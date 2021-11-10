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СНБО вводит санкции против 8 человек за открытие представительства Никарагуа в оккупированном Крыму, – Данилов

СНБО вводит санкции против 8 человек за открытие представительства Никарагуа в оккупированном Крыму, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции против 8 физических лиц, причастных к открытию дипломатического представительства Никарагуа на территории временно оккупированного Российской Федерацией Крыма.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это 8 физических лиц: 4 граждан Никарагуа, 4 граждан Российской Федерации", – отметил Данилов во время брифинга.

Напомним, в начале ноября Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным и несогласованным визитом посла Никарагуа в РФ Альбы Асусены Торрес в оккупированный Крым. Посол приезжала, чтобы вручить т.н. "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г. Симферополе" Олегу Белавенцеву консульский патент.

Позже стало известно, что Кабинет Министров предложил Совету национальной безопасности и обороны применить санкции в связи с открытием так называемого консульства Республики Никарагуа в Крыму.

Читайте также: Никарагуа подписала с оккупированным Крымом "соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве", МИД протестует

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Крым (26372) Никарагуа (19) санкции (11263) СНБО (4430)


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Топ комментарии
+4
ящо брати до уваги що справжній керманич Єрмак , то вни дійсно ведуть країну до краху... Рашистські ********* навіть не трогають цей балаган, навіть не згадують НІКОЛИ Єрмака та Разумкова, та усю тусню вови з антирейтингами .Вони просто слідкують за процесом
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10.11.2021 17:39
+4
Це все про що говорили в РНБО?
Я в ****! Мля, Нікарагуа - це найперша не безпека для України!?
Нестача вугілля на ТЕС ДТЕК, орда орків на кордоні - це муйня! А представництво Нікарагуа у Криму - актуально насущне?!
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10.11.2021 17:48
+3
Чергова потужна перемога влади! З чим вас,зе- придурки,і вітаю!
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10.11.2021 17:18
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потужно
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10.11.2021 16:58 Ответить
Чергова потужна перемога влади! З чим вас,зе- придурки,і вітаю!
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10.11.2021 17:18 Ответить
А Фирташу по санкциям 100 ярдов а газ списали или по дружбе? Смешные какие то у зеленой помойки санкции.
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10.11.2021 17:22 Ответить
Шоу для нарида продолжается...
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10.11.2021 17:23 Ответить
"МОЦНЫЙ" ответ
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10.11.2021 17:28 Ответить
і це в той час коли Німеччина ********* полчища уХйлівських емірантів. Коли нарощуються рашистські війська (а саме новітні танки) на кордоні .
Коли в енергетиці срака, а вова сушиться у спортзалі...
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10.11.2021 17:30 Ответить
ящо брати до уваги що справжній керманич Єрмак , то вни дійсно ведуть країну до краху... Рашистські ********* навіть не трогають цей балаган, навіть не згадують НІКОЛИ Єрмака та Разумкова, та усю тусню вови з антирейтингами .Вони просто слідкують за процесом
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10.11.2021 17:39 Ответить
МЗС зганьбилося через інформацію щодо закриття кордонів Бельгії для українських туристів

Міністерство закордонних справ осоромилося через інформацію щодо закриття кордонів Бельгії для українських туристів.

Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/ #Букви.

Вчора Європейський Союз оновив так званий зелений перелік країн, громадяни яких можуть вільно подорожувати до ЄС. https://bykvu.com/ua/bukvy/ies-vykliuchyv-ukrainu-iz-zelenoho-spysku-iak-tse-vplyne-na-podorozhi-ukraintsiv/ Україну офіційно виключили з цього списку.

