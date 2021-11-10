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Ситуация на границе Польши и Беларуси: Меркель просила Путина повлиять на режим в Минске, Путин предложил говорить с Лукашенко

Ситуация на границе Польши и Беларуси: Меркель просила Путина повлиять на режим в Минске, Путин предложил говорить с Лукашенко

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину с тем, чтобы просить его помощи в урегулировании миграционного кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится на сайте главы правительства.

"Речь шла о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что инструментализация белорусским режимом мигрантов против Европейского Союза бесчеловечна и абсолютно неприемлема, и попросила президента России повлиять на режим в Минске", - говорится в пресс-релизе.

В то же время на сайте Кремля сообщается, что Путин предложил организовать переговоры с белорусским режимом, легитимность которого Евросоюз не признает.

"Президент России предложил наладить обсуждение проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском. Владимир Путин и Ангела Меркель договорились продолжить разговор по этой теме", - говорится в сообщении.

Как известно, ЕС обвиняет режим Александра Лукашенко в контрабанде нелегальных мигрантов. Кризис продолжается с августа. Тысячи мигрантов, которые "легально" прибыли в Минск, собрались на границе с Польшей. Большинство из искателей убежища надеются со временем добраться до Германии.

Также читайте: В Германии предложили направить беженцев из Беларуси в Украину

Автор: 

Беларусь (7888) Германия (6933) Меркель Ангела (2125) мигранты (980) Польша (8405) путин владимир (31219) россия (95402)


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Топ комментарии
+65
фрау Рибентроп решила дуру включить?
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10.11.2021 14:00
+49
Як і у нас. Розмовляйте з апалченцями.
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10.11.2021 14:01
+35
Поваляли дурачка оба.
Молодцы!
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10.11.2021 14:01
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фрау Рибентроп решила дуру включить?
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10.11.2021 14:00 Ответить
А вона її виключала ?. Та бодай би я сказився і здох - не вірю!!!
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10.11.2021 15:13 Ответить
КГБ шники дурака включили ,а газ идёт
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10.11.2021 15:25 Ответить
"он йбнутый, владимир путин, чтоб вы поняли..."
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10.11.2021 14:01 Ответить
***** **…й + лука **…й = КАТАСТРОФА террористы № 1 , замочитьв сортире , как Усаму бен Ладена
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10.11.2021 14:09 Ответить
Поваляли дурачка оба.
Молодцы!
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10.11.2021 14:01 Ответить
Сколько раз ее уже на пенсию отправляли?
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10.11.2021 14:01 Ответить
Як і у нас. Розмовляйте з апалченцями.
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10.11.2021 14:01 Ответить
Бджола просить мед 😁
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10.11.2021 14:03 Ответить
Старая маразматичка
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10.11.2021 14:03 Ответить
Ну таки насколько знаю в водяные пушки ,что для разгонов применяют можно и фекалии для усиления эффекта заливать. Вроде поляки и не очень склонны к болезненной демократии и чё продолжают толерантствовать
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10.11.2021 14:06 Ответить
краще свинячу сечу ))
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10.11.2021 14:18 Ответить
За сертификацию СП2 он Вам усатую голову на золтом блюде поднесет.
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10.11.2021 14:06 Ответить
ото ж
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10.11.2021 14:15 Ответить
Ху...ло выразило глубокую озабоченность и посоветовало посмотреть в глаза кукушенку.
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10.11.2021 14:07 Ответить
Ну якби пані Меркель була молоденькою та гарненькою, ну хоча б трохи привабливішою за Кабаєву... а так хуʼло кремлівське не погодиться. Його можна тільки примусово в клітку посадити...
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10.11.2021 14:08 Ответить
Яка кабаєва?! Хлопчик Нікіта - його фсьо! Пєдофіл сраний!
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10.11.2021 14:46 Ответить
Старая клоунесса совсем свихнулась
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10.11.2021 14:10 Ответить
В этой новости прекрасно всё - и фото персонажей, и контекст, и посыл. Всё очень чётко и понятно
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10.11.2021 14:11 Ответить
Готовьте юбки, фрау, волосатые толерасты уже хотят вас. Вчера вы не хотели давать оружие Украине, а сегодня бабуины рвутся в ваши дома по указке шизанутого диктатора. За все в этом мире приходится платить.
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10.11.2021 14:11 Ответить
"Нас там нет, говорите с повстанцами Донбасса"

"Нас там нет, говорите с Лукашенко"

