:16 Ответить
 
 