Після цього на https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=be порталі департаменту консульської служби українського МЗС з'явилася https://bykvu.com/ua/bukvy/belhiia-zakryla-kordony-dlia-ukrainskykh-turystiv-shcho-vidomo/ інформація , що бельгійський уряд заборонив українцям відвідувати країну з туристичною метою навіть за умови повної вакцинації. Цю ж інформацію https://www.facebook.com/1420286371554725/posts/3001422570107756/?d=n підтвердило і Посольство України у Бельгії.
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10.11.2021 17:52 Ответить
Це все про що говорили в РНБО?
Я в ****! Мля, Нікарагуа - це найперша не безпека для України!?
Нестача вугілля на ТЕС ДТЕК, орда орків на кордоні - це муйня! А представництво Нікарагуа у Криму - актуально насущне?!
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10.11.2021 17:48 Ответить
говорят "гора родила мышь"
что, говорить, когда роды у тараканов?
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10.11.2021 17:54 Ответить
Якщо пан Ахметов не вміє експортувати ТЕС, які приватизував за "три копійки" - на куй такий менеджмент, націоналізувати, АМКУ оштрафувати ДТЕК - гроші на потребу ВСУ.
Злодія міжнародного Коломойського видати США, а 3,5 млрд. кубів газу на які він "претендує" в енергетичні "закрома" України.
Бо - час розкидати каміння і час його збирати!
Юдейські пророки знали сенси життя!
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10.11.2021 17:55 Ответить
Перепрошую - не "експортувати", а "експлотувати".
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10.11.2021 17:58 Ответить
Данилов прокомментировал громкое заявление Авакова о санкциях СНБО "на хайпе"

"По вопросу Арсена Борисовича, могу сообщить следующее: действительно, ряд вопросов, которые рассматриваются в режиме "секретно", https://www.dsnews.ua/politics/na-haypi-avakov-rozpoviv-yak-rnbo-shtampuvala-sankciji-04112021-441891 выдаются непосредственно перед заседанием под подпись. После заседания такие документы сдаются каждым членом СНБО назад. Мы не можем выдавать их заранее, они представляются непосредственно перед заседанием. Каждый член СНБО может с ним ознакомиться, может задавать на заседании Совета нацбезопасности и обороны вопросы, если такие вопросы возникают", - отметил он.

Данилов добавил, что все члены СНБО голосуют так, как хотят, и голосование является тайным.
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10.11.2021 17:55 Ответить
До чого тут Аваков, це "білий шум" - відволікання уваги. Допоки нацменшини будуть творити політику України, змітаючи бідних українців на узбіччя, на маргинес історії? Хто такий Аваков? Полуармянин, який жирів , підмявший під себе більшу половину оборонного комплексу України! Як політик він нуль!
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10.11.2021 18:07 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVNYZoR_8-0T8liBr2hgjXCq5vqQDPCV83eJV4pqtBdWqpKq6nKA66UalpiQXcpgvFvFWScP_2KCR0coBeCbhXRBziCMgZsg4NeGDfDGtw1EZiKeSo09PjRM6yBQUQsT2A&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVNYZoR_8-0T8liBr2hgjXCq5vqQDPCV83eJV4pqtBdWqpKq6nKA66UalpiQXcpgvFvFWScP_2KCR0coBeCbhXRBziCMgZsg4NeGDfDGtw1EZiKeSo09PjRM6yBQUQsT2A&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6288587767881915?__cft__[0]=AZVNYZoR_8-0T8liBr2hgjXCq5vqQDPCV83eJV4pqtBdWqpKq6nKA66UalpiQXcpgvFvFWScP_2KCR0coBeCbhXRBziCMgZsg4NeGDfDGtw1EZiKeSo09PjRM6yBQUQsT2A&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



СНБО утвердил санкции против граждан Никарагуа, которые открыли посольство Никарагуа в Крыму.

Тема важная и актуальная. А не эти ваши тарифы, энергетический кризис и пандемия ковида…
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10.11.2021 18:07 Ответить
Чекаю, коли упоротий Ківа виступить з маніфестом на захист сандіністів Нікорагуа
Но посарам! Вони не просруть!
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10.11.2021 18:11 Ответить
Эх а они же так мечтали побывать в Украине. Это смех а не санкции.
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10.11.2021 18:11 Ответить
надо же как то Никарагуа о себе заявить на мировой арене ? Уверен,что 80% населения не покажут на карте где она находится.
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10.11.2021 18:20 Ответить
А в Мордовии или в Тыве есть представительство Никарагуа?😁
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10.11.2021 18:32 Ответить
Комрад Ортега но пасаран !
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10.11.2021 18:32 Ответить
Никарагуа - страна в основном с аграрной экономикой, одна из беднейших в Западном полушарии (беднее неё в Центральной Америке только Гондурас и Гаити). ВВП на душу населения по ППС в 2009 году - 4800 долл. (168-е место в мире). Доля населения ниже официального уровня бедности - 48 % (в 2005). Безработица - 8,2 % (в 2009). Госдолг - 17 % от ВВП. По данным ООН, 79% населения Никарагуа живёт менее, чем на 2 доллара в день

Блин, даже жалко санкции принимать...
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10.11.2021 19:26 Ответить
 
 