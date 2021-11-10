Демченко должен быть лишен статуса УБД: Ермак не имеет права позорить звание защитника Украины раздачей документов прикрытия российской агентуре, - Бутусов
Предатель Крыма Руслан Демченко в 2020 году получил статус участника боевых действий. Ермак и Зеленский включили российского агента в ряды защитников Украины.
Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Предела наглости и цинизму нет. 13 февраля 2020-го года межведомственная комиссия Министерства по делам ветеранов Украины предоставила статус участника боевых действий начальнику комитета по разведке при президенте - первому секретарю СНБО Руслану Демченко. Это официальный ответ Минветеранов на запрос Николая Мельника. Демченко получил такое высокое признание 13 февраля 2020 года, сразу через два дня после того, как 11 февраля 2020 года президент Зеленский назначил главой офиса президента Андрея Ермака. Маленькая деталь, но очень характерная - Демченко стал проводником в Кремль и переговорщиком с Москвой. Это Демченко выстроил для Ермака эксклюзивную линию коммуникаций с замглавы администрации Путина Дмитрием Козаком. На момент предоставления УБД Демченко был еще внештатным советником президента, как именно он принимал участие в боевых действиях? Так любому, кто в АТО заезжал, тоже надо по такой логике статус УБД выдавать. 16 июня 2020-го, вскоре после УБД, Демченко получил полный контроль над всеми украинскими спецслужбами, и началась череда провалов в украинских спецслужбах, аресты наших агентов в России, Вагнергейт, расстрел разведгруппы на границе с РФ...", - заявил журналист.
"Напомню, Демченко, согласно расследованию "Схем", в 2010-м году в качестве замминистра МИД времен Януковича был участником разработки и продавливания в парламенте интересах России печально известных "Харьковских соглашения", которые позволили России усилить свое военное присутствие в Крыму и осуществить захват Крыма в 2014 году", - акцентировал Бутусов.
"К сожалению, в ответе Минветеранов не сказано: а в каких боях участвовал Демченко? Почему раньше ему не могли предоставить такой статус, какой подвиг он совершил? Или предательство спецопераций украинской разведки это уже приравнивается к УБД? Кто конкретно из чиновников незаконно присвоил Демченко этот статус и опозорил всех патриотов, которые воевали за нашу страну?", - интересуется журналист.
"Вот выдержка из закона о порядке предоставления УБД: "Особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники підприємств, установ та організацій після закінчення 30 календарних днів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях зобов’язані подати на розгляд комісії, утвореної міністерством, центральним органом виконавчої влади чи іншим державним органом, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу чи працювали особи, довідки за встановленою формою та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій". Так а кто именно оформил на Демченко справки? Кто взял на себя ответственность приравнять российского агента к защитникам Украины? Демченко должен быть лишен статуса УБД. Ермак не имеет права позорить звание защитника Украины раздачей документов прикрытия российской агентуре", - подытожил Бутусов.
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С 17 декабря 2010-го по 5 марта 2014-го - первый заместитель министра иностранных дел Украины Грищенко (с декабря 2012-го - Леонида Кожары).
С 23 по 27 февраля 2014-го - и.о. министра иностранных дел Украины. Пробыл на этой должности до назначения Андрея Дещицы (из-за отставки Кожары).
23 сентября 2014 года президент Украины Петр Порошенко указом №739/2014 назначил Руслана Демченко своим советником.
23 июля 2019 года президент Владимир Зеленский Руслана Демченко назначил своим советником.
16 июня 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
https://file.liga.net/persons/ryslan-demchenko
Как хорошо клован рассказывал про "новые лица".
Довідку видали коли він звернувся за нею на підставі документів від 2014 року.
Так що спіть спокійно.
А нам тут недавно лили терабайты информации про какую-то "работающую липецкую фабрику" и "шоколадного барыгу", "торговца на крови"...
Они все себе на 10 пожизненных за 2,5 года заработали.
А лучше на стул с электроподогревом- жаль, что мы его пока не практикуем.
«Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у Facebook повідомив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак пропонував йому обійняти посаду заступника міністра оборони за умови зміни редакційної політики на користь Володимира Зеленського.
"Єрмак вів зі мною переговори безпосередньо й намагався різних людей залучити до переговорів зі мною. Всі відмовилися, тому що я насамперед відмовився продаватися", - зазначив він.
Бутусов наголосив, що не припинив писати про Єрмака, "Вагнергейт", зв'язки Єрмака і Зеленського з контрольованими контрабандистами Павлюком, Слюсаревим та іншими, які постійно розв'язують питання в ОПУ.»
Нагадаємо, телеканал "Прямий" і телеканал "5" заявили про https://prm.ua/spilna-zaiava-priamoho-i-5-pro-stvorennia-vilnykh-media/ створення медіахолдингу "Вільні медіа". Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі й опозиційні депутати, які були журналістами.
"Статус учасника бойових дій Демченку Р.М. як такому, що брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, був наданий в 2020 році па основі відомостей про його діяльність у 2014 році. На документальному рівні це опрацьовано згідно з витягом з наказу Антитерористичного центру при СБУ від 19.10.2014 про залучення до проведення АТО, розпорядженням глави Адміністрації Президента України від 03.10.2014, а також довідкою про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, виданою керівником Апарату Адміністрації президента України від 31.05.2019".
23 липня 2019 року Президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимир Зеленський призначив Демченка своїм радником.
По моим подсчетам в Украине дЕрмаков около 200 рыл....на официальном уровне...от дупататов местного значения до ГРЕХовной зРады...
На Титанике все были живы,здоровы,богаты и счастливы,а удачливыми оказались единицы....