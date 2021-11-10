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Ситуация с мигрантами на границе - государственный терроризм и "тихая месть" Лукашенко за поддержку Евросоюзом народа Беларуси, - Моравецкий

Ситуация с мигрантами на границе - государственный терроризм и

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация на польско-белорусской границе является не миграционным, а политическим кризисом. По его словам, он спровоцирован Лукашенко для дестабилизации ситуации в ЕС.

Слова Моравецкого цитирует издание РАР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"События последних дней - это испытание для Польши и для Европы, и мы осознаем, что риски могут возрасти, что ситуация может ухудшится, что нам, возможно, придется иметь дело с все новыми методами провокации со стороны Лукашенко", - сказал глава польского правительства.

Читайте также: Ситуация на границе Польши и Беларуси: Меркель просила Путина повлиять на режим в Минске, Путин предложил говорить с Лукашенко

Он уверен, что ситуация на границе Польши и Беларуси является проявлением государственного терроризма.

"Это также "тихая месть" Александра Лукашенко за поддержку демократических выборов населения в Беларуси в августе прошлого года", - подчеркнул Моравецкий.

Напомним, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Белоруссии на границе с Польшей.

На снятом на границе видео большая группа мигрантов замечена в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Белоруссии в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.

По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО о ситуации на границе Беларуси и Польши: "Использование режимом Лукашенко мигрантов как гибридной тактики" недопустимо

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает назад нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пропускает, поэтому многие нелегалы ​​застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.

Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) Польша (8405) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+10
***** он гнойный, а не молодец.
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10.11.2021 16:02
+8
євросоюз не дослухається до польщі ні з північним потоком, ні з ситуацією на білоруському кордоні
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10.11.2021 16:00
+8
мокшанська пропаганда не змінюється в своїх повідомленнях. Щось мені дуже це нагадує.
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10.11.2021 16:11
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Правила форума Совет форумчан
Да, это коснулось и вас...
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10.11.2021 15:57 Ответить
євросоюз не дослухається до польщі ні з північним потоком, ні з ситуацією на білоруському кордоні
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10.11.2021 16:00 Ответить
мокшанська пропаганда не змінюється в своїх повідомленнях. Щось мені дуже це нагадує.
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10.11.2021 16:11 Ответить
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10.11.2021 16:30 Ответить
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10.11.2021 18:00 Ответить
Так кумедно, коли рашисти називають когось «фашистами». Сама упорота антиваксеруха Цензора теж вже почала обзивати фашистами тих, хто намагається приборкати пандемію та тих, хтопереконує тупорилих робити щеплення.
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10.11.2021 16:39 Ответить
https://twitter.com/i/status/1457707285967515659 https://twitter.com/i/status/1457707285967515659


А вот и видео таких мальчиков и девочек со слезами на глазах.
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10.11.2021 18:05 Ответить
Продолжение
https://twitter.com/i/status/1457707408164274177
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10.11.2021 18:07 Ответить
Видели мы таких девочек.
Нелегалы, пытающиеся прорваться в Польшу с территории Беларуси, пускали в глаза малолетнему мальчику сигаретный дым, чтобы вызвать слезы для интервью.
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10.11.2021 18:04 Ответить
https://twitter.com/i/status/1457707408164274177 https://twitter.com/i/status/1457707408164274177

