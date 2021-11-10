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"Укрзализныця" должна следить за техническим состоянием вагонов, а не их возрастом, - Сластен

"Укрзализныця" должна наладить действенную систему контроля за техническим состоянием вагонов, а не списывать из-за возраста подходящий для эксплуатации подвижной состав.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявил гендиректор ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Роман Сластен, комментируя инициативу Мининфраструктуры списывать вагоны по возрасту, а не по их техническому состоянию.

"Проблема – в непосредственном техническом контроле и допуске вагонов к работе, к эксплуатации. То есть, главный вопрос – в налаживании нормального европейского подхода к техническому контролю, надзору за состоянием вагонов. И своевременном их ремонте. Вот и все", – отметил Сластен.

По его словам, Украине не стоит следовать примеру России, которая ввела списание железнодорожных вагонов из-за окончания нормативного срока службы. Он отметил, что в странах Европы применяется другой подход – вывод из эксплуатации вагонов в случае их технической неисправности, а не из-за их возраста.

"То, что было принято в Российской Федерации, не означает, что это правильный подход и нам нужно это копировать. Действительно, лучше гораздо – взять европейский подход, когда есть надлежащий контроль за техническим состоянием, и исходя из того уже определять, должен ли эксплуатироваться тот или иной вагон", – объяснил Сластен.

Он также напомнил о недавней аварии в Житомирской области, где сошли с рельсов 10 пустых грузовых вагонов: все вагоны, повлекшие аварию, были в нормативно "молодом" возрасте, однако – технически неисправны. Именно поэтому, уверен эксперт, вопрос не в возрасте вагонов, а в контроле за их техническим состоянием перед выходом на пути.

Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что инициатива Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту – это диверсия против отечественной экономики и промышленности, поскольку одновременно выведут из эксплуатации более 50 тысяч вагонов. По подсчетам экспертов, из-за коллапса на рынке перевозок потери экономики достигнут 2 млрд долларов ежегодно.

В свою очередь, исполнительный директор Сообщества Европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний, объединяющий операторов 71% европейских железных дорог, Либор Лохман отмечал, что в Европе возраст железнодорожного вагона не является причиной для его списания и нет понятия "срок эксплуатации вагона", главное – поддерживать его в исправном состоянии.

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Укрзализныця (2745) вагоны (179)


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Топ комментарии
+5
а в чём собственно он не прав,или ты свою машину списываешь тоже по возрасту и не следишь за её техническим состоянием?
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10.11.2021 14:50
+3
ты не сравнивай легковой автомобиль с ж/д вагоном,или вам Лукашенко вообще мозг отключил?
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10.11.2021 14:52
+3
да нет тут никакой проблемы.любое оборудование имеет инструкцию и регламент на ТО. это просто надо выполнять,а не просто бабки отмывать в карман!
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10.11.2021 15:21
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Правила форума Совет форумчан
А давайте, господин Сластьон из своего кармана будет компенсировать убытки связанные с такого рода вагонами.
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10.11.2021 14:22 Ответить
а в чём собственно он не прав,или ты свою машину списываешь тоже по возрасту и не следишь за её техническим состоянием?
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10.11.2021 14:50 Ответить
Проблема в том, что у тебя ОДНОГО - ОДНА машина.
А у них, на каждого проверяющего по ТЫСЯЧЕ вагонов!
И, когда ТЫ едешь на своей машине, ты и звук слушаешь и вибрацию ощущаешь, все щупаешь и проверяешь.
А за вагоном никто не следит, пока от него не начинают куски отваливаться.
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10.11.2021 14:59 Ответить
да нет тут никакой проблемы.любое оборудование имеет инструкцию и регламент на ТО. это просто надо выполнять,а не просто бабки отмывать в карман!
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10.11.2021 15:21 Ответить
Ню-ню.
А покажи-ка ты мне "инструкцию и регламент на ТО" для своего электрического чайника.
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10.11.2021 18:15 Ответить
http://orion.ua/assets/files/Manual_rus/ORK-0019_rus.pdf http://orion.ua/assets/files/Manual_rus/ORK-0019_rus.pdf

это инструкция. как просили.
к твоему сведению,инструкция есть на все бытовые приборы,а уж на вагон ж/д,просто обязана быть.
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10.11.2021 18:42 Ответить
Свернут ЭТО в трубочку и засунь себе, сам знаешь куда.
Это "Инструкция Пользователя", а тут речь идёт об "Инструкции и регламент на ТО".
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10.11.2021 18:53 Ответить
вы тАвАрисЧ большой кретин. вы просили инструкцию на чайник,я предоставил. конечно это инструкция пользователя. такого же пользователя каким есть пользователь автомобиля,трактора...а пользователь вагона это организация. если ты этого не понимаешь,то это твои проблемы.
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10.11.2021 19:48 Ответить
Это ты, тыпил, не понимаешь.
Точнее, делаешь вид, что не понимаешь, в чем разница между этими инструкциями - шлангом прикидывается.
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10.11.2021 20:47 Ответить
отвали,дефективный.
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10.11.2021 21:51 Ответить
не подгорай, а признай свою ущербность - это первый шаг к исправлению.
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10.11.2021 22:22 Ответить
Даже если предположить, что этой документации нет, в чём проблема её разработать и позже использовать? А не списывать львиную долю вагонов в утиль?
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10.11.2021 21:02 Ответить
Техническое состояние должно определяться по четким критериям. И против каждого критерия просто ставится крестик - есть или нет. Все.
Так как это делается за границей при любой инспекции чего бы от ни было.
а если судить по возрасту- то так можно убитые вагоныы оставлять ездить, если они по возрасту проходят.

Для правды времени НЕ ЖАЛКО.
Тем более что техосмотры также вносятся в тариф на обслуживание при транспортировке грузов.

