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Новости Война
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Демченко должен быть лишен статуса УБД: Ермак не имеет права позорить звание защитника Украины раздачей документов прикрытия российской агентуре, - Бутусов

Демченко должен быть лишен статуса УБД: Ермак не имеет права позорить звание защитника Украины раздачей документов прикрытия российской агентуре, - Бутусов

Предатель Крыма Руслан Демченко в 2020 году получил статус участника боевых действий. Ермак и Зеленский включили российского агента в ряды защитников Украины.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Предела наглости и цинизму нет. 13 февраля 2020-го года межведомственная комиссия Министерства по делам ветеранов Украины предоставила статус участника боевых действий начальнику комитета по разведке при президенте - первому секретарю СНБО Руслану Демченко. Это официальный ответ Минветеранов на запрос Николая Мельника. Демченко получил такое высокое признание 13 февраля 2020 года, сразу через два дня после того, как 11 февраля 2020 года президент Зеленский назначил главой офиса президента Андрея Ермака. Маленькая деталь, но очень характерная - Демченко стал проводником в Кремль и переговорщиком с Москвой. Это Демченко выстроил для Ермака эксклюзивную линию коммуникаций с замглавы администрации Путина Дмитрием Козаком. На момент предоставления УБД Демченко был еще внештатным советником президента, как именно он принимал участие в боевых действиях? Так любому, кто в АТО заезжал, тоже надо по такой логике статус УБД выдавать. 16 июня 2020-го, вскоре после УБД, Демченко получил полный контроль над всеми украинскими спецслужбами, и началась череда провалов в украинских спецслужбах, аресты наших агентов в России, Вагнергейт, расстрел разведгруппы на границе с РФ...", - заявил журналист.

"Напомню, Демченко, согласно расследованию "Схем", в 2010-м году в качестве замминистра МИД времен Януковича был участником разработки и продавливания в парламенте интересах России печально известных "Харьковских соглашения", которые позволили России усилить свое военное присутствие в Крыму и осуществить захват Крыма в 2014 году", - акцентировал Бутусов.

"К сожалению, в ответе Минветеранов не сказано: а в каких боях участвовал Демченко? Почему раньше ему не могли предоставить такой статус, какой подвиг он совершил? Или предательство спецопераций украинской разведки это уже приравнивается к УБД? Кто конкретно из чиновников незаконно присвоил Демченко этот статус и опозорил всех патриотов, которые воевали за нашу страну?", - интересуется журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минветеранов объяснили, откуда у заместителя секретаря СНБО Демченко статус УБД. ДОКУМЕНТ

"Вот выдержка из закона о порядке предоставления УБД: "Особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники підприємств, установ та організацій після закінчення 30 календарних днів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях зобов’язані подати на розгляд комісії, утвореної міністерством, центральним органом виконавчої влади чи іншим державним органом, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу чи працювали особи, довідки за встановленою формою та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій". Так а кто именно оформил на Демченко справки? Кто взял на себя ответственность приравнять российского агента к защитникам Украины? Демченко должен быть лишен статуса УБД. Ермак не имеет права позорить звание защитника Украины раздачей документов прикрытия российской агентуре", - подытожил Бутусов.

Демченко должен быть лишен статуса УБД: Ермак не имеет права позорить звание защитника Украины раздачей документов прикрытия российской агентуре, - Бутусов 01
Демченко должен быть лишен статуса УБД: Ермак не имеет права позорить звание защитника Украины раздачей документов прикрытия российской агентуре, - Бутусов 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Бутусов Юрий (4349) УБД (125) Министерство по делам ветеранов (232) Демченко Руслан (39) Ермак Андрей (1259) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+37
Україно, Україно,подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе! Т.Г. Шнвченко.
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10.11.2021 17:01
+36
Только ЭТО? Гнать этого мерзавца с "волчьим билетом". И тех кто его трудоустроил.
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10.11.2021 16:55
+20
В интересное время живем: ни для кого не секрет кто у нас резидент спецслужб "братской России", кто у нас работает против государственности страны; кто неприкрытые враги всего украинского народа и всего украинского. Удивляет другое: все они находятся на высших государственных должностях, именно они определяют политику государства. И еще они точно знают: за их враждебную деятельность им ничего не будет.

