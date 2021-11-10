Демченко должен быть лишен статуса УБД: Ермак не имеет права позорить звание защитника Украины раздачей документов прикрытия российской агентуре, - Бутусов

Предатель Крыма Руслан Демченко в 2020 году получил статус участника боевых действий. Ермак и Зеленский включили российского агента в ряды защитников Украины.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Предела наглости и цинизму нет. 13 февраля 2020-го года межведомственная комиссия Министерства по делам ветеранов Украины предоставила статус участника боевых действий начальнику комитета по разведке при президенте - первому секретарю СНБО Руслану Демченко. Это официальный ответ Минветеранов на запрос Николая Мельника. Демченко получил такое высокое признание 13 февраля 2020 года, сразу через два дня после того, как 11 февраля 2020 года президент Зеленский назначил главой офиса президента Андрея Ермака. Маленькая деталь, но очень характерная - Демченко стал проводником в Кремль и переговорщиком с Москвой. Это Демченко выстроил для Ермака эксклюзивную линию коммуникаций с замглавы администрации Путина Дмитрием Козаком. На момент предоставления УБД Демченко был еще внештатным советником президента, как именно он принимал участие в боевых действиях? Так любому, кто в АТО заезжал, тоже надо по такой логике статус УБД выдавать. 16 июня 2020-го, вскоре после УБД, Демченко получил полный контроль над всеми украинскими спецслужбами, и началась череда провалов в украинских спецслужбах, аресты наших агентов в России, Вагнергейт, расстрел разведгруппы на границе с РФ...", - заявил журналист.

"Напомню, Демченко, согласно расследованию "Схем", в 2010-м году в качестве замминистра МИД времен Януковича был участником разработки и продавливания в парламенте интересах России печально известных "Харьковских соглашения", которые позволили России усилить свое военное присутствие в Крыму и осуществить захват Крыма в 2014 году", - акцентировал Бутусов.

"К сожалению, в ответе Минветеранов не сказано: а в каких боях участвовал Демченко? Почему раньше ему не могли предоставить такой статус, какой подвиг он совершил? Или предательство спецопераций украинской разведки это уже приравнивается к УБД? Кто конкретно из чиновников незаконно присвоил Демченко этот статус и опозорил всех патриотов, которые воевали за нашу страну?", - интересуется журналист.

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"Вот выдержка из закона о порядке предоставления УБД: "Особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники підприємств, установ та організацій після закінчення 30 календарних днів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях зобов’язані подати на розгляд комісії, утвореної міністерством, центральним органом виконавчої влади чи іншим державним органом, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу чи працювали особи, довідки за встановленою формою та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій". Так а кто именно оформил на Демченко справки? Кто взял на себя ответственность приравнять российского агента к защитникам Украины? Демченко должен быть лишен статуса УБД. Ермак не имеет права позорить звание защитника Украины раздачей документов прикрытия российской агентуре", - подытожил Бутусов.



