"Укрзализныця" должна следить за техническим состоянием вагонов, а не их возрастом, - Сластен
"Укрзализныця" должна наладить действенную систему контроля за техническим состоянием вагонов, а не списывать из-за возраста подходящий для эксплуатации подвижной состав.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявил гендиректор ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Роман Сластен, комментируя инициативу Мининфраструктуры списывать вагоны по возрасту, а не по их техническому состоянию.
"Проблема – в непосредственном техническом контроле и допуске вагонов к работе, к эксплуатации. То есть, главный вопрос – в налаживании нормального европейского подхода к техническому контролю, надзору за состоянием вагонов. И своевременном их ремонте. Вот и все", – отметил Сластен.
По его словам, Украине не стоит следовать примеру России, которая ввела списание железнодорожных вагонов из-за окончания нормативного срока службы. Он отметил, что в странах Европы применяется другой подход – вывод из эксплуатации вагонов в случае их технической неисправности, а не из-за их возраста.
"То, что было принято в Российской Федерации, не означает, что это правильный подход и нам нужно это копировать. Действительно, лучше гораздо – взять европейский подход, когда есть надлежащий контроль за техническим состоянием, и исходя из того уже определять, должен ли эксплуатироваться тот или иной вагон", – объяснил Сластен.
Он также напомнил о недавней аварии в Житомирской области, где сошли с рельсов 10 пустых грузовых вагонов: все вагоны, повлекшие аварию, были в нормативно "молодом" возрасте, однако – технически неисправны. Именно поэтому, уверен эксперт, вопрос не в возрасте вагонов, а в контроле за их техническим состоянием перед выходом на пути.
Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что инициатива Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту – это диверсия против отечественной экономики и промышленности, поскольку одновременно выведут из эксплуатации более 50 тысяч вагонов. По подсчетам экспертов, из-за коллапса на рынке перевозок потери экономики достигнут 2 млрд долларов ежегодно.
В свою очередь, исполнительный директор Сообщества Европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний, объединяющий операторов 71% европейских железных дорог, Либор Лохман отмечал, что в Европе возраст железнодорожного вагона не является причиной для его списания и нет понятия "срок эксплуатации вагона", главное – поддерживать его в исправном состоянии.
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А у них, на каждого проверяющего по ТЫСЯЧЕ вагонов!
И, когда ТЫ едешь на своей машине, ты и звук слушаешь и вибрацию ощущаешь, все щупаешь и проверяешь.
А за вагоном никто не следит, пока от него не начинают куски отваливаться.
А покажи-ка ты мне "инструкцию и регламент на ТО" для своего электрического чайника.
это инструкция. как просили.
к твоему сведению,инструкция есть на все бытовые приборы,а уж на вагон ж/д,просто обязана быть.
Это "Инструкция Пользователя", а тут речь идёт об "Инструкции и регламент на ТО".
Точнее, делаешь вид, что не понимаешь, в чем разница между этими инструкциями - шлангом прикидывается.
Так как это делается за границей при любой инспекции чего бы от ни было.
а если судить по возрасту- то так можно убитые вагоныы оставлять ездить, если они по возрасту проходят.
Для правды времени НЕ ЖАЛКО.
Тем более что техосмотры также вносятся в тариф на обслуживание при транспортировке грузов.
"пацаны" просто хотя дать заработать на откате кому-то, связанному с Крюковским заводом. Больше ничего.
вот если бы было где,чем и за какие деньги,то тогда и вопроса бы не было! так что шлангом прикинулся как раз ты!
А если просто "поглядеть" на вагон, постучать молоточком, то такая проверка НИЧЕГО НЕ ВЫЯВИТ!
Зато, в случае катастрофы, есть всегда возможность сделать проверявшего ВИНОВАТЫМ "стрелочником".
вот надо объяснить всем как проходит тендер
1. Фирмы сдают конверты со своими предложениями
2. Член комиссии подглядывает в конверте предложения и нужная фирма меняет своё на проходное.