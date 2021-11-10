Кандидат на должность главы САП Синюк затруднился ответить на ряд вопросов и пытается доказать, что оценка задач вроде бы неправильна, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что кандидат на должность главы САП Андрей Синюк набрал всего лишь 9 баллов во время конкурса, а другой кандидат выполнил задание гораздо лучше – набрал 15 баллов.

Об этом Шевченко написал в Facebook , сообщает Цензор.НЕТ.

"Так что его не то что на руководителя САП - его вообще из прокуратуры в шею надо гнать. Ведь он оказался не в состоянии ответить на ряд вопросов и набрал всего лишь 9 баллов и это при том, что другой финалист конкурса (детектив НАБУ Клименко), не будучи профессиональным прокурором, выполнил задание гораздо лучше - набрал 15 баллов и уже стало очевидным, что именно Клименко должен возглавить САП", - говорится в сообщении.

Шевченко добавил, что заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров и "подконтрольные ему члены комиссии в очередной раз блокируют конкурс и до сих пор не утвердили официальные результаты".

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"Почему? Потому что Синюк все это время бегает по научным учреждениям и пытается получить заключение, что инструкция по оценке задач вроде бы неправильна", - пояснил агент НАБУ.

Он добавил, что Андрей Синюк попал в Генеральную прокуратуру при совершенно непонятных обстоятельствах в 2016 году.

"После того как прокурор не прошел рейтинговый конкурс на прокурора Ровенской местной прокуратуры. В процессе тестирования Синюк набрал всего 100,3 балла из 200. Особенно удивляет, что по такому показателю, как "тестирование на общие способности" (умение анализировать данные и делать выводы) Синюк набрал всего 13,3 балла из 100.

Но провал на пути в местную прокуратуру почему-то не закрыл для Синюка дверь в Генеральную прокуратуру, ну а пока Венедиктова на пару с Татаровым пытаются поставить (Синюка. - Ред.) руководить САП, однако надеюсь, что благодаря контролю наших западных партнеров этого не произойдет. Ну и Владимир Зеленский также лично дал слово Джо Байдену, что с конкурсом все будет ок" - подытожил Шевченко.