СНБО вводит санкции против 8 человек за открытие представительства Никарагуа в оккупированном Крыму, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции против 8 физических лиц, причастных к открытию дипломатического представительства Никарагуа на территории временно оккупированного Российской Федерацией Крыма.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это 8 физических лиц: 4 граждан Никарагуа, 4 граждан Российской Федерации", – отметил Данилов во время брифинга.

Напомним, в начале ноября Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным и несогласованным визитом посла Никарагуа в РФ Альбы Асусены Торрес в оккупированный Крым. Посол приезжала, чтобы вручить т.н. "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г. Симферополе" Олегу Белавенцеву консульский патент.

Позже стало известно, что Кабинет Министров предложил Совету национальной безопасности и обороны применить санкции в связи с открытием так называемого консульства Республики Никарагуа в Крыму.

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