А нам тут недавно лили терабайты информации про какую-то "работающую липецкую фабрику" и "шоколадного барыгу", "торговца на крови"...
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10.11.2021 17:07
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Только ЭТО? Гнать этого мерзавца с "волчьим билетом". И тех кто его трудоустроил.
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10.11.2021 16:55 Ответить
А недавно уволенный министр обороны тоже . В Украине все продается и все покупается?
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10.11.2021 17:09 Ответить
Да
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10.11.2021 17:51 Ответить
Не можу зрозуміти: навіщо таким русланам демченкам оцей статус псевдоучасника бойових дій? Тобі треба пільга для проїзду громадським транспортом? Потребуєш державної підтримки щодо оплати комуналки? Не можеш за власний кошт відремонтувати зуби? Не виживеш без щорічної одноразової виплати у травні аж цілої 1000 грн? Навіщо так підставлятися заради сумнівної корочки??? Це однозначно комплекс ніщєброда!!!
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10.11.2021 20:09 Ответить
23 сентября 2014 года президент Украины https://file.liga.net/person/404-petr-poroshenko.html Петр Порошенко указом №739/2014 назначил Руслана Демченко своим советником.
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10.11.2021 17:50 Ответить
Если сказали "А", то говорите и "Б".

С 17 декабря 2010-го по 5 марта 2014-го - первый заместитель министра иностранных дел Украины Грищенко (с декабря 2012-го - Леонида Кожары).

С 23 по 27 февраля 2014-го - и.о. министра иностранных дел Украины. Пробыл на этой должности до назначения Андрея Дещицы (из-за отставки Кожары).

23 сентября 2014 года президент Украины Петр Порошенко указом №739/2014 назначил Руслана Демченко своим советником.

23 июля 2019 года президент Владимир Зеленский Руслана Демченко назначил своим советником.

16 июня 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

https://file.liga.net/persons/ryslan-demchenko

Как хорошо клован рассказывал про "новые лица".
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10.11.2021 18:06 Ответить
Видали УБД на основі довідки 31.05.2019 р. Тільки но шмаркля став презедентом, зразу такі ж сцикуни побігли оформляти УБД. Потрібно подивитись, чи ще в сцикуна немає УБД?
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10.11.2021 21:38 Ответить
Прочмиай останній абзац у зверненні.
Довідку видали коли він звернувся за нею на підставі документів від 2014 року.
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10.11.2021 21:56 Ответить
Якщо йому законно належить статус УБД то чому він його не отримав у 2015, 2016, 2017, 2018, а звернувся після зміни президента? Для видачі довідки є різні підстави: перебування в АТО, пройшов по наказу, вихід, вхід в АТО, поранення і "перебування", нині і покази свідків. Це зробили для добровольців, які не проходили по наказах, але як бачимо мерзота цим користується. Як і свій час бляхи безмитно ввозили саме для використання автомобілів в зоні АТО а потім зявились тисячі "євробляхерів".
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10.11.2021 22:17 Ответить
Что значит "тех" , пора -быть такими , как Гео Лерос - назначает ЛИЧНО ЗЕЛЕНСКИЙ ! Ермачье , это заслуга вашего порношута
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10.11.2021 17:59 Ответить
Україно, Україно,подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе! Т.Г. Шнвченко.
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10.11.2021 17:01 Ответить
на яких фронтах ото воювало - де хто його Побрпатими ....
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10.11.2021 17:03 Ответить
На якихось "колчаківських"як може і хтось з Міністерства у справах ветеранів.
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10.11.2021 19:25 Ответить
Однією ганьбою більше-яка різниця...
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10.11.2021 17:04 Ответить
Щойно був прес-брифінг Данілова. На задане йому запитання про Демченка він відповів "я нічого такого не знаю, у відповідних служб запитань до демченка нема"
Так що спіть спокійно.
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10.11.2021 17:05 Ответить
ГЛАВНЫЙ ВРАГ - ЗЕЛЕНСКИЙ И ЕГО СраколизЫ Даниловы и остальная МРАЗЬ, на полусогнутых исполняющие преступные хотелки наркоман
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10.11.2021 18:03 Ответить
В интересное время живем: ни для кого не секрет кто у нас резидент спецслужб "братской России", кто у нас работает против государственности страны; кто неприкрытые враги всего украинского народа и всего украинского. Удивляет другое: все они находятся на высших государственных должностях, именно они определяют политику государства. И еще они точно знают: за их враждебную деятельность им ничего не будет.