"пацаны" просто хотя дать заработать на откате кому-то, связанному с Крюковским заводом. Больше ничего.
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10.11.2021 17:07 Ответить
Я боюсь, что как раз Крюковскому мало что достанется, УЗ не сильно спешит с ними работать.
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10.11.2021 21:00 Ответить
И тем не менее - причём тут возраст вагона к его состоянию? А проверяющий можно и больше - достаточно уменьшить зарплаты членам набсовета и нанять дополнительное количество людей.
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10.11.2021 20:58 Ответить
"усталость материала" - почитай в Википедии, что это такое.
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10.11.2021 22:25 Ответить
Чем старше машина, тем дороже ремонт и техобслуживание, такова судьба любой техники. Да ещё и проблемы с безопасностью. Конечно всё это преодолимо, но какой ценой? И не нужно шлангом прикидываться.
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10.11.2021 17:24 Ответить
ты хоть раз видел,чтобы вагону ж/д,проводили ТО(ТО1,ТО2)? и вряд ли увидишь. это действие требует в первую очередь базы,как стационарного помещения.так и финансирования,инструмента,подрядчиков и прочего. это на хер никому не нужно! в Киеве на Дарнице есть производственная база,где проводят ремонт вагонов метро,это как завод с оборудованием,работниками,финансированием и прочим. у нас трамвай толком отремонтировать не могут,а тут вагон ж/д...
вот если бы было где,чем и за какие деньги,то тогда и вопроса бы не было! так что шлангом прикинулся как раз ты!
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10.11.2021 17:33 Ответить
Ну, он вообще-то прав, не за возрастом надо следить, а за техническим состоянием. Я в Швеции видел локомотив, дизель, явно дизайна из пятидесятых, полез в инет по номеру посмотреть - и точно, производства 56-го года. Так он блестел, как у кота яйца, весь явно недавно покрашен и ни одного потека масла! Всё выдраено. Да что там локомотив, у них грузовые вагоны моют!
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10.11.2021 14:51 Ответить
В УЗ на сегодня, по данным аудита, износ электровозов составляет 94%, тепловозов - 98%. Всего 5% локомотивов младше 25 лет.
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10.11.2021 21:34 Ответить
Ну, у немцев техника хорошая. Однако они свои Жуки посписали, и ездят на мерсах. А те жуки могли ездить и ездить.
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10.11.2021 14:49 Ответить
ты не сравнивай легковой автомобиль с ж/д вагоном,или вам Лукашенко вообще мозг отключил?
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10.11.2021 14:52 Ответить
Это Жуки они списали, а вот локомотивы у них ходят по 50 лет без проблем. Взять, к примеру, 218 813-4, дизель 1971-го года постройки, бегает и поныне, и иногда доходит до https://www.youtube.com/watch?v=4YTQAtUsG2U курьезов . Да у немцев до сих пор бегают локомотивы Луганского завода, закупленные 50 лет назад ГДР. У нас они тех годов выпуска давно сгнили уже, а там бегают, называются BR132, выглядят очень мило. Следить за техническим состояним подвижного состава надо, а не насиловать до смерти, а потом сдавать в металлолом.
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10.11.2021 15:26 Ответить
Что бы провести такого рода диагностику на КАЖДЫЙ вагон надо потратить по несколько ТЫСЯЧ долларов!
А если просто "поглядеть" на вагон, постучать молоточком, то такая проверка НИЧЕГО НЕ ВЫЯВИТ!
Зато, в случае катастрофы, есть всегда возможность сделать проверявшего ВИНОВАТЫМ "стрелочником".
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10.11.2021 14:55 Ответить
Да кому это интересно - следить за техническим состоянием вагонов. Контроль, ремонт, запчасти и минимум откатов. Другое дело купить новые и лучше за границей, с валютным откатом
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10.11.2021 15:11 Ответить
Попалась мне на днях инфа , что тендеры в Укрзализници в основном выигрывают фирмы, собственники которых живут в Лугандоне.

вот надо объяснить всем как проходит тендер
1. Фирмы сдают конверты со своими предложениями
2. Член комиссии подглядывает в конверте предложения и нужная фирма меняет своё на проходное.
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10.11.2021 15:31 Ответить
Государственная аудиторская служба оценила нарушения финансовой дисциплины и недостатки в деятельности "Укрзализныци" за более чем полтора года на 11,8 миллиарда гривен. Из них 8,9 миллиарда - нарушения в сфере публичных закупок, возглавляющей в Украине
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10.11.2021 21:29 Ответить
Сластен общим бла-бла-бла заенимается. Просто красивые слова! Вагоны не только старые, но уже давно поломанные и далеко не безопасные.
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10.11.2021 15:22 Ответить
90% вагонов самой УЗ поломанные, старые и им пора в утиль, но если так сделать, то завтра экономика остановится, потому что возить будет нечем.
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10.11.2021 20:57 Ответить
В смысле? А бабки на чём отмывать? УЗ нужен формальный повод ещё содрать бабла с грузоотправителей. Именно потому состояние пассажирских вагонов их не волнует - это всё равно дотационная статья
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10.11.2021 20:56 Ответить
Финансы "Укрзализныци" - большой "котел". Туда поступают доходы и оттуда финансируются расходы множества предприятий. Когда деньги попадают в этот "котел", за ними трудно уследить. Здесь можно спрятать потери от неэффективной работы. Например, перекрыть убытки от пассажирских перевозок доходами от грузовых. Здесь же можно спрятать коррупционные схемы или сверхприбыли.
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10.11.2021 21:27 Ответить
Сережа Лещенко ушел, но его дело (корупция) процветает)))))))))))
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10.11.2021 22:00 Ответить
 
 