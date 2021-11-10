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Кандидат на должность главы САП Синюк затруднился ответить на ряд вопросов и пытается доказать, что оценка задач вроде бы неправильна, - агент НАБУ Шевченко

Кандидат на должность главы САП Синюк затруднился ответить на ряд вопросов и пытается доказать, что оценка задач вроде бы неправильна, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что кандидат на должность главы САП Андрей Синюк набрал всего лишь 9 баллов во время конкурса, а другой кандидат выполнил задание гораздо лучше – набрал 15 баллов.

Об этом Шевченко написал  в Facebook , сообщает Цензор.НЕТ.

"Так что его не то что на руководителя САП - его вообще из прокуратуры в шею надо гнать. Ведь он оказался не в состоянии ответить на ряд вопросов и набрал всего лишь 9 баллов и это при том, что другой финалист конкурса (детектив НАБУ Клименко), не будучи профессиональным прокурором, выполнил задание гораздо лучше - набрал 15 баллов и уже стало очевидным, что именно Клименко должен возглавить САП", - говорится в сообщении.

Шевченко добавил, что заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров и "подконтрольные ему члены комиссии в очередной раз блокируют конкурс и до сих пор не утвердили официальные результаты".

Также читайте: "Татаровская" часть комиссии снова блокирует конкурс на главу САП, - Шабунин

"Почему? Потому что Синюк все это время бегает по научным учреждениям и пытается получить заключение, что инструкция по оценке задач вроде бы неправильна", - пояснил агент НАБУ.

Он добавил, что Андрей Синюк попал в Генеральную прокуратуру при совершенно непонятных обстоятельствах в 2016 году.

"После того как прокурор не прошел рейтинговый конкурс на прокурора Ровенской местной прокуратуры. В процессе тестирования Синюк набрал всего 100,3 балла из 200. Особенно удивляет, что по такому показателю, как "тестирование на общие способности" (умение анализировать данные и делать выводы) Синюк набрал всего 13,3 балла из 100.

Но провал на пути в местную прокуратуру почему-то не закрыл для Синюка дверь в Генеральную прокуратуру, ну а пока Венедиктова на пару с Татаровым пытаются поставить (Синюка. - Ред.) руководить САП, однако надеюсь, что благодаря контролю наших западных партнеров этого не произойдет. Ну и Владимир Зеленский также лично дал слово Джо Байдену, что с конкурсом все будет ок" - подытожил Шевченко.

Автор: 

САП (2062) Шевченко Евгений (143)


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Топ комментарии
+13
Гідна зеленського та всіх зелохів кандидатура.
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10.11.2021 15:25
+10
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10.11.2021 15:58
+8
в клоунской труппе все такие, только место сидения, и фамилию подставляй - "безграмотний та поганий спеціаліст, його з .... в шию треба гнати."
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10.11.2021 15:31
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Гідна зеленського та всіх зелохів кандидатура.
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10.11.2021 15:25 Ответить
Звісно що шістка. Але що це за нове звання єкспєрта екс-агент Набу?
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10.11.2021 15:26 Ответить
А кто такой
"агент НАБУ Шевченко"?
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10.11.2021 15:26 Ответить
Чому агент Набу розкриває держтаємницю, коли попав у Генпрокуратуру ця шістка?
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10.11.2021 15:28 Ответить
А хто така шістка подоляка апчхі?
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10.11.2021 15:33 Ответить
сапа парашенки
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10.11.2021 15:53 Ответить
дуня, по чем подоляк таких давалок покупает?
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10.11.2021 16:51 Ответить
Особливо дивує, що за таким показником, як "тестування на загальні здібності" (уміння аналізувати дані та робити висновки) Синюк набрав лише 13,3 бала зі 100. Джерело:

100% даю - антивакцинатор.
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10.11.2021 15:27 Ответить
в клоунской труппе все такие, только место сидения, и фамилию подставляй - "безграмотний та поганий спеціаліст, його з .... в шию треба гнати."
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10.11.2021 15:31 Ответить
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10.11.2021 15:57 Ответить
Синюк часом не "Трускавецький університет" закінчував??? Бо такі "кадри" типічні саме для "слуг та прислуги"...Тому 99% ,що воно таки знайде своє місце серед своїх...
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10.11.2021 15:34 Ответить
Якщо Синютка потрапив у Генпрокурватуру в 2016 році, то Трускавецький універ напевно це друга його освіта.
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10.11.2021 15:39 Ответить
Таких специалистов половина во всех министерствах и ведомствах сидит, то же мне удивили
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10.11.2021 15:37 Ответить
половина - это еще оптимистично )))
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10.11.2021 16:05 Ответить
в нашей стране сейчас праздник серости и некомпетентности, поэтому его и протянут...
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10.11.2021 15:39 Ответить
Хорошу людину синюком не назвуть=)))
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10.11.2021 15:44 Ответить
і вірогідно що Синюка призначать заступником головного Прокурора САП..
а там одна справа і Клименка якось усунуть
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10.11.2021 15:48 Ответить
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10.11.2021 15:56 Ответить
дурне - значит хорошо управляемое , без самодеятельности и сюрпризов для власти
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10.11.2021 15:57 Ответить
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10.11.2021 15:58 Ответить
А през ,за которого ты топил,безмозглый наркоман и вор -так что обтекай сам по себе
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10.11.2021 15:59 Ответить
Десятеро люстрованих прокурорів отримають 20 млн грн компенсації

Для погашення цієї заборгованості Кабмін забрав у САП 20,1 млн грн.
Ці гроші підуть для 10 осіб, які через суд домоглися відшкодування своїх заробітних плат.
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10.11.2021 16:04 Ответить
Так в прокурватурі уже багато років як тільки тупі і служать.
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10.11.2021 16:08 Ответить
А тем временем выдвиженцы 95 квартала вопреки мнению Ткача,Бигуса,Шабунина и иже сними вовсю осваивают в Вашингтоне госдеп.Как такое могло произойти? Ума не приложу.Вопли и сопли не помогают?
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10.11.2021 16:13 Ответить
тупорила влада рулить
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10.11.2021 16:15 Ответить
Головне для зєлі що він, дивився усі випуски кварталу. Тому повністю підходить.
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10.11.2021 16:20 Ответить
Так а інші нинішній владі і не потрібні. Головне,щоб команди виконував.
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10.11.2021 16:23 Ответить
Дуже гарне резюме! зЕлохи інших не тримають...
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10.11.2021 16:54 Ответить
Женя, суши сухари, не отвлекайся)
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10.11.2021 17:22 Ответить
ЗеДно!
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18.11.2021 01:21 Ответить
Вже пора гнати це зе шоблу на Харитона, Ульяни, Йосипа
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24.12.2021 18:28 Ответить
 
 