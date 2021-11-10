СНБО вводит санкции против 8 человек за открытие представительства Никарагуа в оккупированном Крыму, – Данилов
Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции против 8 физических лиц, причастных к открытию дипломатического представительства Никарагуа на территории временно оккупированного Российской Федерацией Крыма.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это 8 физических лиц: 4 граждан Никарагуа, 4 граждан Российской Федерации", – отметил Данилов во время брифинга.
Напомним, в начале ноября Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным и несогласованным визитом посла Никарагуа в РФ Альбы Асусены Торрес в оккупированный Крым. Посол приезжала, чтобы вручить т.н. "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г. Симферополе" Олегу Белавенцеву консульский патент.
Позже стало известно, что Кабинет Министров предложил Совету национальной безопасности и обороны применить санкции в связи с открытием так называемого консульства Республики Никарагуа в Крыму.
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Коли в енергетиці срака, а вова сушиться у спортзалі...
Міністерство закордонних справ осоромилося через інформацію щодо закриття кордонів Бельгії для українських туристів.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/ #Букви.
Вчора Європейський Союз оновив так званий зелений перелік країн, громадяни яких можуть вільно подорожувати до ЄС. https://bykvu.com/ua/bukvy/ies-vykliuchyv-ukrainu-iz-zelenoho-spysku-iak-tse-vplyne-na-podorozhi-ukraintsiv/ Україну офіційно виключили з цього списку.
Після цього на https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=be порталі департаменту консульської служби українського МЗС з'явилася https://bykvu.com/ua/bukvy/belhiia-zakryla-kordony-dlia-ukrainskykh-turystiv-shcho-vidomo/ інформація , що бельгійський уряд заборонив українцям відвідувати країну з туристичною метою навіть за умови повної вакцинації. Цю ж інформацію https://www.facebook.com/1420286371554725/posts/3001422570107756/?d=n підтвердило і Посольство України у Бельгії.
Я в ****! Мля, Нікарагуа - це найперша не безпека для України!?
Нестача вугілля на ТЕС ДТЕК, орда орків на кордоні - це муйня! А представництво Нікарагуа у Криму - актуально насущне?!
что, говорить, когда роды у тараканов?
Злодія міжнародного Коломойського видати США, а 3,5 млрд. кубів газу на які він "претендує" в енергетичні "закрома" України.
Бо - час розкидати каміння і час його збирати!
Юдейські пророки знали сенси життя!
"По вопросу Арсена Борисовича, могу сообщить следующее: действительно, ряд вопросов, которые рассматриваются в режиме "секретно", https://www.dsnews.ua/politics/na-haypi-avakov-rozpoviv-yak-rnbo-shtampuvala-sankciji-04112021-441891 выдаются непосредственно перед заседанием под подпись. После заседания такие документы сдаются каждым членом СНБО назад. Мы не можем выдавать их заранее, они представляются непосредственно перед заседанием. Каждый член СНБО может с ним ознакомиться, может задавать на заседании Совета нацбезопасности и обороны вопросы, если такие вопросы возникают", - отметил он.
Данилов добавил, что все члены СНБО голосуют так, как хотят, и голосование является тайным.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6288587767881915?__cft__[0]=AZVNYZoR_8-0T8liBr2hgjXCq5vqQDPCV83eJV4pqtBdWqpKq6nKA66UalpiQXcpgvFvFWScP_2KCR0coBeCbhXRBziCMgZsg4NeGDfDGtw1EZiKeSo09PjRM6yBQUQsT2A&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
СНБО утвердил санкции против граждан Никарагуа, которые открыли посольство Никарагуа в Крыму.
Тема важная и актуальная. А не эти ваши тарифы, энергетический кризис и пандемия ковида…
Но посарам! Вони не просруть!
Блин, даже жалко санкции принимать...