Т.е. как риторическая формула, источник ситуации, так и уровень тех, с кем "говорить" - одинаков.
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10.11.2021 14:14 Ответить
Беларусь теперь БНР
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10.11.2021 14:43 Ответить
А мо коняка лавров був правий коли казав "дібіли бл#дь" .....?.... вони й досі сподівются що з є#анутим шизойдом ****** можно домовитись!!!! Це тупизм 99 лвл!
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10.11.2021 14:17 Ответить
Це не тупизм. Це дружня зустричь старых гебистов. С тем как Германия нагадила Украине только Рашка может посоперничать.
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10.11.2021 14:24 Ответить
Знакомо....Нам "советуют" говорить с даунбаскими марионетками ,а фрау Ангеле с минским. Вот признайте не легитимного ,попроситесь у него и, глядишь, меньше станет переселенцев. Похоже на пощечину ,но фрау не понимает !??
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10.11.2021 14:24 Ответить
Фрау всё понимает... она отрабатывает.
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10.11.2021 14:26 Ответить
Говорити німцям з Бульбофюрером в нинішніх умовах - все одно що нам вести переговори з Пушиліним
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10.11.2021 14:26 Ответить
Меркелиха, поїдь йому відсоси, може послухає ))
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10.11.2021 14:28 Ответить
Фрау штазі! Тобі за все це заплачено.
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10.11.2021 14:30 Ответить
Не здивуюся, що їй проплатили стільки, що їй навідь у тому грязьпромі корчіцца нах нєнадо,як тому ж шрьодеру. Врємя ідьот , цени растуть...

