Ситуация на границе Польши и Беларуси: Меркель просила Путина повлиять на режим в Минске, Путин предложил говорить с Лукашенко
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину с тем, чтобы просить его помощи в урегулировании миграционного кризиса.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится на сайте главы правительства.
"Речь шла о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что инструментализация белорусским режимом мигрантов против Европейского Союза бесчеловечна и абсолютно неприемлема, и попросила президента России повлиять на режим в Минске", - говорится в пресс-релизе.
В то же время на сайте Кремля сообщается, что Путин предложил организовать переговоры с белорусским режимом, легитимность которого Евросоюз не признает.
"Президент России предложил наладить обсуждение проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском. Владимир Путин и Ангела Меркель договорились продолжить разговор по этой теме", - говорится в сообщении.
Как известно, ЕС обвиняет режим Александра Лукашенко в контрабанде нелегальных мигрантов. Кризис продолжается с августа. Тысячи мигрантов, которые "легально" прибыли в Минск, собрались на границе с Польшей. Большинство из искателей убежища надеются со временем добраться до Германии.
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Молодцы!
"Нас там нет, говорите с Лукашенко"
Т.е. как риторическая формула, источник ситуации, так и уровень тех, с кем "говорить" - одинаков.
Дєньгі любят тішину
Комсомолке пора семечки на скамейке щёлкать 😀😀
А ПОЧЕМУ СОБСТВЕННО?
А НЕ ЛУЧШЕ ЛИ НАПРАВИТЬ НЕСКОЛЬКО ТОВАРНЫХ ЭШЕЛОНОВ НА ГРАНИЦУ С ОКРУГОМ ПАРАШИ "БЕЛАРУССИЯ", ЗАГРУЗИТЬ СВОИХ ДРУЗЕЙ ОТ ДРУГА ВЛАДИМИРА, ЗАКРЫТЬ ВАГОНЫ, ОПЕЧАТАТЬ И В ПУТЬ, НА ФАТЕРЛЯНД? ПОЛЯКИ ПРОПУСТЯТ.
ДонбассБеларусь!
Россия не является стороной этого пограничного конфликта, поэтому нужно сесть за стол переговоров с диктатором Лукашенко, представителями беженцев и начать диалог по вопросу о мирном урегулировании ситуации на границе.
Раися не участник конфликта, это все Лука!
Таких мигрантов можно купить в любом военторге.
Надо внести изменения в Конституцию ФРГ и разрешить раисянским миротворцам инспектировать Бундестаг.
пусть МИД Украины немцам предложит
СИБИРЬ БОЛЬШАЯ .
да и граница с ЕС тоже есть
Про наших взагалі мовчу - жеруть у три горлянки і все мало
Мабуть скучили за різником?
Нелегалам жить в Германии лучше, чем в Белоруси.
-Правда,Мань. Наше слово - золото.
Прикордонник:
- Стой! Стрелять буду!
Порушник кордону їде далі!
Прикордонник робить попереджаючий постріл у гору. Порушник продовжує рух, перетинає кордон. Вогонь на ураження.
Раджу польським прикордонникам перейняти цей досвід.