А нам тут недавно лили терабайты информации про какую-то "работающую липецкую фабрику" и "шоколадного барыгу", "торговца на крови"...
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10.11.2021 17:07 Ответить
а чи не ти був в числі цих терабайтів? Чого ти в моєму кондуїті в числі закоренілих зебілів?
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10.11.2021 17:15 Ответить
Нет, не был. Я последователен. А вообще мне плевать, у кого я и в каких списках.
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10.11.2021 17:25 Ответить
За шо не берутся зебили все превращается в гавно.
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10.11.2021 17:08 Ответить
Думаю, от того, что зебилы и говно имеют один генетический код. Как будто у ни х у всех одна мама Римма...
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10.11.2021 17:10 Ответить
Так хто ж єдиний кандидат від патріотів і демсил?
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10.11.2021 17:10 Ответить
Дерьмак должен лежать, а Демченко- висеть. Или наоборот? А какая разница?
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10.11.2021 17:10 Ответить
Кто , по-Вашему это сделает, зеИУДА ************ ИЛИ ЕГО ОЧКО "государево "**********???
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10.11.2021 18:06 Ответить
Я же написал- КАКАЯ РАЗНИЦА?
Они все себе на 10 пожизненных за 2,5 года заработали.
А лучше на стул с электроподогревом- жаль, что мы его пока не практикуем.
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10.11.2021 18:20 Ответить
https://prm.ua/butusovu-proponuvaly-vysoku-posadu-v-obmin-na-prypynennia-krytyky-zelenskoho/ До слова про Єрмака і Бутусова :
«Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у Facebook повідомив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак пропонував йому обійняти посаду заступника міністра оборони за умови зміни редакційної політики на користь Володимира Зеленського.

"Єрмак вів зі мною переговори безпосередньо й намагався різних людей залучити до переговорів зі мною. Всі відмовилися, тому що я насамперед відмовився продаватися", - зазначив він.

Бутусов наголосив, що не припинив писати про Єрмака, "Вагнергейт", зв'язки Єрмака і Зеленського з контрольованими контрабандистами Павлюком, Слюсаревим та іншими, які постійно розв'язують питання в ОПУ.»

Нагадаємо, телеканал "Прямий" і телеканал "5" заявили про https://prm.ua/spilna-zaiava-priamoho-i-5-pro-stvorennia-vilnykh-media/ створення медіахолдингу "Вільні медіа". Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі й опозиційні депутати, які були журналістами.
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10.11.2021 17:13 Ответить
Проблема з УБД значно ширша. Нажаль багато відомств роздавало їх наліво і направо. Що, страшніше вони дають один статус і для особи що на війні знаходилась декілька років і для того хто менше тижня на 2-3 лінії, або взагалі до Краматорська на відрядження їздив на кілька днів та на Нулі жодного разу не був. Потрібна градація осіб, що брали безпосередню участь в АТО/ООС в залежності від завдань, що там ними виконувалися.
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10.11.2021 17:13 Ответить
Так, як ступінь участі і відповідно ризику для життя та здоров'я різні.
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10.11.2021 17:15 Ответить
Вот и я о том же , одни несколько лет чистыми в окопах круглосуточно а другие под Краматорском и волновахой на блокпосту в форме нацгвардии и тоже вдруг УБД
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10.11.2021 18:08 Ответить
У Дерьмака, наверное, тоже есть УБД - он жеж Монику на линию фронта выгуливать возил.
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10.11.2021 17:16 Ответить
Весь цей ОП-офіс пеніса,на чолі з преЗЕзедентом повинен вже сидіти на нарах.
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10.11.2021 17:30 Ответить
А лучше весити , так надежнее , а то одеялом клетчатым накроются и в колясочку пересядут
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10.11.2021 18:10 Ответить
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10.11.2021 17:32 Ответить
Лічно путлер раніше в анус
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10.11.2021 17:43 Ответить
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10.11.2021 17:40 Ответить
касапську брехню - спамлю
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10.11.2021 18:43 Ответить
Не подскажешь, где воевал Моника Косоворотько?
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10.11.2021 18:44 Ответить
На корпоративах живота "ложіл".
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10.11.2021 19:28 Ответить
Для зовсім Зебілів напевно дивним є, що спочатку УБД давали тільки за 45 перебування в зоні проведення АТО. Потім було переглянуто терміни. Тому, що активні бойові дії, багато хлопців і через кілька днів вже тримували порання або гинули. Основний критерій залишився саме участь у бойових діях. Вона фіксувалась в наказах командирів з конкретизацією населених пунктів і періодом перебування і проходили по бойових розпорядженнях. Син Пороха є учасником АТО заслужено. А хто не давав нинішнім писакам поїхати і "отримати корочку". Це і сьогодні можна зробити.
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10.11.2021 21:47 Ответить
Шановний пане Бутусов , Ви назвали в минулу п"ятницю Демченка рашистським зрадником на шоу Шустера . Цікаво , як це позначилося на подальшій реакції ОПУщзеного зрадою офісу?
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10.11.2021 17:42 Ответить
В буфеті ОПа Єрмак завжди отоварювався позачергово, бо усі в черзі знали - героїв Росії обслуговують в першу чергу!
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10.11.2021 17:42 Ответить
ось мені цікаво. Бутусов, або дописувачі тут, читали доданий до матеріалу документ, в якому вказано підстави надання УБД Демченко. Ось що в ньому зазначено:
"Статус учасника бойових дій Демченку Р.М. як такому, що брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, був наданий в 2020 році па основі відомостей про його діяльність у 2014 році. На документальному рівні це опрацьовано згідно з витягом з наказу Антитерористичного центру при СБУ від 19.10.2014 про залучення до проведення АТО, розпорядженням глави Адміністрації Президента України від 03.10.2014, а також довідкою про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, виданою керівником Апарату Адміністрації президента України від 31.05.2019".
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10.11.2021 17:46 Ответить
З 23 вересня 2014 - Радник Президента України Порошенко.
23 липня 2019 року Президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимир Зеленський призначив Демченка своїм радником.
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10.11.2021 17:59 Ответить
Наказ антитерористичного центру міг звучати приблизно так " забезпечити переміщення комісії чи просто якогось "члена" в таке то місце (важливо, щоб воно було в АТО). Цей "член" їде чи не їде - але наказ пройшов. Через 5 років цей член подає запит. Чинуша піднімає наказ і дивиться - проходив по наказу. І видається довідка. А те чого він їздив, що забезпечував, які бойові дії вів вже нікого не колише. І на основі такої довідки "свій начальник" видає посвідчення УБД. Показовим є час - що ця мерзота 5 років не переймався статусом УБД.
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10.11.2021 22:29 Ответить
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10.11.2021 17:51 Ответить
Этим УБД тоже положено?