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10.11.2021 14:55 Ответить
Фрау Рібентроп може бути в грязьпромі оформлена позаштатно, їй пох, пєнсія німецька офіційна буде чи мо вже є, а там чисто бонуси. Не буде ж вона палитися як шрьодер та інші прихвостні.
Дєньгі любят тішину
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10.11.2021 17:03 Ответить
Можливо й так. Але дивлюсь я на це гдрівське одаробло і не розумію нафіга їй гроші... Ще якийсь спотворений чоловічий костюм придбає , чи на расєйський санаторій путьовку купить... Ну непонятно, в натурє
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10.11.2021 19:08 Ответить
Але їй здається, що мало..."Щє,щє,щє-є-є !!!" Але пам'ятайте - В ДОМОВИНІ КИШЕНІЙ НІЦ- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.11.2021 15:21 Ответить
Задрала эта баба! Вместо того, что бы послать полякам подкрепление и заставить бульба-пюррера расхлебывать эту кашу самому, она обращается к утырку!
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10.11.2021 14:35 Ответить
ихтамнет
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10.11.2021 14:35 Ответить
Це війна ресурсів. Чи зможе Лукашенко безкінечно акулюмувати мігрантів - питання. Але якщо буде прецедент пропуску мігрантів крізь кордон - то, так буде підсипати нових постійно.
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10.11.2021 14:39 Ответить
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10.11.2021 14:40 Ответить
Меркель послали на три буквы. Когда твой правитель терпила.
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10.11.2021 14:41 Ответить
@уйлу орешки в очередной раз прополоскать ...слабая , продажная Европа
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10.11.2021 14:43 Ответить
Переговоры с гопниками ни к чему хорошему не приведут .
Комсомолке пора семечки на скамейке щёлкать 😀😀
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10.11.2021 14:44 Ответить
Понимаю и разделяю обеспокоенность госпожи Меркель.
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10.11.2021 14:47 Ответить
КАК, ФРОЛЯЙН УЖЕ НЕ ЛЮБИТ НЕЛЕГАЛОВ И ЭМИГРАНТОВ ИЗ АРАБСКОГО МИРА?
А ПОЧЕМУ СОБСТВЕННО?
А НЕ ЛУЧШЕ ЛИ НАПРАВИТЬ НЕСКОЛЬКО ТОВАРНЫХ ЭШЕЛОНОВ НА ГРАНИЦУ С ОКРУГОМ ПАРАШИ "БЕЛАРУССИЯ", ЗАГРУЗИТЬ СВОИХ ДРУЗЕЙ ОТ ДРУГА ВЛАДИМИРА, ЗАКРЫТЬ ВАГОНЫ, ОПЕЧАТАТЬ И В ПУТЬ, НА ФАТЕРЛЯНД? ПОЛЯКИ ПРОПУСТЯТ.
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10.11.2021 14:47 Ответить
Эх. если бы не электрика, мы бы вмешались и Луку осудили. НО.
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10.11.2021 14:50 Ответить
А оно нам надо?
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10.11.2021 15:03 Ответить
Анжелка покорно слизывала с пола очередной плевок пуйла. "Реалполитик" - успокаивала себя фрау и.о. канцлера, работая языком
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10.11.2021 14:50 Ответить
ну немного фрау обеспокоилась , а тут ***** со своим старым репертуаром. все по улыбались и всё поняли.
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10.11.2021 14:53 Ответить
я так понимаю,что ЕС на пороге краха.
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10.11.2021 14:54 Ответить
Меркель как мать маньяка - вскормила его, а теперь защищает.
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10.11.2021 14:54 Ответить
с таким же успехом можно было позвонить в "Спортлото" или "Лигу сексуальных реформ"... стороны договорились и в дальнейшем продолжать включать дурака )
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10.11.2021 14:55 Ответить
Нас там нет, гаварите с апалчленцами 😁😁😁
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10.11.2021 14:56 Ответить
Получила ***** по морде . Так и надо этой швайне, разрешившей СП-2 достроить. Пока та труба только строилась, не было ни "беженцев" с Белоруссии, ни диких цен на энергоносители. Жду что ***** главному жабоеду ответит
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10.11.2021 15:02 Ответить
Тоесть Запад знает кто за всем етим стоит. А дурачка включают что бы против ***** настоящие санкции не применять
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10.11.2021 15:08 Ответить
Ответил не ответил... Главное, что место в дирекции Грязьпрямо сохранил.
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10.11.2021 15:12 Ответить
Спектакль -миниатюра. Действующие лица Меркель,Путин и Лукашенко.
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10.11.2021 15:14 Ответить
Услышьте Донбасс Беларусь!
Россия не является стороной этого пограничного конфликта, поэтому нужно сесть за стол переговоров с диктатором Лукашенко, представителями беженцев и начать диалог по вопросу о мирном урегулировании ситуации на границе.
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10.11.2021 15:14 Ответить
Ночью было два прорыва в Польшу. И вроде всех выдворили. Но ведь "ихтамнеты" не стали бы держаться основной группы, а оторвались и пошли вглубь территории. И вот сколько их в Польше - не знает никто. Но я уверен, они уже здесь.
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10.11.2021 15:14 Ответить
з нелегетимним Лукашеску буде офіційно розволяти о крім Жуйла-презирватива РФ - корейський підер і лднрівські холопи Жуйла. .
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10.11.2021 15:17 Ответить
А вы говорили ***** не сможет зарегистрировать СП-2. Вон сейчас подключит еще протесты во Франции и Берлине и Европа опять упадет на колени умоляя перестать
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10.11.2021 15:18 Ответить
Пагаварить. Это ниочем. У Лукашеску нэма бабок. Бабки давай. Давай бабки.
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10.11.2021 15:18 Ответить
Ишь ты, бабушка соизволила на секунду отсосаться от газовой трубы и что-то ляпнула
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10.11.2021 15:19 Ответить
Уже появилась новость, что Германия хочет уламать Украину принять беженцев из Белорусии. Зная, как наши ребята умеют """отстаивать" национальные интересы Украины, вопрос с беженцами в ближайшее время будет "решен".😀😀😀😀😀
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10.11.2021 15:22 Ответить
Зі старшим наряду.
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10.11.2021 15:24 Ответить
Лицемерная ,подлая ,продажная мерзавка!!! Своими руками,вместе с Макроном, специально устроили этот миграционный поток!!! Немцы ,наконец-то,тоже прозрели,чьих это рук дело!! Два бездетных урода
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10.11.2021 15:26 Ответить
Ну это типа того что Раша настаивает на том что бы Украина " разговаривала" напрямую с их контингентов в ОРДЛО.
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10.11.2021 15:33 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/8/f/f/8/8ff834ba03016cee4dc26108d0eea5a9/original.jpg
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10.11.2021 15:36 Ответить
Срочно нужна формула Швайнштайгера )))

Раися не участник конфликта, это все Лука!

Таких мигрантов можно купить в любом военторге.

Надо внести изменения в Конституцию ФРГ и разрешить раисянским миротворцам инспектировать Бундестаг.