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10.11.2021 18:06 Ответить
підтримує санкції євросоюз, а віддувається лише польща....
оце нашим на замєтку у стосунках з мадярами
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10.11.2021 15:58 Ответить
Скоро морози, теплолюбиві повтікають самі.
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10.11.2021 15:59 Ответить
та можно их и согреть , наглухо ...немецкие товарищи оставили , как знали
что понадобятся
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10.11.2021 16:31 Ответить
Молодец Бацка, дает просраться стурбованым европейцам!!!
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10.11.2021 16:00 Ответить
***** он гнойный, а не молодец.
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10.11.2021 16:02 Ответить
Может и *****, но пусть жрут то, чему попустительствовали!
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10.11.2021 16:11 Ответить
Ясно другое: этот мир размяк, превратился в шмарклю и ему не хватает нотки тоталитаризма. Вот пусть шмальнут по этим макакам из машингвера, почувствуют как хорошо было раньше и задумаются
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10.11.2021 16:27 Ответить
Обос....я сам, когда поляки вернут ему в Минск ету толпу.
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10.11.2021 16:05 Ответить
Скорее их направят в Волынскую область как немчура завещает. И начнется валынская резня
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10.11.2021 16:24 Ответить
ШТО?
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10.11.2021 16:39 Ответить
наследники вермахта с удовольствием сдадут поляков наследникам НКВДшников....
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10.11.2021 16:04 Ответить
"События последних дней - это испытание для Польши и для Европы". Для Польши да, а вот для Европы врядли. В ЕС полный раздрай. Одна "озабоченность", а на деле каждый за себя и чихать они хотели на других.Довольные, сытые,
в тепле.Нахера им та Польша, пусть сама защищается. Лондониз ЕС подорвал ,Варшава тоже раскусила эту гнилушку и смазывает пятки. Не пойму чего Киеву там делать.Нас там видеть не хотят, а мы лезем как на заклание.В НАТО- да, в ЕС нет.ИМХО.
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10.11.2021 18:54 Ответить
Хорошо что мигранты из стран третьего мира не рвутся к нам.
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10.11.2021 16:10 Ответить
Нахвй спробують, ми покажему їм нашу "гостинність".
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10.11.2021 16:13 Ответить
Ну ты меня расмешнил, рассмешной. Что ж им с одной бочки говна в другую прыгать?
Пы.Сы. вот и нашелся плюс нашего бардака - к нам даже Душманы не хотят ехать.
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10.11.2021 16:13 Ответить
Не рвутся? Мигрантов из азии было полно в Украине (в основном в Киеве) ещё двадцать лет назад, и их будет всё больше и больше. Не надо "про бочку говна", Украина вполне пристойная страна, уж по сравнению с песками с верблюдами так точно. Просто мигранты в основном идут дальше - им чуток пройтись и они в ЕС. Если по каким-то причинам этот вариант накрывается, то их и Украина устроит.
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10.11.2021 16:36 Ответить
Хотя в своё время поляки также рвались эмигрировать в Великобританию.
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10.11.2021 16:12 Ответить
Прирівняв х.й з пальцем. Вони там працювали, а не сиділи на шиї, вимагаючи бабла задаром. У англійців досі є поняття "польський сантехнік".
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10.11.2021 16:14 Ответить
Ставьте , как немцы, водометы
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10.11.2021 16:22 Ответить
Oт kurwa !
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10.11.2021 16:26 Ответить
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10.11.2021 16:29 Ответить
Гібридна війна московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
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10.11.2021 16:33 Ответить
А когда несколько лет назад известный грузинско-украинский демократ и либерал Михо Саакашвили, которого тогдашние власти Украины не пускали в страну, прорывался через польско-украинскую границу почему польские пограничники его не остановили?!
Вот теперь белорусские пограничники действуют по их европейскому примеру и не препятствуют свободным благодаря как американскому, так и польскому вмешательству в Ираке иракским курдам свободно покидать территорию Беларуси. Что за двойные стандарты?!
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10.11.2021 16:34 Ответить
Очередной бульбозавр выполз. При любых обстоятельствах у Украины с Польшей БЕЗВИЗ. А у вас безвиз с кем? С парашей? Поедешь по этому безвизу в Магадан, там рабы требуются
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10.11.2021 16:45 Ответить
А причем тут безвиз? Беларусь свободная страна и не препятствует легально находящимся на ее территории гражданам Ирака свободно покидать свою территорию. А Вы, видимо, по временам совка соскучились?
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10.11.2021 16:57 Ответить
Белорашка свободная страна? русский, тебя из цирка Петросяна за тупость выгнали?
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10.11.2021 17:04 Ответить
Беларусь свободная страна ??? " Здается мне это была комедия". (С).
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10.11.2021 17:08 Ответить
Вы, таки, считаете, что Беларусь должна препятствовать легально находящимся в стране иностранным гражданам покидать свою территорию?
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10.11.2021 17:16 Ответить
А где страна такая - Беларусь? Даже ваши рубли - зайчики печатали и печатают на Московии
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10.11.2021 17:30 Ответить
Кацику, а що Білорусія не питає легально находящимся в стране иностранным гражданам причини їх приїзду ? Вони так і пишуть ТРАНЗИТОМ?
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10.11.2021 18:10 Ответить
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10.11.2021 17:24 Ответить
Даже поляки, даже сейчас продолжают заигрывать с Путлером и рашкой . Боятся прямо назвать организатора кризиса. Кто такой этот Лукашенко без ***** и его поддержки
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10.11.2021 16:39 Ответить
Германия привыкла командовать в ЕС. Пусть там и командует. А то как гнать к себе Северный поток не спрашивала Украину. Как набивать свои карманы в Газпроме никого не спрашивала. Вот теперь откройте свои глаза и смотрите, что делает Белорусь под руководством вашего маниакального друга, с которым нельзя ссориться.
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10.11.2021 17:01 Ответить
БелАрусь. Хотя "белОрус", "белОрусский" и т.д. Вот такая лингвистическая закавыка.
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10.11.2021 17:14 Ответить
Белорашка. Провинция страны-помойки.
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10.11.2021 18:41 Ответить
 
 