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10.11.2021 17:52 Ответить
Треба всьому Кварталу дати УБД за концерт в квітні 2014 в самому пеклі, в Горлівці.
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10.11.2021 22:30 Ответить
В 90-х и 2000-х годах все чиновники были "ликвидаторами аварии на ЧАЭС", теперь у них новая фишка, теперь они все поголовно на Донбассе воевали.. Жлобство как тогда было, так и теперь осталось.
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10.11.2021 17:53 Ответить
Так спалится может только полный идиот Штирлиц....

По моим подсчетам в Украине дЕрмаков около 200 рыл....на официальном уровне...от дупататов местного значения до ГРЕХовной зРады...
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10.11.2021 17:54 Ответить
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10.11.2021 18:04 Ответить
мало настоящих снайперов
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10.11.2021 18:07 Ответить
Та тут і кулеметників мало.
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10.11.2021 19:29 Ответить
Все делается по суду... а пока все не так..
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10.11.2021 18:10 Ответить
А судьи КТО ? Преступники в мантиях , как один ! В Украине
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10.11.2021 18:15 Ответить
Пущай Демченко получит Героя Украины посмертно, а с убд это конечно полная срань.
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10.11.2021 18:16 Ответить
Уинстон Черчилль воевавший с нацизмом с первого дня в сентябре 1939 года и воевавший с коммуняцким быдлом тоже с 1 дня когда стал настоящим мужиком однажды сказал...

На Титанике все были живы,здоровы,богаты и счастливы,а удачливыми оказались единицы....
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10.11.2021 18:17 Ответить
Зеля и все кто вокруг него случайные пассажиры,а не политики...,судьба так с ними сыграла злий ЖАРТ....
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10.11.2021 18:22 Ответить
Занимаясь не свом делом,можно нанести непоправимый вред...,это типа если ты дворник,а тебя заставили делать сложнейшую хирургическую операцию...
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10.11.2021 18:33 Ответить
Лерос правильно сказал, предатели.
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10.11.2021 19:18 Ответить
Після виступу "зе", що русские просто передвигают границу, та порівняння ЗСУ з баранами ,після заяви, що на донбасі "постреливают" про яку ганьбу може йти мова? Напевно і ВаЗеліна є УБД? І у квартальщиків? Вони ж давали концерт в Маріуполі у 2015 році, а до цього був концерт в Горлівці в 2014...
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10.11.2021 22:03 Ответить
И зачем нам эта крыса
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10.11.2021 23:38 Ответить
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11.11.2021 00:40 Ответить
 
 