Ситуация с мигрантами на границе - государственный терроризм и "тихая месть" Лукашенко за поддержку Евросоюзом народа Беларуси, - Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация на польско-белорусской границе является не миграционным, а политическим кризисом. По его словам, он спровоцирован Лукашенко для дестабилизации ситуации в ЕС.
Слова Моравецкого цитирует издание РАР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"События последних дней - это испытание для Польши и для Европы, и мы осознаем, что риски могут возрасти, что ситуация может ухудшится, что нам, возможно, придется иметь дело с все новыми методами провокации со стороны Лукашенко", - сказал глава польского правительства.
Он уверен, что ситуация на границе Польши и Беларуси является проявлением государственного терроризма.
"Это также "тихая месть" Александра Лукашенко за поддержку демократических выборов населения в Беларуси в августе прошлого года", - подчеркнул Моравецкий.
Напомним, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Белоруссии на границе с Польшей.
На снятом на границе видео большая группа мигрантов замечена в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Белоруссии в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.
По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.
Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает назад нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пропускает, поэтому многие нелегалы застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.
Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.
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А вот и видео таких мальчиков и девочек со слезами на глазах.
https://twitter.com/i/status/1457707408164274177
Нелегалы, пытающиеся прорваться в Польшу с территории Беларуси, пускали в глаза малолетнему мальчику сигаретный дым, чтобы вызвать слезы для интервью.
оце нашим на замєтку у стосунках з мадярами
что понадобятся
в тепле.Нахера им та Польша, пусть сама защищается. Лондониз ЕС подорвал ,Варшава тоже раскусила эту гнилушку и смазывает пятки. Не пойму чего Киеву там делать.Нас там видеть не хотят, а мы лезем как на заклание.В НАТО- да, в ЕС нет.ИМХО.
Пы.Сы. вот и нашелся плюс нашего бардака - к нам даже Душманы не хотят ехать.
Вот теперь белорусские пограничники действуют по их европейскому примеру и не препятствуют свободным благодаря как американскому, так и польскому вмешательству в Ираке иракским курдам свободно покидать территорию Беларуси. Что за двойные стандарты?!