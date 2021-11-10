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Енин о борьбе с поддельными ковид-сертификатами: Двое врачей получили обвинительные приговоры, 60 граждан получили штрафы

Енин о борьбе с поддельными ковид-сертификатами: Двое врачей получили обвинительные приговоры, 60 граждан получили штрафы

Подготовка к уголовному проступку, в том числе только сам факт заказа сертификата, но без его использования, не влечет уголовной ответственности.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Есть немало людей, которые сейчас в заложниках у фейковых COVID-сертификатов. Возможно, у таких людей и возникла мысль прививаться, но теперь боятся это сделать из-за возможной уголовной ответственности. Для таких есть хорошая новость. Подготовка к уголовному проступку, в частности только сам заказ сертификата, но без его использования, не влечет уголовную ответственность. Это своего рода уголовная амнистия, о которой можно прочитать в статье 14 УКУ)", - отмечает он.

Енин также напоминает, что уже вторые сутки в Украине более 800 смертей от COVID-19.

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"Вроде бы все понятно - сделай прививки и спаси жизнь. Тем не менее, дельцы и даже врачи становятся пособниками коронавируса, подторговывая поддельными сертификатами и ПЦР-тестами, вместо того, чтобы разъяснять людям необходимость и важность прививок", - пишет он.

Енин также добавляет, что с начала года начато около 1200 уголовных производств по подделке результатов ПЦР-тестов, COVID – сертификатов, международных свидетельств о вакцинации.

"Уже есть два обвинительных приговора в отношении врачей. Например, одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок. Во Франковске врач приговорен к двум годам лишения свободы с испытанием с испытательным сроком на один год. В отношении самих граждан, уже принято 60 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных COVID – сертификатов, в основном, во время пересечения границы. Пока все отделались штрафами", - резюмировал первый замминистра внутренних дел.

Автор: 

подделка (437) сертификат (226) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+6
О времена настали...какой нить обиженный...и правильно вакцинированный ...может запросто оговорить своего семейного врача...
Мол он получил деньги от меня и не колол вакцину..и сертификат выписал...
И врачу придется доказывать что он не верблюд...
А обиженному что?. Да нефига...получит свои две дозы еше раз и все...будет считать их бустерными...а их зоть так хоть так колоть...
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10.11.2021 14:42
+4
Слышал...но тут такое...они могут быть у человека и без прививки...и их может не быть и с прививкой...
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10.11.2021 15:00
+3
Хе-хе. Снова антиваксерам прищемили
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10.11.2021 14:22
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Хе-хе. Снова антиваксерам прищемили
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10.11.2021 14:22 Ответить
просто смешно, таких врачей десятки, а тут 2-им погрозили пальцем...
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10.11.2021 14:27 Ответить
Подождите. Они еще и компенсацию отсудят хорошую. Всему свое время.
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10.11.2021 14:34 Ответить
ну це якщо вони не визнали свою провину (ну не катували ж їх)
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11.11.2021 02:17 Ответить
😀
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10.11.2021 14:39 Ответить
О времена настали...какой нить обиженный...и правильно вакцинированный ...может запросто оговорить своего семейного врача...
Мол он получил деньги от меня и не колол вакцину..и сертификат выписал...
И врачу придется доказывать что он не верблюд...
А обиженному что?. Да нефига...получит свои две дозы еше раз и все...будет считать их бустерными...а их зоть так хоть так колоть...
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10.11.2021 14:42 Ответить
онтитела? - не, не слышал.
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10.11.2021 14:56 Ответить
Слышал...но тут такое...они могут быть у человека и без прививки...и их может не быть и с прививкой...
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10.11.2021 15:00 Ответить
тебе все равно не грозит) помажь спутнегом, подорожник и пройдет
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10.11.2021 15:15 Ответить
ну если так, то коллизия какая-то получается. - тупо ущемляют граждан. если загремел с сертифом, а нету антител - то может и действительно не покупал и врачу достанется зря.
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11.11.2021 09:35 Ответить
Думаю врача взяли на деньгах меченых.
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10.11.2021 15:22 Ответить
ото хіба шо... Але ж якою треба бути скотиною, аби проситися про відмітку і принести мічені гроші?
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11.11.2021 02:20 Ответить
насколько можно понять - укола не было?
причем тут меченые если укол честно сделан(например)? хотя захотят поймать - поймают, но все же. - лучше видео сделать шоб наверняка
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11.11.2021 09:37 Ответить
Притом что денех за укол брать не положено.
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11.11.2021 10:29 Ответить
А, тогда сорри, но думал шо за сам прием, или как там?
просто когда вчера читал - оштрафовали 60 граждан - именно как докажут шо им вкололи/не вкололи вакцину/или физраствор? или вообще ничего не укололи.
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11.11.2021 10:57 Ответить
это как? врач типо не уколол, но в базу занес и справку выложил?(т.е. - антитела? - ихтам(внутри поциента)нет) а как доказать шо поциент справку купил? может просто врач-убийца уколол физраствор, а сказал шо вакцина.
или как иначе мусора докажут шо справка именно поциентом куплена и оный знал шо ему вакцины не дадут?
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10.11.2021 14:55 Ответить
Дивуєшься, як за копійки швидко виносять законні рішення. Всі таки глазасті законники. А як суми побільше, або явна державна зрада, то виявляється всі органи досудового слідства сліпі, глухі, німі та повністю недієздатні.
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10.11.2021 15:32 Ответить
 
 