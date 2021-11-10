Я не планирую своего участия в партии Разумкова. Это фейк от ОП, – Аваков. ВIДЕО

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков отрицает работу над общим политическим проектом с экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Об этом он рассказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, правда ли, что Арсен Аваков работает над созданием или намерен создать совместную партию вместе с Дмитрием Разумковым, эксминистр заявил: "Ответ: нет, не правда. Я не планирую своего участия в партии Дмитрия Разумкова".

"Но нам известно, что после испуга и длительного совещания Ермака и Подоляка, ОП принял решение контратаковать фейками о едином политическом проекте Аваков-Яценюк-Разумков", - добавил он.

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"Тем не менее, я желаю успеха и ему, и Гройсману, и Тимошенко, и Смешко, и Ляшко, и Кличко, и многим другим – в работе для Украины на основе профессиональных, а не имитационных действий. Сделаю все, чтобы их усилия создали синергию для блага Украины. Выдумщикам этого и других фейков от Ермака и подоляков – отвечу словами из "Дюны" Фрэнка Герберта: "Страх убивает разум". Не бойтесь! Концентрация умных людей вызывает испуг только у слабаков или дураков. Вы к каким относитесь?" – подытожил Аваков.