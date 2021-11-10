Енин о борьбе с поддельными ковид-сертификатами: Двое врачей получили обвинительные приговоры, 60 граждан получили штрафы
Подготовка к уголовному проступку, в том числе только сам факт заказа сертификата, но без его использования, не влечет уголовной ответственности.
Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Есть немало людей, которые сейчас в заложниках у фейковых COVID-сертификатов. Возможно, у таких людей и возникла мысль прививаться, но теперь боятся это сделать из-за возможной уголовной ответственности. Для таких есть хорошая новость. Подготовка к уголовному проступку, в частности только сам заказ сертификата, но без его использования, не влечет уголовную ответственность. Это своего рода уголовная амнистия, о которой можно прочитать в статье 14 УКУ)", - отмечает он.
Енин также напоминает, что уже вторые сутки в Украине более 800 смертей от COVID-19.
"Вроде бы все понятно - сделай прививки и спаси жизнь. Тем не менее, дельцы и даже врачи становятся пособниками коронавируса, подторговывая поддельными сертификатами и ПЦР-тестами, вместо того, чтобы разъяснять людям необходимость и важность прививок", - пишет он.
Енин также добавляет, что с начала года начато около 1200 уголовных производств по подделке результатов ПЦР-тестов, COVID – сертификатов, международных свидетельств о вакцинации.
"Уже есть два обвинительных приговора в отношении врачей. Например, одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок. Во Франковске врач приговорен к двум годам лишения свободы с испытанием с испытательным сроком на один год. В отношении самих граждан, уже принято 60 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных COVID – сертификатов, в основном, во время пересечения границы. Пока все отделались штрафами", - резюмировал первый замминистра внутренних дел.
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Мол он получил деньги от меня и не колол вакцину..и сертификат выписал...
И врачу придется доказывать что он не верблюд...
А обиженному что?. Да нефига...получит свои две дозы еше раз и все...будет считать их бустерными...а их зоть так хоть так колоть...
причем тут меченые если укол честно сделан(например)? хотя захотят поймать - поймают, но все же. - лучше видео сделать шоб наверняка
просто когда вчера читал - оштрафовали 60 граждан - именно как докажут шо им вкололи/не вкололи вакцину/или физраствор? или вообще ничего не укололи.
или как иначе мусора докажут шо справка именно поциентом куплена и оный знал шо ему вакцины не дадут?