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10.11.2021 15:40 Ответить
Я так понимаю, это очередное совместное нападение России и Германии на Польшу. Ну, раз она с Путиным об этом договаривается.Ждем третью мировую?
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10.11.2021 15:42 Ответить
Проснииись... На Польшу рашисты напали ещё раньше чем на Украину - в 2010.
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10.11.2021 19:52 Ответить
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10.11.2021 15:43 Ответить
А почему бы этих МИГРАНТОВ НЕ ПОСЕЛИТЬ В РАШЕ .
пусть МИД Украины немцам предложит
СИБИРЬ БОЛЬШАЯ .
да и граница с ЕС тоже есть
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10.11.2021 15:44 Ответить
https://sprotyv.info/photo/v-okkupirovannom-simferopole-proizoshel-vzryv-v-mnogoetazhnom-dome-opublikovany-foto В оккупированном Симферополе произошел взрыв в многоэтажном доме: ,в Кремле заявили ,что кремлёвский Фюрер не причём
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10.11.2021 16:06 Ответить
😀😀😀
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10.11.2021 16:07 Ответить
Сибир - для китайців, ******** навіть не нявкає. Від арабів ніякої користі, тіж се як ич міти тіко вірують у Мохамеда В кацапії своїм кашерним місця в кошарі не вистачає
Про наших взагалі мовчу - жеруть у три горлянки і все мало
Мабуть скучили за різником?
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10.11.2021 17:29 Ответить
Ха ха ха, фрау відверто послали тим напрямом яким рухається зєля. Нас там нєт, базарьте з придставниками луганди. Оце так путяра засадив німчурі
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10.11.2021 15:47 Ответить
Купуйте в них ще більше газу і товарів, сношати будуть прям у бундестазі ))))
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10.11.2021 15:49 Ответить
Разгон демонстрантов цветной краской в мире
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10.11.2021 15:50 Ответить
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10.11.2021 15:51 Ответить
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10.11.2021 15:52 Ответить
В течение прошлых 15 лет цветной водой поливались протестующие в Венгрии, Индонезии, Аргентине, Малайзии, Индии и даже Израиле. В Уганде розовая краска использовалась просто для того, чтобы оскорбить мирно протестующих людей. В Израиле палестинские мятежники поливались темно-синей краской в цвет израильского флага, венгерская полиция использовала зеленую краску, а корейцы оранжевую. Индийская полиция чаще всего предпочитает фиолетовый цвет
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10.11.2021 15:53 Ответить
Водометы в центре Берлина
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10.11.2021 15:55 Ответить
Почему бесчеловечна?
Нелегалам жить в Германии лучше, чем в Белоруси.
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10.11.2021 15:59 Ответить
кокошники не понимают разговоров-переговоров-договоров, поэтому с ними нет никакого смысла разговаривать и договариваться, на них нужно только давить с помощью силы, принуждения и многократного усиления санкций.
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10.11.2021 16:34 Ответить
-Правда, Сань?
-Правда,Мань. Наше слово - золото.
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10.11.2021 16:44 Ответить
А ***** тим часом аж ручки свої потирає від радості. Ну як же- до нього аж з самої Европи телефонують,просять уклінно питання вирішити. Чого він,власне,і добивався...
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10.11.2021 16:47 Ответить
пробуют один и второй забор на прочность....
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10.11.2021 16:56 Ответить
Анжела, не подставляйся. Иначе должность смотрящего за СП-2 вовчик отдаст другом
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10.11.2021 17:11 Ответить
Есть десятки стран с которыми ЕС десятилетиями не ведёт переговоров , даже контактов нет. Понимают, что нельзя говорить с неодушевленными предметами- дерево, ржавая болванка , не поймут. ЕС нужна катастрофа , что бы понять , что Россия - политическая болванка, вернее- ржавая бензоколонка. В России не осталось людей в традиционном понимании, там нет гражданского общества и человеческих ценностей- рабы ,, убитые ,,на клеточном уровне столетиями страха , унижений,лжи. ЕС продолжает ,,играться,,с андрофагами. Когда Путин будет в Польше - пошлёт договариваться с повстанцами- партизанами. Неужели не понятно , что он посылает на х@й весь мир??Его ,, вчера ,,нужно послать ещё дальше, ввести полное эмбарго, зарыть рашу жёстче чем Корею- дать за пол года. Людей не жалко, там их около сотни- большинство мертвых - Политковская, Немцов,Новодворская...
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10.11.2021 17:17 Ответить
Дать раше спокойно сдохнуть.
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10.11.2021 17:18 Ответить
Толерантність толерастів погубить
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10.11.2021 17:33 Ответить
Колись на кордоні СРСР:
Прикордонник:
- Стой! Стрелять буду!
Порушник кордону їде далі!
Прикордонник робить попереджаючий постріл у гору. Порушник продовжує рух, перетинає кордон. Вогонь на ураження.
Раджу польським прикордонникам перейняти цей досвід.
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10.11.2021 17:38 Ответить
Противопехотные мины и снайперы быстрее повлияют на эмиграционный кризис. Мины - от эмигрантов, снайпера -от их загонщиков.
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10.11.2021 18:48 Ответить
Курва продолжает прикидываться будто не путлер всё это устроил. Мерзкая тварь!
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10.11.2021 19:57 Ответить
Плешивый террорист, всегда отправляет говорить к себе подобным ! Что бы сдох, шваль!
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10.11.2021 20:11 Ответить
овца гэбешная!
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10.11.2021 21:26 Ответить
Старая, тупая *****, просит она Пуйла... можно подумать не знает, что он и есть причина всему!!!
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10.11.2021 22:12 Ответить
 
 