Я не планирую своего участия в партии Разумкова. Это фейк от ОП, – Аваков. ВIДЕО
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков отрицает работу над общим политическим проектом с экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
Об этом он рассказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, правда ли, что Арсен Аваков работает над созданием или намерен создать совместную партию вместе с Дмитрием Разумковым, эксминистр заявил: "Ответ: нет, не правда. Я не планирую своего участия в партии Дмитрия Разумкова".
"Но нам известно, что после испуга и длительного совещания Ермака и Подоляка, ОП принял решение контратаковать фейками о едином политическом проекте Аваков-Яценюк-Разумков", - добавил он.
"Тем не менее, я желаю успеха и ему, и Гройсману, и Тимошенко, и Смешко, и Ляшко, и Кличко, и многим другим – в работе для Украины на основе профессиональных, а не имитационных действий. Сделаю все, чтобы их усилия создали синергию для блага Украины. Выдумщикам этого и других фейков от Ермака и подоляков – отвечу словами из "Дюны" Фрэнка Герберта: "Страх убивает разум". Не бойтесь! Концентрация умных людей вызывает испуг только у слабаков или дураков. Вы к каким относитесь?" – подытожил Аваков.
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Двічи в одну річку зайти неможливо .
Й до ЗЕ були його "попередники" -- олігархічні проєкти з "новими обличчами" .
Пінчук , Іна Богословська й ... але , ап , знайомтеся "ОзімАє пАкалєніє" . А ось виборцу ця ідея фікс не зайшла . Хоча Інка дуже кручений-верчений адвокат(ессссссссса) .
Тай комедіантів на світі скільки було . Той же одесит Жванецький , улюбленець публіки , сатирик від Бога , йще й письменник . Але Жванік дуже глибокий й це недолік для успіх комерційного .
Ось те ж "Дізель шоу" -- навіть крайщі за "Квартал" ... Але навіть на імерії Московії де ринок в 3 рази більший жоден з шоубіза не має й досі такого комерційного успіху , як ЗЕ
Требо розуміти , настільки Вофа бездарний політик , настільки він був неусвідомленний "куди воно лізе" зі своїм куцим політичним світооглядом , настільки він талановитий "обояшко".
Стільки генерує й досі позитивних емоцій . В цьому він геній .
А Разумков він генерує те ж саме , що й інші політики з досвітом . Нема харізми .
Дуже розумний , інформованний , це типовий політик , який будь в якому русі був би помітний .
Ось лідерство ... вже був Літвін як "центрист" .
Тому рочавити рейтинг ЗЕ він спроможній буде , але півторити його успіх ... наврядчи .
Как фирташ скажет, так и будет.
Тоже мне цяця.
Цю можливість для країни пророкував Портнітков біля року тому, коли вовин рейтинг здохе, без майданів і виборів ...
А Гондон вишукав у Кличка бабусю єврейку та зробив https://www.youtube.com/watch?v=IUdoBAJY2j4 інтерв'ю з Віталієм Кличко , щоб потім, якщо він стане президентом, лаври перемоги записати собі, як колись він записав у свої активи перемогу Клоуна, мовляв, - це ж я записав з ним інтерв'ю, ще тоді коли Бубочка й не думав іти в президенти.