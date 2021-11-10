Ситуация на границе Польши и Беларуси: Меркель просила Путина повлиять на режим в Минске, Путин предложил говорить с Лукашенко

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину с тем, чтобы просить его помощи в урегулировании миграционного кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится на сайте главы правительства.

"Речь шла о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что инструментализация белорусским режимом мигрантов против Европейского Союза бесчеловечна и абсолютно неприемлема, и попросила президента России повлиять на режим в Минске", - говорится в пресс-релизе.

В то же время на сайте Кремля сообщается, что Путин предложил организовать переговоры с белорусским режимом, легитимность которого Евросоюз не признает.

"Президент России предложил наладить обсуждение проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском. Владимир Путин и Ангела Меркель договорились продолжить разговор по этой теме", - говорится в сообщении.

Как известно, ЕС обвиняет режим Александра Лукашенко в контрабанде нелегальных мигрантов. Кризис продолжается с августа. Тысячи мигрантов, которые "легально" прибыли в Минск, собрались на границе с Польшей. Большинство из искателей убежища надеются со временем добраться до Германии.

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